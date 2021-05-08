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Дочь судьи Печерского суда Константиновой зачитала текст с извинениями: "Не была проинформирована о политических взглядах Басты". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

Дочь судьи Печерского райсуда Киева Кристины Константиновой Анастасия, которая накануне назвала быдлом тех, кто против артистов, выступающих в оккупированном Россией Крыму, обнародовала новое видео, в котором назвала вчерашние слова "неправильным высказыванием".

Как передает Цензор.НЕТ, видео она опубликовала у себя в Instagram.

Напомним, что 7 мая Анастасия Константинова в оскорбительной форме отозвалась об украинцах и с использованием нецензурной лексики призвала их смириться с российской оккупацией Крыма.

В опубликованном 8 мая видео она извинилась и заявила, что якобы не была осведомлена о политической позиции российского артиста Басты.

На видео заметно, что Константинова читает написанный заранее ею или для нее текст.

 
 
 
 
 
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Публикация от A N A S T A S I A (@konstanta00)

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"Я хочу сделать заявление — попросить прощения у украинских граждан, которых высказанная мной информация вызвала возмущение и оправданный гнев. Моя эмоциональная позиция в отношении артиста Басты была вызвана тем, что я являюсь ценителем его творчества и никоим образом не была проинформирована о его политических взглядах", — сказала она.

Девушка добавила, что если Баста действительно поддерживает аннексию Крыма, то она не разделяет его взглядов.

"Также я хочу извиниться за свою грубую форму выражения в отношении наших украинских граждан, защищающих свою территорию и отстаивают интересы территориальной целостности", — добавила Анастасия.

Девушка отметила, что она действительно из семьи юристов и готова нести ответственность за сказанное. "Я признаю, что опозорила их (родителей. — Ред.) имена", — отметила девушка, добавив, что является патриоткой своей страны и выступает за ее целостность.

Отметим, что 20-летняя Анастасия Константинова является студенткой юридического факультета КНУ им. Шевченко.

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Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+172
Дочь судьи Печерского суда Константиновой зачитала текст с извинениями: "Не была проинформирована о политических взглядах Басты" - Цензор.НЕТ 6960
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08.05.2021 11:34
+128
Мамашка наверное лупила ее до утра,
за то что малину спалила...
Дочь судьи Печерского суда Константиновой зачитала текст с извинениями: "Не была проинформирована о политических взглядах Басты" - Цензор.НЕТ 4733
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08.05.2021 11:35
+119
Не верю! Цыничная и лжиывая тварь!
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08.05.2021 11:31
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Страница 6 из 6
Так ЮНЫЙ ОРЕЛ же там кует подростающий шоубизнес уже 20 лет. Откуда она возьмется - наша эстрада с кинематографом???
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09.05.2021 10:05 Ответить
Ця губка хоча б вибачилась, а коли вибачиться кожен бидляк який голосував за зеленського шута, тобто, за зраду України?
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08.05.2021 23:21 Ответить
Мамашка-судья испугалась, что из-за разговорчивого губастого гудка дочери семейка лишиться прикормленного судейского бизнеска - вынесение решений суда за деньги. А как потом жить? Поэтому надо срочно оправдываться. Но дочура сама по себе тупая - она всего лишь повторяет то, что слышит дома от мамы-судьи и папы... Вот и думайте, на кого работают наши судьи!
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08.05.2021 23:49 Ответить
Новый тип животного - "говорящая вагина" 🙄
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09.05.2021 00:26 Ответить
Ну как можно себя так изуродовать, так надуть себя? Уродка и морально и физически.
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09.05.2021 00:28 Ответить
Какая хрен разница какие политические взгляды у какого то кацапского репера! Эта суч*а четко определила свои политические взгляды , в которых Крым называет не украинским! И эти же взгляды ,наверняка, у ее родителей , это они ей вдолбили в голову! И у меня возникает вопрос - мы что , должны подчиняться решениям таких недосудей, у которых воспитываются такие вот некачественные дети?Слов нет , гнилье вокруг в верхах , гангрена охватила голову!
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09.05.2021 00:32 Ответить
ее мамаша из Даунбаса - прибежала сюда, в Киев, - они все такие якобы "переселенцы" и их дети.
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09.05.2021 15:55 Ответить
Яка ж заразааааа
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09.05.2021 01:19 Ответить
в любой другой стране -нормальной или не очень её бы привлекли но унас при власти сучья свора исповедующая украиноненавистническую идеологию и поэтому всякая мразь типа вот этой вафельницы накроманской открывают свою помойку будучи абсолютно уверенной в своей безнаказоности
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09.05.2021 01:23 Ответить
Яблоко от яблони .... ну Вы сами все знаете...
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09.05.2021 01:43 Ответить
Текстовка "извинений" тщательно сочинена мамусиком-судьихой, а затем речёвка была многократно отрепетирована. Уж слишком гладко и правильно всё говорит эта Настя:
прямо-таки как образцовая юная патриотка Украины.
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09.05.2021 01:56 Ответить
вот это так стартонула по жизни, через "миротворец", а своим предкам карьеру подпортила... Теперь будет по жизни обиженкой... а значит, минимум неврастеничкой, это с уже зачатками олигофрении, бо бухает...
Дочка судді Печерського суду Константінової зачитала текст із вибаченнями: "Не була поінформована про політичні погляди Басти" - Цензор.НЕТ 6106
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09.05.2021 02:23 Ответить
Кость там сплошная, как в бильярдном шаре.
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09.05.2021 03:21 Ответить
печерний суд, і цим все сказано....
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09.05.2021 03:15 Ответить
какая совестливая, воспитанная, умная и красивая.
медок любит, пчёлы губы покусали, но это пройдёт.
будущая прекрасная судья, возможно даже верховного и конституционного судов.
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09.05.2021 04:08 Ответить
После миротворца? Дочка судді Печерського суду Константінової зачитала текст із вибаченнями: "Не була поінформована про політичні погляди Басти" - Цензор.НЕТ 5061
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09.05.2021 04:53 Ответить
Видео уже удалено. Но если кто-то не успел сие чудо с силиконовыми варениками вместо губ посмотреть, то вот:

https://streamable.com/2kdkpo
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09.05.2021 07:49 Ответить
А вот то видео, за которое этот организм извиняется:

https://streamable.com/qv9ivq
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09.05.2021 07:53 Ответить
треба аби сам Бубусов підняв ту тему тієї ***** з розвальцованими губами а відео перезалив.
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09.05.2021 14:35 Ответить
И эта плядота, как и мамаша станет судьей и будет судить украинцев,
Запомните это уйопище
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09.05.2021 08:13 Ответить
запомним, будет получать отводы
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09.05.2021 15:38 Ответить
краще некролог нехай отримає !
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09.05.2021 22:06 Ответить
Оце тьолка пропіарилась, ще й мамку підтягнула
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09.05.2021 09:35 Ответить
Та так отеє дурне пащеня пропіарилось ,що татунці і мамунця шалено шукають виходу із дурної і вельми пахнучими великими неприємностями для них самих, ситуації,у яку вляпало їх самих їхнє дебільне чудо-чадо із,як ото хтосьі із дописувачів сказав,покусаними бджолами губами. На мою думку, ні в якому разі не потрібно зважати на кроркодилячі сльозки пропаРашіської шльондри,а зробити все, щоби оту тупорилу твар полишили громадянства України,на яку вона "самозабвенно" плює,а українців обзиває бидлом і відправити оную до так обожнюємого нею козломордостану. А у відношенні папунчиків і мамунці,які виховали отоє неземноє чудо, зробити відповідн іоргвисновки.
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09.05.2021 10:24 Ответить
А где извинения за классический московский диалект?....
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09.05.2021 09:57 Ответить
Незабаром вона стане суддею та судитиме мудрий нарід.
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09.05.2021 10:15 Ответить
не станет теперь - будет получать отводы, а мамка будет кормить и одевать ее до 50 лет.
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09.05.2021 15:27 Ответить
Ватница от мамки писдюлей получила. Дочка судді Печерського суду Константінової зачитала текст із вибаченнями: "Не була поінформована про політичні погляди Басти" - Цензор.НЕТ 3379
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09.05.2021 10:24 Ответить
Детушки лучше всех вместе взятых троллей не по-детски жёстко "палят" своих родаков, беспощадно вскрывая их потаённую истинную сущность. Стоит только чуть-чуть присмотреться, прислушаться и призадуматься, как сразу всё просто и понятно - "грош цена"© столь старательно и тщательно возводимомому витринному фасаду, когда на заднем дворе - одно сплошное смердящее гавнище.
В любой маломальски вменяемой стране с уважающим себя государством и народом никакие извинения и близко бы не помогли - родаки за подобное палево от возлюбленного чада, не дожидаясь неизбежного в таких случаях гранд-пенделя под сраку, сами подали бы в отставку с государевой службы, тем более, из правоохранителей, и подавно - из судейских. А уже потом чаду и поизвиняться было бы не лишнее, дабы небезразличные граждане не растрамбовали бы губищи на всю харю.
P.s. А с губищами дурында явно переборщила - такие губищи годятся, разве что бомжам геморрой лечить.
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09.05.2021 10:38 Ответить
Хочется верить, что придёт время, когда можно будет вот так взять и нарисовать себе мозги. Но боюсь, что всё равно рисовать будут брови.
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09.05.2021 10:40 Ответить
видать тварь до моря не дошла как мамаша и родственники накинулись как псы что бы места хлебные не потерять... этой шалаве в башку даже не приходит что за бабло которое выплачивают украинцы ее родокам перевертышам она свою жопу в морях моет.. видать мозг стек в губы
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09.05.2021 11:49 Ответить
это точно, ума не больше чем у ракушки
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09.05.2021 14:59 Ответить
Тупорылая овца с губами как вареник является ценителем творчества наркомана и ватного черта под ником Баста))))...И это тупая про-ватная мразь Настенька будет адвокатом или юристом или судьей в нашем суде). Мамкины гены..

Тотальная проверка всех без исключения судей на детекторе на предмет лояльности своему государству и взяточничества. По результатам проверки увольнение и привлечение к уголовной ответственности.
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09.05.2021 12:58 Ответить
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