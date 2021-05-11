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Днепропетровщина (2885) Укравтодор (661) Большая стройка (722)

Участок "дороги единства" на Днепропетровщине ремонтируют в круглосуточном режиме, - "Укравтодор". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

Ремонт Дороги Единства – трассы М-04 Знаменка-Луганск-Изварино продолжается в Днепропетровской области. Дорожники работают на объекте круглосуточно и без выходных.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".

Сейчас работы проводят на участке в Пятихатском направлении, Криворожском направлении (в г. Днепр) и на отрезке трассы в направлении Донецка.

Сотрудники дорожной службы фрезеруют старое покрытие, устраивают выравнивающий слой дорожного покрытия, расчищают обочины и удаляют поросли. На участке км 151+930 - км 196+816 уже укладывают верхний слой щебеночно-мастичного асфальтобетона, наносят дорожную разметку и устанавливают барьерные ограждения.

Отмечается, что во время ремонта движение транспорта осуществляется в реверсном режиме. Водителей просят соблюдать правила дорожного движения.

"Будьте внимательны в местах проведения работ, придерживайтесь скоростного режима и обращайте внимание на предупредительные знаки", - говорится в сообщении.

В рамках президентской программы "Большая стройка" открытие самой длинной трассы области будет приурочено к 30-й годовщине Независимости Украины.

Напомним, заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что планом президентской программы на 2021 год предусмотрен ремонт и строительство 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.

Читайте: На Тернопольщине началось бетонирование моста через реку Серет, - ОГА

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+7
Це щоб лапті їхали на танках по асфальтованій та освітленій дорозі?
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11.05.2021 13:01
+6
Отличная бизнес-модель: Большая стройка, медленно перетекающая в Вечный ремонт, с соответствующими Бесконечными откатами из бюджета.
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11.05.2021 13:01
+6
та ні , це щоб зебіли їхали з комфортом ...їм назустріч
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11.05.2021 13:03
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Це щоб лапті їхали на танках по асфальтованій та освітленій дорозі?
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11.05.2021 13:01 Ответить
та ні , це щоб зебіли їхали з комфортом ...їм назустріч
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11.05.2021 13:03 Ответить
Представляю как глубоко шмаркля им кланятся будет!
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11.05.2021 13:06 Ответить
Так. І взагалі треба всі існуючі дороги в Україні знищити, особливо навколо Києва. А то ***** нападе. З 14 року ця фраза виправдовує розкрадання України.
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11.05.2021 13:14 Ответить
А як тут верещали ЗЕлохи атопутіннападьоть до виборів! Ууууу
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11.05.2021 13:29 Ответить
фугаси одразу закладайте під асфальт..... Ділянку "дороги єдності" на Дніпропетровщині ремонтують у цілодобовому режимі, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 3632
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11.05.2021 14:32 Ответить
Отличная бизнес-модель: Большая стройка, медленно перетекающая в Вечный ремонт, с соответствующими Бесконечными откатами из бюджета.
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11.05.2021 13:01 Ответить
однак, ця дорога конче необхідна, як і паралельна залізниця:
- дніпро - кр.ріг - кропивницький - вінниця(жмеринка)
не через київ жеж із фастовим рухатись всім потягам країни
адже не секрет, що проблеми укрзалізниці, до всього іншого, завязані на залізничні маршрути, "заточені" під масштаби конфігурацію рос імперії чи ссср...
для прикладу ділянку гребінка-яготин електифікували, відносно недавно...а це напрямок!!!! - київ-харків!!!
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11.05.2021 13:17 Ответить
Имхо
там в срашке Беслан -2 в Казане
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11.05.2021 13:03 Ответить
Та хрен з ними. Менше вати в майбутньому припхнеться до нас воювати.
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11.05.2021 13:08 Ответить
Если хорошие дороги к границе с Московией не построить, то все Арматы позастревают и до Днепра не дойдут !
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11.05.2021 13:05 Ответить
1. Подушку не усиливают. Как был СССРовский расчет на 20-и тонные грузовики - так и остался. Результат прогнозируемый: волны, наплывы, колея через пару лет эксплуатации
2. На счет качества "щебеночно-мастичного асфальтобетона" не единого слова. Симптоматично.
3. Обочины не расширяют, а расчищают. Ну и правильно: мы же не в Германии какой-то вонючей. Зачем нам широкие обочины?
4. Дорожная разметка ваша сотрется через пару лет. Онуру долго и настоятельно рекомендовали покупать смесь для дорожной разметки у определенного поставщика. Но они как-то отбились и используют свою (Турецкую). Теперь только у них дорожная разметка похожа на ту, которая простоит лет 10 и не потеряет свои светоотражающие свойства через год эксплуатации.
5. "Удаляют поросли" - это ярко! Считай новая дорога.
6. А вот оперативная установка "барьерных ограждений" где надо и где не надо - не удивляет. Любимая схема всех откатчиков и коррупционеров. Заработок быстрый и высокомаржинальный.
Вот и вся ваша "Большая ********** стройка"
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11.05.2021 13:27 Ответить
Единство с кем? С сепарами и оккупационными войсками и российской оккупационной администрацией?!
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11.05.2021 13:51 Ответить
от не придерайтесь ))) у сивошки тамнашилюди...
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11.05.2021 13:57 Ответить
"открытие будет приурочено к 30-й годовщине Независимости Украины"-похоже,что мы в ближайшее время с саветского саюза не выберемся Ділянку "дороги єдності" на Дніпропетровщині ремонтують у цілодобовому режимі, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 1160
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11.05.2021 14:01 Ответить
Нас туди старанно намагаються повернути, починаючи з 2019 року.
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11.05.2021 14:33 Ответить
А чому з 2019? Я знаю тільки про одну спробу вийти з срср-це кінець 2013-початок 2014,і отримали війну І до тих пір,поки до влади не прийде команда у якої на першому місці буде Держава Україна-нічого не вийде!
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11.05.2021 15:50 Ответить
Яка команда? Кого ви маєте на увазі? Чи це гіпотетично?
Так, ми отримали війну, будучи пограбованими, голими, босими. Та фуйло, і одну з найбільших армій світу, зупинили. І воєнним супротивом, і вмілою дипломатією. Я про "Антипутінську коаліцію".
Біло дві істоти, які намагались повернути Україну в мордор.
Овоч, в кінці 2013, та ВАЗеленський, зі своєю фсбшно-коломойською компашкою.
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11.05.2021 19:37 Ответить
Я понимаю,что Вы сильно "любите" зелёное шобло Ділянку "дороги єдності" на Дніпропетровщині ремонтують у цілодобовому режимі, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 5101,но я о другом:мы до сих пор выходим из СНГ,а это означает,что Украина никогда не была НЕЗАЛЕЖНОЮ! До тих пір,поки ми не збудуємо стіну до неба на кордоні з козломордими(або вони всі вони там виздихають)-нічого не вийде.Незалежність сама не прийде-за неї треба воювати,і втратити мільйони життів Ділянку "дороги єдності" на Дніпропетровщині ремонтують у цілодобовому режимі, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 6549 Сьогодні Україна цього зробити не готова,а раша нас просто так не відпустить
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11.05.2021 22:33 Ответить
Дорожники пилят деньги на Великом Крадивництве на объекте круглосуточно и без выходных.

.....
А не, показалось
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11.05.2021 14:18 Ответить
Совок довбаний.


Ділянку "дороги єдності" на Дніпропетровщині ремонтують у цілодобовому режимі, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 6994
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11.05.2021 14:31 Ответить
ГДЕ ВЕСОВОЙ КОНТРОЛЬ???? Ублюдки с перегрузом к осени всё превратят в проселок. Клоуны они такие - "деньги ваши - будут наши". Фокусники! Мать их...
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11.05.2021 14:52 Ответить
 
 