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Украина самая пострадавшая территория во Второй мировой войне: Россиянина с флагом Украины задержали у стен Кремля. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество За рубежом

Гражданин России 8 мая у стен Кремля возложил цветы к стелам городов-героев в Александровском саду. Однако сотрудники полиции задержали его, потому что у него при себе был флаг Украины.

Как передает Цензор.НЕТ соответствующе видео опубликовал журналист Роман Цимбалюк.

На записи Михаил Маркович Юдин - гражданин России. Он решил 8 мая возложить гвоздики к стелам городов-героев в Александровском саду у кремлевской стены.

"Поздравляем украинцев с Днем Победы, с Днем памяти и примирения. ... На самом деле нас очень хорошо воспитали, этот день всегда лично для меня был день победы добра над злом. Несмотря на то, что потом вскрывались страшные преступления сталинизма, страшные потери советской армии, которые были часто неоправданы, но тем не менее победа советского солдата над нацизмом, она неоспорима. ... Есть победа советского народа, советского солдата над нацизмом, а Украина самая пострадавшая территория и самый пострадавший народ - это народ Украины. Друзья, мы с вами, очень надеемся, что закончатся эти безумные времена, которые сейчас в России. Скажу больше, я никогда не думал, что будет нарождаться в России фашизм", - сказал Юдин.

По словам мужчины, в России разжигание ненависти и тотальная ложь. 

К Юдину подошли сотрудники полиции, в ходе диалога с ними мужчина заявил: "У нас идет ненависть к Украине на всех каналах. Мне печально, 9 мая хоронят четверых украинских пацанов от снайперских пуль, к сожалению".

После продолжительного диалога, сотрудники российской полиции вырвали из рук Юдина флаг Украины и силой затолкали в полицейскую машину. 

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Да, началось!" - В Москве во время записи интервью с шеф-редактором The Insider Доброхотовым проходящие мимо люди воскликнули "Слава Украине". ВИДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+16
Перемогли Гітлера! Переможемо і Путлєра! Слава Україні!
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11.05.2021 10:22
+16
А жона СерЛєща виступає із тризубом в мацкві на секс-вечірках і ніхто її не затримує.
Своїх спецагентів не чіпають.
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11.05.2021 10:23
+7
є ще такі одинаки на касапії. Але - їх небагато.
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11.05.2021 10:22
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Перемогли Гітлера! Переможемо і Путлєра! Слава Україні!
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11.05.2021 10:22 Ответить
НЕУЖТО ТЕБЕ МАЛО40 миллионов жертв в прошлой войне????? кстати а что ты делал в перид с 2014 по 2021 год??? был на фронте или на диване воевал??? и что ты лично сделал -кроме юзанья по клаве- для победы над агрессором? ты хоть одну гривну потратил на помощь ВСУ
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11.05.2021 11:06 Ответить
Не істеризуй, рюзьгє.
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11.05.2021 13:25 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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11.05.2021 15:38 Ответить
є ще такі одинаки на касапії. Але - їх небагато.
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11.05.2021 10:22 Ответить
А жона СерЛєща виступає із тризубом в мацкві на секс-вечірках і ніхто її не затримує.
Своїх спецагентів не чіпають.
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11.05.2021 10:23 Ответить
"Муж и жена - одна сатана". Теперь ясно чей заказ отрабатывал Лєщ, "разоблачая" прошлую власть.
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11.05.2021 10:29 Ответить
Вагінастя не спецагент. Вона звичайна потаскушка з амбіціями.
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11.05.2021 10:42 Ответить
Як мінімум, агент впливу, який просуває потрібні кремлю ідеї "росія - не ворог".
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11.05.2021 10:53 Ответить
Так и Ротару не вылазит из РФ
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11.05.2021 11:08 Ответить
Це теж її відповідно характеризує.
Але її близькі родичі НЕ займають високооплачуваних посад в держ. структурах і не корчать з себе принципових, чесних, виливаючи тонни лайна на інших.
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11.05.2021 11:16 Ответить
Украина самая пострадавшая территория во второй мировой войне: Россиянина с флагом Украины задержали у стен Кремля - Цензор.НЕТ 169
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11.05.2021 10:27 Ответить
это не изменит систему
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11.05.2021 10:30 Ответить
Однако... надо иметь крепкие яйца, чтоб на такое решиться...
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11.05.2021 11:08 Ответить
Мелкая дурацкая провокация. Уверен, картинка для **********.
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11.05.2021 11:10 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=XxO4rKY2y4o
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11.05.2021 11:13 Ответить
Провокация с чьей стороны? Выгодоприобретатель от этой провокации кто?
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11.05.2021 12:35 Ответить
у нас бы гнида с власовским флагом с курицей и минуты не простояла - смешали бы с дерьмом !
потому что правда - на нашей стороне и кацапские вертухаи в мацкве- прекрасно это панимают...
одно непонятно и удивительно, почему Цымбалюк снимал это беспрепятственно и хорошей камерой, как -будто .. по договоренности?
его оправдывает только то, что и другие снимали, на телефоны
хотя вертухаи любят пропагандистские постановки
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11.05.2021 11:19 Ответить
Что то среди "нормальныx русскиx" одни только евреи Україна найбільш постраждала територія в Другій світовій війні: Росіянина з прапором України затримали біля стін Кремля - Цензор.НЕТ 4697 Україна найбільш постраждала територія в Другій світовій війні: Росіянина з прапором України затримали біля стін Кремля - Цензор.НЕТ 7707
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11.05.2021 11:49 Ответить
ну таки да! "Михаил Маркович Юдин" - русский, есть например немецкий, я украинский Україна найбільш постраждала територія в Другій світовій війні: Росіянина з прапором України затримали біля стін Кремля - Цензор.НЕТ 1638
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11.05.2021 13:15 Ответить
Это какой-то кошмар. У него хоть есть адвокат, что ли, кто-нибудь ему поможет выбраться из этого логова?
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11.05.2021 12:26 Ответить
Зачем ему выбираться из этого логова? Он его гражданин Україна найбільш постраждала територія в Другій світовій війні: Росіянина з прапором України затримали біля стін Кремля - Цензор.НЕТ 251
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11.05.2021 12:35 Ответить
Вы мыслите глобально. Я больше ментовку имел в виду. Уже выяснил, что его типа отпустили пока. Из "того" логова никому не выбраться уже, согласен.
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11.05.2021 12:39 Ответить
Вообще-то, если есть на это средства, то пока еще - пожалуйста, выбирайся себе на здоровье. Им вменяемые не нужны, им нужны больные на всю голову православные сэсэсэрофилы и таджики прибывающие на территории не совсем законно и потому тихие и послушные.
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11.05.2021 13:07 Ответить
Если Вы не заметили его зовут "Михаил Маркович Юдин", он таки сможет выбраться если захочет)
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11.05.2021 13:13 Ответить
Уже выпустили продержав кажется до следующего утра
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11.05.2021 14:14 Ответить
он проводил уже в прошлом году таку акцию.....- тогда его тоже остановили...- "пробивали" - связались с вышестоящими .... и через несколько десятка минут разрешили возложить цветы....- сегодня уже все по - другому- фашист пУтлер не церемонится....
да- Гражданский ПОСТУПОК...


2020- год...- тогда прошло...
https://tsn.ua/ru/svit/v-moskve-aktivist-s-ukrainskim-flagom-ustroil-akciyu-u-sten-kremlya-1578871.html

Україна найбільш постраждала територія в Другій світовій війні: Росіянина з прапором України затримали біля стін Кремля - Цензор.НЕТ 5628
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11.05.2021 13:16 Ответить
Рашиссти- фашисти **********.
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11.05.2021 13:22 Ответить
Чи буде відео про хунту на каналі петуШарія про цей випадок...
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11.05.2021 13:23 Ответить
"Безумству храбрых поем мы славу!"
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11.05.2021 15:41 Ответить
Это очень смелый поступок на самом деле. Дело в том что путинские вертухаи только и думают как выслужиться. И готовы на все, отыгрываясь на таких людях, которые не побоялись.
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06.11.2021 14:14 Ответить
 
 