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Памятник Жукову и проспект его имени будут в Харькове, - и.о. мэра Терехов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

И.о. мэра Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе будет стоять памятник советскому маршалу Георгию Жукову, и проспект продолжит носить его имя.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на сайт харьковского горсовета, об этом он заявил во время празнования Дня победы над нацизмом.

На концерте в парке Квитки-Основьяненко (Новобаварский район) Терехов заявил следующее: "Сегодня святой праздник для каждого истинного харьковчанина. Сегодня мы празднуем День победы. Наши отцы, наши деды ценой своей жизни, ценой своего здоровья добыли нам право под мирным небом работать в любимом городе Харькове. Низкий им поклон за этот подвиг.

Дорогие харьковчане, мы обязаны чтить память наших героев. Наш долг - от поколения к поколению передавать всю правду о войне, правду о том, кто добыл эту нелегкую победу. Я хочу, чтобы все харьковчане знали, что в городе Харькове стоял, стоит и будет стоять памятник Георгию Жукову, проспект продолжит носить имя великого маршала победы и харьковчане будут отмечать этот святой праздник именно 9 мая".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Это наш святой долг": в Харькове планируют поставить памятник Кернесу, а также назвать его именем станцию метро и улицу

Видео - Харьковские известия
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Топ комментарии
+148
Харьков не выполняет уже законы Украины??? это они уже начали путь сепаратизма??? Почему этот Терехов еще не в тюрьме???
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10.05.2021 17:27
+116
Бо в Україні немає нормальної влади.
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10.05.2021 17:29
+76
Реванш кремлівських гнид триває!!! Зелена пліснява,це жалюгідна пародія на державну владу,лялькова імітація !!!))
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10.05.2021 17:51
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и ваще..- к беней маме эту сучью гниду наххххххххххх)))
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11.05.2021 02:04 Ответить
Правда состоит в том, что жуков, -кровавый мясник, на совести которого больше смертей советских солдат, чем по вине фашистов. Для него, сталина и некоторых других красных генералов,- солдаты были лишь пушечным мясом.
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11.05.2021 02:16 Ответить
Харьков,- конечно ватный город, почитающий ограбившего его население, бандита кернеса. Надеюсь так будет не всегда.
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11.05.2021 02:20 Ответить
ЖУКОВ - ВРАГ УКРАИНЫ. СДАЛ ГИТЛЕРОВЦАМ КИЕВ - столицу городов руських, бо отвел от Киева к членинграду все войска .
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11.05.2021 02:22 Ответить

Перед втечею в 1941 р з раніше захопленої України - УНР окупаційної червоної сталінської Армії, за наказом катів сталіна і жукова спеціальні групи карателів НКВС підірвали в Києві всі вокзали, електростанції, склади продовольства, лікарні .. і ін. Тільки в будівлі катів НКВС на Інститутській було розстріляно тисячі киян. Були знищені всі мости, віадуки, дороги ... Окупаційна кремлівська влада, підірвала одних тільки висотних 940 будівель, в результаті чого загинуло ще понад 2 тисячі киян, 50 тисяч залишилися без даху над головою. І просто приголомшлива вартість цінностей, викрадених і вивезених кремлівськими окупантами комуно - фашистами з Києва до приходу німців. І це на суму $ 500.000.000 (п'ятсот мільйонів дол). в 1941 році, сьогодні це відповідають сумі понад 5 млрд доларів).
Ясна річ, що ці нечувані цінності прокляті кремлівські загарбники після повторної окупації України як своїй колонії в 1944 р назад не повернули.
А для чого сталінські окупанти повністю підривали Київ разом з музеями, банками, палацами, церквами... і Українцями. Вони прокляті сталінські окупанти боялися що Україна після них вже назавжди стане незалежною європейською суверенною державою, і навіть не сподівалися що вона і надалі залишиться їх безправною поневоленою кацапською колонією урср.
А зараз вже злочинна влада Харькова намагається повторити таку жахливу криваву долю Київа своїми злочинними діями закликають кремлівських фашистів окупантів щоб вони загарбали зруйнували Харкiв як і окупований паРашей Донбас і сталінськими окупантами всю Україну і Київ.-
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11.05.2021 02:28 Ответить
как надоело все это ватное дебильное общество... а может не зря глаза зеленьськага после встречи с Блинкеном были очень округлые и сильно на выкате... наверное, вжарил ему Блинкен не просто по самые некуда, но и еще дальше? может поменяют его однокласника дебильного быканова, соску бенькидиктову и начнется наводиться порядок?
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11.05.2021 07:05 Ответить
Не надейся, у Зе достаточно ума понять что его оттрахали, но вот кто и зачем это выше его понимания.
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11.05.2021 09:35 Ответить
напевне і цей утирок випрошує кулю снайпера?
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11.05.2021 07:50 Ответить
теперь я точно уверен - гепа выучил азбуку морзе и тарабанит по крышке гроба.
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11.05.2021 08:50 Ответить
Не буде в Харкові ні цієї хервносовської шушери, ні їх пукова.
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11.05.2021 09:46 Ответить
Харків'яни досить легковажно ставляться до зграї, яка засіла в його міський раді. Добкін і Терехов нічого доброго не обіцяють.
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11.05.2021 11:43 Ответить
И.о. мэра Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе будет стоять памятник советскому маршалу Георгию Жукову, и проспект продолжит носить его имя. Источник: https://censor.net/ru/v3264364

А ЯК ЖЕ ДЕБІЛ Пам'ятник Жукову і проспект його імені будуть у Харкові, - в.о. мера Терехов - Цензор.НЕТ 1284 Скоріше в Харкові тебе не буде ніж там буде стояти пам ятник цій потворі

Пам'ятник Жукову і проспект його імені будуть у Харкові, - в.о. мера Терехов - Цензор.НЕТ 7350
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11.05.2021 16:59 Ответить
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