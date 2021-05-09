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Проект "Без цензуры": Победобесие. Как разрушить советско-российский миф о "великой победе"?. ВИДЕО

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Сегодня в "Без цензуры" с Богданом Буткевичем хотим поговорить о том, зачем в Союзе сконструировали "победобесие" и как Украина может разрушить миф о "великой победе".

Победобесие - это продукт брежневских времен. Когда совок начал явно заходить в идеологический тупик и никакой веры в коммунизм не осталось, то решили создать почти религиозный культ "великой победы".

К реальной мясорубке Второй мировой, одним из главных виновников которой был Сталин, этот культ, конечно же, не имел никакого отношения. Просто советский человек уже не верил ни в бога, ни в коммунизм, поэтому ему стали прививать веру в "победу".

Примечательно, что это дерьмо началось только через 20 лет после окончания войны. Почему? Потому что до этого времени произошли уже две волны смертей реальных фронтовиков.

Почему мы не должны отдавать кремлевским пропагандистам право на то, чтобы все связанное с советскими войсками, автоматически считалось российским? Как нам забрать у России право на историческую память о страшной и действительно братоубийственной для украинцев войне? Деконструкция победобесия - это не только о борьбе с откровенными фейками и ложью. Это и о том, чтобы выбить идеологический фундамент у Российской Федерации, благодаря которому считает себя победителем. Что думаете по этому поводу?

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Читайте на "Цензор.НЕТ": 48% граждан Украины согласны, что Вторая мировая война была развязана в результате заговора Гитлера и Сталина, - опрос "Деминициатив". ИНФОГРАФИКА

Автор: Вадим Куц
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Побєдобєсіє: як зруйнувати радянсько-російський міф про "велику перемогу"? - Цензор.НЕТ 3300
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09.05.2021 13:13
+28
Кто-то гордится уровнем жизни своих граждан, гордится техническим прогрессом. А кто-то кончает от парадов и носит дедов на палке. Хорошо хоть не на бутылке Победобесие: как разрушить советско-российский миф о "великой победе"? - Цензор.НЕТ 3883 Про нас просто помолчим. У нас през. кокоинозависимый гнусавый гном, так шо от параши мы не далеко отползли, но это пока Победобесие: как разрушить советско-российский миф о "великой победе"? - Цензор.НЕТ 1188
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09.05.2021 13:03
+24
Побєдобєсіє: як зруйнувати радянсько-російський міф про "велику перемогу"? - Цензор.НЕТ 1153
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09.05.2021 13:18
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я уже на все твои вопросы ответил, причем достаточно подробно, удачного тебе "собирания земель"Проєкт "Без цензури": Побєдобєсіє. Як зруйнувати радянсько-російський міф про "велику перемогу"? - Цензор.НЕТ 6675 Проєкт "Без цензури": Побєдобєсіє. Як зруйнувати радянсько-російський міф про "велику перемогу"? - Цензор.НЕТ 9020 только вот тут загвоздочка у вас, китаезам уже Сибирь вашу путин отдал де-юре на 50 лет, а де-факто навсегда ... в том числе и остров Даманский, за который в 1969 "отцы ваевале" с китайцами... причем тихонько так отдали, без шумихи в СМИ, чтобы "скрепы" не заляпать Проєкт "Без цензури": Побєдобєсіє. Як зруйнувати радянсько-російський міф про "велику перемогу"? - Цензор.НЕТ 9124
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Роман Летун 2661554f сначала пусть ваша Московия вернет все земли и вернется в границы своего исконно чухонского "золотого кольца" Ростово-Суздальского княжества (Залешанской земли), а уж потом про все остальное поговорим...
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09.05.2021 22:57 Ответить
а какие земли по твоему должна вернуть Украина и с хера ли? про Московию погугли, это нечто среднее между ордой и чухней Проєкт "Без цензури": Побєдобєсіє. Як зруйнувати радянсько-російський міф про "велику перемогу"? - Цензор.НЕТ 8798
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09.05.2021 23:14 Ответить
да, примерно как Республика Башкирия одна из республик РФ Проєкт "Без цензури": Побєдобєсіє. Як зруйнувати радянсько-російський міф про "велику перемогу"? - Цензор.НЕТ 9166
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Проєкт "Без цензури": Побєдобєсіє. Як зруйнувати радянсько-російський міф про "велику перемогу"? - Цензор.НЕТ 8026
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09.05.2021 17:07 Ответить
Це ті, хто на Донбасі молодогвардійців катував. І тепер Донбас мордують.
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09.05.2021 18:17 Ответить
Фу ты мля! Что это такое?!)
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14.05.2021 15:27 Ответить
Проєкт "Без цензури": Побєдобєсіє. Як зруйнувати радянсько-російський міф про "велику перемогу"? - Цензор.НЕТ 1707
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09.05.2021 18:25 Ответить
Проєкт "Без цензури": Побєдобєсіє. Як зруйнувати радянсько-російський міф про "велику перемогу"? - Цензор.НЕТ 7271
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09.05.2021 18:27 Ответить
Проєкт "Без цензури": Побєдобєсіє. Як зруйнувати радянсько-російський міф про "велику перемогу"? - Цензор.НЕТ 6921
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09.05.2021 18:28 Ответить
Проєкт "Без цензури": Побєдобєсіє. Як зруйнувати радянсько-російський міф про "велику перемогу"? - Цензор.НЕТ 6442
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09.05.2021 18:30 Ответить
Не, ребята, стоит признать, шо мы хоть и очень медленно, но соскребаем с себя всю эту старую царско-большевистско-комуняцко-москальскую коросту. Включая их еще шевелящихся кпу-шных,опзж-шных, рыговских и прочих медведчуковских отпрысков. Воду они нам еще трохи поварят, конечно. Но свежий смачный украинский борщ готовится уже точно без этих отходов. Слава УкраЇні !
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09.05.2021 18:50 Ответить
Ваши слова та до Бога. АМИНЬ !
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10.05.2021 01:28 Ответить
Б.Буткевич - очень умный человек с глубоким системным пониманием важных историческо-политических проблем, которые надо срочно решать Украине. Респект ему за передачу.
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10.05.2021 03:19 Ответить
Буткевич невежда и довольно глупое существо.
Понимания хоть чего-нибудь там нет от слова "совсем"
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10.05.2021 07:10 Ответить
А просто запретить этот "праздник" нельзя?
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10.05.2021 04:38 Ответить
Запретить следовало бьі тебе под прокси сюда заходить
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10.05.2021 07:13 Ответить
Буткевич теж херню несе...Яке в хріна " воювали за Україну в різних арміях"?!Ну да ...в сталінській армії за Україну і воювали....чи в дивізії сс галичина..

Ні за яку Україну в минулій війні українці не воювали! Українці воювали за українську губернію в складі окупантської імперії.Одні за нацистський рейх,а більшість за совєцький рейх.В цьому - наша біда і наша ганьба.
Далі.Що за дебілізм "ми будемо змагатися з Рашкою за перемогу"?Ідіотство чистої води.Україні ,щоб вийти з побєдобєсного дискурсу треба взагалі чітко сказати: ТО - НЕ НАША ВІЙНА,І НАМ НАЧХАТИ НА ТУ "ПАБЄДУ".ГАНЯЙТЕ ТАНКИ ПО КРАСНІЙ ПЛОЩІ,А МИ ТОГО ЗНАТИ НЕ ХОЧЕМО.
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10.05.2021 09:48 Ответить
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