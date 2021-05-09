"Простите нам наши ошибки", - украинские воины ко Дню Матери передали поздравления с передовой всем матерям Украины. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество
По случаю Дня Матери украинские воины, защищающие Родину от российского агрессора на передовой, передали свои поздравления всем матерям Украины.
Видео с защитниками Украины записал корреспондент Цензор.НЕТ Михаил Ухман.
"Украина сегодня отмечает один из лучших праздников весны - День Матери. Дети едут в гости к своим матерям, дарят цветы, говорят моментами забытые добрые слова.
Не забыли об этом ярком дне украинские воины, которые защищают нашу страну от российских оккупантов.
У этих бойцов, которые на данном видео поздравляют матерей, была бессонная ночь. Российские оккупанты постоянно обстреливают наши позиции, поэтому ребята на страже каждый час.
Но для такого дела они нашли время и возможность, чтобы каждая украинская мама, посмотрев это видео, знала, что каждая ее слеза и молитва не проходит бесследно.
Спите спокойно наши мамы!"
Пожалуйста, подождите...
НЕПЕРЕМОЖНІ
Потрясаючу виставку відкрито в Умані:
вдови й сироти вбитих Росією українських воїнів, сфотографовані в народних строях, з військовою формою своїх найдорожчих.
Які обличчя, Господи. Які очі.
(Тільки в осиротілих матерів очі - несила дивитися...)
Дякую послу України в Чехії Євгену Перебийносу за публікацію.