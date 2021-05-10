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беспилотник (2092) наемники РФ (2002) Притула Сергей (82)

Уничтожение позиций наемников РФ на Донбассе: "Сидел бы у себя под Костромой, но решил подразнить украинцев голой сракой!". ВИДЕО беспилотника

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

Украинский телеведущий, политик и волонтер Сергей Притула показал видеозапись с беспилотника, на которой запечатлено уничтожение позиций российских наемников на Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее видео он опубликовал в Facebook

"Мог бы сейчас сидеть где-то у себя под Костромой и праздновать День Победы. Но нет, решил подразнить украинцев голой сракой!", — написал Притула.

На обнародованных кадрах можно заметить, что во время нанесения ударов один из террористов был голым. Точная дата и место съемки неизвестны.

"Я не так часто балую вас фидбэком от наших воинов, но здесь не сдержался. Особенно, когда знаешь, что и координация ведения огня, и это видео были сделаны благодаря коптеру, на который мы собирали по всей стране", — отметил волонтер.

"Не обещаю, что подобных видео я буду выставлять на своей странице много (подозреваю, что ФБ меня и за это забанит, поэтому буду благодарен за репост), но точно могу гарантировать, что слышу от наших защитников: ни одна потеря на фронте не проходит без кратной мести!!!", - добавил он, опубликовав реквизиты для помощи украинским защитникам.

Гривни

Пополнение карты:

5168742063537207

Получатель: ПРИТУЛА С.Д.

Счет: 26200681993072

IBAN : UA843052990000026200681993072

БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: АО КБ "ПРИВАТБАНК", КИЕВ, УКРАИНА

ЕДРПОУ полкчателя : 2975800618

For receiving SWIFT in US dollars (USD)

BENEFICIARY: PRYTULA SERHIY

IBAN: UA673052990000026200681955548

ACCOUNT: 5168742060489527

Beneficiary bank: PRIVATBANK, 1D HRUSHEVSKOGO STR., KYIV, 01001, UKRAIN

SWIFT CODE: PBANUA2X

Correspondent bank: P MORGAN CHASE BANK SWIFT CODE: CHASUS33

Beneficiary bank’s account with Correspondent bank: 0011000080

For receiving SWIFT in euros (EUR)

BENEFICIARY: PRYTULA SERHIY

BAN: UA603052990000026202681911665

ACCOUNT: 5168742060489444

BANK OF BENEFICIARY: PRIVATBANK, 1D HRUSHEVSKOGO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

SWIFT CODE: PBANUA2X

Correspondent bank : Commerzbank AG Frankfurt am Main Germany

SWIFT CODE: COBADEFF

Beneficiary bank’s account with Correspondent bank: acc No 400 8867004 01

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+88
і москаля нема, немає москаля...
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10.05.2021 10:32
+79
Да групповуха там у обдроченцев в блиндаже была...один просто выскочил жопу остудить...
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10.05.2021 10:39
+73
отлично. Можем повторить!
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10.05.2021 10:32
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Знищення позицій найманців РФ на Донбасі: "Сидів би у себе під Костромою, але вирішив подратувати українців голою сракою!" - Цензор.НЕТ 6291
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10.05.2021 12:28 Ответить
пиховшек уже сдох? он оказывается дед "ученого" кивы...
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10.05.2021 12:30 Ответить
руссишшвайн визжала аж в кремле было слышно... швайку увидела...
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10.05.2021 12:29 Ответить
Обдроченцы как раз шпилили друг друга,а тут такое.
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10.05.2021 13:00 Ответить
Знищення позицій найманців РФ на Донбасі: "Сидів би у себе під Костромою, але вирішив подратувати українців голою сракою!" - Цензор.НЕТ 6228
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10.05.2021 13:02 Ответить
Жука заколоть)🐞
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10.05.2021 13:56 Ответить
Запхати зкріпоносцю яблука в дупу і живцем посадити його у піч.
А потім скористатися ножем, щоб розрізати і з'їсти смаженого москаля з яблуками.
Знищення позицій найманців РФ на Донбасі: "Сидів би у себе під Костромою, але вирішив подратувати українців голою сракою!" - Цензор.НЕТ 3984
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11.05.2021 02:31 Ответить
Знищення позицій найманців РФ на Донбасі: "Сидів би у себе під Костромою, але вирішив подратувати українців голою сракою!" - Цензор.НЕТ 8149

Трохи стрьомний варіант. Бо якщо москаль перед тим дєрябнул, то таке: два в одному - випивка і закуска. Але якщо він закинувся дідько знає, якою гидотою... хай краще хробаки його жеруть. В разі чого, потім за хробаків і помститися можна буде Знищення позицій найманців РФ на Донбасі: "Сидів би у себе під Костромою, але вирішив подратувати українців голою сракою!" - Цензор.НЕТ 8149 .
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11.05.2021 02:42 Ответить
Одна нога тут, другая - там ...
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10.05.2021 13:55 Ответить
и не только. монголоид еще и мозгами подраскинул.
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10.05.2021 13:57 Ответить
Местным собачкам свежие косточки.
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10.05.2021 16:31 Ответить
Кацапи мирно їбалися між собою в канаві,а тут таке.
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10.05.2021 14:02 Ответить
Ахахаха))) Ну що ж ви, хлопці, саме прервали оркам процес розмноження)
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10.05.2021 14:16 Ответить
Бєндєровци мальчіка без трусіков...бєжал... четвєро нє удєржалі...😭
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10.05.2021 15:11 Ответить
Виявляється, голодупе вялічіє може лаптєногам вартувати дорого...
Знищення позицій найманців РФ на Донбасі: "Сидів би у себе під Костромою, але вирішив подратувати українців голою сракою!" - Цензор.НЕТ 5926
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10.05.2021 15:13 Ответить
ой Притула и шутник... )))
Какой там "ОБСТРЕЛ" ?! ))) мы не стреляем !!
То у ************ пердаки начало рвать когда узнали что представитель США приехал в Украину...!
ну последняя секунда кадра - наверно услышали что то по результатам того приезда... - что ТАК рвануло...
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10.05.2021 15:15 Ответить
Спасибо, дорогие воины, за защиту родной Украины от кацапской дикой орды!
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10.05.2021 15:25 Ответить
Хотел напугать минометный снаряд голой сракой
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10.05.2021 15:28 Ответить
Главное,что бы эта гнида,со всеми своими родственниками и в следующий раз снова родилось на россии. И так по кругу
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10.05.2021 15:45 Ответить
Колесо Сансари...
Знищення позицій найманців РФ на Донбасі: "Сидів би у себе під Костромою, але вирішив подратувати українців голою сракою!" - Цензор.НЕТ 4208
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10.05.2021 18:10 Ответить
Метафізична аномалія: якщо потрапив у локацію - вирватися в інші сфери майже неможливо. Постійна реінкарнація на росії... У цьому власне і полягають борошна Знищення позицій найманців РФ на Донбасі: "Сидів би у себе під Костромою, але вирішив подратувати українців голою сракою!" - Цензор.НЕТ 5812
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11.05.2021 02:10 Ответить
Так і є.
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11.05.2021 02:17 Ответить
Хоррор-анекдот якраз у тему:

Кацапська лікарня, пологове відділення. Народжується лічінус - і замість кричати, як усі новонароджені, моторошно регоче. Весь персонал у шоці... Пупоріз-піхвознавець, теж обгидившись цеглою, запитує:
- Т... ты чавой ржёшь-та?
Новонароджений (зовсім жахливим голосом):
- Дык ить как не ржать? Меня в реанимации-то на первом этажу откачивают, А Я УЖЕ ЗДЕСЯ!...
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11.05.2021 02:50 Ответить
А-а-а-а!!! Знищення позицій найманців РФ на Донбасі: "Сидів би у себе під Костромою, але вирішив подратувати українців голою сракою!" - Цензор.НЕТ 3030 Знищення позицій найманців РФ на Донбасі: "Сидів би у себе під Костромою, але вирішив подратувати українців голою сракою!" - Цензор.НЕТ 3030 Знищення позицій найманців РФ на Донбасі: "Сидів би у себе під Костромою, але вирішив подратувати українців голою сракою!" - Цензор.НЕТ 3030
На джунгариків...
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11.05.2021 03:03 Ответить
,,Пупоріз-піхвознавець,, порвало в клочья 🤣👍
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11.05.2021 10:25 Ответить
Ну, после смерти россияне оказываются в россии. Таков путь.
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10.05.2021 22:14 Ответить
По новым кацапским правилам их языка,говорю как хочу,,я так привык,,,правильно гаварить-на россии
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11.05.2021 10:39 Ответить
Из этой статьи совершенно ясно только следующее: ни даты, ни места, ни данных об этой личности тоже нет.
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10.05.2021 15:52 Ответить
Земля окупантам бетоном Знищення позицій найманців РФ на Донбасі: "Сидів би у себе під Костромою, але вирішив подратувати українців голою сракою!" - Цензор.НЕТ 2460
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10.05.2021 15:59 Ответить
Московити ... валіть до своєї московії... БО ПІЗНО БУДЕ !!!
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10.05.2021 16:26 Ответить
З приводу голих бойовиків. Була історія з часів боїв за Авдіївську промзону, там теж підстрелили голого бойовика, який підкрадався із гранатами до наших позицій. Був вбитий і довгий час лежав на нічийній землі, ще здається бойовик Ходаковський писав, що вони ніяк не можуть забрати його тіло )
Хтось знає чому вони голі в атаку бігають ?
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10.05.2021 16:44 Ответить
психічні атаки після викуреної трави
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10.05.2021 22:25 Ответить
Точніше, це типовий ефект від спайсів. Від православного лампового канабісу так не вштирить.
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11.05.2021 02:11 Ответить
Обісрався та лопухом підтерся. А так, ще й штани треба прати.
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11.05.2021 09:01 Ответить
Там ще дохолєри персонажів з такими захцянками. Може, влаштувати для них бій на виживання? Знищення позицій найманців РФ на Донбасі: "Сидів би у себе під Костромою, але вирішив подратувати українців голою сракою!" - Цензор.НЕТ 8811
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10.05.2021 18:13 Ответить
Кулемети,міномети б"ють,мабуть мене Укри тут приб"ють. Як щось гахне мене в спину, а ще трічі у срачину, де ж ти рідна матінко моя-я-я?!!!
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10.05.2021 18:23 Ответить
Нужен красивый сюжет кокаины висячие на дереве после обстрела Знищення позицій найманців РФ на Донбасі: "Сидів би у себе під Костромою, але вирішив подратувати українців голою сракою!" - Цензор.НЕТ 6121
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10.05.2021 20:07 Ответить
Пирятин Гурт - Арта [ Немає москаля ] - YouTubewww.youtube.com
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10.05.2021 22:17 Ответить
Здесь качество звука получше будет. Знищення позицій найманців РФ на Донбасі: "Сидів би у себе під Костромою, але вирішив подратувати українців голою сракою!" - Цензор.НЕТ 5328
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11.05.2021 00:00 Ответить
Сльози заважають мені говорити...

Знищення позицій найманців РФ на Донбасі: "Сидів би у себе під Костромою, але вирішив подратувати українців голою сракою!" - Цензор.НЕТ 2626
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11.05.2021 02:04 Ответить
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