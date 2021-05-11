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"Я осознал себя богом, а летом во мне начал пробуждаться монстр": появилось первое видео допроса казанского стрелка Галявиева. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

Ильназ Галявиев, устроивший бойню в колледже в российской Казани, называл себя богом и хотел, чтобы об этом узнали все. ВНИМАНИЕ! Видео содержит ненормативную лексику и не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим 18-летнего возраста.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он сказал во время допроса, видео которого опубликовали в сети.

"Я осознал себя богом не сразу, месяца два назад. А летом во мне начал пробуждаться монстр, конкретно. Я всех начал ненавидеть. Я всегда всех ненавидел и начал еще больше ненавидеть. Не смейте мне приписывать какую-то экстрасенсорную или психологическую херню", - говорит задержанный на видео.

Также он отметил, что отрекся от своих родителей.

"Мне никто не говорил, я сам два месяца назад осознал, что я бог. Я впервые сказал это своей маме, у меня мамы нет, я её на "вы" просто называю. Она мне не мать. У меня нет родителей, я вас всех ненавижу. У меня нет матери, я от всех отказался. Женщина, которая меня родила, это не мать. Нет ни мамы, ни папы, я их так никогда не называл", - отмечает Галявиев.

Источник: t.me/nexta_live/13811

Вместе с тем, как Телеграм-канал Mash Iptash после стрельбы в школе Казани Ильназ Галявиев сам сдался полиции. 

"19-летний Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в школе №175, сам сдался полиции", - говорится в сообщении.

На кадрах ролика видно, как Галявиев выходит из здания школы с поднятыми руками.

Источник: ttps://t.me/mash_iptash

Сообщается, что это произошло в 09:34. В здании школы он пробыл восемь минут перед тем, как сдаться.

В отделении полиции Гвардейский, где он сейчас находится, объявили план "Крепость".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 19-летний парень открыл стрельбу в одной из казанских школ: погибли 7 школьников и один учитель (обновлено)

Также сообщается, что в результате действий казанского стрелка погили 10 человек, в больнице - 21.

Напомним, утром 11 мая в Казани в школе № 175 на улице Джаудата Файзи произошла стрельба и взрыв.

Сначала СМИ сообщали, что бойню в школе устроили два подростка. Однако, позже появилась информация, что Ильназ Галявиев действовал один, его задержали.

В результате стрельбы погибли десять человек. Сообщалось, что двое школьников разбились насмерть при попытке спастись.

Я осознал себя богом, а летом во мне начал пробуждаться монстр: появилось первое видео допроса казанского стрелка Галявиева 01
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Топ комментарии
+61
реально больной урод как и вся расея.
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11.05.2021 15:45
+42
Х..ло Путін мабуть його родич, бо теж вважає себе богом.
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11.05.2021 15:45
+29
но дело его правое. кацапы должны самоуничтожаться и уничтожать себе подобных "Я осознал себя богом, а летом во мне начал пробуждаться монстр": появилось первое видео допроса казанского стрелка Галявиева - Цензор.НЕТ 4913
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11.05.2021 15:58
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Х..ло Путін мабуть його родич, бо теж вважає себе богом.
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11.05.2021 15:45 Ответить
сіндром путіна почав розповсюджуватись на росіян через телевізор. Потрібен новий хрестовий похід щоб знищити цю нечисть!
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11.05.2021 18:22 Ответить
игорцю, дрон тобі в руки і благословіння грицацуєва в дорогу.
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11.05.2021 19:17 Ответить
путінська влада як завжди гучними терактами відволікає нарід від поточної ситуації. Зараз терактом будуть маскувати відведення військ від кордону з Україною.
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11.05.2021 19:29 Ответить
реально больной урод как и вся расея.
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11.05.2021 15:45 Ответить
но дело его правое. кацапы должны самоуничтожаться и уничтожать себе подобных "Я осознал себя богом, а летом во мне начал пробуждаться монстр": появилось первое видео допроса казанского стрелка Галявиева - Цензор.НЕТ 4913
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11.05.2021 15:58 Ответить
я сделаю тебе замечание на твоем языке, ты немного не замечаешь что пишешь на русском языке? Замечаешь не логичность твоих же слов? Может с себя начнешь? Реально странно писать о самоуничтожении кацапом на русском языке, заметил абсурдность?
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12.05.2021 08:37 Ответить
Никто не имеет право говорить подобное ибо это ужасная трагедия и не важно в какой стране это произошло. Вы либо реально глупец, либо провокатор, который разжигает ненависть между людьми. Разве подобная трагедия в Украине, не вызвала бы у вас горе и сочувствие?

Вы совершили большую глупость злорадствуя смерти и вы сами же ее приблизили к себе, так что держите свой гнилой язык за зубами и хорошо обдумайте, что вы написали. Придет время и вы заплатите большую цену, за этот поступок и если не откинете в сторону свою тупость, невежество и ненависть, будет только хуже и мучительнее.

Вместо того, что-бы создавать мир и тем самым становиться сильнее, вы делаете как раз то, что выгодно "властям" и ненавидите друг друга, бодаетесь как бараны, пока сади с вас заживо сдирают шкуру. Это касается Украины и России. Пора бы ужа задуматься и давить паразитов на спине, а не слепо ненавидеть друг друга.
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12.05.2021 15:51 Ответить
± среднестатистический кацап
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11.05.2021 16:17 Ответить
если ты бог, то и остальные тоже боги. Чего ж убивать то?
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11.05.2021 15:45 Ответить
тому що шизанутий бог.
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11.05.2021 15:48 Ответить
Так то у нас все презеденты и це исты на "Я осознал себя богом, а летом во мне начал пробуждаться монстр": появилось первое видео допроса казанского стрелка Галявиева - Цензор.НЕТ 4290
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11.05.2021 15:55 Ответить
Чому ніт? Локі оно Бальдра замочив, наприклад...
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11.05.2021 16:01 Ответить
Та й у християнстві Бог опосередковано вбив свого сина руками мавп. А людей скільки він вбив- не злічити))) не те, що злий сотона.
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11.05.2021 16:03 Ответить
Та й Кронос своєму батькові Урану дав серпом по яйцях (у буквальному сенсі цих слів), а потім його у власну чергу власний синуля Зевс х*йнув у Тартарос )))
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11.05.2021 16:17 Ответить
да и у египетских были междусобойчики))) Сет Осириса тоже в капусту порубил)
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11.05.2021 19:29 Ответить
Веселі були часи. Та й ті хлопці з дівчатами вміли і ********* від душі розважитися.
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11.05.2021 21:07 Ответить
поехал бы на Донбасс был бы хероем наваросии, а постреляные "штабом правого сектора"...
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11.05.2021 15:47 Ответить
та еще поедет, там такие в почете
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11.05.2021 15:57 Ответить
Горрбатого лепят на хлопца .На ходу версию лепят каты фсбшные.Убивать детей в любом случае неприемлемо.Но ход событий предопределён самой атмосферой в обществе московского улуса.Бункерная плешивая бабушка допекла всех.Терракт выгоден этой сЪехавшей с катушек бабке,что закрутить болты покрепче лохторату перед выборами.Объединяющая ненависть к убийце .
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11.05.2021 15:48 Ответить
коменти в гуглі на 175 казанську школу - напалм...
(скрінилися вранці о 10-30, уже оперативно зачищені)

Wttxrzrxtxcyyccvutx Xtctcrstxycyvu7hihbiif6td

18 хвилин тому

Просто бомба, а не школа!

00nke Renn

18 хвилин тому

Стреляют

qRyzen ezz MnK

19 хвилин тому

Время пострелять)

Dark Game

36 хвилин тому

не рекомендую, чел в кс переиграл

Koteshka TV

48 хвилин тому

Не плохо, но стреляют часто, свинец на завтрак школьникам, обидно, друга больше нет

Аяна Бубеева

56 хвилин тому

хороший тамада и конкурсы интересные. только можно потом в 171 школе устроить?

Da

57 хвилин тому

Отличный шутер от первого лица!!!😁😁😁

Hummel009

годину тому

Схема карты неплохая, но слегка имбалансная: КТ тут вечно сливают, терры легко могут зарашить вход. Если за контров не играет глобал, то это слив. Ну а так карта норм, текстурки реалистичные.

REVENG3

годину тому

Учан, ты не на тот плент заложил, давай беги на Б в 174 школу рашить плент, а то время раунда заканчивается, а ты так терпилоид нам отомстить и не смог.

Satana kwakwa

годину тому

PUBG в реальной жизни, Кто-то поставил бомбу. Хороший симулятор шутеров. Рекомендую, но не всем👍👍👍👍👍

Алина Носкова

годину тому

не очень. прострелили ногу. но пицца зачёт
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11.05.2021 15:51 Ответить
Коменти дурдом, там все суспільство хворе, і це коменти з Казані а не з Тернопіля. Самі тішаться, що їх сусідів постріляли.
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11.05.2021 15:53 Ответить
А дідько їх знає. Поки що мало даних. Може, то татари тішаться, що москалів на нуль помножили...
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11.05.2021 16:37 Ответить
Навіть якщо так, у них дуже дуже дружня інтернаціональна країна. "Я усвідомив себе богом, а влітку в мені почав прокидатися монстр": з'явилося перше відео допиту казанського стрілка Галявієва - Цензор.НЕТ 2554
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11.05.2021 16:44 Ответить
"Я усвідомив себе богом, а влітку в мені почав прокидатися монстр": з'явилося перше відео допиту казанського стрілка Галявієва - Цензор.НЕТ 8397

Нагадалося із дитинства: "Дружба народів - не просто слова! Дружба народів - це пам'ять жива!"
При "совку" були гасла одні, а дійсність - діаметрально протилежною. Схоже, на расії совкове "роздвоєння особистості в масштабах большинства насєлєнія" не просто збереглося, а й примножилося.
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11.05.2021 16:54 Ответить
"Я усвідомив себе богом, а влітку в мені почав прокидатися монстр": з'явилося перше відео допиту казанського стрілка Галявієва - Цензор.НЕТ 1072
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11.05.2021 17:09 Ответить


дружбу крєпіт ФСБ

deda_igor@DedaIgor





Керчь: эстафету сдал!
Казань: эстафету принял!

"Я усвідомив себе богом, а влітку в мені почав прокидатися монстр": з'явилося перше відео допиту казанського стрілка Галявієва - Цензор.НЕТ 3875
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11.05.2021 17:11 Ответить
дайте ссылку на ютубчик
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11.05.2021 15:56 Ответить
тут https://www.youtube.com/watch?v=Q5zHCHd_I4k&ab_channel=%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%94%D0%B0
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11.05.2021 16:12 Ответить
Збсь емпатія до співвітчизників... 😶😶😶
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11.05.2021 16:02 Ответить
галаперидольчиком поколють серкой взбодрят будет как огурчик покладистый и добрый.
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11.05.2021 15:52 Ответить
У даного скрепця все попереду... Невдовзі героєм росєї стане і буде як мільчаков дітям політінформацію щоде скрепних цінностей проводити...
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11.05.2021 16:04 Ответить
"Я усвідомив себе богом, а влітку в мені почав прокидатися монстр": з'явилося перше відео допиту казанського стрілка Галявієва - Цензор.НЕТ 1992
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11.05.2021 16:06 Ответить
Наконец-то на Раисе появились свои новости, хоть своими баранами займутся. А то с 1 по 10 мая полный информ провал, сплошные парады, обстановка в мире и "чёже у хахлов там". А теперь оказывается и своя страна живёт полной жизнью и такой же дичью
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11.05.2021 15:53 Ответить
Величие заиграл у казламордого?
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11.05.2021 15:53 Ответить
Трудно это дело, "быть бохом"...
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11.05.2021 16:12 Ответить
Відбулося переродження скрепиша у справжньго дорослого скрепця... Ініціація...
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11.05.2021 16:02 Ответить
ну то шо Боком ся ощутил то однозначно не очень хорошо мулла воспитал.
а то шо в семье не так как у людей, так бывает и не такое.
жаль парня, ибо эта ядрень, которую там исповедуют(Рашка-прабослашка?), любого сделать может борцом с кафирами. Да еще и если родаки тупо психи то.
В любом случае, у нас меньше врагов, что в принципе радует и огорчает(жаль.... что **** тут так мало?)
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11.05.2021 16:02 Ответить
ОДЕРЖИМИЙ.
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11.05.2021 16:02 Ответить
Та ні, це скрепець-звичайний, ініційований...
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11.05.2021 16:05 Ответить
"Я усвідомив себе богом, а влітку в мені почав прокидатися монстр": з'явилося перше відео допиту казанського стрілка Галявієва - Цензор.НЕТ 4900
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11.05.2021 20:39 Ответить
У нього вселилися парфуми.
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11.05.2021 16:03 Ответить
С другой стороны мы же не можем доказать обратное, что он не может быть Богом. Например Моисею явился Бог и заставил бедных евреев 40 лет тыняться пустыней, или например икона государя Николая замироточила на глазах Поклонской, или например дева Мария явилась маленькому пастушку. В религии много таких примеров. Для чего тогда творец насоздавал кучу не нужного контента в виде галактик и других солнечных систем? Так отож
"Я усвідомив себе богом, а влітку в мені почав прокидатися монстр": з'явилося перше відео допиту казанського стрілка Галявієва - Цензор.НЕТ 5859
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11.05.2021 16:07 Ответить
это шо ,илон маск? "Я усвідомив себе богом, а влітку в мені почав прокидатися монстр": з'явилося перше відео допиту казанського стрілка Галявієва - Цензор.НЕТ 9209
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11.05.2021 16:22 Ответить
Ну з Моісеєм зрозуміло, там треба довго ходити, аби знайти місцевість без нафти.
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11.05.2021 16:31 Ответить
Даже Богу надоест, вечность глазеть на идиотов. Без присмотра остались уже поди давно.
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11.05.2021 23:33 Ответить
Та нічого він не створював то процедурна генерація для фону. "Я усвідомив себе богом, а влітку в мені почав прокидатися монстр": з'явилося перше відео допиту казанського стрілка Галявієва - Цензор.НЕТ 7200
Шоб Ілону по накурці було про шо розповідати "Я усвідомив себе богом, а влітку в мені почав прокидатися монстр": з'явилося перше відео допиту казанського стрілка Галявієва - Цензор.НЕТ 47
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12.05.2021 13:59 Ответить
"трудно быть богом". тамошняя версия )
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11.05.2021 16:15 Ответить
А вот и папаша.
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11.05.2021 17:09 Ответить
шизофренія
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11.05.2021 16:05 Ответить
на рефии уже бох есть один
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11.05.2021 16:08 Ответить
среднестатистический росиянин...тут нечему удивляться...они через одного такие же.
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11.05.2021 16:09 Ответить
Їх душить власна ненависть, вони нею травляться.
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11.05.2021 16:15 Ответить
Отличный повод запретить Интернет(откуда ж ещё все зло)И ещё больше закрутить гайки!!!
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11.05.2021 16:25 Ответить
Ильназ Галявиев типичный рузький чилавек.
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11.05.2021 16:29 Ответить
Судячи по матюкам, московит звичайний.
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11.05.2021 16:41 Ответить
Прижали пацана і заставили пострілять.
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11.05.2021 16:29 Ответить
Їх там було, як мінімум двоє. Одного наче застрелили. Дуже на Керч схоже.
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11.05.2021 16:31 Ответить
"Я осознал себя русским, а летом во мне начал пробуждаться кацап"
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11.05.2021 16:29 Ответить
Этот придурок в Телеграме угрожал устроить бойню, после этого пошел купил ствол. Какие там теракты ФСБ предотвращает, по три в месяц в Крыму?
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11.05.2021 16:30 Ответить
под дурачка косит,хочет в психбольничку лучше угодить чем на зону
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11.05.2021 16:36 Ответить
В спецдиспансері гірше чим в тюрмі. Там не знатиме від кого отримає по голові табуреткою, або хто зубами вчепиться в горло.
Швидше за все закінчить суїцидом.
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11.05.2021 19:10 Ответить
Шизофрения на почве наркомании,или алкоголизма.
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11.05.2021 16:42 Ответить
РуССофрения.
Симптомы:
- лицевая асимметрия
- слюно-кало-моче истечение и испускание при словах "жыд", "бандера", "хохлы"
- неадекватная истерическая реакция на сочетание синего и желтого цвета, такая же реакция на сочетание красного и коричневого, причем если красный отдельно - проявляется в виде падучей в коленно-локтевую позу и криках "Сталин наше фффсё"
- ступор при просьбе обяснить что такое "хунта"
- странный ответ на вопрос "с какого года стало русским" - "фффсехта"
- алалия звуков "х" и "о" в слове хохол, в результате спазма гортани звучит как "какал"
остальные симпотомы варьируются и изучены меньше
заразно
неизлечимо
рекомендована эвтаназияhttps://politiko.ua/blogpost120301
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11.05.2021 17:12 Ответить
Взагалі то, по замовчуванню, таких кадрів пристрілюють одразу як того же Рослякова, аби уникнути самосуда і стихійних спалахів.
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11.05.2021 16:43 Ответить
купил ствол, АК с двумя рожками. И я такой хочу, в хозяйстве пригодится.
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11.05.2021 16:44 Ответить
Ви серйозно, чи справді треба?
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11.05.2021 16:46 Ответить
_Между прочим путлер - вот такое же ипанутое животное. Только с ЯО. Осознали по какому краю мы ходим?
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11.05.2021 16:56 Ответить
Так мы ж теперь, взрослые лица, как раз и учимся ненормативной лексике у лиц не достигших 18-летнего возраста.
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11.05.2021 17:03 Ответить
Все расяянины точно такие же животные
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11.05.2021 17:04 Ответить
классическая ФСБшная муйня - опять один перестрелял полшколы "Я усвідомив себе богом, а влітку в мені почав прокидатися монстр": з'явилося перше відео допиту казанського стрілка Галявієва - Цензор.НЕТ 5383
куча видео о том что стреляли одновременно в несколькиx местаx "Я усвідомив себе богом, а влітку в мені почав прокидатися монстр": з'явилося перше відео допиту казанського стрілка Галявієва - Цензор.НЕТ 2384
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11.05.2021 17:09 Ответить
...теория без практики мертва "Я усвідомив себе богом, а влітку в мені почав прокидатися монстр": з'явилося перше відео допиту казанського стрілка Галявієва - Цензор.НЕТ 6384
"Я усвідомив себе богом, а влітку в мені почав прокидатися монстр": з'явилося перше відео допиту казанського стрілка Галявієва - Цензор.НЕТ 2758
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11.05.2021 17:10 Ответить
...в практика без теорії сліпа.
Звідси висновок, теорія і практика сіамські близнюки.
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11.05.2021 19:05 Ответить
Это самый обычный среднестатистический расяянин - в Хренлостане все точно такие на 100%
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11.05.2021 17:11 Ответить
"а если бы было в свободное обращение оружия, то его бы убили бы сразу же..."
пс. где те кто это раньше кукарекал? чё то не вижу их...
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11.05.2021 17:18 Ответить
Культ оголтелой ненависти и злобы который льется со всех пропагандистских щелей неизбежно затронет и сам Мордор, как мы видим уже затрагивает.
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11.05.2021 17:28 Ответить
Бог забрал бы всех!
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11.05.2021 17:34 Ответить
А вот теперь...вот именно теперь и ...читайте самую первую заповедь Бога!!! Она не спроста первая....и именно в ней написано: Возлюби ближнего как самого себя!!! Без разницы какой он черный, белый, красный. Важно!! Очень важно ...именно он должен быть по образу и подобию. образ может подделываться, а вот подобие человека нет!!!!. Мы люди создаем себя сами( мы рождаемся, мы не восстанавливаемся в зеленом ГОВНЕ!!!), по своему образу и подобию, и первое что мы должны делать любить самих себя!!!!!. Это АПРИОРИ. Это первая заповедь. Это то, что должно быть с детства. Любить таких как мы с вами. Именно нас самих, как один из источников жизни на планете.
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11.05.2021 17:36 Ответить
Все правильно сделал
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11.05.2021 17:55 Ответить
Є цікаве питання.
На нього зареєстрована вогнепальна зброя і йому 19 років.
При придбанні вогнепальної зброї потрібно надати довідку з психдиспансеру. Йому 19 років і він не в армії. Мабуть в армію не взяли, бо щось з головою. Але як він отримав довідку з психдиспансеру?
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11.05.2021 19:03 Ответить
Молодец! Побольше бы подобных"богов" на расейке и побольше трупаков.
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11.05.2021 19:28 Ответить
Резьбу начинает срывать на рассее?
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11.05.2021 19:40 Ответить
наркотики
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11.05.2021 20:36 Ответить
В юнармии научили.
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11.05.2021 20:44 Ответить
безродная свинособака.....
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11.05.2021 21:11 Ответить
Все по сценарию Керчи.
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11.05.2021 21:16 Ответить
какой чистый, русский говор.....
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11.05.2021 21:38 Ответить
к нему сначала экзорциста вызвать нужно, а потом пожизненное. смертная казнь это слишком просто.
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11.05.2021 21:43 Ответить
19 лет, дебют шизофрении, религиозный бред, оружие легальное.
в любом месте завтра может произойти.
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12.05.2021 00:19 Ответить
 
 