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Фрегат Береговой охраны США "Hamilton" зашел в порт Одессы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Американский фрегат Береговой охраны USCGC Hamilton в понедельник утром 10 мая зашел в Одессу.

В 8:30 корабль пришвартовался на 15 причале Морвокзала, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Думскую.

"Гамильтон" вошел в черноморские воды вечером 27 апреля. На следующий день он провел учения с турецким фрегатом "Явуз". С 4 по 6 мая гостил в порту Батуми, проведя до захода в порт учения с грузинскими катерами типа "Айленд".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Российские корабли пытались мешать флагману морской охраны ГПСУ "Григорий Куропятников" встретить корабль Береговой охраны США "Hamilton". ФОТОрепортаж

Утром 8 мая на встречу с "Гамильтоном" вышел флагман украинской Морской охраны корвет BG50 "Григорий Куропятников". По информации ГПСУ, маневры проводились более чем в 100 милях от Одессы во время 4-бального шторма. Корабли оккупантов пытались препятствовать учениям. На следующий день к "Гамильтону" и "Куропятникову" присоединился украинский патрульный катер "Старобельск" для проведения упражнений типа Passex.

Напомним, американский фрегат в начале апреля вышел из США, преодолел Атлантику, посетил американскую военно-морскую базу Рота, что в Испании и базу в Неаполе. Это первый заход корабля американской Береговой охраны, начиная с 2008 года, когда заходил фрегат USCGC Dallas (WHEC 716).

USCGC Hamilton — четвертый фрегат типа Legend, введенный в состав Береговой охраны в декабре 2014 года. Длина 127 метров, ширина 16, осадка 6,4 метра. Полное водоизмещение 4180 тонн. Скорость свыше 28 узлов, экипаж 111 человек, включая 15 офицеров.

Вооружение — 57-мм пушка Mk110, четыре пулемета Браунинг, система ближнего боя Block 1B Phalanx, различное радиоэлектронное оборудование, в том числе система радиоэлектронной борьбы (РЭБ), вертолет MH-65 Dolphin и пара беспилотных летательных аппаратов типа VUAV.

Фрегат Береговой охраны США Hamilton зашел в порт Одессы 01
Фрегат Береговой охраны США Hamilton зашел в порт Одессы 02
Фрегат Береговой охраны США Hamilton зашел в порт Одессы 03
Фрегат Береговой охраны США Hamilton зашел в порт Одессы 04
Фрегат Береговой охраны США Hamilton зашел в порт Одессы 05
Фрегат Береговой охраны США Hamilton зашел в порт Одессы 06
Фрегат Береговой охраны США Hamilton зашел в порт Одессы 07
Фрегат Береговой охраны США Hamilton зашел в порт Одессы 08
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Топ комментарии
+33
Панове у статті не відмітили самого головного
ЦЕЙ КОРАБЕЛЬ Є ФРЕГАТОМ БЕРЕГОВОЇ ОХОРОНИ, відповідно він відноситься до правоохоронних органів, а не до військових, і відповідно цей корабель не підпадає під декларацію Монтрю, яка обмежує перебування в Чорному морі військових кораблів країн не чорноморського регіону терміном у три тижні.
От чого так кацапи бісяться.
А кораблик знатний і озброєння є і потужні системи розвідки та РЕБ присутні.👍👍👍
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10.05.2021 12:50
+25
Welcome,american friends!
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10.05.2021 12:25
+17
я не понимаю, зачем изредка заходить.... нужно обустроить американскую базу ВМФ и будет в Штатах еще один флот - черноморский.
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10.05.2021 12:35
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Правила форума Совет форумчан
"Как в нашу гавань заходили корабли..." !!!))
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10.05.2021 12:20 Ответить
Панове у статті не відмітили самого головного
ЦЕЙ КОРАБЕЛЬ Є ФРЕГАТОМ БЕРЕГОВОЇ ОХОРОНИ, відповідно він відноситься до правоохоронних органів, а не до військових, і відповідно цей корабель не підпадає під декларацію Монтрю, яка обмежує перебування в Чорному морі військових кораблів країн не чорноморського регіону терміном у три тижні.
От чого так кацапи бісяться.
А кораблик знатний і озброєння є і потужні системи розвідки та РЕБ присутні.👍👍👍
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10.05.2021 12:50 Ответить
Помилився Конвенція Монтре.
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10.05.2021 12:57 Ответить
Вері гуд.
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10.05.2021 12:22 Ответить
Welcome,american friends!
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10.05.2021 12:25 Ответить
Маленькому кораблю поручили очень важное задание посетить всех постсоветских друзей Америки.
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10.05.2021 12:29 Ответить
127 метров длина и 111 человек экипажа это для тебя "маленькому кораблю"? Фрегат Береговой охраны США "Hamilton" зашел в порт Одессы - Цензор.НЕТ 6515 Фрегат Береговой охраны США "Hamilton" зашел в порт Одессы - Цензор.НЕТ 5458
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10.05.2021 12:34 Ответить
рузкий омериканец не отличает военного корабля от супертанкеров и балкеров, поэтому чушь и несет.
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10.05.2021 14:03 Ответить
от очень важного задания вы срали кирпичами, когда возле украденных вышек проходил
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10.05.2021 12:44 Ответить
Постсоветские друзья Америки прямое следствие действий Москвы, такое в голову не приходит? Ведь на 91 большинство населения Украины считало США врагами, неплохо агент США в Москве работает.
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10.05.2021 13:01 Ответить
Меря, ты про своего Кузю хочешь рассказать?! 😂
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10.05.2021 13:18 Ответить
Кузя геройски потопил док и гордо встал на вечный ремонт.
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10.05.2021 13:47 Ответить
я не понимаю, зачем изредка заходить.... нужно обустроить американскую базу ВМФ и будет в Штатах еще один флот - черноморский.
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10.05.2021 12:35 Ответить
Для этого Украине нужно стать штатом США! Фрегат Береговой охраны США "Hamilton" зашел в порт Одессы - Цензор.НЕТ 9037
Хотя лично я ни разу не против!
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10.05.2021 12:37 Ответить
если бы такое было возможно уже большая половина Мира была бы американскими штатами...в Америке политика другая - ни одного чужого м2 им не нужно... я лично против того чтоб стать их штатом, нам нужна своя Украина. а выделить место под их базу за символическую плату 1 гр. я за.
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10.05.2021 12:41 Ответить
Согласно Конвенции Монтрё для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения по классу (проходят лишь мелкие надводные корабли) и по тоннажу. Общий тоннаж военных судов нечерноморских государств в Чёрном море не должен превышать 30 тыс. т (с возможностью повышения этого максимума до 45 тыс. т в случае увеличения военно-морских сил черноморских стран) со сроком пребывания не больше 21 суток.
К сожалению...
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10.05.2021 12:46 Ответить
Корабель БЕРЕГОВОЇ ОХОРОНИ, тобто відноситься не до військової, а до правоохоронної структури і де ю-ре не являється військовим кораблем тому не підпадає під Конвенцію Монтре.
Тому так кацапи й бісяться бо там і озброєння є і системи розвідки та РЕБ серйозне
Базами кацапських пердаків задоволений. 😁
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10.05.2021 12:56 Ответить
почти все так но трошечки по другому😁клрабль разведчик не входчщий!!! в структуру Пентагона и не так сильно ограничен бюрократией Сената и Конгресса по передаче информации третьим лицам в т ч и британцам...министерство нацбезопастности США более свободно и оперативно. в то же время может выполнять функции центра управления боевыми действиями...вот такой вот куттер...который наши горе писаки до этого обзывали катером, теперь вот фрегатом...хотя это совсем не фрегат😁
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10.05.2021 17:18 Ответить
Американський фрегат берегової охорони "Гамільтон" уранці 10 травня зайшов у Одесу. Він пришвартувався на 15 причалі Морвокзалу, пише "Думська".
У води Чорного моря корабель зайшов 27 квітня. Потім він провів навчання з турецьким фрегатом "Явуз", а з 4 по 6 травня перебував у Батумі.

Вранці 8 травня на зустріч "Гамільтону" випустили флагман української морської охорони корвет "Григорій Куроп'ятников". Наступного дня до них доєднався патрульний катер "Старобільськ" для проведення навчань типу Passex.

ВМС США у Twitter повідомило, що візит "Гамільтона" до Одеси було заплановано після завершення навчань у межах взаємодії з ВМС України.

Оновлено. У МВС розповіли деталі про тренування за участю "Гамільтона". Екіпажі відпрацювали злагоджені дії тактичної групи з припинення провокацій в морі та відбиття нападу з неба за стандартами НАТО.

"Відпрацювання складних елементів маневрування, ухиляння від повітряної атаки та організація протидиверсійної оборони корабля - всі елементи навчань традиційно відбувалися під спостереженням кораблів РФ. Прикордонні кораблі і кораблі ЧФ Рф не просто спостерігали, а створювали додаткові ускладнення для маневрів - оголошували раптове закриття районів для плавання, створювали навігаційну небезпеку та традиційно залишали без відповідей запити про дотримання міжнародних норм безпечної навігації", - додали у міністерстві.

Нагадаємо, у квітні стало відомо, що два есмінці протиповітряної оборони USS Roosevelt (DDG-80) та USS Donald Cook не здійснюють захід до Чорного моря в обумовлені терміни. Кораблі мали увійти в Чорне море 14 та 15 квітня. Згідно з конвенцією Монтре, вони могли перебувати у Чорному морі до 4 та 5 травня відповідно.

Я ВЖЕ НЕ ПАМЯТАЮ ДЕ ЦЕ ЧИТАВ СТОСОВНО ВІДОМЧОЇ НАЛЕЖНОСТІ КОРАБЛЯ, АЛЕ В ПРИНЦИПІ ПОБАЧИМО КОЛИ ВІН ПОКИНЕ ВОДИ ЧОРНОГО МОРЯ.
ПРОГРАМА ПЕРЕБУВАННЯ ЙОГО ТУТ ДОСИТЬ НАСИЧЕНА, КАЦАПІВ ЦЕ ДУЖЕ БІСИТЬ. 😎
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10.05.2021 23:18 Ответить
Пишут, в Севасе вчера кашу пабедабесам раздавали прямо в ладошки! Надеюсь, это была свежайшая кашка, с пылу, с жару. Чтобы прочувствовали. С учетом дефицита воды можно предположить, что липкие руки у них кашей воняют до сих пор. Интересно, если бы разливали по сто грамм, их бы прямо в хлебало отпускали? Фрегат Берегової охорони США Hamilton зайшов у порт Одеси - Цензор.НЕТ 627
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10.05.2021 12:41 Ответить
Можна клізму вставити, або через крапельницю.
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10.05.2021 13:02 Ответить
Клизма? Замечательный вариант. Фрегат Берегової охорони США Hamilton зайшов у порт Одеси - Цензор.НЕТ 4425
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11.05.2021 10:00 Ответить
Конвенция Монтрё. гласит нечерноморским державам США и др. да им разрешён проход их военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы. Но введены существенные ограничения по классу (проходят лишь мелкие надводные корабли) и по тоннажу. Общий тоннаж военных судов нечерноморских государств в Чёрном море не должен превышать 30 тыс. т (с возможностью повышения этого максимума до 45 тыс. т в случае увеличения военно-морских сил черноморских стран) со сроком пребывания не больше 21 суток. А черноморские государства к которым относится и лютый враг Украины кровавый оккупант Крыма и Донбасса проклятая паРаша. Они могут проводить через проливы в мирное время свои военные корабли любого класса. А не будет лучше США вооружить своих союзников черноморские государства и Украину мощными современными кораблями любого класса.
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10.05.2021 13:13 Ответить
Нет. Это должны быть американцы чтоб рашка сралась их захватывать.
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10.05.2021 13:16 Ответить
Чому в американців нема іржи на корпусі, таких кораблів не буває.
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10.05.2021 12:57 Ответить
Пане Буков, там дбають за технікою. Це не москалі, де "командой ищут клитор у подводной лодки" (с)
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10.05.2021 13:47 Ответить
Пан Юрий. Своевременная покраска по технологии ( вначале слой или два грунта) , с предварительной очисткой и оббивкой ржавчины и старой краски палубы, надстройки, борта .
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10.05.2021 13:58 Ответить
П.С. Я зрозумiв що це був сарказм)))
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10.05.2021 14:00 Ответить
А це що там під номером?
Фрегат Берегової охорони США Hamilton зайшов у порт Одеси - Цензор.НЕТ 7529
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10.05.2021 15:05 Ответить
Якірний клюз
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10.05.2021 16:49 Ответить
Кораль - красавец! Понятно, что фашистская кацапия - бесится...
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10.05.2021 13:07 Ответить
эти руцке нобосрамшись недавно жидко, сидят ровно на жопе и ... обтекают.. Фрегат Берегової охорони США Hamilton зайшов у порт Одеси - Цензор.НЕТ 5897
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10.05.2021 13:19 Ответить
отведать вашей каши в ладошки...?)
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10.05.2021 13:23 Ответить
в москалів вже і лопати скінчились
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10.05.2021 18:19 Ответить
не срись кацап...!
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10.05.2021 13:24 Ответить
Надстройки немножко подправить и будет прикольная яхта с сюрпризами.
Пиратам понравится.
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10.05.2021 13:26 Ответить
Helgi Sharp 1 ч ·

Фрегат Берегової охорони США Hamilton зайшов у порт Одеси - Цензор.НЕТ 7598 ТАМ ХОРОШО, ГДЕ ЕГО НЕТ?

Байден и Блинкен присоединятся к виртуальному саммиту восточноевропейских стран НАТО, который состоится сегодня в Бухаресте. Особое внимание на встрече уделят безопасности в Черноморском регионе и Украине.

Саммит Бухарестской девятки - группы европейских стран на восточном краю Европы - организован совместно с президентом Польши Анджеем Дудой и направлен на координацию позиций стран региона в области безопасности.

Заявление, которое "девятка" опубликует после встречи, будет касаться вопросов безопасности в Украине. На встрече, помимо Байдена, ожидаются генсек НАТО, президенты Болгарии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литвы и Словакии.

И опять об Украине без Украины. Это выражение становится обыденным в период президенства Владимира Зеленского. Я понимаю, что вопрос приглашения его на саммит НАТО в Брюсселе 14 июня довольно сложный из-за позиции тех же Венгрии и Италии, но демонстративное игнорирование даже во время виртуальной встречи восточноевропейских партнёров вызывает мрачные мысли. Нерешительность Зе, его трусливость и амбивалентность заставляют лидеров дружественных государств решать украинский вопрос без него.

* * *
- Вперед, дружище, прыгни со скалы, посмотри в дуло пистолета, помочись против ветра.
- Джо, уверяю тебя, если на меня направят дуло пистолета, я начну мочиться во все стороны.
© Телесериал "Друзья", навеяло...
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10.05.2021 13:36 Ответить
welcome American brothers!

Фрегат Берегової охорони США Hamilton зайшов у порт Одеси - Цензор.НЕТ 7134
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10.05.2021 13:37 Ответить
Вот и славно. Желательно на постоянной основе нахождение в Одессе кораблей НАТО. Русня сцытся от злобы, пуйло всех переиграл, вместо лояльного к рашке соседа теперь Украина , ненавидящая россию.
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10.05.2021 13:53 Ответить
РОССИЯНИ ФАШИСТЫ ДОЛЖНЫ ОТВЕТИТЬ ЗА УБИЙСТВО МИЛЛИОНОВ УКРАИНЦЕВ !!!
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10.05.2021 15:29 Ответить
Ласкаво просимо!
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10.05.2021 18:26 Ответить
Нужна военная база НАТО в Одессе, тогда такие визиты будут гораздо чаще
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10.05.2021 19:56 Ответить
 
 