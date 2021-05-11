"Окопная война": "Я разговаривал с украинскими воинами на передовой, и они благодарны, что к ним приезжают из "мирной" части страны, поддерживают и не забывают" - лидер рок-группы "Бумбокс" Хлывнюк. ВИДЕО
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Сегодня в рубрике "Окопная война" на Цензор.НЕТ смотрите интервью с вокалистом группы "Бумбокс" Андреем Хлывнюком и украинским кинорежиссером - Олегом Сенцовым.
Андрей, Олег и их друзья приехали в Донецкую область, чтобы встретиться с украинскими воинами, которые защищают нашу землю от российских оккупантов, рассказывает журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман.
Олег Сенцов уже не впервые приезжает на фронт. Для Андрея Хлывнюка поездка на войну была первой.
Что они увидели на передовой, какие впечатления от встречи с нашими защитниками?
Состоится ли концерт легендарной украинской рок-группы "Бумбокс" на фронте?
Какую правду увидел и озвучил Олег Сенцов?
Об этом всем и не только - смотрите в нашей рубрике "Окопная война".
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+15 Гундяй Крестовоздвиженский
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достойна людина і патріот
"Мне кажется, аполитичным может быть только человек, который никогда не сталкивался с войной и у которого никто не погиб на войне. А война есть, и там до сих пор жертвы. Когда мы ехали выступать на фронт, задумались, что у нас нет ни одной песни о войне или чего-то патриотического. А потом приехали. И солдат говорит: "А можете народную песню спеть, как мне бабушка пела?". И мы спели. Петь солдатам о войне немного неправильно. Особенно песни, написанные людьми, которые никогда не были на войне", - отметила она.
По словам Павленко, иногда они отказываются от предложений по работе: петь в рамках предвыборной кампании и рекламировать алкоголь.
Солистка Go-A призналась, что у коллектива есть фанаты в РФ.
"Концерты в России мы не рассматриваем, хотя у нас там действительно много слушателей. Они нам пишут приятные слова, пишут даже на украинском языке, и многие из Сибири. Это не случайно, там же много украинцев осталось. И мы не можем не любить их только потому, что они проживают на той территории. Они пишут от души и говорят, что наша музыка побуждает их по-другому взглянуть на Украину", - отметила она.
Хливнюку РЕСПЕКТ!
От і показник того, яка музика є справжньою та щирою!
відпочинок. Хливнюк і Сєнцов гарну справу роблять як і всі хто їзде на фронт до
наших вояків. Колись і кіно бригади на фронт їздили, але не зараз.