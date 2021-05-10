"Аладдин" и "Жасмин" прокатился по Харькову на "ковре-самолете". Полиция выписала штраф. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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Парень в костюме Аладдина и девушка в костюме принцессы Жасмин катались по городу на прицепленной к автомобилю конструкции, напоминающей ковер-самолет. Полиция романтику не оценила.
Об этом сообщает Патрульная полиция Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.
Парочка сидела на покрытой ковром платформе на колесах, которую прикрепили к автомобилю. Конструкция ездила по центру города, двое пассажиров авто снимали происходящее на видео. Продолжалось это недолго: веселящихся людей заметили полицейские.
"Такие опасные развлечения недопустимы на дорогах, ведь могут стоить жизни и здоровья людей. Поэтому патрульные немедленно подали водителю требование об остановке", - сказано в сообщении.
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Водителя авто оштрафовали за нарушение ПДД и общественного порядка. Аладдин и Жасмин были вынуждены пересесть в салон.
Пожалуйста, подождите...
Восток - дело тонкое.
Посмотри на всю эту зебанутую власть, от бубочки, ОП, Кабмина до зьйобнутых депутатов и послушай о чем они кукарекают. Они уже столько дров наломали, что эти идиоты даже для опытов не годятся, сразу в дурку всех до одного.
Highlander Freeman@highlander_free
Юзик зводить свій маєток (площа становить 18 соток) в Бориспільському районі в селищі Процев.
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Ціна за подібну ділянку становить від $ 300 тис. До $ 500 тис.
Трагедия произошла в недострое на киевском Виноградаре. Именно здесь жил 41-летний мужчина. Сначала принялись его избивать, затем облили горючим веществом, подожгли и сбежали.
В надежде на спасение охваченный пламенем бездомный бросился бежать из здания. Крики о помощи услышали прохожие, они и вызвали чрезвычайников. Когда огонь потушили, мужчину передали медикам. 80 процентов ожогов тела и почти полсуток борьбы за жизнь, но мужчина скончался.
В течение двух часов правоохранители установили личности этих мужчин и задержали их.
Это двое товарищей. Одному - 24, другому - 19. По обоим криминала ранее не фиксировали. Старший на допросе рассказал - накануне бездомный поругался и оскорбил его 11-летнего пасынка, который гулял по коридорам недостроя.
Может эти тела попытаются сбежать и полисы помогут нам и себе решить эту этическую дилему?
Что в голове нужно иметь, чтоб вот так отреагировать... вместо того, чтоб малому сказать, что нефиг по стройкам лазить (это объект повышенной опасности) и будешь дебилом - глянь на дядю, ты следующий!..
А они взяли бензин... и...
Я же и говорю, что таких НЕлюдей нужно просто держать подальше от людей. Идеально - на дистанции могил нелюдей.
Почитайте, что-нибудь из истории классического Рима или Спедневековья! Вы увидите что вот такое проявление самореализации золотой молодежи рано или поздно приводят к появлению эпикуров, меценатов!) Главное - чтоб не похрен все!
А полисам респект и хороших праздников, пусть их вызывают только на такие случаи!!! Предотвратили акт самоубийства - респект!
🤑
А тут - трохи не так крутнув кермом, "килимок" з"їжджає вбік, і ці два "тіла" - під колесами іншого автомобіля, водію якого такий "екстрім" абсолютно не потрібен...
Мовою закону це іменується - "створення аварійної ситуації на дорозі"...
Якщо ти з тих "бидловодителей", який дозволяє такому ж "бидлу" створювать аварійні ситуації на дорозі, то будь готовий "разгрєбать последствия" своєї ідіотської філософії... Тобі не допоможе і "объезд по другой дороге", бо і там тобі під колеса може потрапить інше, але таке саме бидло, якому "похрен" правила поведінки на дорозі...
А ты типа не позволяешь? А они у тебя разрешения забыли спросить?
У тебе з головою "порядок"?
Далее, касательно раздачи тумаков. Чисто по человечески живитильный киздюль возможно пойдёт телу на пользу (хотя скорее всего нет). А по закону ты не имел права никому вправлять мозги и совершал хулиганские действия, за которые как раз тебя надо привлекать к ответственности.
Раз ты любишь фантазировать, то представь, что у тебя родственнику стало плохо (не дай Б-г конечно) и ты со всех ног бежишь в аптеку, чтобы только успеть, и тут какое-то чмо начитает тебя воспитывать и даёт по шее.
- Я не Вас питаю, а Вашого підзахисного - "Куди Ви так спішили, ще перевищили швидкість і збили людину?"
А я візьми і скажи: "Боявся, що в пеклі казани з смолою закінчаться!...".
Так весь зал сміявся... Само-собою, справу я виграв...
Ти пишеш про "аргументацію"... А де вона у тебе? Одні емоції...
"Не мечи бисер перед свиньями" (С)
Тєрєхоф, чим будеш борги Харкова за ГЕПОЛЕНД у парку Горькова і нове метро віддавати?
Своєю дупою?