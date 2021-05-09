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"Кива, покайся за наркоту!", - дискуссия между ОПЗЖ и С14 в центре Киева. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
9 мая, в День победы над нацизмом в центре Киева дискутировали представители разных политических сил.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, с места событий.
Активисты праворадикальной С14 во главе с Евгением Карасем стояли в месте проходжения колонны ОПЗЖ.
Увидив в колонне нардепа Илью Киву, Карась заявил: "Кива, покайся за наркоту! Как тебе было не стыдно?".
По его словам, наркобарыги были причастны к назначению его руководителем ОБНОНа.
В ответ из колонны зазвучало : "Уроды, уроды".
Видео - Олег Богачук
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Зеленский машинально подставил яйцо, Ермак хлопнул по нему своим и дипломатично разбил оба. Дочистив крашанки, друзья торжественно посыпали их колумбийской солью из баночки.Источник: https://censor.net/ru/r3264081
"День Победы над фашисткой Германией", уже не актуален... -- над Депутатом Верховной Рады Украины Кивой, важнее! *)
Дайошь дидов и тёток на палках - кужеевых, ленок бондаренок, шухерычей, губатую сепарскую утку, ну.... и....самого главного! мертведчука!!!
Кіт Вчений
@TedTeddycat
·1 год
Людина з мозолястою правицею раз по раз вигукувала: «Фашизм не пройдьот как пєрвая любовь!»
И этот лысогонятельный кандидат со своим недорасстреляным дедом, и этот Нестор с портретом ката Украины!
И эти 80-илетние аниматоры, нацеплявшие себе медали.
И все эти идиоты, которые поздравляют друг друга с праздником оккупанта Европы!
Совок! Сраный совок! Никак не выдавим из себя этого раба!
https://www.youtube.com/watch?v=UJK8l-fRpOc
Еще один наркоман- нелох по наущению агентов РФ специально ссорит Украину с США, чтобы вернуть страну под РФ!
ЄТО ШАБАШ ИЗ ДЕДАМИ НА ПАЛКАХ...