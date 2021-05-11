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"Окопная война": "Я разговаривал с украинскими воинами на передовой, и они благодарны, что к ним приезжают из "мирной" части страны, поддерживают и не забывают" - лидер рок-группы "Бумбокс" Хлывнюк. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Сегодня в рубрике "Окопная война" на Цензор.НЕТ смотрите интервью с вокалистом группы "Бумбокс" Андреем Хлывнюком и украинским кинорежиссером - Олегом Сенцовым.

Андрей, Олег и их друзья приехали в Донецкую область, чтобы встретиться с украинскими воинами, которые защищают нашу землю от российских оккупантов, рассказывает журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман.

Олег Сенцов уже не впервые приезжает на фронт. Для Андрея Хлывнюка поездка на войну была первой.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Окопная война": "Меня так воспитывали, что нужно защищать слабых. Когда россияне пошли войной на Украину, я пошел защищать свое государство", - воин ВСУ с позывным Ронин. ВИДЕО

Что они увидели на передовой, какие впечатления от встречи с нашими защитниками?

Состоится ли концерт легендарной украинской рок-группы "Бумбокс" на фронте?

Какую правду увидел и озвучил Олег Сенцов?

Об этом всем и не только - смотрите в нашей рубрике "Окопная война".
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Топ комментарии
+15
Хливнюку - респект!
достойна людина і патріот
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11.05.2021 11:40
+9
Респект Андрій ! Дякую за гормадянську позицію!
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11.05.2021 11:44
+8
Фронтвумен украинской группы Go-A, которая представит Украину на "Евровидении 2021", Екатерина Павленко 10 мая в интервью Deutsche Welle рассказала о выступлении перед украинскими солдатами.
"Мне кажется, аполитичным может быть только человек, который никогда не сталкивался с войной и у которого никто не погиб на войне. А война есть, и там до сих пор жертвы. Когда мы ехали выступать на фронт, задумались, что у нас нет ни одной песни о войне или чего-то патриотического. А потом приехали. И солдат говорит: "А можете народную песню спеть, как мне бабушка пела?". И мы спели. Петь солдатам о войне немного неправильно. Особенно песни, написанные людьми, которые никогда не были на войне", - отметила она.

По словам Павленко, иногда они отказываются от предложений по работе: петь в рамках предвыборной кампании и рекламировать алкоголь.

Солистка Go-A призналась, что у коллектива есть фанаты в РФ.

"Концерты в России мы не рассматриваем, хотя у нас там действительно много слушателей. Они нам пишут приятные слова, пишут даже на украинском языке, и многие из Сибири. Это не случайно, там же много украинцев осталось. И мы не можем не любить их только потому, что они проживают на той территории. Они пишут от души и говорят, что наша музыка побуждает их по-другому взглянуть на Украину", - отметила она.
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11.05.2021 11:42
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Хливнюку - респект!
достойна людина і патріот
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11.05.2021 11:40 Ответить
Фронтвумен украинской группы Go-A, которая представит Украину на "Евровидении 2021", Екатерина Павленко 10 мая в интервью Deutsche Welle рассказала о выступлении перед украинскими солдатами.
"Мне кажется, аполитичным может быть только человек, который никогда не сталкивался с войной и у которого никто не погиб на войне. А война есть, и там до сих пор жертвы. Когда мы ехали выступать на фронт, задумались, что у нас нет ни одной песни о войне или чего-то патриотического. А потом приехали. И солдат говорит: "А можете народную песню спеть, как мне бабушка пела?". И мы спели. Петь солдатам о войне немного неправильно. Особенно песни, написанные людьми, которые никогда не были на войне", - отметила она.

По словам Павленко, иногда они отказываются от предложений по работе: петь в рамках предвыборной кампании и рекламировать алкоголь.

Солистка Go-A призналась, что у коллектива есть фанаты в РФ.

"Концерты в России мы не рассматриваем, хотя у нас там действительно много слушателей. Они нам пишут приятные слова, пишут даже на украинском языке, и многие из Сибири. Это не случайно, там же много украинцев осталось. И мы не можем не любить их только потому, что они проживают на той территории. Они пишут от души и говорят, что наша музыка побуждает их по-другому взглянуть на Украину", - отметила она.
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11.05.2021 11:42 Ответить
От і порівняйте її з ватно Марув...
Хливнюку РЕСПЕКТ!
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12.05.2021 08:29 Ответить
Респект Андрій ! Дякую за гормадянську позицію!
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11.05.2021 11:44 Ответить
*вибачте громадянську) наслідки ковіду скбл((
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11.05.2021 20:19 Ответить
Хливнюк - не гівнюк !
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11.05.2021 12:27 Ответить
А я дякую ВСУ!
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11.05.2021 12:50 Ответить
Мені подобається його музика ще з часів дисків, котрі тримаю. Молодець.
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11.05.2021 13:17 Ответить
А от цікаво, переважно громадянську позицію висловлюють, підтримують Майдан чи наших хлопців у АТО, передусім, виконавці року чи альтернативи! А тупі попсовики типу Кароліни Куйок чи потапів всіляких готові і в кацапії виступати! Та й навіть у рашці за Україну висловилися саме рокери Макаревич, Шевчук та БГ...

От і показник того, яка музика є справжньою та щирою!
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11.05.2021 13:25 Ответить
щось можливо і є, але всі вищезазначені на кацапії вже тихо обісрались, славлять вобломордого(
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11.05.2021 20:36 Ответить
Могли б уже москалів не згадувати.
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12.05.2021 00:54 Ответить
Гарна новина - воякам на війні потрібні не тільки снаряди і кулі, а ще і моральний

відпочинок. Хливнюк і Сєнцов гарну справу роблять як і всі хто їзде на фронт до
наших вояків. Колись і кіно бригади на фронт їздили, але не зараз.
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11.05.2021 22:48 Ответить
 
 