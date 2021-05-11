Разбор деятельности ЧВК "Вагнер": Практически каждое серьезное задание было бездарно провалено. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ За рубежом
Видео о деятельности российских наемников из ЧВК "Вагнер". Вопреки распространенному мнению о их профессионализме, факты говорят об обратном, практически каждое серьезное задание, за которое они брались, было бездарно провалено.
Об этом сообщает канал Volny Belarus, как информирует Цензор.НЕТ.
Несколько из них:
- Смерть всего подразделения "Вагнер", когда проводилась провальная кампания предположительно против повстанческой группы в Северном Мозамбике. Правительство Мозамбика было вынуждено нанять более профессиональных наемников из Южной Африки, чтобы разрешить этот кризис.
- Провальная попытка развертывания "Вагнер", чтобы не допустить распада режима Омара Аль-Башира в Судане, отмечая, что развертывание "Вагнер" (и ассоциирующиеся с этим риски) соотносилось с попытками Пригожина получить доступ к полезным ископаемым Судана.
- Обстоятельства и опасность, с которыми столкнулось "Вагнер", проводящая операции в Ливии, противопоставлять с расточительным образом жизни и средствами, которыми располагал Пригожин. Мы бы предложили это ярко обрисовать, используя недавнюю публикацию о воспоминаниях оперативника "Вагнер" Марата Габидулина, в которых упоминаются детали примитивных условий проживания, плохое обмундирование и опасности, с которыми столкнулся контингент "Вагнер".
"У боевиков данного подразделения нет абсолютно никакого правового статуса, и по международному законодательству они проходят как наемники, что запрещено в большинстве цивилизованных стран мира и даже в РФ. Абсолютно маргинальный характер личного состава, неуважение к местному населению даже на востоке Украины, куда они ехали вроде как защищать русскоязычное население. Резюме может быть только одно, ЧВК "Вагнер" это просто ручные киллеры Кремля", - подытожило издание.
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в Казани?
кто бы мог подумать ......!!!
хотя, я если бы напр. чехом был, то сострадал бы боевикам которых тупо как в тире, даже из Б-52 гамселили, но у чехов Рашка почти не набушавала столько сколько у нас то.
ну да, нечестно, а ведь что они тут творили это тоже ведь как бы.... диды докажут - "геройски" убивать мирных - уууу, да это супер. и военнопленных, хотя если наемники захватили регуляров, то это как бы... а кто ты такой и под чьюм флагом тварь шоб что-то делать с солдатами рег. армии, на территории страны где твоя страна "не ведет БД"?
ну твари же и биомусор
Видно ноги, видно руки, видно роги
Видно руки, видно ноги, видно ... носа!
Эти шакалы против безоружных крутые поцы, как и любой лаптекопытный репоед, а когда встречают отпор то разбегаются, как тараканы, и всю эту дорогу устеляют своими трупами.
ЛИЧНОГО СОСТАВА АРМИИ В МИРНОЕ ВРЕМЯ на роССии - ТЕПЕРЬ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТАЙНА.
Хутин дополнил указ, который ранее распространялся только на военное время. За
разглашение гос. тайны грозит до 7-ми лет тюрьмы.=========================
Если бы в Украине не
было бы значительных потерь военнослужащих и этого гнусного Указа не было бы. Черт с ним с указом, родители, жены предают.
Сунули денег мятых в руки, закопать помогли и ладно. Тут дело не в Указах - на россии
прогнило все.
-- рассказывают нам ватаны с "особым генным кодом"©
Ок, давайте посмотрим на успехи внешней политики России на примере парада Победы 9 мая - даты, объединяющей весь цивилизованный мир.
Итак, иностранные делегации на парадах Победы в Москве:
1995 год: 56 глав государств, включая США, Великобританию, Францию, Германию, Китай, Канаду, Украину, Грузию.
2005 год: 53 главы государств, в том числе США, Франция, Китай, Индия, Италия, Испания, Израиль, Япония, Южная Корея.
2010 год: 24 главы государств, включая Германию, Израиль, Китай, Чехию, Хорватию, Латвию, Эстонию, Казахстан, Польшу.
2020 год: 10 глав государств, в основном партнёры по ОДКБ. Из европейских стран только Сербия, Босния и Герцеговина.
2021 год: единственный иностранный глава государства на параде в Москве - президент Таджикистана Эмомали Рахмон.
"Путин. Внешнеполитический победитель международного масштаба".