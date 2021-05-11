Участок "дороги единства" на Днепропетровщине ремонтируют в круглосуточном режиме, - "Укравтодор". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество
Ремонт Дороги Единства – трассы М-04 Знаменка-Луганск-Изварино продолжается в Днепропетровской области. Дорожники работают на объекте круглосуточно и без выходных.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".
Сейчас работы проводят на участке в Пятихатском направлении, Криворожском направлении (в г. Днепр) и на отрезке трассы в направлении Донецка.
Сотрудники дорожной службы фрезеруют старое покрытие, устраивают выравнивающий слой дорожного покрытия, расчищают обочины и удаляют поросли. На участке км 151+930 - км 196+816 уже укладывают верхний слой щебеночно-мастичного асфальтобетона, наносят дорожную разметку и устанавливают барьерные ограждения.
Отмечается, что во время ремонта движение транспорта осуществляется в реверсном режиме. Водителей просят соблюдать правила дорожного движения.
"Будьте внимательны в местах проведения работ, придерживайтесь скоростного режима и обращайте внимание на предупредительные знаки", - говорится в сообщении.
В рамках президентской программы "Большая стройка" открытие самой длинной трассы области будет приурочено к 30-й годовщине Независимости Украины.
Напомним, заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что планом президентской программы на 2021 год предусмотрен ремонт и строительство 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.
Пожалуйста, подождите...
- дніпро - кр.ріг - кропивницький - вінниця(жмеринка)
не через київ жеж із фастовим рухатись всім потягам країни
адже не секрет, що проблеми укрзалізниці, до всього іншого, завязані на залізничні маршрути, "заточені" під масштаби конфігурацію рос імперії чи ссср...
для прикладу ділянку гребінка-яготин електифікували, відносно недавно...а це напрямок!!!! - київ-харків!!!
там в срашке Беслан -2 в Казане
2. На счет качества "щебеночно-мастичного асфальтобетона" не единого слова. Симптоматично.
3. Обочины не расширяют, а расчищают. Ну и правильно: мы же не в Германии какой-то вонючей. Зачем нам широкие обочины?
4. Дорожная разметка ваша сотрется через пару лет. Онуру долго и настоятельно рекомендовали покупать смесь для дорожной разметки у определенного поставщика. Но они как-то отбились и используют свою (Турецкую). Теперь только у них дорожная разметка похожа на ту, которая простоит лет 10 и не потеряет свои светоотражающие свойства через год эксплуатации.
5. "Удаляют поросли" - это ярко! Считай новая дорога.
6. А вот оперативная установка "барьерных ограждений" где надо и где не надо - не удивляет. Любимая схема всех откатчиков и коррупционеров. Заработок быстрый и высокомаржинальный.
Вот и вся ваша "Большая
**********стройка"
Так, ми отримали війну, будучи пограбованими, голими, босими. Та фуйло, і одну з найбільших армій світу, зупинили. І воєнним супротивом, і вмілою дипломатією. Я про "Антипутінську коаліцію".
Біло дві істоти, які намагались повернути Україну в мордор.
Овоч, в кінці 2013, та ВАЗеленський, зі своєю фсбшно-коломойською компашкою.
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А не, показалось