Вратарь уклоняется от шайбы, защитники бездействуют: как Путин забил 8 шайб в гала-матче НХЛ. ВИДЕО

Во время матча Ночной хоккейной лиги в Сочи 10 мая президент РФ Владимир Путин забил восемь шайб в ворота команды противника. Спортивные болельщики отмечают странное поведение защитников при этом.

Как сообщает Цензор.нет, команда "Легенды хоккея", за которую играл Путин в ходе матча в Сочи, одержала победу со счетом 13:9 над сборной НХЛ.

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Президент РФ забросил 8 шайб и отдал одну результативную передачу. Одной заброшенной шайбой в составе победителей отметился министр обороны Сергей Шойгу.

Арбитром на матче был глава Международной федерации хоккея Рене Фазель, прибывший в Россию, чтобы проконтролировать подготовку к Чемпионату мира, который должен пройти в РФ в 2023 году.

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Тем временем любители хоккея отмечают нелепое бездействие защитников, команды, проигравшей команде Путина.

Среди комментариев:

"Я вот когда со своими внуками играю стараюсь им поддаться чтобы у них формировалось чувство победителей, но им пять и четыре года, а сдесь вроде дядя взрослый не противно самому в такой хоккей играть, даже в таком и то очковтирательство и лицемерия".

"Ещё бы ворота на радио управлении чтоб сами за шайбой ездили".

"Вратари настоящие профессионалы! Это-ж надо так уворачиваться от ползущих в ворота шайб!".

"Диктор так рьяно комментирует броски Путина, значит собрался в депутаты Госдумы".

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