За правопорядком в Мариуполе с 8 по 10 мая будут следить около 1,5 тыс. полицейских. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество
К охране общественного порядка 8-9 мая будет задействовано около 1,5 тыс. полицейских и нацгвардейцев. Силы правоохранителей направлены на обеспечение общественного порядка по случаю майских праздников и в поминальные дни.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области.
По случаю Дня памяти и примирения, а также Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне в Донецкой области состоится 31 массовое мероприятие. По предварительной информации, в них планируют принять участие около двух тысяч человек.
С целью недопущения провокаций и нарушений порядка непосредственно в местах проведения мероприятий будут дежурить около тысячи полицейских. Увеличено количество пеших и автопатрулей. Наряды полиции приближены к площадям, мемориальным памятникам и местам почтения героев войны.
Полиция Донетчины предостерегает от конфликтных ситуаций и использования запрещенной коммунистической и нацистской символики (георгиевская лента, гербы и флаги СССР и УСРС, серп и молот, гимн СССР, коммунистические лозунги и т.п.), поскольку это влечет за собой административную и уголовную ответственность.
На охрану общественного порядка на 244 кладбищах задействовано более 600 правоохранителей. Будут дежурить усиленные патрули, стражи порядка проводят разъяснительную работу с населением по соблюдению внедренных ограничений.
Полиция призывает соблюдать закон и с пониманием отнестись к мерам безопасности, которые направлены на сохранение спокойствия в регионе, жизни и здоровья граждан.
Пожалуйста, подождите...
А ми разом з кацапами будемо завтра святкувати пірову перемогу.
Перелічіть ви переваги комуніздів над нацистами.
Нет никакого Дня победы 9 мая. Это фейк придуманный Москвой. Нацистская Германия капитулировала 7 мая. Акт был подписан 7 мая в 02:41 по центральноевропейскому времени начальником штаба оперативного руководства Верховного командования вермахта генерал-полковником Альфредом Йодель. Капитуляцию приняли от СССР - представитель Ставки Верховного Главнокомандования при командовании союзников генерал-майор Иван Алексеевич Суслопаров. Полная капитуляция была 8 мая. Победить капитулировавших на следующий день после капитуляции... Даже Сталин это понимал и не позорился. 9 мая стал праздником "День ПАБЕДЫ" только в 1965 году. Кстати, совкодрочеры почему-то не отмечают окончании 2й мировой в сентябре, которую развязал Сталин в тандеме с Гитлером. Для Москвы 2 сентября это грустный день календаря.
Один з найлютіших абинепорошенків визнає, що такої ганьби годі і уявляти було особливо на тлі останніх американских подій.
https://www.youtube.com/watch?v=j2hYkc4VvYY
Она ре-реинкарнировалась в зад.