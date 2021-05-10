Памятник Жукову и проспект его имени будут в Харькове, - и.о. мэра Терехов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество
И.о. мэра Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе будет стоять памятник советскому маршалу Георгию Жукову, и проспект продолжит носить его имя.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на сайт харьковского горсовета, об этом он заявил во время празнования Дня победы над нацизмом.
На концерте в парке Квитки-Основьяненко (Новобаварский район) Терехов заявил следующее: "Сегодня святой праздник для каждого истинного харьковчанина. Сегодня мы празднуем День победы. Наши отцы, наши деды ценой своей жизни, ценой своего здоровья добыли нам право под мирным небом работать в любимом городе Харькове. Низкий им поклон за этот подвиг.
Дорогие харьковчане, мы обязаны чтить память наших героев. Наш долг - от поколения к поколению передавать всю правду о войне, правду о том, кто добыл эту нелегкую победу. Я хочу, чтобы все харьковчане знали, что в городе Харькове стоял, стоит и будет стоять памятник Георгию Жукову, проспект продолжит носить имя великого маршала победы и харьковчане будут отмечать этот святой праздник именно 9 мая".
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Перед втечею в 1941 р з раніше захопленої України - УНР окупаційної червоної сталінської Армії, за наказом катів сталіна і жукова спеціальні групи карателів НКВС підірвали в Києві всі вокзали, електростанції, склади продовольства, лікарні .. і ін. Тільки в будівлі катів НКВС на Інститутській було розстріляно тисячі киян. Були знищені всі мости, віадуки, дороги ... Окупаційна кремлівська влада, підірвала одних тільки висотних 940 будівель, в результаті чого загинуло ще понад 2 тисячі киян, 50 тисяч залишилися без даху над головою. І просто приголомшлива вартість цінностей, викрадених і вивезених кремлівськими окупантами комуно - фашистами з Києва до приходу німців. І це на суму $ 500.000.000 (п'ятсот мільйонів дол). в 1941 році, сьогодні це відповідають сумі понад 5 млрд доларів).
Ясна річ, що ці нечувані цінності прокляті кремлівські загарбники після повторної окупації України як своїй колонії в 1944 р назад не повернули.
А для чого сталінські окупанти повністю підривали Київ разом з музеями, банками, палацами, церквами... і Українцями. Вони прокляті сталінські окупанти боялися що Україна після них вже назавжди стане незалежною європейською суверенною державою, і навіть не сподівалися що вона і надалі залишиться їх безправною поневоленою кацапською колонією урср.
А зараз вже злочинна влада Харькова намагається повторити таку жахливу криваву долю Київа своїми злочинними діями закликають кремлівських фашистів окупантів щоб вони загарбали зруйнували Харкiв як і окупований паРашей Донбас і сталінськими окупантами всю Україну і Київ.-
А ЯК ЖЕ ДЕБІЛ Скоріше в Харкові тебе не буде ніж там буде стояти пам ятник цій потворі