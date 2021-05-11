Вратарь уклоняется от шайбы, защитники бездействуют: как Путин забил 8 шайб в гала-матче НХЛ. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество За рубежом
Во время матча Ночной хоккейной лиги в Сочи 10 мая президент РФ Владимир Путин забил восемь шайб в ворота команды противника. Спортивные болельщики отмечают странное поведение защитников при этом.
Как сообщает Цензор.нет, команда "Легенды хоккея", за которую играл Путин в ходе матча в Сочи, одержала победу со счетом 13:9 над сборной НХЛ.
Президент РФ забросил 8 шайб и отдал одну результативную передачу. Одной заброшенной шайбой в составе победителей отметился министр обороны Сергей Шойгу.
Арбитром на матче был глава Международной федерации хоккея Рене Фазель, прибывший в Россию, чтобы проконтролировать подготовку к Чемпионату мира, который должен пройти в РФ в 2023 году.
Тем временем любители хоккея отмечают нелепое бездействие защитников, команды, проигравшей команде Путина.
Среди комментариев:
"Я вот когда со своими внуками играю стараюсь им поддаться чтобы у них формировалось чувство победителей, но им пять и четыре года, а сдесь вроде дядя взрослый не противно самому в такой хоккей играть, даже в таком и то очковтирательство и лицемерия".
"Ещё бы ворота на радио управлении чтоб сами за шайбой ездили".
"Вратари настоящие профессионалы! Это-ж надо так уворачиваться от ползущих в ворота шайб!".
"Диктор так рьяно комментирует броски Путина, значит собрался в депутаты Госдумы".
Пожалуйста, подождите...
Ни дня без подвига! Барон Мюнхгаузен нервно курит в сторонке.
...
игроки *****, жирик, зесопля, сакашвили, лука мудищев...кто там еще?
🏒👑Вместо пояснения актуальных процессов обществу показывают удобные, формирующие нужные представления муляжи. Экспертами отмечается диссонирующая картина двух последних мероприятий с участием вождя: визуально нездоровое выступление на Параде Победы и гала-матч Ночной хоккейной лиги, где Путин забил 8 шайб в ворота проффесиональных хоккеистов. Утверждается, что сам Президент в силу медицинского фактора не мог принять участие в столь активном виде спорта. Собеседники ссылаются на майские хирургические вмешательства и плохую физическую форму главы государства, продемонстрированную во время зимних катаний с Лукашенко на лыжах.
Ура-яяяяяяя!!!
Отак і зі збирача податків для Золотої Орди зробили легенду - з шістки татар вийшов Александр Нєвскій
Під кокс-айкос собі мурчали,
Як би скоріш програть х@йлу?!
Хокейну тактику вивчали.
Чи то у бульбафюрера чи у туркменбаші....