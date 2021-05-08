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Мариуполь (5562) Нацполиция (15728) праздник (1683) Донецкая область (7123) День памяти и примирения (62) День победы над нацизмом (34)

За правопорядком в Мариуполе с 8 по 10 мая будут следить около 1,5 тыс. полицейских. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

К охране общественного порядка 8-9 мая будет задействовано около 1,5 тыс. полицейских и нацгвардейцев. Силы правоохранителей направлены на обеспечение общественного порядка по случаю майских праздников и в поминальные дни.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области.

По случаю Дня памяти и примирения, а также Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне в Донецкой области состоится 31 массовое мероприятие. По предварительной информации, в них планируют принять участие около двух тысяч человек.

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С целью недопущения провокаций и нарушений порядка непосредственно в местах проведения мероприятий будут дежурить около тысячи полицейских. Увеличено количество пеших и автопатрулей. Наряды полиции приближены к площадям, мемориальным памятникам и местам почтения героев войны.

За правопорядком в Мариуполе с 8 по 10 мая будут следить около 1,5 тыс. полицейских 01

Полиция Донетчины предостерегает от конфликтных ситуаций и использования запрещенной коммунистической и нацистской символики (георгиевская лента, гербы и флаги СССР и УСРС, серп и молот, гимн СССР, коммунистические лозунги и т.п.), поскольку это влечет за собой административную и уголовную ответственность.

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На охрану общественного порядка на 244 кладбищах задействовано более 600 правоохранителей. Будут дежурить усиленные патрули, стражи порядка проводят разъяснительную работу с населением по соблюдению внедренных ограничений.

Полиция призывает соблюдать закон и с пониманием отнестись к мерам безопасности, которые направлены на сохранение спокойствия в регионе, жизни и здоровья граждан.
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Топ комментарии
+5
За правопорядком у Маріуполі з 8 до 10 травня стежитимуть близько 1,5 тис. поліцейських - Цензор.НЕТ 4912
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08.05.2021 09:38
+3
Бо я не вбачаю різниці між совєцьким окупантом і німецьким ?
Перелічіть ви переваги комуніздів над нацистами.
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08.05.2021 09:39
+2
Жаль, что мы не услышим больше перлов Мендель.
Она ре-реинкарнировалась в зад. За правопорядком у Маріуполі з 8 до 10 травня стежитимуть близько 1,5 тис. поліцейських - Цензор.НЕТ 1270

За правопорядком у Маріуполі з 8 до 10 травня стежитимуть близько 1,5 тис. поліцейських - Цензор.НЕТ 7140
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08.05.2021 09:20
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Правила форума Совет форумчан
Сьогодні весь світ відзначає день пам'яті полеглих у другій світовій війні.
А ми разом з кацапами будемо завтра святкувати пірову перемогу.
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08.05.2021 09:08 Ответить
Вас никто не заставляет праздновать
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08.05.2021 09:19 Ответить
А чого мені нав'язують ці моторошні події як свято ?
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08.05.2021 09:26 Ответить
Потому что не могут учесть некоторые ваши особенности
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08.05.2021 09:35 Ответить
За правопорядком у Маріуполі з 8 до 10 травня стежитимуть близько 1,5 тис. поліцейських - Цензор.НЕТ 4912
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08.05.2021 09:38 Ответить
Бо я не вбачаю різниці між совєцьким окупантом і німецьким ?
Перелічіть ви переваги комуніздів над нацистами.
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08.05.2021 09:39 Ответить
совєцькі окупанты гАвАрили на руSSком. А это у многих совкодрочеров вызывает оргазм. И вообще:
Нет никакого Дня победы 9 мая. Это фейк придуманный Москвой. Нацистская Германия капитулировала 7 мая. Акт был подписан 7 мая в 02:41 по центральноевропейскому времени начальником штаба оперативного руководства Верховного командования вермахта генерал-полковником Альфредом Йодель. Капитуляцию приняли от СССР - представитель Ставки Верховного Главнокомандования при командовании союзников генерал-майор Иван Алексеевич Суслопаров. Полная капитуляция была 8 мая. Победить капитулировавших на следующий день после капитуляции... Даже Сталин это понимал и не позорился. 9 мая стал праздником "День ПАБЕДЫ" только в 1965 году. Кстати, совкодрочеры почему-то не отмечают окончании 2й мировой в сентябре, которую развязал Сталин в тандеме с Гитлером. Для Москвы 2 сентября это грустный день календаря.
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08.05.2021 09:49 Ответить
Бо святкувати загибель 28 млн те ж саме що святкувати спалення Хатині.
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08.05.2021 09:52 Ответить
вообще-то больше, чем 28 миллионов. Там до 40-ка потери доходят, а еще инавлидов миллионы были.
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08.05.2021 09:56 Ответить
Може й так, всі цифри жахливі.
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08.05.2021 09:59 Ответить
только не для Москвы. Везде день памяти, а в Москве это праздник на костях. Причем больше половины убитых погибли от рук самой Москвы: голод в Ленинграде сделан Москвой, миллионы солдат расстреляны в спину НКВДшниками, миллионы убитых полководцами Москвы ит.д.ит.п.
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08.05.2021 10:10 Ответить
За правопорядком у Маріуполі з 8 до 10 травня стежитимуть близько 1,5 тис. поліцейських - Цензор.НЕТ 8063
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08.05.2021 09:15 Ответить
Шапошников нарешті розродився новим відео.
Один з найлютіших абинепорошенків визнає, що такої ганьби годі і уявляти було особливо на тлі останніх американских подій.
https://www.youtube.com/watch?v=j2hYkc4VvYY
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08.05.2021 09:16 Ответить
Жаль, что мы не услышим больше перлов Мендель.
Она ре-реинкарнировалась в зад. За правопорядком у Маріуполі з 8 до 10 травня стежитимуть близько 1,5 тис. поліцейських - Цензор.НЕТ 1270

За правопорядком у Маріуполі з 8 до 10 травня стежитимуть близько 1,5 тис. поліцейських - Цензор.НЕТ 7140
показать весь комментарий
08.05.2021 09:20 Ответить
Вспоминается Мариуполь весной 2014 года, после штурма горотдела милиции. В городе не видно ни одного мента, ни единого гаишника. И порядок. Порядок.
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08.05.2021 12:45 Ответить
 
 