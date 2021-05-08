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На Ривненском военном полигоне испытали имитатор низколетящей воздушной цели украинского производства, - Минобороны. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Технологии

Впервые в Вооруженных Силах Украины прошло успешное испытание имитатора низколетящей воздушной цели Flying Target-1 во время этапа учебной боевой стрельбы подразделений противовоздушной обороны на Ривненском военном полигоне.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

"Имитатор низколетящей воздушной цели FT-1 предназначен для имитации одиночных и групповых целей в воздушном пространстве для тренировки подразделений (расчетов) противовоздушной обороны и радиолокационных подразделений Вооруженных сил Украины", - отмечается в сообщении.

Подобные изделия активно используют в армиях стран-членов НАТО. "Это первая отечественная продукция такого типа для украинского войска, которая позволяет имитировать групповую цель, воздушную атаку двух-трех вражеских самолетов или беспилотных летательных аппаратов одновременно", - подчеркнули в Минобороны.

Инженер ООО "Беспилотные технологии" Андрей Олишевский пояснил: "Этот комплекс - компактный. Состоит из четырех защищенных кейсов, содержащих четыре беспилотных летательных аппаратов - самолеты-мишени, переносную станцию управления, стартовое устройство и антенны. Оборудование мобильное и удобное в использовании на любой местности и в разных погодных условиях. Комплек не требует взлетной полосы и может перевозиться любым видом транспорта, в том числе боевой и специальной техникой, на любые расстояния".

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Учитывая то, что в районе проведения операции Объединенных сил противник активно использует БПЛА различных типов, которые, как правило, проводят воздушную разведку позиций Вооруженных сил Украины на малых высотах, этот комплекс способен качественно улучшить подготовку подразделений противовоздушной обороны - не только во время приобретения навыков при отражении нападения воздушного противника, но и научить их распознавать воздушные цели других типов, включая малоразмерные, на разных расстояниях и высотах, подчеркнули в Минобороны.

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+4
А не лучше подразделениям проводить тренировки на реальных целях в зоне ООС сколько бы средств секономили да и была бы польза.
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08.05.2021 18:11
+3
Так справа в тому, що це непогана штука для іншої мети - для виявлення вогневих позицій ЗРК противника... І ********** витратять - потрібен підвоз, перезарядка, і себе розкриють...
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08.05.2021 19:31
+3
Турецкий изобретатель боевых дронов Сельчук Байрактар начинал вы не поверите,слажывал из школьных листов простой тетради и запускал типа бумажных голубей разного калибра...,а уже учась в Массачуссетском Технологическом институте соорудил модель первого боевого дрона....,на сегодня этот вундеркинд перевернул полностью систему легких вооружений во всем Мире... На Рівненському військовому полігоні випробували імітатор низьколітаючої повітряної цілі українського виробництва, - Міноборони - Цензор.НЕТ 3970как говорят мал Золотник да дорог...
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08.05.2021 20:24
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А не лучше подразделениям проводить тренировки на реальных целях в зоне ООС сколько бы средств секономили да и была бы польза.
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08.05.2021 18:11 Ответить
Коли бандформування нададуть графік запуску БПЛА, то мона і тренуватись.
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08.05.2021 18:23 Ответить
Та і мокшене не будуть повідомляти де і коли,ось і будуть тренуватись на швидкість реагування.
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08.05.2021 18:33 Ответить
Так справа в тому, що це непогана штука для іншої мети - для виявлення вогневих позицій ЗРК противника... І ********** витратять - потрібен підвоз, перезарядка, і себе розкриють...
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08.05.2021 19:31 Ответить
Они и без тренировок, сбивают)))
Так что, лучше не мешать)))
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08.05.2021 18:49 Ответить
Ну это типо для радаров противника много целей одновременно , но с настоящей целью идёт один . И непонятно , что где и куда упадёт . Кацапам в поздравление .
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08.05.2021 18:18 Ответить
Пишатися вже можна чи ще ні?
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08.05.2021 18:20 Ответить
Касьянов плаче. На Ривненском военном полигоне испытали имитатор низколетящей воздушной цели украинского производства, - Минобороны - Цензор.НЕТ 5431
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08.05.2021 18:22 Ответить
Це його звичний стан.
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08.05.2021 18:39 Ответить
"На Ривненском военном полигоне испытали имитатор низколетящей воздушной цели украинского производства"
В стиле "казнить нельзя помиловать": и непонятно толь сам имитатор укр. производства, то ли имитируется цель укр. производства
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08.05.2021 18:27 Ответить
Имитатор цели - это единое понятие.
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09.05.2021 12:13 Ответить
против рогатки нет приема
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08.05.2021 18:52 Ответить
Папин ремень.
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08.05.2021 19:31 Ответить
детский лепет на уровне авиамодельного кружка
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08.05.2021 19:34 Ответить
От имитатора надо только 2 вещи: чтоб он был максимально дешёвым, и чтоб он был похож на цель какую имитирует. (ну может ещё чтоб между этими требованиями был соблюдён баланс).
Что там можно сделать лучше? Чтоб он сам зарабатывал деньги? Или чтоб он был точной копией того что имитирует?
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09.05.2021 16:17 Ответить
О цэ диво! Ще бы по москоляке бахнуты!
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08.05.2021 20:17 Ответить
Турецкий изобретатель боевых дронов Сельчук Байрактар начинал вы не поверите,слажывал из школьных листов простой тетради и запускал типа бумажных голубей разного калибра...,а уже учась в Массачуссетском Технологическом институте соорудил модель первого боевого дрона....,на сегодня этот вундеркинд перевернул полностью систему легких вооружений во всем Мире... На Рівненському військовому полігоні випробували імітатор низьколітаючої повітряної цілі українського виробництва, - Міноборони - Цензор.НЕТ 3970как говорят мал Золотник да дорог...
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08.05.2021 20:24 Ответить
Вот именно "..,а уже учась в Массачуссетском Технологическом институте...", біда що наші універи та академії випускаюють осіб памятаючих на кілька тисяч формул більше ніж випускники західних вузів. Проте креативу "0" - український випускник під час чистого експерименту (ізольований кабінет, без мобілок, книжок і компів, тільки аркуш чистого паперу і олівець) за 8год не сконструює НАВІТЬ МИШОЛОВКИ. А те що робиться, це так на хлопський розум, природня кмітливість, винахідливість, - щось таке просте і примітивне, сирець.
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09.05.2021 07:30 Ответить
ХА! Я такие имитаторы собирал еще в школьном кружке авиамоделирования в 1985м году.
Всего каких то 36 лет назад. И вот наконец то мы сделали "имитаторы"!!!
Интересно сколько бабла распилили под такую "программу"?
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09.05.2021 07:14 Ответить
спасибо что так лиха беда начало.... ну то шо ещё в совке побеги с зоны устраивали переде-
лывая мотопилу в минисамолётик/вертолётик патриотично промолчим....... а если честно раз-
ведптички должны быть на фронте у каждого взвода и как всегда вопрос цены......
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09.05.2021 11:49 Ответить
Минуточку!
ЧТО имититует этот имитатор?
В смысле - какую отражающую поверхность для РЛС он даёт?
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09.05.2021 12:16 Ответить
он имитирует полёт дрона-неевидимк.
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09.05.2021 13:31 Ответить
Понравился не сколько "имитатор", а боевой расчет ЗСУ "ШИЛКИ", красовцы, выстрелили несколько сот патронов по "гандону" и одно попадание.
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09.05.2021 12:21 Ответить
Спочатку макети Нептуна поставили на бойове чергування, тепер цей імітатор...
Здається це вже стає тенденцією: уявний президент створює уявну оборону уявною зброєю. Проблема тільки в тому, що супротивник не уявний На Рівненському військовому полігоні випробували імітатор низьколітаючої повітряної цілі українського виробництва, - Міноборони - Цензор.НЕТ 53
___________
Зєлю геть. Дострокові.
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09.05.2021 15:41 Ответить
 
 