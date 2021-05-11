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наемники РФ (2002) ЧВК Вагнера (1281)

Разбор деятельности ЧВК "Вагнер": Практически каждое серьезное задание было бездарно провалено. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

Видео о деятельности российских наемников из ЧВК "Вагнер". Вопреки распространенному мнению о их профессионализме, факты говорят об обратном, практически каждое серьезное задание, за которое они брались, было бездарно провалено.

Об этом сообщает канал Volny Belarus, как информирует Цензор.НЕТ.

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Несколько из них:

- Смерть всего подразделения "Вагнер", когда проводилась провальная кампания предположительно против повстанческой группы в Северном Мозамбике. Правительство Мозамбика было вынуждено нанять более профессиональных наемников из Южной Африки, чтобы разрешить этот кризис.

- Провальная попытка развертывания "Вагнер", чтобы не допустить распада режима Омара Аль-Башира в Судане, отмечая, что развертывание "Вагнер" (и ассоциирующиеся с этим риски) соотносилось с попытками Пригожина получить доступ к полезным ископаемым Судана.

- Обстоятельства и опасность, с которыми столкнулось "Вагнер", проводящая операции в Ливии, противопоставлять с расточительным образом жизни и средствами, которыми располагал Пригожин. Мы бы предложили это ярко обрисовать, используя недавнюю публикацию о воспоминаниях оперативника "Вагнер" Марата Габидулина, в которых упоминаются детали примитивных условий проживания, плохое обмундирование и опасности, с которыми столкнулся контингент "Вагнер".

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"У боевиков данного подразделения нет абсолютно никакого правового статуса, и по международному законодательству они проходят как наемники, что запрещено в большинстве цивилизованных стран мира и даже в РФ. Абсолютно маргинальный характер личного состава, неуважение к местному населению даже на востоке Украины, куда они ехали вроде как защищать русскоязычное население. Резюме может быть только одно, ЧВК "Вагнер" это просто ручные киллеры Кремля", - подытожило издание.

Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+6
в Казани (Татарстан) - (территория временно оккупирована Россиянской **********), в средней школе 9 трупов - стрельба, взрывы..
Практически каждое серьёзное задание, за которое бралось ЧВК "Вагнер", было бездарно провалено - Цензор.НЕТ 7596
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11.05.2021 10:33
+6
То что эти вангеровцы рукожопы не снимает того что Андреел Еладк (позывной Козырь) агент кремля. И зеленскому светит государственная измена!!!
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11.05.2021 10:33
+5
Поховали москаля край дороги
Видно ноги, видно руки, видно роги
Практически каждое серьёзное задание, за которое бралось ЧВК "Вагнер", было бездарно провалено - Цензор.НЕТ 1970
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11.05.2021 10:44
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Це матеріал спеціально для тих, хто вважає, що у випадку посадки літака у Борисполі ці "супермени" всраті захопили б екіпаж і пасажирів у заручники... Теж мені найшли Рембо...
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11.05.2021 10:31 Ответить
Думаю, хлопаки з Мартусівки, через 1 годину наскиртують цих рембаків у полі, а ще через 2 год. розкидають цей гумус по грядкам під бурячки. Практически каждое серьёзное задание, за которое бралось ЧВК "Вагнер", было бездарно провалено - Цензор.НЕТ 3951
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11.05.2021 10:34 Ответить
Наши люди везде.
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11.05.2021 10:32 Ответить
в Казани (Татарстан) - (территория временно оккупирована Россиянской **********), в средней школе 9 трупов - стрельба, взрывы..
Практически каждое серьёзное задание, за которое бралось ЧВК "Вагнер", было бездарно провалено - Цензор.НЕТ 7596
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11.05.2021 10:33 Ответить
Визитку Яроша уже нашли? 🤣🤣🤣.
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11.05.2021 10:34 Ответить
Ага, а Кісєльов часто розказував, що такі стрільби в школах можливі лише в бєздуховной омерікє! А це ж уже не перший такий випадок у кацапів за останні роки, а мінімум п'ятий!
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11.05.2021 10:35 Ответить
Росляков в Керчи красава тогда норм кацапов положил. А до этого в крысму никогда терактов не было))))
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11.05.2021 10:36 Ответить
раньше взрывали рязанские девятиэтажки "сахаром", а теперь начали расстреливать школы с детьми.. всё это процесс "мумификации режима лилиПутина"..
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11.05.2021 10:37 Ответить
и раньше школы херачили, вспомнить тот же Беслан
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11.05.2021 10:40 Ответить
скажут попутали школу с рейхстагом и решили взять, как диды последные дни им напоминали.
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11.05.2021 10:52 Ответить
опять Чечня ??? или "грузинские снайперы" ???
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11.05.2021 13:57 Ответить
что, опять стрельба в Канзасе ?

в Казани?
кто бы мог подумать ......!!! Розбір діяльності ПВК "Вагнер": Практично кожне серйозне завдання було бездарно провалено - Цензор.НЕТ 7353
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11.05.2021 15:15 Ответить
То что эти вангеровцы рукожопы не снимает того что Андреел Еладк (позывной Козырь) агент кремля. И зеленскому светит государственная измена!!!
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11.05.2021 10:33 Ответить
Ещё не надоело?
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11.05.2021 10:40 Ответить
Андрей Борисович перелогинься Практично кожне серйозне завдання, за яке бралася ПВК "Вагнер", було бездарно провалено - Цензор.НЕТ 9956
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11.05.2021 10:59 Ответить
А що там з гучно анонсованим розслідуванням по провалу спецоперації з вагнерівцями, коли вони зіскочили в Білорусі? Вже з ОП домовились, ніякого розслідування не буде?
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11.05.2021 10:39 Ответить
Как высосали так и всосут....
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11.05.2021 10:42 Ответить
Ермак и так может?
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11.05.2021 11:09 Ответить
смертники и не должны ничего выигрывать....
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11.05.2021 10:41 Ответить
Особенно круто у них получилось захватить у курдов нефтеперерабатывающий заводик в Хишаме. По результатам у них был повод сменить название с Вагнера на Шопена Практически каждое серьёзное задание, за которое бралось ЧВК "Вагнер", было бездарно провалено - Цензор.НЕТ 7051
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11.05.2021 10:42 Ответить
Круто сказано, и главное даже Путин обосрался.
хотя, я если бы напр. чехом был, то сострадал бы боевикам которых тупо как в тире, даже из Б-52 гамселили, но у чехов Рашка почти не набушавала столько сколько у нас то.
ну да, нечестно, а ведь что они тут творили это тоже ведь как бы.... диды докажут - "геройски" убивать мирных - уууу, да это супер. и военнопленных, хотя если наемники захватили регуляров, то это как бы... а кто ты такой и под чьюм флагом тварь шоб что-то делать с солдатами рег. армии, на территории страны где твоя страна "не ведет БД"?
ну твари же и биомусор
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11.05.2021 11:41 Ответить
Поховали москаля край дороги
Видно ноги, видно руки, видно роги
Практически каждое серьёзное задание, за которое бралось ЧВК "Вагнер", было бездарно провалено - Цензор.НЕТ 1970
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11.05.2021 10:44 Ответить
Поховали москаля, як собаку -
Видно руки, видно ноги, видно ... носа!
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11.05.2021 10:59 Ответить
особые приметы: "бегал по позиции с голой жопой" Розбір діяльності ПВК "Вагнер": Практично кожне серйозне завдання було бездарно провалено - Цензор.НЕТ 8033
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11.05.2021 11:51 Ответить
Желаем им как можно больше таких операций как под Хишамом.
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11.05.2021 10:45 Ответить
Собакам Вагнера - собачья смерть !
Эти шакалы против безоружных крутые поцы, как и любой лаптекопытный репоед, а когда встречают отпор то разбегаются, как тараканы, и всю эту дорогу устеляют своими трупами.
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11.05.2021 10:56 Ответить
Все-таки лучше американцев в Дейр-эз-Зоре их никто не пускал в распыл. Во где высокий класс! Надо перенимать методу.
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11.05.2021 11:02 Ответить
у наследников нквдистов только зверство в пытках и казнях не превзойденное, талант наработанный поколениями душегубов в крови
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11.05.2021 11:06 Ответить
Кацапия 28.05.2015. ПОТЕРИ
ЛИЧНОГО СОСТАВА АРМИИ В МИРНОЕ ВРЕМЯ на роССии - ТЕПЕРЬ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТАЙНА.
Хутин дополнил указ, который ранее распространялся только на военное время. За
разглашение гос. тайны грозит до 7-ми лет тюрьмы.=========================

Если бы в Украине не
было бы значительных потерь военнослужащих и этого гнусного Указа не было бы. Черт с ним с указом, родители, жены предают.
Сунули денег мятых в руки, закопать помогли и ладно. Тут дело не в Указах - на россии
прогнило все.
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11.05.2021 11:08 Ответить
Уткін той гусь,Уткін!!!
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11.05.2021 11:31 Ответить
"Путин и не должен внутренними делами России заниматься. Он внешней политикой занят"

-- рассказывают нам ватаны с "особым генным кодом"©
Ок, давайте посмотрим на успехи внешней политики России на примере парада Победы 9 мая - даты, объединяющей весь цивилизованный мир.
Итак, иностранные делегации на парадах Победы в Москве:
1995 год: 56 глав государств, включая США, Великобританию, Францию, Германию, Китай, Канаду, Украину, Грузию.
2005 год: 53 главы государств, в том числе США, Франция, Китай, Индия, Италия, Испания, Израиль, Япония, Южная Корея.
2010 год: 24 главы государств, включая Германию, Израиль, Китай, Чехию, Хорватию, Латвию, Эстонию, Казахстан, Польшу.
2020 год: 10 глав государств, в основном партнёры по ОДКБ. Из европейских стран только Сербия, Босния и Герцеговина.
2021 год: единственный иностранный глава государства на параде в Москве - президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

"Путин. Внешнеполитический победитель международного масштаба".
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11.05.2021 11:50 Ответить
 
 