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"Это ж немыслимо!": Пассажиры поезда Киев-Николаев ехали в вагоне с ведрами из-за сильно текущего потолка. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

Пассажиры поезда Киев-Николаев во время поездки вынуждены были держать возле себя ведра, так как с потолка капала вода.

Как передает Цензор.НЕТ со ссілкой на УНИАН, видео очевидцев в Facebook опубликовала Галина Попцова.

На кадрах видно, что дождь обильно заливал пол и нижние пассажирские кровати из ламп в потолке.

Чтобы не намокнуть, люди должны были постоянно следить за вещами и загибать ноги, поскольку в некоторых местах образовались лужи. Кое-кто держал возле себя ведра.

"Боюсь, что к утру в этом поезде Киев-Николаев пассажиры начнут топить дровами",– подписала видео пользовательница.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В апреле Укрзализныця вышла на показатели докризисного 2019 года в погрузке грузов, - и.о. главы правления АО "Укрзализныця" Юрик

Это ж немыслимо!: Пассажиры поезда Киев-Николаев ехали в вагоне с ведрами из-за сильно текущего потолка 01

Читайте на Цензор.НЕТ интервью экс-ревизора "Укрзализныци" Александра Рудоманова: "Ты не можешь уволить долбо#ба за того, что он долбо#б. Не можешь уволить проводника, который работает 20 лет и не знает, где включать вентиляцию"

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+46
"Это ж немыслимо!": Пассажиры поезда Киев-Николаев ехали в вагоне с ведрами из-за сильно текущего потолка - Цензор.НЕТ 2199

Зате не Порошенко !
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08.05.2021 13:41
+40
"Это ж немыслимо!": Пассажиры поезда Киев-Николаев ехали в вагоне с ведрами из-за сильно текущего потолка - Цензор.НЕТ 3001
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08.05.2021 13:46
+25
выберете зелебобика или еще какого *********** на следующий срок-и топить начнут пассажирами,а не дровами
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08.05.2021 13:44
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Удивительно. Этим вагонам лет по 50. Умели раньше делать.
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08.05.2021 15:15 Ответить
Это из серии, старые ботинки будут ходить дольше, если не покупать новые.
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08.05.2021 22:43 Ответить
Потерпят, вода основа жизни. А в гиперлупе утонули бы нафик или кроты покусали.
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08.05.2021 15:18 Ответить
ЭТО ПРОСТО ПОЗОРИЩЕ!!!
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08.05.2021 15:26 Ответить
СПАСИБО АХМЕТКЕ, КОТОРЫЙ ВОЗИТ ЖЕЛЕЗНУЮ РУДУ, ВЫКОПАННУЮ ИЗ УКРАИНСКИХ НЕДР ЗА БЕЗЦЕНОК, ПО ЖД НИЖЕ СЕБЕСТОИМОСТИ НА 19% И НЕДОПЛАЧИВАЕТ 8 МЛРД В ГОД В БЮДЖЕТ! А ЭТО 250 НОВЕНЬКИХ ВАГОНОВ В ГОД. А БАБЛО, УКРАДЕНОЕ У УКРАИНЦЕВ, УХОДИТ НА СКУПКУ АХМЕТКОЙ ДВОРЦОВ В ЕВРОПЕ.
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09.05.2021 10:46 Ответить
а через щілини текла зарплата керівнинтва УЗ і наглядової ради
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08.05.2021 15:36 Ответить
Это уж не первый раз такой писец. Уже было подобное и именно в этом поезде!
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08.05.2021 15:38 Ответить
Новость двухлетней давности https://ukrainenews.fakty.ua/ru/303972-dozhd-na-ulice-i-v-vagone-ukrzaliznicya-ugodila-v-skandal-s-poezdom-kiev-nikolaev-foto-video
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08.05.2021 15:40 Ответить
Таку новину спаплюжив.
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08.05.2021 15:48 Ответить
А Сірожа в Мацкві за Настькай наглядає!Ніколи Сіроже ще й за УЗ наглядати!
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08.05.2021 16:22 Ответить
Это всё Зеленский со своими ворюгами-шаромыжниками!!
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08.05.2021 16:22 Ответить
У поїздах Укрзалізниці відтепер можна приймати душ "Це ж немислимо!" Пасажири поїзда "Київ-Миколаїв" їхали у вагоні з відрами, бо стеля дуже протікала - Цензор.НЕТ 1143
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08.05.2021 16:23 Ответить
бесплатно
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08.05.2021 22:26 Ответить
быдло... а чё вы стоните? вы же сами это выбрали - жрите теперь и пишшшшайтесь.
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08.05.2021 16:27 Ответить
Alex Walewski Прям за два года убили? Это разваливалось 30 лет.
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08.05.2021 17:02 Ответить
Это вода для будущего вискаря за 45000. Собирайте трепетно. Любит набсовет зализницы себя побаловать лямов на 7
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08.05.2021 17:07 Ответить
Такие новости теперь помогут выделить Укрзализнице еще миллиардов 10
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08.05.2021 18:14 Ответить
Зараз антикорупціонер Сєрлєщ все полатає.
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08.05.2021 19:49 Ответить
А слабо было перед поездкой посмотреть прогноз погоды?
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08.05.2021 20:28 Ответить
Тобто до поняття "нелётная погода" треба додавати нове поняття - "непоездатая"? )))
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08.05.2021 22:38 Ответить
Тут проблема в іншому. Серлєщ, попри захмарну зарплату, не зробив однієї вкрай корисної дрібниці - не вніс пропозицію про затвердження гімну "Укрзалізниці", який би починався словами:
Рука пород древесных,
Река дорог железных

Бежит к нам из Орла!
Ла-ла, ла-ла, ла-ла...
"Це ж немислимо!" Пасажири поїзда "Київ-Миколаїв" їхали у вагоні з відрами, бо стеля дуже протікала - Цензор.НЕТ 3972
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09.05.2021 01:31 Ответить
Точно "Це ж немислимо!" Пасажири поїзда "Київ-Миколаїв" їхали у вагоні з відрами, бо стеля дуже протікала - Цензор.НЕТ 4220
На тему залізниці згадав ось таку пробираючу копіпасту від майстрів жаху - японців:

Без пяти минут полночь я сел на электричку на окраине Токио. В вагоне были только я и еще несколько людей, когда в него вошел какой-то человек. Он оглядел вагон и, как только двери закрылись, его лицо исказилось от ужаса.
Он подошел к какой-то девушке.
- Простите, вам 28 лет?
- Да! - ответила она, - Как вы угадали?
Он проигнорировал её вопрос и перешел к сидящему рядом мужчине.
- А вам… вам 45?
- Да, точно!
Он посмотрел на меня.
- А вам 35.
- Правильно, но откуда вы знаете?
- А вам, госпожа, вам 50?
- Да, точно, но завтра будет 51…точнее, уже через 5 минут.
Когда она сказала это, лицо мужчины стало бледным как полотно.
- У меня особый дар: я могу видеть, в каком возрасте человек умрет...
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09.05.2021 01:44 Ответить
Клас! Як тонко! І як точно...
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09.05.2021 02:04 Ответить
Японці вміють у хоррор ))) Тільки один момент: якщо оповідач теж загинув у ці 5 хвилин, то незрозуміло, КТО ТАДА РАССКАЗЫВАЛ. Це часто буває в історіях, коли герой не виживає...
Особливо чорною іронією долі був би такий подальший розвиток подій: пасажири починають гидити цеглою, розуміючи, що просто зараз буде катастрофа... хтось рвонув стоп-кран... і саме через цю раптову зупинку катастрофа електрички власне і трапляється - наприклад, зіткнення з іншим швидкісним потягом (а інакше доїхали б нормально) "Це ж немислимо!" Пасажири поїзда "Київ-Миколаїв" їхали у вагоні з відрами, бо стеля дуже протікала - Цензор.НЕТ 242
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09.05.2021 02:20 Ответить
А оце справді трагічно... "Це ж немислимо!" Пасажири поїзда "Київ-Миколаїв" їхали у вагоні з відрами, бо стеля дуже протікала - Цензор.НЕТ 9608

Однажды солнечным днем Мадока-тян с мамой гуляли в парке. Когда они прогуливались по дорожке, мама заметила свою подругу, которая тоже привела дочку в парк. Женщины начали болтать, а Мадока-тян и вторая девочка побежали играть.
Несколько минут спустя мама Мадоки-тян огляделась и поняла, что ее дочь пропала из виду. Она начала паниковать и подбежала к девочке, с которой Мадока играла.
- Где Мадока-тян? - спросила мама дрожащим голосом.
- Она играла со мной в песочнице, - ответила девочка, - А потом пошла кататься с горки, а я не захотела, так что осталась в песочнице и больше ее не видела.
Мама с подругой обыскали весь парк. Они громко звали Мадоку-тян, но не могли её найти. Мать в слезах позвонила в полицию и сообщила о пропаже дочери. Потом она позвонила мужу и сообщила ему ужасную новость.
Полиция обыскала весь район, но Мадоку так и не нашли. Месяц спустя расследование зашло в тупик. А через год полицейские навестили родителей и сообщили им, что, скорее всего, Мадока-тян мертва.
Дело было признано нераскрытым, и расследование прекратили.
Но родители отказывались сдаваться. И тогда они решили обратиться к медиуму. Эта медиум часто помогала полиции и во многих случаях указывала на точное месторасположение преступника или пропавшего человека.
Когда спустя несколько дней медиум прибыла, она попросила родителей отвести её туда, где они в последний раз видели свою дочь. Мать с отцом отвели медиума в парк и смотрели, как она села на траву, закрыла глаза и вошла в транс.
Затем она внезапно прошептала:
- Мадока-тян жива.
Родители девочки обнялись, полные радости и волнения. Затем дрожащим голосом мать спросила:
- Где Мадока-тян сейчас?
На лице медиума появилась улыбка и она ответила:
- Её сердце бьется, а легкие дышат.
Счастливые родители крепко взялись за руки.
- Я так и знала, так и знала! - восклицала мать. - Но где же она сейчас?
- Перед глазами Мадоки роскошный дом с дорогой мебелью, - продолжила медиум, - А в желудке у нее только самая вкусная еда.
Мама снова вздохнула с облегчением и с мольбой спросила:
- Но где же все-таки Мадока-тян? Пожалуйста, скажите нам!
Некоторое время медиум колебалась. Затем её глаза широко открылись и она закричала:
- Она по всему миру!
Какое-то время родители пропавшей девочки стояли, не шевелясь, широко раскрыв рты. Затем они внезапно поняли, что имела в виду медиум и упали на пол, горько рыдая.
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09.05.2021 02:44 Ответить
І ще про японців.

Відносно генерала Ноги Маресуке визначення "самурай" зовсім не метафора. Він дійсно народився в сім'ї нащадного самурая. Про бойовий шлях генерала багато розповідати не будемо. Це досить відомий історичний персонаж, герой російсько-японської війни і підкорювач Порт-Артура.
Повернувшись з перемогою додому, генерал Ноги став воістину національним героєм Японії. Ще б пак: він приніс Японії першу перемогу не просто над європейцями, а над найбільшою імперією того часу. Генералу тут же був наданий графський титул, його ушанували Орденом Вранішнього сонця першого ступеня.
Здавалося б, живи, купайся в променях слави і радій життю. Але перед очима Маресуке стояла страшна цифра в 56 тис. солдатських життів, втрачених ним під час облоги і штурму Порт-Артура (всього в тій війні загинули близько 110 тис. японців). Серед загиблих були і двоє синів генерала. Ноги міг без проблем прилаштувати своїх нащадків в безпечному місці, але такий вчинок він вважав не вартим офіцерської честі. Та й не факт, що ті б погодилися - вони теж були справжніми офіцерами. До речі, скільки спадкоємців наших генералів сьогодні воюють на передовій?
На прийомі у імператора Муцухито (посмертне ім'я - Мейдзі) генерал Ноги, розповідаючи про втрати, розплакався і попросив у свого сюзерена дозвіл на сеппуку (серед гайдзин це ритуальне самогубство найчастіше називають "харакірі"). Таким чином, Маресуке хотів спокутувати свою провину перед людьми і богами за невиправдані втрати. Знову ж цікаво, скільки російських, радянських і, на жаль, українських генералів так само переживали за втрати серед вручених їм під командування людей.
Імператор дозвіл на сеппуку не дав - мовляв, генерал зараз потрібен Батьківщині живим, однак сказав, що після його смерті Ноги вільний чинити, як йому заманеться.
Протягом решти життя генерал Ноги Маресуке віддавав більшу частину свого чималого статку на лікування поранених, утримання інвалідів та на пам'ятники полеглим солдатам.
Імператор Мейдзі помер 30 липня 1912 го і Ноги нарешті отримав право на сеппуку. Як відповідальна людина він не став відразу ж розпорювати собі живіт. Генерал упорядкував усі справи, дав останні розпорядження і тільки 13 вересня того ж року приєднався до синів і своїм полеглих солдат.
Дмитро Полюхович
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09.05.2021 12:20 Ответить
Пассажиры поезда Киев-Николаев ехали в вагоне с ведрами!? Где там упомянуты проводники... Само заглавие уже вызывает сомнение. Обычно информацию перед тем как... проверяют из других источников. В сообщении не указан номер поезда в расписании, номер вагона, номер купе, нет даты этого происшествия... И еще "Пассажиры поезда Киев-Николаев..." Возможно пассажиры купе, номер которого не упомянут... Откройте расписание поездов Киев - Николаев... сколько их там... Много вопросов. Как конкретно Укрзалізниця може реагировать по подобные безадресные ?
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08.05.2021 20:30 Ответить
Зате Серьожа Лещенко заробляє 332 000 : https://glavcom.ua/country/politics/cina-publichnosti-leshchenko-poyasniv-za-shcho-otrimuje-332-tis-grn-zarplati-682029.html
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08.05.2021 23:37 Ответить
Укрзалізниця, а ти й далі підвищуй вартість проїзду щоквартально. В Україні, майже все так: гаряча вода в крані - а тече тепла, опалення зимою - майже холодні батареї, стіни покриваються цвіллю, ковбаса і мясо - мясні і молочні продукти. Але ціна на все невпинно росте зі зниженням якості
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09.05.2021 10:23 Ответить
У світі худобу у кращих умовах перевозять ніж наша залізниця пасажирів що на відео
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09.05.2021 10:26 Ответить
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