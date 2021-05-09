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ВМС США задержали судно с партией российского оружия в Аравийском море. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

Ракетный крейсер USS Monterey Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки задержал в Аравийском море судно без опознавательных знаков, на борту которого нашли российские противотанковые ракеты, китайские штурмовые винтовки, пулеметы и гранатометы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщаил в Твиттере Пятый флот ВМС США.

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Отмечается, что среди изъятого оружия - десятки российских противотанковых управляемых ракет, тысячи китайских штурмовых винтовок, сотни пулеметов, снайперских винтовок и гранатометов, а также оптические прицелы.

Экипаж судна отпустили после допроса. Эксперты выясняют, откуда было отправлено оружие и кому оно предназначалось.

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Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+101
ВМС США задержали судно с партией российского оружия в Аравийском море - Цензор.НЕТ 7932
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09.05.2021 09:34
+68
КАЦАПИ КРАЇНА ТЕРОРИСТ! ***** ВБИВЦЯ.! ВМС США задержали судно с партией российского оружия в Аравийском море - Цензор.НЕТ 8520
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09.05.2021 09:31
+64
Хорошая новость.
Теперь все это добро хорошо бы передать нам. Не в море же его топить.
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09.05.2021 09:29
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Хорошая новость.
Теперь все это добро хорошо бы передать нам. Не в море же его топить.
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09.05.2021 09:29 Ответить
передати для проведення перевірки на тимчасове зберігання на наших арсеналах)))
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09.05.2021 10:15 Ответить
Просю выдать мне во временное пользование... (с)
ВМС США затримали судно з партією російської зброї в Аравійському морі - Цензор.НЕТ 7131
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09.05.2021 12:02 Ответить
...3 литра моего самого... Убойный фильм. Один только Бурундуков чего стоит. ВМС США затримали судно з партією російської зброї в Аравійському морі - Цензор.НЕТ 1920
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09.05.2021 13:19 Ответить
на дно моря, координаты засекретить
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09.05.2021 10:15 Ответить
и повернуть голубям мира на их головы
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09.05.2021 11:46 Ответить
КАЦАПИ КРАЇНА ТЕРОРИСТ! ***** ВБИВЦЯ.! ВМС США задержали судно с партией российского оружия в Аравийском море - Цензор.НЕТ 8520
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09.05.2021 09:31 Ответить
еще кетайцы ВМС США затримали судно з партією російської зброї в Аравійському морі - Цензор.НЕТ 3948
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09.05.2021 10:05 Ответить
Якщо ********** такі як ти.
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09.05.2021 10:07 Ответить
Их и там нет...
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09.05.2021 09:31 Ответить
ВМС США задержали судно с партией российского оружия в Аравийском море - Цензор.НЕТ 3005
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09.05.2021 09:33 Ответить
ВМС США задержали судно с партией российского оружия в Аравийском море - Цензор.НЕТ 7932
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09.05.2021 09:34 Ответить
Война за мир она такая
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09.05.2021 10:10 Ответить
ВМС США затримали судно з партією російської зброї в Аравійському морі - Цензор.НЕТ 8405
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09.05.2021 09:44 Ответить
Ну шо вы пристали? Ну накопали в донецких шахтах, там еще много есть.
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09.05.2021 13:21 Ответить
ВМС США затримали судно з партією російської зброї в Аравійському морі - Цензор.НЕТ 2341
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09.05.2021 09:45 Ответить
На сьомому повинна бути куряча лапа з біркою.
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09.05.2021 09:54 Ответить
НЕ, жменька куриного фарша
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09.05.2021 14:36 Ответить
ВМС США затримали судно з партією російської зброї в Аравійському морі - Цензор.НЕТ 235
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09.05.2021 09:50 Ответить
😁😁😁
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09.05.2021 10:06 Ответить
Кацапський говноконвой..
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09.05.2021 09:56 Ответить
Китайский шмурдяк.
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09.05.2021 09:57 Ответить
"Гуманитарная помощь" от московии
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09.05.2021 09:59 Ответить
Щас закоксованная лошадь возмутится и заявит что это "гуманитарный груВМС США затримали судно з партією російської зброї в Аравійському морі - Цензор.НЕТ 1815з"
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09.05.2021 10:06 Ответить
По тексту новости большая часть оружия - китайское.
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09.05.2021 10:17 Ответить
только , китайские штурмовые винтовки ,научись правильно читать
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09.05.2021 10:20 Ответить
Ну так "десятки российских противотанковых управляемых ракет, тысячи китайских штурмовых винтовок".
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09.05.2021 11:26 Ответить
, на борту которого нашли российские противотанковые ракеты," китайские штурмовые винтовки, пулеметы и гранатометы."

проще говоря китайцы закупили в рф птрк, добавили свое ручное оружие и отправили кому то, может не хотят светить технологии своих птрк
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09.05.2021 13:28 Ответить
Chinese Type 56 assault rifles
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09.05.2021 10:22 Ответить
кацапы несут миру смерть, разруху и голод
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09.05.2021 10:22 Ответить
Ждите, там ему навстречу должен идти танкер с коксом.
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09.05.2021 10:27 Ответить
нема зброi . нема i коксу
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09.05.2021 10:28 Ответить
Гуманитарка... для кого?
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09.05.2021 10:47 Ответить
Для Ємену !
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09.05.2021 13:10 Ответить
а что, перевозка оружия разве не в трюмах? ВМС США затримали судно з партією російської зброї в Аравійському морі - Цензор.НЕТ 5853
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09.05.2021 11:10 Ответить
Специально выложили, а то со спутника трюм не просматривается ВМС США затримали судно з партією російської зброї в Аравійському морі - Цензор.НЕТ 9286.
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09.05.2021 11:25 Ответить
А для протокола досмотра трюмный люк фотографировать? Или контейнеры в трюмах? С надписями "Гуманитарная помощь РФ" или чем-то вроде того...
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09.05.2021 13:49 Ответить
Судя по фотке, оружие выложено на палубе военного корабля. В данном случае, видимо USS Monterey. А "dhow" - это какая-то местная небольшая арабская посудина, которая может быть и буз каких-либо "опознавательных знаков". Вообще-то, термин "опознавательные знаки" относится к военным кораблям.
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09.05.2021 13:49 Ответить
так может и не было никакого "левого корабля"?
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09.05.2021 14:49 Ответить
Под чьим флагом корабль? В статье не увидел, а это важно.
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09.05.2021 11:32 Ответить
судно без опознавательных знаков
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09.05.2021 11:42 Ответить
IgorYakovlevich Прошу прощения ,там же написано БЕЗ ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ЗНАКОВ 🙄🤦🤔
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09.05.2021 12:05 Ответить
Не увидел, спасибо.
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09.05.2021 12:05 Ответить
Отправляйте в Украину!!!
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09.05.2021 13:02 Ответить
руский с китайцем - братья навек...
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09.05.2021 14:33 Ответить
Это вам не буксиры буцать и брать экипаж в заложники.
Судно без опознавательных знаков - это типа "зелёного человечка" ?
Вежливый корабль ...
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09.05.2021 15:33 Ответить
новьё.
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09.05.2021 17:18 Ответить
Відкючення Кремля від банківських переказів як країну сонсора тероризму, годі зволікати ВМС США затримали судно з партією російської зброї в Аравійському морі - Цензор.НЕТ 5333
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09.05.2021 18:12 Ответить
 
 