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День матери (28) Ухман Михаил (234)

"Простите нам наши ошибки", - украинские воины ко Дню Матери передали поздравления с передовой всем матерям Украины. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

По случаю Дня Матери украинские воины, защищающие Родину от российского агрессора на передовой, передали свои поздравления всем матерям Украины.

Видео с защитниками Украины записал корреспондент Цензор.НЕТ Михаил Ухман. 

"Украина сегодня отмечает один из лучших праздников весны - День Матери. Дети едут в гости к своим матерям, дарят цветы, говорят моментами забытые добрые слова.

Не забыли об этом ярком дне украинские воины, которые защищают нашу страну от российских оккупантов.
У этих бойцов, которые на данном видео поздравляют матерей, была бессонная ночь. Российские оккупанты постоянно обстреливают наши позиции, поэтому ребята на страже каждый час.

Но для такого дела они нашли время и возможность, чтобы каждая украинская мама, посмотрев это видео, знала, что каждая ее слеза и молитва не проходит бесследно.

Спите спокойно наши мамы!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине сегодня отмечают День матери

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+20
"Простите нам наши ошибки", - украинские воины ко Дню Матери передали поздравления с передовой всем матерям Украины - Цензор.НЕТ 3812
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09.05.2021 15:43
+18
Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко) 15 ч. ·

НЕПЕРЕМОЖНІ
Потрясаючу виставку відкрито в Умані:
вдови й сироти вбитих Росією українських воїнів, сфотографовані в народних строях, з військовою формою своїх найдорожчих.
Які обличчя, Господи. Які очі.

(Тільки в осиротілих матерів очі - несила дивитися...)
Дякую послу України в Чехії Євгену Перебийносу за публікацію.

"Простите нам наши ошибки", - украинские воины ко Дню Матери передали поздравления с передовой всем матерям Украины - Цензор.НЕТ 3329
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09.05.2021 15:42
+18
"Простите нам наши ошибки", - украинские воины ко Дню Матери передали поздравления с передовой всем матерям Украины - Цензор.НЕТ 7261
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09.05.2021 15:43
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Мій доземний уклін синам- Захисникам! Бережи вас, Боже, від ворожих куль! Повертайтесь живими!
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09.05.2021 15:24 Ответить
Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко) 15 ч. ·

НЕПЕРЕМОЖНІ
Потрясаючу виставку відкрито в Умані:
вдови й сироти вбитих Росією українських воїнів, сфотографовані в народних строях, з військовою формою своїх найдорожчих.
Які обличчя, Господи. Які очі.

(Тільки в осиротілих матерів очі - несила дивитися...)
Дякую послу України в Чехії Євгену Перебийносу за публікацію.

"Простите нам наши ошибки", - украинские воины ко Дню Матери передали поздравления с передовой всем матерям Украины - Цензор.НЕТ 3329
показать весь комментарий
09.05.2021 15:42 Ответить
"Простите нам наши ошибки", - украинские воины ко Дню Матери передали поздравления с передовой всем матерям Украины - Цензор.НЕТ 7261
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09.05.2021 15:43 Ответить
"Простите нам наши ошибки", - украинские воины ко Дню Матери передали поздравления с передовой всем матерям Украины - Цензор.НЕТ 8529
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09.05.2021 15:43 Ответить
"Простите нам наши ошибки", - украинские воины ко Дню Матери передали поздравления с передовой всем матерям Украины - Цензор.НЕТ 3812
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09.05.2021 15:43 Ответить
"Простите нам наши ошибки", - украинские воины ко Дню Матери передали поздравления с передовой всем матерям Украины - Цензор.НЕТ 3226
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09.05.2021 15:44 Ответить
"Простите нам наши ошибки", - украинские воины ко Дню Матери передали поздравления с передовой всем матерям Украины - Цензор.НЕТ 1164
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09.05.2021 15:44 Ответить
Хорошие фото и огромная благодарность этим матерям за сыновей-защитников ........, но рука не поднимается для «нравится»=>очень трагичные истории.........
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09.05.2021 15:49 Ответить
«Бог сам всюди не міг бути, і тому сотворив матерів», - Ольга Кобилянська.
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09.05.2021 15:44 Ответить
Низкий поклон Вам, хлопцы.......и берегите себя.......
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09.05.2021 15:45 Ответить
"Простите нам наши ошибки", - украинские воины ко Дню Матери передали поздравления с передовой всем матерям Украины - Цензор.НЕТ 4044
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09.05.2021 16:00 Ответить
мамы наша опора в этой жизни
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09.05.2021 16:46 Ответить
дякую, благослови вас Господь, наши защитники Украины! здоровья вам до 100 рокiв!
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09.05.2021 21:41 Ответить
 
 