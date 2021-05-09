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Лещенко (691) Москва (3006) шоу-бизнес (147)

"Секс-позитив с согласием": Жена члена набсовета "Укрзализныци" Лещенко Топольская (Dj Nastia) похвасталась выступлением на экстравагантной вечеринке в Москве. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

Жена члена наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергея Лещенко Анастасия Топольская, известная под псевдонимом Dj Nastia, выложила фото и видео в соцсети, хвастаясь, как она выступает в московском клубе Mutabor.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео с выступления из Москвы она опубликовала в Instagram.

 
 
 
 
 
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Публикация от NASTIA (@nastia.dj)

Отметим, 4 мая московский артцентр Mutabor анонсировал выступление Анастасии Топольской в столице РФ 8-9 мая.

 
 
 
 
 
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Публикация от HOROVOD (@horovod.night)

Жена Лещенко должна была стать частью ивента HOROVOD, у которого достаточно интересные правила. 

Секс-позитив с согласием: Жена члена набсовета Укрзализныци Лещенко Топольская (Dj Nastia) похвасталась выступлением на экстравагантной вечеринке в Москве 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Железнодорожник Лещенко служит семье Кучмы, на телеканале которой выступает президент", - "слуга народа" Дубинский

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+137
- Чим відрізняється Топольська від "СєрЛеща"?
- Особливостями публічної поведінки... Вона - звичайна шлюха, А її чоловік - "політична"...
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09.05.2021 12:34
+111
Значить, Сірьоня і його ватніца впевнені, що з нею на мокшандії все буде гаразд.

"Секс-позитив с согласием": Жена члена набсовета "Укрзализныци" Лещенко Топольская (Dj Nastia) похвасталась выступлением на экстравагантной вечеринке в Москве - Цензор.НЕТ 3100
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09.05.2021 12:52
+98
"Секс-позитив с согласием": Жена члена набсовета "Укрзализныци" Лещенко Топольская (Dj Nastia) похвасталась выступлением на экстравагантной вечеринке в Москве - Цензор.НЕТ 9524
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09.05.2021 12:36
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і за кого ж треба було голосувати у першому турі виборів президента 2019р...?
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09.05.2021 22:00 Ответить
Нюанс в том, что клептоманией Порошенко не страдал, ею страдает ВСЯ зеленая шобла, но мудрому нариду не правда ведь нужна, ему " с три короба наврешь, и делай с ним что хошь")))
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09.05.2021 22:25 Ответить
"Секс-позитив за згодою": дружина члена наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенка Топольська (Dj Nastia) похвалилася виступом на екстравагантній вечірці в Москві - Цензор.НЕТ 4707
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09.05.2021 22:29 Ответить
Ну можно принять вашу версию действий Порошенко,но ведь речь идёт о Лещенко. Его мотивы сотрудничества с Порошенко тоже очевидны пролезть во власть тогда, и на критике своего босса пролезть во власть снова.
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10.05.2021 08:14 Ответить
Не забывайте, что он ещё и оппонент ахметова. А, ещё вернее, практически единственный его сильный противник и критик
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09.05.2021 22:58 Ответить
Да, сэр лещ еще тот ....ну, может сейчас это называется критик, но раньше это называлось - п...ар)))
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10.05.2021 08:09 Ответить
Більш на ківу ******,чим на жінку серлєща!!! Дешева,грязна ахметкіна заказуха!!!
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09.05.2021 20:24 Ответить
Не удивлюсь, если пид*рок Лещенко, еще и российский шпион на гос службе! "Секс-позитив за згодою": дружина члена наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенка Топольська (Dj Nastia) похвалилася виступом на екстравагантній вечірці в Москві - Цензор.НЕТ 8271
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09.05.2021 20:45 Ответить
Зебилов ее поездочки в московию никак не напрягают, оно и понятно: их главзебил тоже не брезгует там бизнес иметь и развлекать тупое кацапское быдло)))
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09.05.2021 21:01 Ответить
лещенко этот редкая тварь.
агент кремля.
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09.05.2021 21:04 Ответить
Он не агент, просто продажная тварь, как и его женушка)))
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09.05.2021 21:25 Ответить
Говна кусок он, а не агент кремля. Готовьій принять с любой стороньі в любом количестве.
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09.05.2021 21:36 Ответить
Цука люстру на голову натянула осталось в рот дать лампочку ...
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09.05.2021 21:33 Ответить
Лучше без лампочки, просто дать. "Секс-позитив за згодою": дружина члена наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенка Топольська (Dj Nastia) похвалилася виступом на екстравагантній вечірці в Москві - Цензор.НЕТ 3751
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10.05.2021 10:13 Ответить
А Сережа уже высказался, как к этому причастен Порошенко?
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09.05.2021 21:37 Ответить
совратили девку шоколадом "Секс-позитив за згодою": дружина члена наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенка Топольська (Dj Nastia) похвалилася виступом на екстравагантній вечірці в Москві - Цензор.НЕТ 5866
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09.05.2021 21:39 Ответить
Фото порноактрисы.
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09.05.2021 21:44 Ответить
"Секс-позитив за згодою": дружина члена наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенка Топольська (Dj Nastia) похвалилася виступом на екстравагантній вечірці в Москві - Цензор.НЕТ 5894
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09.05.2021 21:52 Ответить
"Секс-позитив за згодою": дружина члена наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенка Топольська (Dj Nastia) похвалилася виступом на екстравагантній вечірці в Москві - Цензор.НЕТ 4629
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09.05.2021 21:57 Ответить
"Секс-позитив за згодою": дружина члена наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенка Топольська (Dj Nastia) похвалилася виступом на екстравагантній вечірці в Москві - Цензор.НЕТ 9989
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10.05.2021 07:51 Ответить
На РАБссии своего подобного говна пруд пруди... "Секс-позитив за згодою": дружина члена наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенка Топольська (Dj Nastia) похвалилася виступом на екстравагантній вечірці в Москві - Цензор.НЕТ 1418Одна Собчак чего стоит...
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09.05.2021 22:05 Ответить
Нужен закон по которому любой госчиновник любой кто работает в госстуктурах в том числе и полицейские и военные лишается должности если он или его ближние родственники посетили РоССию. Поскольку есть большая вероятность что они там сливают разведданные. Очень нужен такой закон. Обычным гражданам можно ездить(хотя я-бы закрыл безвиз с Парашкой),а врот все кто хоть как-то связан с госслужбой-полный запрет на вьезд в Рашку и в РБ
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09.05.2021 22:11 Ответить
Россия имеет СТОЛЬКО каналов информации из Украины (хабадники, живущие там и там), что никаких секретов от России у Украины просто нет. Есть рамки приличий, которые приходится держать перед украинским народом и Западом.
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10.05.2021 12:49 Ответить
Тут навіть не заради секретов, а заради " імітаціі патріотизму", НЕКУЙ ШАСТАТЬ в країну-агрессор. ТЕМ БОЛЕЕ на ГАСТРОЛЬ.
А то якось не комільфо виходить. Ми вносимо в чорні списки російських артистів що їдуть виступати до Криму, а наші ПРОСТИоспади-люди-***** могут ездить в ОРДУ до мокшів в МАЦКВУ на МКАДЕ виступать чи де там їх "імеют во все дихательние-піхательние щели"... То нехай би там той біомусор і залишався. НЕ ВПУСКАТЬ ОБРАТНО! НАКУЙ! - ЄТО ТУДА!!! ===>
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10.05.2021 14:22 Ответить
и че ?????
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09.05.2021 23:02 Ответить
И через плечо!
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10.05.2021 00:34 Ответить
Зеленскому можно! А чем Лещенко хуже? За новую большую квартиру комуналку нужно платить? Нужно. Вот и послал жену в Москву на заработки...
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09.05.2021 23:02 Ответить
обычное развлечение на 8-9 мая у кацапов и одна из важнейших скреп "русского мира" - "паровозик 18+" без педофобии и трансгомопедофобии.
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09.05.2021 23:06 Ответить
Ну и что дальше? Лещ тоже в Москву махнет?
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09.05.2021 23:13 Ответить
Если посмотреть по новостям, украинцев больше всего интересуют русские и губастые женщины, а лучше и то и другое вместе.
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10.05.2021 00:01 Ответить
То-то ты, козломордое, блеешь на украинском сайте! ))))
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10.05.2021 00:47 Ответить
Потерялась, губастенькая?😀
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10.05.2021 07:54 Ответить
Сережа дает основания полагать, что их брак является фиктивным, ему он нужен отмывать огромные коррупционные деньги, указывая их как авторский гонорар супруги, Насте он нужен скрывать свою лесбийскую (иногда би) составляющую, дополнительно Настя довольна, что Серёжа гей и не пристает по ночам. Конечно, публика раньше думала, что Сергей гей в плохом смысле этого слова, но последний скандал доказал, что Сергей Лещенко гей и в хорошем понимании этого слова. Жаль, что приходится срать на одном гектаре с этим чмом
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10.05.2021 00:04 Ответить
Зачем так длинно писать? Просто : Сер гей. "Секс-позитив за згодою": дружина члена наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенка Топольська (Dj Nastia) похвалилася виступом на екстравагантній вечірці в Москві - Цензор.НЕТ 2626
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10.05.2021 10:16 Ответить
Эту шалаву имели в очко публично во многих забегаловках. У нее есть личный рабочий аккаунт многопрофильной проститутки на всех порносайтах. А муж ее тоже известный в своих кругах пассивный гомосексуалист-извращенец.
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10.05.2021 05:28 Ответить
Укрзализныце это не помеха.
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10.05.2021 07:34 Ответить
Сосали-сосали, сосали-сосали, и насосали на приличную хатынку почти в центре.
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10.05.2021 10:17 Ответить
Специалисты, ёпт.
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11.05.2021 06:09 Ответить
Это наши "элитарии"!!! Это ДНО организует досуг" сильным мира нашего". Если
ТАКОЕ пользуется популярностью то кто " серожа" ,как РАЗВРАЩЕНЫ те у кого это ДНО популярно? Ну те,которые пишут нам законы,законопроекты,управляют нашей собственностью,судят нас! Вот эти, с психологией "свободной дырки"наша "ЫЛИТА"!. И мы хотим чтобы у нас была нормальная страна?
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10.05.2021 07:45 Ответить
Кинуть бы ее на подвал. Там ополченцЫ бы быстро бы ей бы управу нашли для такого костюмчика. Нифиртити доморощенная ахахаха "Секс-позитив за згодою": дружина члена наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенка Топольська (Dj Nastia) похвалилася виступом на екстравагантній вечірці в Москві - Цензор.НЕТ 7196
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10.05.2021 08:13 Ответить
"Секс-позитив за згодою": дружина члена наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенка Топольська (Dj Nastia) похвалилася виступом на екстравагантній вечірці в Москві - Цензор.НЕТ 9954
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10.05.2021 08:25 Ответить
щя вона йому як застрапонить, тому бідолазі "Секс-позитив за згодою": дружина члена наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенка Топольська (Dj Nastia) похвалилася виступом на екстравагантній вечірці в Москві - Цензор.НЕТ 3457
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10.05.2021 08:29 Ответить
"Секс-позитив за згодою": дружина члена наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенка Топольська (Dj Nastia) похвалилася виступом на екстравагантній вечірці в Москві - Цензор.НЕТ 2025

"Секс-позитив за згодою": дружина члена наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенка Топольська (Dj Nastia) похвалилася виступом на екстравагантній вечірці в Москві - Цензор.НЕТ 1853
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10.05.2021 09:54 Ответить
На що стрілка вказує ? Якась рука пластикова ...
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10.05.2021 11:04 Ответить
це рука Ігар Валерача. Вона по черзі буває в різних місьцях. Вчора вона була в дупі Дубинського, сьогодні в дупі у Лещенка, а завтра буде у дупі найвеличнішого презедента зеленського "Секс-позитив за згодою": дружина члена наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенка Топольська (Dj Nastia) похвалилася виступом на екстравагантній вечірці в Москві - Цензор.НЕТ 9521
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10.05.2021 11:13 Ответить
Хм ... Мабуть послідовність навпаки.
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10.05.2021 15:40 Ответить
Хорошая квартира студия для сьемок , лохи во все должны верить даже не задумываясь ?
И кто верит что со своими доходами он так живет ? )))
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10.05.2021 12:51 Ответить
семейка мата-харей
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10.05.2021 15:39 Ответить
У них хоть дети есть? Мне непонятен их брак.
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10.05.2021 09:11 Ответить
І що ? Сімей без дітей повно.
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10.05.2021 11:03 Ответить
какой брак? 2 лесбоса
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10.05.2021 15:40 Ответить
а Секс-позитив с согласием це ще коли анал табу чи вже ні??
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10.05.2021 09:15 Ответить
Вона займалась сексом по згоді? З кім завгодно? Чи як?
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10.05.2021 09:24 Ответить
Единственный известный в мире диджей из Украины Miss K8 Катерина Кремко. Концерт в Москве.

"Секс-позитив за згодою": дружина члена наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенка Топольська (Dj Nastia) похвалилася виступом на екстравагантній вечірці в Москві - Цензор.НЕТ 1022
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10.05.2021 09:34 Ответить
Это не жена Лещенко. Ей можна.
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10.05.2021 12:50 Ответить
У нее тоже муж "патриот-антикорупционер" в Набсовете гос компании с зарплатой в сотни тьісяч грн. за счет налогоплательщиков?
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10.05.2021 20:47 Ответить
Всех на кукан одел патриот Лещенко. Ай да сукин сын.
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10.05.2021 09:56 Ответить
Похоже, не он а его.
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10.05.2021 10:20 Ответить
"Секс-позитив за згодою": дружина члена наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенка Топольська (Dj Nastia) похвалилася виступом на екстравагантній вечірці в Москві - Цензор.НЕТ 976
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10.05.2021 11:41 Ответить
"Секс-позитив за згодою": дружина члена наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенка Топольська (Dj Nastia) похвалилася виступом на екстравагантній вечірці в Москві - Цензор.НЕТ 45 "Секс-позитив за згодою": дружина члена наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенка Топольська (Dj Nastia) похвалилася виступом на екстравагантній вечірці в Москві - Цензор.НЕТ 45 "Секс-позитив за згодою": дружина члена наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенка Топольська (Dj Nastia) похвалилася виступом на екстравагантній вечірці в Москві - Цензор.НЕТ 45
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10.05.2021 11:43 Ответить
ну, батенька, имейте совесть, это же жесть!
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10.05.2021 11:48 Ответить
Вот зачем? Я теперь не усну )
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10.05.2021 11:59 Ответить
@лять, тфу жена куколда обыкновенного
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10.05.2021 12:32 Ответить
Можно много гавкать, ни никто так не мочит Ахметова, как Лещенко - особенно, в глазах западного истеблишмента и через западные СМИ.
С Настей Серёжа разберётся без чужих советов.
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10.05.2021 13:05 Ответить
Ну да, в Укрзалізницю ж його не Ахметка призначив, а Колома через Клоуна. Коли Беня здується, "Борцун" витре хлєбало вологою салфеткою і піде Рінату дупу лизати - така нелегка доля у ***********, спитайтеся наташків-потаскушків влащенко чи мосейчук - вони про це романи можуть писати.
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10.05.2021 17:06 Ответить
Посмотрите интервью Лещенка, которое он давал Наталье Влащенко -
она выклёвывала из него печень каждым вопросом.
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10.05.2021 22:17 Ответить
тока послушал фоном Лещенко на Ютубе - гля - шото не так - весь чат засрали с этим вопросом и оскорблениями "Секс-позитив за згодою": дружина члена наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенка Топольська (Dj Nastia) похвалилася виступом на екстравагантній вечірці в Москві - Цензор.НЕТ 6722
а под самим роликом - только лижут жёппу и сюсюкают - перижифасБок, рабы(короче подосрала деятелю конкретно - и он замалчивает вместо либо развестись - сказать прямо, либо неиллюзорно обосраться, что борец успешно и исполнил)
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10.05.2021 13:32 Ответить
МОРИЛКА !!!
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10.05.2021 15:26 Ответить
Тю, ну выступила кацапская шлюшка на кацапском пати для шлюшек. Кто она такая и кто такой Лещ - это всем давно было известно.

Тоже мне новость.
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10.05.2021 16:10 Ответить
Лещ Манафорта определил в кутузку. Ничё так.
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10.05.2021 16:36 Ответить
Ну щодо цього "борцуна" і його жінки-повії вже давно і так все зрозуміло. Але мене більше цікавить реакція Садового, на каналі якого це бородате лайно постійно "умничает".І хто тобі, Андрюха, тепер винен? - спочатку просрав чудову партію "Самопоміч", а тепер спускаєш в унітаз репутацію "24 каналу"?
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10.05.2021 16:48 Ответить
До КБ вже не дотягне!- колись був такий вислів: Кремлевская *****!!!
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10.05.2021 17:41 Ответить
фу какая блевотина такие в школе спивались первые
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10.05.2021 18:00 Ответить
А я нагадаю в 2018 Лещенко виступав проти закриття Порошенком каналів які почав скуповувати мертвечук.
https://youtu.be/5xqgd7KfDT4?t=251
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10.05.2021 19:20 Ответить
А как она получила оплату за свою работу? Если с ней официально рассчитались, то она и налоги заплатила? Но тогда же с ее налогов, которые поступят в российский бюджет, могут быть куплены оружие и пули, которыми будут убивать наших воинов. Так это что получается, что жена Лещенко финансирует террористов на Донбассе, а Сережа это покрывает? СБУ, это уже к вам вопрос.

Если же она получила налом, то это уже проблемы России. В любом случае вопросы есть, а ответов нет, и всех, кто задает эти вопросы, наш аморальный авторитет Лещенко называет наемниками Ахметова и банит. И видимо, думает, что он таким образом проблему решил. Нет, не решил.

Кстати, а в Москву жену Лещенко послал Ахметов или все же Сережа ее сам благословил? И ему не получится сказать, что не знал. Ведь Сережа сам отлайкал фоточки жены в Инсте.

Лещенко придется озвучить свою позицию. Да, на свою репутацию ему плевать. Он давно уже репутационный банкрот, но он работает на государство. И нам не плевать, что жена члена стратегического государственного предприятия ездит на заработки в страну-агрессора.

Поэтому или пусть озвучивает, или проваливает на вольные хлеба. Будет бесплатно и на общественных началах оправдывать власть, а не сидя в Набсовете. Хотя без денег он вряд ли это будет делать.

Как говорится в старом анекдоте: Сережа, или крестик сними, или трусики надень. Но в его случае и так все понятно.

Именно про него и ему подобных писал Кобзар: "За шмат гнилої ковбаси у вас хоч матір попроси, то оддасте". И это тот самый случай.
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10.05.2021 20:24 Ответить
А что странного, если ахметовские шавки нашли к ней подход
и предложили двойную-тройную оплату ?
Вон сколько воя поднялось, уже Лещенка и геем сделали -
он что, на параде с геями целуется взасос или идёт в розовом трико ?
Он просто стоит с радужным флагом - "Видите, я толерантный к ЛГБТ !
Отъ ********** от меня !"
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10.05.2021 22:26 Ответить
Жена члена набсовета- звучит гордо.
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11.05.2021 06:06 Ответить
Куколд Сірьожа на повному серйозі (повний серйоз це не чоловік) з високих трибун розповідає українцям що там і як.
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11.05.2021 06:53 Ответить
Хтось бачив цього борця з ліпєцкою фабрикою? Кажуть, його дружину десь на московії в шоколад засмоктало "Секс-позитив за згодою": дружина члена наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенка Топольська (Dj Nastia) похвалилася виступом на екстравагантній вечірці в Москві - Цензор.НЕТ 984 .

"Секс-позитив за згодою": дружина члена наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенка Топольська (Dj Nastia) похвалилася виступом на екстравагантній вечірці в Москві - Цензор.НЕТ 9488 .
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11.05.2021 10:07 Ответить
марув намбер ту
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11.05.2021 11:33 Ответить
Sheis в переводе с немецкого означает дерьмо! Зачем надо себя так называть?
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11.05.2021 19:07 Ответить
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