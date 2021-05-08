На Ривненском военном полигоне испытали имитатор низколетящей воздушной цели украинского производства, - Минобороны. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Технологии
Впервые в Вооруженных Силах Украины прошло успешное испытание имитатора низколетящей воздушной цели Flying Target-1 во время этапа учебной боевой стрельбы подразделений противовоздушной обороны на Ривненском военном полигоне.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
"Имитатор низколетящей воздушной цели FT-1 предназначен для имитации одиночных и групповых целей в воздушном пространстве для тренировки подразделений (расчетов) противовоздушной обороны и радиолокационных подразделений Вооруженных сил Украины", - отмечается в сообщении.
Подобные изделия активно используют в армиях стран-членов НАТО. "Это первая отечественная продукция такого типа для украинского войска, которая позволяет имитировать групповую цель, воздушную атаку двух-трех вражеских самолетов или беспилотных летательных аппаратов одновременно", - подчеркнули в Минобороны.
Инженер ООО "Беспилотные технологии" Андрей Олишевский пояснил: "Этот комплекс - компактный. Состоит из четырех защищенных кейсов, содержащих четыре беспилотных летательных аппаратов - самолеты-мишени, переносную станцию управления, стартовое устройство и антенны. Оборудование мобильное и удобное в использовании на любой местности и в разных погодных условиях. Комплек не требует взлетной полосы и может перевозиться любым видом транспорта, в том числе боевой и специальной техникой, на любые расстояния".
Учитывая то, что в районе проведения операции Объединенных сил противник активно использует БПЛА различных типов, которые, как правило, проводят воздушную разведку позиций Вооруженных сил Украины на малых высотах, этот комплекс способен качественно улучшить подготовку подразделений противовоздушной обороны - не только во время приобретения навыков при отражении нападения воздушного противника, но и научить их распознавать воздушные цели других типов, включая малоразмерные, на разных расстояниях и высотах, подчеркнули в Минобороны.
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Так что, лучше не мешать)))
В стиле "казнить нельзя помиловать": и непонятно толь сам имитатор укр. производства, то ли имитируется цель укр. производства
Что там можно сделать лучше? Чтоб он сам зарабатывал деньги? Или чтоб он был точной копией того что имитирует?
Всего каких то 36 лет назад. И вот наконец то мы сделали "имитаторы"!!!
Интересно сколько бабла распилили под такую "программу"?
лывая мотопилу в минисамолётик/вертолётик патриотично промолчим....... а если честно раз-
ведптички должны быть на фронте у каждого взвода и как всегда вопрос цены......
ЧТО имититует этот имитатор?
В смысле - какую отражающую поверхность для РЛС он даёт?
Здається це вже стає тенденцією: уявний президент створює уявну оборону уявною зброєю. Проблема тільки в тому, що супротивник не уявний
___________
Зєлю геть. Дострокові.