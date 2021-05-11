Украина самая пострадавшая территория во Второй мировой войне: Россиянина с флагом Украины задержали у стен Кремля. ВИДЕО

Гражданин России 8 мая у стен Кремля возложил цветы к стелам городов-героев в Александровском саду. Однако сотрудники полиции задержали его, потому что у него при себе был флаг Украины.

Как передает Цензор.НЕТ соответствующе видео опубликовал журналист Роман Цимбалюк.

На записи Михаил Маркович Юдин - гражданин России. Он решил 8 мая возложить гвоздики к стелам городов-героев в Александровском саду у кремлевской стены.

"Поздравляем украинцев с Днем Победы, с Днем памяти и примирения. ... На самом деле нас очень хорошо воспитали, этот день всегда лично для меня был день победы добра над злом. Несмотря на то, что потом вскрывались страшные преступления сталинизма, страшные потери советской армии, которые были часто неоправданы, но тем не менее победа советского солдата над нацизмом, она неоспорима. ... Есть победа советского народа, советского солдата над нацизмом, а Украина самая пострадавшая территория и самый пострадавший народ - это народ Украины. Друзья, мы с вами, очень надеемся, что закончатся эти безумные времена, которые сейчас в России. Скажу больше, я никогда не думал, что будет нарождаться в России фашизм", - сказал Юдин.

По словам мужчины, в России разжигание ненависти и тотальная ложь.

К Юдину подошли сотрудники полиции, в ходе диалога с ними мужчина заявил: "У нас идет ненависть к Украине на всех каналах. Мне печально, 9 мая хоронят четверых украинских пацанов от снайперских пуль, к сожалению".

После продолжительного диалога, сотрудники российской полиции вырвали из рук Юдина флаг Украины и силой затолкали в полицейскую машину.

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