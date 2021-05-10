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Проект "Без цензуры": Ватное дно Победы - хроники майского обострения у пятой колонны Кремля. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Этот выпуск мы посвящаем Ивану Аникеевичу Залужному - ветерану Второй мировой войны. И его героическому внуку Ивану Гутнику-Залужному, который погиб под Амвросиевкой на Донбассе.

Их история - это символ того, как ненаказанное зло зло возвращается и забирает лучших. Кстати, Иван Залужный-старший очень четко знает, кто убийца сейчас. И почему танцы в пилотках на костях антигероев этого выпуска - это плевок в лицо всем ветеранам.

Нравственные чудовища на обломках ОПЗЖ-ТВ превратили Вторую мировую войну в свой частный маскарад и вытирают ноги уже о ветеранов войны на Донбассе.

Кроме традиционных танцев на костях погибших на полях Второй мировой войны, пятая колонна Кремля устроила в своем лепрозории еще и караоке жирных упитанных ватных котов.

Вашему вниманию - обзор отборного трэша и издевательства над здравым смыслом. Действующие лица: Михаил Добкин, Ренат Кузьмин, Снежана Егорова, "братья кролики" (Данилец и Моисеенко), а еще - Диана Панченко и Вячеслав Пиховшек в гимнастерках и другие.

А вас вчера поздравляли с "днем великой победы"? Оставляйте комментарий в поддержку канала, ставьте лайк и подписывайтесь на обновления, если вы еще этого не сделали.

Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для Цензор.НЕТ. Сделаем ютуб украинским вместе!
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Топ комментарии
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Уже семь лет никого не поздравляю 9-го мая. Причин несколько:
Во-первых, гибель 70 миллионов людей во время Второй мировой войны, нельзя считать праздником и поводом кого-то поздравлять. В цивилизованных странах, в том числе и в Украине, 8 мая отмечают день окончания войны и памяти погибших - считая этот день не праздником, а самой ужасной в истории человечества трагедией.
Во-вторых, как выяснилось, 9 мая не произошло никакого знаменательного события, которое могло бы послужить основанием для памятной даты в связи с победой над Германией. Так как сегодня известно, что «Акт безоговорочной капитуляции» подписали ночью в 2 часа 40 минут 7-го мая в Реймсе (Франция). Немецкое радио объявило о подписании безоговорочной капитуляции утром 7 мая. Вступила в силу капитуляция одновременно на западном и на восточном фронтах в 2 часа ночи 8 мая, после чего немецкие войска начали дисциплинировано сдавать оружие западным союзникам и красной армии по всей линии фронта. Официально о победе союзников над Германией, объявил Черчилль на митинге в Лондоне в начале дня 8 мая 1945 года. СССР с самого начала признал подписанную в Реймсе капитуляцию - о чем свидетельствуют многочисленные советские листовки, которые РККА 7-8 мая сбрасывала на немецкие позиции с требованием сдачи немецких войск в плен, на основании этой капитуляции.
Советско/российская пропаганда до сих пор внушает всем ложь, что капитуляция была подписана в Берлине ночью, когда в Европе было 8-е мая, а в СССР уже 9-е… но эта ложь сегодня легко опровергается хрониками войны: на самом деле 9-го мая в 9:00 в Карлсхорсте (пригород Берлина), в связи с тем, что 7 мая в Реймсе представитель СССР не имея указаний, испугался подписывать «Акт безоговорочной капитуляции», союзники специально для СССР, собрались для подписания «Дополнительного протокола к Акту безоговорочной капитуляции от 7 мая 1945 года». По этому протоколу, СССР ратифицировал подписанную 7 мая капитуляцию. На подписание дополнительного протокола к капитуляции, со стороны западных союзников отправили второстепенных генералов. Из-за технических проволочек, связанных с приведением русского текста к английскому оригиналу, подписание протокола окончилось 9 мая в 12:20 (в Москве было 14:20 дня). Узнав о завершении процедуры ратификации акта безоговорочной капитуляции - Сталин вечером 9 мая в 21:00, выступил с заявлением о победе над Германией.
В-третьих, с начала нулевых, Россия фактически присвоила дату 9 мая исключительно себе, и превратила ее празднование в какой-то отвратительный фетиш имперского победобессия, с хвастовством перед всем миром своей военной мощью, с обвешиванием населения власовскими георгиевскими ленточками, с бессмысленными некрофильскими маршами «бессмертных» полков (несущих купленные в супермаркетах портреты неизвестно кого). При этом Россия извратила большинство событий той войны, заменив их героизированными фейками - далеко переплюнув даже мастеров этого дела из КНДР.
Один придуманный российскими пропагандистами лозунг «можемповторить» вызывает как минимум недоумение у здравомыслящих людей. Что вы можете повторить? То, как 7-ми миллионная армия бежала до Сталинграда, сдавая в многочисленных котлах от ста тысяч до полмиллиона красноармейцев, десятки тысяч единиц техники и вооружения и миллионы квадратных километров своей территории? Или может быть то, как после Сталинграда, получив по ленд-лизу американские технику, оружие, боеприпасы обмундирование и продовольствие - Жуков гнал в спешке мобилизованных совершенно не подготовленных солдат в мясорубку, лишь бы захватить и оккупировать побольше цивилизованной Европы, при этом теряя в боях своих солдат в 10-15 раз больше чем немцы (бабы еще нарожают)? Или может быть то, как сдали в плен 5,5 миллионов своих солдат - из которых почти 2 миллиона вместе с офицерами, генералами и даже 11 героями советского союза - перешли на сторону фашистов, чтобы воевать против красной армии убивая своих сограждан? Единственное, что россияне сумели повторить - так это через 55 лет после той войны, посадили себе на шею вместо Сталина нового диктатора - который уже 20 лет втягивает Россию в бесконечные и бессмысленные войны против своих соседей и угрожает оружием массового поражения цивилизованному миру.
В общем, не вижу никакого вразумительного повода, хоть как-то реагировать на дату 9 мая - ИМХО, лучше оставить этот день покусанному останкинским телевизором населению страны-агрессора, пусть лишний раз порадуется тому, что в 1945 году их ГУЛАГ победил Бухенвальд…
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10.05.2021 17:14
+28
Проєкт "Без цензури": Ватне дно Побєди - хроніки травневого загострення у п'ятої колони Кремля - Цензор.НЕТ 2624
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10.05.2021 15:59
+27
Проєкт "Без цензури": Ватне дно Побєди - хроніки травневого загострення у п'ятої колони Кремля - Цензор.НЕТ 8692
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10.05.2021 15:58
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Масовий психоз
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10.05.2021 15:53 Ответить
хотіли повторіть, як у Маріку 2014-го..?

шиш..!
ВАВИЛОН''13 заархівував - https://www.youtube.com/watch?v=Z4zrf152R2o&t=5s&ab_channel=%23BABYLON%2713
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10.05.2021 16:39 Ответить
Уже семь лет никого не поздравляю 9-го мая. Причин несколько:
Во-первых, гибель 70 миллионов людей во время Второй мировой войны, нельзя считать праздником и поводом кого-то поздравлять. В цивилизованных странах, в том числе и в Украине, 8 мая отмечают день окончания войны и памяти погибших - считая этот день не праздником, а самой ужасной в истории человечества трагедией.
Во-вторых, как выяснилось, 9 мая не произошло никакого знаменательного события, которое могло бы послужить основанием для памятной даты в связи с победой над Германией. Так как сегодня известно, что «Акт безоговорочной капитуляции» подписали ночью в 2 часа 40 минут 7-го мая в Реймсе (Франция). Немецкое радио объявило о подписании безоговорочной капитуляции утром 7 мая. Вступила в силу капитуляция одновременно на западном и на восточном фронтах в 2 часа ночи 8 мая, после чего немецкие войска начали дисциплинировано сдавать оружие западным союзникам и красной армии по всей линии фронта. Официально о победе союзников над Германией, объявил Черчилль на митинге в Лондоне в начале дня 8 мая 1945 года. СССР с самого начала признал подписанную в Реймсе капитуляцию - о чем свидетельствуют многочисленные советские листовки, которые РККА 7-8 мая сбрасывала на немецкие позиции с требованием сдачи немецких войск в плен, на основании этой капитуляции.
Советско/российская пропаганда до сих пор внушает всем ложь, что капитуляция была подписана в Берлине ночью, когда в Европе было 8-е мая, а в СССР уже 9-е… но эта ложь сегодня легко опровергается хрониками войны: на самом деле 9-го мая в 9:00 в Карлсхорсте (пригород Берлина), в связи с тем, что 7 мая в Реймсе представитель СССР не имея указаний, испугался подписывать «Акт безоговорочной капитуляции», союзники специально для СССР, собрались для подписания «Дополнительного протокола к Акту безоговорочной капитуляции от 7 мая 1945 года». По этому протоколу, СССР ратифицировал подписанную 7 мая капитуляцию. На подписание дополнительного протокола к капитуляции, со стороны западных союзников отправили второстепенных генералов. Из-за технических проволочек, связанных с приведением русского текста к английскому оригиналу, подписание протокола окончилось 9 мая в 12:20 (в Москве было 14:20 дня). Узнав о завершении процедуры ратификации акта безоговорочной капитуляции - Сталин вечером 9 мая в 21:00, выступил с заявлением о победе над Германией.
В-третьих, с начала нулевых, Россия фактически присвоила дату 9 мая исключительно себе, и превратила ее празднование в какой-то отвратительный фетиш имперского победобессия, с хвастовством перед всем миром своей военной мощью, с обвешиванием населения власовскими георгиевскими ленточками, с бессмысленными некрофильскими маршами «бессмертных» полков (несущих купленные в супермаркетах портреты неизвестно кого). При этом Россия извратила большинство событий той войны, заменив их героизированными фейками - далеко переплюнув даже мастеров этого дела из КНДР.
Один придуманный российскими пропагандистами лозунг «можемповторить» вызывает как минимум недоумение у здравомыслящих людей. Что вы можете повторить? То, как 7-ми миллионная армия бежала до Сталинграда, сдавая в многочисленных котлах от ста тысяч до полмиллиона красноармейцев, десятки тысяч единиц техники и вооружения и миллионы квадратных километров своей территории? Или может быть то, как после Сталинграда, получив по ленд-лизу американские технику, оружие, боеприпасы обмундирование и продовольствие - Жуков гнал в спешке мобилизованных совершенно не подготовленных солдат в мясорубку, лишь бы захватить и оккупировать побольше цивилизованной Европы, при этом теряя в боях своих солдат в 10-15 раз больше чем немцы (бабы еще нарожают)? Или может быть то, как сдали в плен 5,5 миллионов своих солдат - из которых почти 2 миллиона вместе с офицерами, генералами и даже 11 героями советского союза - перешли на сторону фашистов, чтобы воевать против красной армии убивая своих сограждан? Единственное, что россияне сумели повторить - так это через 55 лет после той войны, посадили себе на шею вместо Сталина нового диктатора - который уже 20 лет втягивает Россию в бесконечные и бессмысленные войны против своих соседей и угрожает оружием массового поражения цивилизованному миру.
В общем, не вижу никакого вразумительного повода, хоть как-то реагировать на дату 9 мая - ИМХО, лучше оставить этот день покусанному останкинским телевизором населению страны-агрессора, пусть лишний раз порадуется тому, что в 1945 году их ГУЛАГ победил Бухенвальд…
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10.05.2021 17:14 Ответить
Проєкт "Без цензури": Ватне дно Побєди - хроніки травневого загострення у п'ятої колони Кремля - Цензор.НЕТ 588
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10.05.2021 17:55 Ответить
9 травня 1920 року, 101 рік тому, об'єднані сили Армії УНР і Війська Польського провели на Хрещатику військовий парад на честь визволення Києва від більшовиків. Нижче - мапа України тих часів.
Проєкт "Без цензури": Ватне дно Побєди - хроніки травневого загострення у п'ятої колони Кремля - Цензор.НЕТ 7388
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10.05.2021 18:49 Ответить
А я 10. С тех пор как в Украину пришла янучарщина и стала проявлять себя самым жутким образом в том числе и в это день.
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10.05.2021 20:19 Ответить
Скорее 💵💶💵💶💵💩💩💩💩💩💩 не воняют, гниды 👹🐲и маму с папой продатут 🤮
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10.05.2021 16:42 Ответить
Парад чужинецьких вилупків, для яких Україна кісткою в горлі.
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11.05.2021 08:03 Ответить
говнюки
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10.05.2021 15:53 Ответить
Проєкт "Без цензури": Ватне дно Побєди - хроніки травневого загострення у п'ятої колони Кремля - Цензор.НЕТ 8692
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10.05.2021 15:58 Ответить
Проєкт "Без цензури": Ватне дно Побєди - хроніки травневого загострення у п'ятої колони Кремля - Цензор.НЕТ 2624
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10.05.2021 15:59 Ответить
Такі маленькі, а вже ділди.
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10.05.2021 16:27 Ответить
Вы будете смеяться, но танец на пилоне очень даже неплохой!
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10.05.2021 16:13 Ответить
Проєкт "Без цензури": Ватне дно Побєди - хроніки травневого загострення у п'ятої колони Кремля - Цензор.НЕТ 9603
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10.05.2021 16:14 Ответить
все так, але не "жирних ватних котів", а - "жирних ватних свинособак", не ображайте котиків таким порівнянням Проєкт "Без цензури": Ватне дно Побєди - хроніки травневого загострення у п'ятої колони Кремля - Цензор.НЕТ 5875
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10.05.2021 16:15 Ответить
++++++++++++++++++++++
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10.05.2021 16:24 Ответить
Проєкт "Без цензури": Ватне дно Побєди - хроніки травневого загострення у п'ятої колони Кремля - Цензор.НЕТ 8460
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10.05.2021 16:15 Ответить
Проєкт "Без цензури": Ватне дно Побєди - хроніки травневого загострення у п'ятої колони Кремля - Цензор.НЕТ 386
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10.05.2021 16:16 Ответить
Проєкт "Без цензури": Ватне дно Побєди - хроніки травневого загострення у п'ятої колони Кремля - Цензор.НЕТ 8758

...
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10.05.2021 17:46 Ответить
ОПЗЖ - пята колона путлера . ЇЇ треба прикрити як компартію.А Мертвечука , жону та всіх лідерів - в буцегарню. Шарія - також.
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10.05.2021 16:24 Ответить
Киву, киву забыли, самого главного идиота современности!!!!!!
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10.05.2021 16:30 Ответить
а ще жонку лєщєнка
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10.05.2021 16:36 Ответить
Ні. він ще лише кандідат Проєкт "Без цензури": Ватне дно Побєди - хроніки травневого загострення у п'ятої колони Кремля - Цензор.НЕТ 292
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10.05.2021 16:51 Ответить
Проєкт "Без цензури": Ватне дно Побєди - хроніки травневого загострення у п'ятої колони Кремля - Цензор.НЕТ 7588

...
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10.05.2021 17:47 Ответить
КРЄМЛЄШЛЮШКА Проєкт "Без цензури": Ватне дно Побєди - хроніки травневого загострення у п'ятої колони Кремля - Цензор.НЕТ 1617
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11.05.2021 16:17 Ответить
Що це Марини за пінджак - в колір піховшекової гімнастьорки Проєкт "Без цензури": Ватне дно Побєди - хроніки травневого загострення у п'ятої колони Кремля - Цензор.НЕТ 407
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10.05.2021 16:36 Ответить
А они реально тупые там. Розенберга с Риббентропом попутали.
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10.05.2021 16:36 Ответить
И всё это,имеет право голоса и сидит в парламенте,разбудите меня,или дайте кулемет!!!
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10.05.2021 16:44 Ответить
Боров и три губошлепки Проєкт "Без цензури": Ватне дно Побєди - хроніки травневого загострення у п'ятої колони Кремля - Цензор.НЕТ 8024 Проєкт "Без цензури": Ватне дно Побєди - хроніки травневого загострення у п'ятої колони Кремля - Цензор.НЕТ 8104
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10.05.2021 17:06 Ответить
отвратительное зрелище
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10.05.2021 17:31 Ответить
Проєкт "Без цензури": Ватне дно Побєди - хроніки травневого загострення у п'ятої колони Кремля - Цензор.НЕТ 1515
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11.05.2021 13:00 Ответить
Серут што ли? В прямом эфире на дыдов?
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10.05.2021 21:15 Ответить
Обстановка приближенная к дедовоевательской. Не хватает печки-буржуйки или костра.
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11.05.2021 12:33 Ответить
Обстановка по кайфу))))
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11.05.2021 14:20 Ответить
Зовсім кукухою поїхали? Втім, шекелі не пахнуть (Так, не пахнуть. Вони смердять).
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11.05.2021 07:28 Ответить
насколько я любил и почитал этот красивый весенний день 9 мая, до 2014 г. !
настолько я сейчас ненавижку даже его приближение !
и это всё благодаря стараниям ватным гнид и ядовитых жопошников кремля
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10.05.2021 17:14 Ответить
Проєкт "Без цензури": Ватне дно Побєди - хроніки травневого загострення у п'ятої колони Кремля - Цензор.НЕТ 1938
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10.05.2021 17:14 Ответить
Вот такой он сраный русский мир.
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10.05.2021 17:20 Ответить
Мільйони загиблих, покалічених ,а у шахраїв і їх придурків, збочених московією, *праздник*...
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10.05.2021 17:23 Ответить
Побєдобєсіє значною мірою підживлюється людьми правильної нац.іональності. Це видно навіть з цього відео. Вони ж воювали здебільшого в Ташкенті. А українські та російські івани тим часом рятували їх від final solution.
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11.05.2021 08:09 Ответить
Остается констатировать тот факт что ватноголовых в Украине еще предостаточно
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10.05.2021 17:29 Ответить
ЛЕПРОЗОРИЙ!!!
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10.05.2021 17:31 Ответить
Всем победобесам, носильщикам дедов на палках, а также любителям пилотки, гимнастерки с колорадкой, если будете в Киеве, настоятельно рекомендую сьездить на немецкое военное кладбище, которое находится в 17 км от метро Теремки. Я не пропагандирую нацизм или поклонение гитлеровским оккупантам, а приглашаю посмотреть ради интереса, как почитает память своих дедов великая нация.

Спойлер. Там нет ни нацистской символики, ни немецких флагов с крестами. Там есть глубокое почтение и память о погибших. То чего вы не найдете в совкой идеологии "пАбеды".
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10.05.2021 17:45 Ответить
Перед просмотром - интересно как они на этот раз Порошенко пнули.
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10.05.2021 17:58 Ответить
расеянское пабедабесие...
Проєкт "Без цензури": Ватне дно Побєди - хроніки травневого загострення у п'ятої колони Кремля - Цензор.НЕТ 7964
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10.05.2021 18:03 Ответить
Готовят к зоне Проєкт "Без цензури": Ватне дно Побєди - хроніки травневого загострення у п'ятої колони Кремля - Цензор.НЕТ 6486 Проєкт "Без цензури": Ватне дно Побєди - хроніки травневого загострення у п'ятої колони Кремля - Цензор.НЕТ 2481
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11.05.2021 12:03 Ответить
Проєкт "Без цензури": Ватне дно Побєди - хроніки травневого загострення у п'ятої колони Кремля - Цензор.НЕТ 9535
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10.05.2021 18:04 Ответить
Що це за рід військ? Кіннота? Піхота? Ні, це - бидлота!
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10.05.2021 23:56 Ответить
Так 9 травня, свято чи не свято?
9 травня 1920 року - день звільнення Києва від більшовиків, доволі незручний історичний факт в радянській історії.

Проєкт "Без цензури": Ватне дно Побєди - хроніки травневого загострення у п'ятої колони Кремля - Цензор.НЕТ 9709

"ZA NASZĄ I WASZĄ WOLNOŚĆ", " За нашу і вашу свободу" - таким тоді було наше спільне україно-польське гасло. Детальніше про парад Перемоги над більшовиками на Хрещатику 9 травня 1920 року : https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3242443-9-travna-vijskovij-parad-na-hresatiku-ukrainskopolskij.html
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10.05.2021 18:39 Ответить
Мабуть, щось подібне діялось у часи Ноя...
...А потім 40 днів і 40 ночей тривала злива.
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10.05.2021 18:39 Ответить
"чем дальше в лес тем толще партизаны" чим далі від війни тим більше ветеранів. ви покажіть мені чоловіків, яким зараз більше 95 років і чи в змозі вони вийти і пройти в колоні? одним словом победобесіє. хоча чому дивуватись в кацапській історії нема періода більше 5 років, щоб вони не воювали не іспанія так фінляндія. не ангола так вєтнам не африка так азія не говорячи про **********. от і виходить похвалитись нічим, як у тому анекдоті "все що ви зробили руками єрунда, а от діти у вас хороші".
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10.05.2021 21:28 Ответить
Партия Расхитителей-аферистов 2 обновленная..Разграбили,уничтожили Донбасс,Крым и намереваются грабить,уничтожать остальную часть Украины..
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10.05.2021 22:10 Ответить
Три лучшие книги о войне:- Никулин Николай Николаевич "Воспоминания о войне" -
про "атаки в три слоя"- Ион Дегена: «Война никогда не кончается»- Шумилина Александр «Ванька ротный».Это люди, которые прошли
войну на передовой. Всё самое тяжкое, самое страшное и самое опасное, что было
- вот через это они прошли и случайно остались в живых. Там слово «героизм»
вообще не присутствует, там слово «подвиг» вообще нет. Там есть очень тяжелые
невыносимо тяжелые условия. Там есть естественное нежелание людей умирать и
страх идти на смерть. И идут, ну, потому что… ну вот устроено все так, ну, куда
же денешься? Потому что надо, потому что понятно, что…. Этих героических
деклараций «За Родину! За Сталина» - да ни одного намека и близко. Почитайте…Кроме этого:Рабичев Леонид Николаевич
"Война все спишет. Воспоминания офицера-связиста 31 армии. 1941-1945"Копелев Лев Зиновьевич
"Хранить вечно" - майор.

Мемуары генералов:
Горбатов, Сандалов.
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10.05.2021 22:24 Ответить
Рекомендую,на мой взгляд,лучший роман о войне в мировой литературе Виктора Астафьева "Прокляты и убиты"!
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11.05.2021 09:52 Ответить
Виктор АСТАФЬЕВ, писатель, фронтовик: «Те, кто врет о войне прошлой,
приближают войну будущую. Ничего грязнее, жестче, кровавее, натуралистичнее
прошедшей войны на свете не было. Надо не героическую войну показывать, а
пугать, ведь война отвратительна. Надо постоянно напоминать о ней людям, чтобы
не забывали. Носом, как котят слепых тыкать в нагаженное место, в кровь, в
гной, в слезы, иначе ничего от нашего брата не добьешься.»

«Сколько потеряли народу в
войне-то? Знаете ведь и помните. Страшно называть истинную цифру, правда? Если
назвать, то вместо парадного картуза надо надевать схиму, становиться в День
Победы на колени посреди России и просить у своего народа прощения за бездарно
выигранную войну, в которой врага завалили трупами, утопили в русской крови.»
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11.05.2021 11:03 Ответить
непотріб совковий.......коли вже ця погань щезне назавжди
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10.05.2021 22:52 Ответить
...поки ми її не виженемо в раху та палестину.
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11.05.2021 08:15 Ответить
Хотілось би всіх цих Сук побачити в окопа при обстрілі, але без зброї в руках (((
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11.05.2021 00:15 Ответить
... обдрищуться. Особливо дупкін, мєрцающій в звьоздах.
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11.05.2021 08:10 Ответить
проект "Без цензуры" - молодцы... но мочить надо до конца... оставшийся живым враг очнется и убьет тебя... поэтому надо этих колорадов моисеенок, добкиных и прочую гныдоту надо лечить конкретно... чтобы потом никто их падлюк из могилы не поднялся...
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11.05.2021 06:38 Ответить
А у кроля моисеенка рожа быстро стала расширяться на мертвечуковских харчах. Раньше был тощий как кощей.))
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11.05.2021 07:50 Ответить
А іще видно навіть під гримом, що ці персонажі безбожно бухають.
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11.05.2021 08:16 Ответить
...стриптизерка в пілотці та гімнастерці викликала у мене істеричний регіт.
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11.05.2021 08:11 Ответить
Три лучшие книги о войне:- Никулин Николай Николаевич "Воспоминания о войне" -
про "атаки в три слоя"- Ион Дегена: «Война никогда не кончается»- Шумилина Александр «Ванька ротный».Это люди, которые прошли
войну на передовой. Всё самое тяжкое, самое страшное и самое опасное, что было
- вот через это они прошли и случайно остались в живых. Там слово «героизм»
вообще не присутствует, там слово «подвиг» вообще нет. Там есть очень тяжелые
невыносимо тяжелые условия. Там есть естественное нежелание людей умирать и
страх идти на смерть. И идут, ну, потому что… ну вот устроено все так, ну, куда
же денешься? Потому что надо, потому что понятно, что…. Этих героических
деклараций «За Родину! За Сталина» - да ни одного намека и близко. Почитайте…Кроме этого:Рабичев Леонид Николаевич
"Война все спишет. Воспоминания офицера-связиста 31 армии. 1941-1945"Копелев Лев Зиновьевич
"Хранить вечно" - майор.

Мемуары генералов:
Горбатов, Сандалов.
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11.05.2021 08:47 Ответить
Рекомендую,на мой взгляд,самый лучший в мировой истории военный роман Виктора Астафьева "Прокляты и убиты"!
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11.05.2021 09:50 Ответить
Проєкт "Без цензури": Ватне дно Побєди - хроніки травневого загострення у п'ятої колони Кремля - Цензор.НЕТ 2121.
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11.05.2021 09:19 Ответить
Почему у Медведчука не было в руках портрета его героического отца, который самоотверженно служил у немцев полицаем?
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11.05.2021 10:25 Ответить
Проєкт "Без цензури": Ватне дно Побєди - хроніки травневого загострення у п'ятої колони Кремля - Цензор.НЕТ 5028
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11.05.2021 13:19 Ответить
"Партизанка-молдаванка" на жердині для стриптизу це вершина цинізму та пробите дно пошани до істинних ветеранів.
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11.05.2021 13:27 Ответить
Проєкт "Без цензури": Ватне дно Побєди - хроніки травневого загострення у п'ятої колони Кремля - Цензор.НЕТ 1630
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11.05.2021 14:52 Ответить
а еще больше воющего говна можно включать в выпуске? и сама подвывает - уши режет!
мизги плавятся, кто имеет мизк - пусть ставит диз - это тупо издевательство, а кто без мизгов - пусть купит миск хотя бы куриный
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12.05.2021 12:43 Ответить
 
 