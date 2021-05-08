Дочь судьи Печерского суда Константиновой зачитала текст с извинениями: "Не была проинформирована о политических взглядах Басты". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество
Дочь судьи Печерского райсуда Киева Кристины Константиновой Анастасия, которая накануне назвала быдлом тех, кто против артистов, выступающих в оккупированном Россией Крыму, обнародовала новое видео, в котором назвала вчерашние слова "неправильным высказыванием".
Как передает Цензор.НЕТ, видео она опубликовала у себя в Instagram.
Напомним, что 7 мая Анастасия Константинова в оскорбительной форме отозвалась об украинцах и с использованием нецензурной лексики призвала их смириться с российской оккупацией Крыма.
В опубликованном 8 мая видео она извинилась и заявила, что якобы не была осведомлена о политической позиции российского артиста Басты.
На видео заметно, что Константинова читает написанный заранее ею или для нее текст.
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"Я хочу сделать заявление — попросить прощения у украинских граждан, которых высказанная мной информация вызвала возмущение и оправданный гнев. Моя эмоциональная позиция в отношении артиста Басты была вызвана тем, что я являюсь ценителем его творчества и никоим образом не была проинформирована о его политических взглядах", — сказала она.
Девушка добавила, что если Баста действительно поддерживает аннексию Крыма, то она не разделяет его взглядов.
"Также я хочу извиниться за свою грубую форму выражения в отношении наших украинских граждан, защищающих свою территорию и отстаивают интересы территориальной целостности", — добавила Анастасия.
Девушка отметила, что она действительно из семьи юристов и готова нести ответственность за сказанное. "Я признаю, что опозорила их (родителей. — Ред.) имена", — отметила девушка, добавив, что является патриоткой своей страны и выступает за ее целостность.
Отметим, что 20-летняя Анастасия Константинова является студенткой юридического факультета КНУ им. Шевченко.
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прямо-таки как образцовая юная патриотка Украины.
медок любит, пчёлы губы покусали, но это пройдёт.
будущая прекрасная судья, возможно даже верховного и конституционного судов.
https://streamable.com/2kdkpo
https://streamable.com/qv9ivq
Запомните это уйопище
В любой маломальски вменяемой стране с уважающим себя государством и народом никакие извинения и близко бы не помогли - родаки за подобное палево от возлюбленного чада, не дожидаясь неизбежного в таких случаях гранд-пенделя под сраку, сами подали бы в отставку с государевой службы, тем более, из правоохранителей, и подавно - из судейских. А уже потом чаду и поизвиняться было бы не лишнее, дабы небезразличные граждане не растрамбовали бы губищи на всю харю.
P.s. А с губищами дурында явно переборщила - такие губищи годятся, разве что бомжам геморрой лечить.
Тотальная проверка всех без исключения судей на детекторе на предмет лояльности своему государству и взяточничества. По результатам проверки увольнение и привлечение к уголовной ответственности.