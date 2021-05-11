"Я осознал себя богом, а летом во мне начал пробуждаться монстр": появилось первое видео допроса казанского стрелка Галявиева. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Происшествия
Ильназ Галявиев, устроивший бойню в колледже в российской Казани, называл себя богом и хотел, чтобы об этом узнали все. ВНИМАНИЕ! Видео содержит ненормативную лексику и не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим 18-летнего возраста.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он сказал во время допроса, видео которого опубликовали в сети.
"Я осознал себя богом не сразу, месяца два назад. А летом во мне начал пробуждаться монстр, конкретно. Я всех начал ненавидеть. Я всегда всех ненавидел и начал еще больше ненавидеть. Не смейте мне приписывать какую-то экстрасенсорную или психологическую херню", - говорит задержанный на видео.
Также он отметил, что отрекся от своих родителей.
"Мне никто не говорил, я сам два месяца назад осознал, что я бог. Я впервые сказал это своей маме, у меня мамы нет, я её на "вы" просто называю. Она мне не мать. У меня нет родителей, я вас всех ненавижу. У меня нет матери, я от всех отказался. Женщина, которая меня родила, это не мать. Нет ни мамы, ни папы, я их так никогда не называл", - отмечает Галявиев.
Источник: t.me/nexta_live/13811
Вместе с тем, как Телеграм-канал Mash Iptash после стрельбы в школе Казани Ильназ Галявиев сам сдался полиции.
"19-летний Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в школе №175, сам сдался полиции", - говорится в сообщении.
На кадрах ролика видно, как Галявиев выходит из здания школы с поднятыми руками.
Источник: ttps://t.me/mash_iptash
Сообщается, что это произошло в 09:34. В здании школы он пробыл восемь минут перед тем, как сдаться.
В отделении полиции Гвардейский, где он сейчас находится, объявили план "Крепость".
Также сообщается, что в результате действий казанского стрелка погили 10 человек, в больнице - 21.
Напомним, утром 11 мая в Казани в школе № 175 на улице Джаудата Файзи произошла стрельба и взрыв.
Сначала СМИ сообщали, что бойню в школе устроили два подростка. Однако, позже появилась информация, что Ильназ Галявиев действовал один, его задержали.
В результате стрельбы погибли десять человек. Сообщалось, что двое школьников разбились насмерть при попытке спастись.
Пожалуйста, подождите...
Вы совершили большую глупость злорадствуя смерти и вы сами же ее приблизили к себе, так что держите свой гнилой язык за зубами и хорошо обдумайте, что вы написали. Придет время и вы заплатите большую цену, за этот поступок и если не откинете в сторону свою тупость, невежество и ненависть, будет только хуже и мучительнее.
Вместо того, что-бы создавать мир и тем самым становиться сильнее, вы делаете как раз то, что выгодно "властям" и ненавидите друг друга, бодаетесь как бараны, пока сади с вас заживо сдирают шкуру. Это касается Украины и России. Пора бы ужа задуматься и давить паразитов на спине, а не слепо ненавидеть друг друга.
(скрінилися вранці о 10-30, уже оперативно зачищені)
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18 хвилин тому
Просто бомба, а не школа!
00nke Renn
18 хвилин тому
Стреляют
qRyzen ezz MnK
19 хвилин тому
Время пострелять)
Dark Game
36 хвилин тому
не рекомендую, чел в кс переиграл
Koteshka TV
48 хвилин тому
Не плохо, но стреляют часто, свинец на завтрак школьникам, обидно, друга больше нет
Аяна Бубеева
56 хвилин тому
хороший тамада и конкурсы интересные. только можно потом в 171 школе устроить?
Da
57 хвилин тому
Отличный шутер от первого лица!!!😁😁😁
Hummel009
годину тому
Схема карты неплохая, но слегка имбалансная: КТ тут вечно сливают, терры легко могут зарашить вход. Если за контров не играет глобал, то это слив. Ну а так карта норм, текстурки реалистичные.
REVENG3
годину тому
Учан, ты не на тот плент заложил, давай беги на Б в 174 школу рашить плент, а то время раунда заканчивается, а ты так терпилоид нам отомстить и не смог.
Satana kwakwa
годину тому
PUBG в реальной жизни, Кто-то поставил бомбу. Хороший симулятор шутеров. Рекомендую, но не всем👍👍👍👍👍
Алина Носкова
годину тому
не очень. прострелили ногу. но пицца зачёт
Нагадалося із дитинства: "Дружба народів - не просто слова! Дружба народів - це пам'ять жива!"
При "совку" були гасла одні, а дійсність - діаметрально протилежною. Схоже, на расії совкове "роздвоєння особистості в масштабах большинства насєлєнія" не просто збереглося, а й примножилося.
дружбу крєпіт ФСБ
deda_igor@DedaIgor
Керчь: эстафету сдал!
Казань: эстафету принял!
а то шо в семье не так как у людей, так бывает и не такое.
жаль парня, ибо эта ядрень, которую там исповедуют(Рашка-прабослашка?), любого сделать может борцом с кафирами. Да еще и если родаки тупо психи то.
В любом случае, у нас меньше врагов, что в принципе радует и огорчает(жаль.... что **** тут так мало?)
Шоб Ілону по накурці було про шо розповідати
Швидше за все закінчить суїцидом.
Симптомы:
- лицевая асимметрия
- слюно-кало-моче истечение и испускание при словах "жыд", "бандера", "хохлы"
- неадекватная истерическая реакция на сочетание синего и желтого цвета, такая же реакция на сочетание красного и коричневого, причем если красный отдельно - проявляется в виде падучей в коленно-локтевую позу и криках "Сталин наше фффсё"
- ступор при просьбе обяснить что такое "хунта"
- странный ответ на вопрос "с какого года стало русским" - "фффсехта"
- алалия звуков "х" и "о" в слове хохол, в результате спазма гортани звучит как "какал"
остальные симпотомы варьируются и изучены меньше
заразно
неизлечимо
рекомендована эвтаназияhttps://politiko.ua/blogpost120301
куча видео о том что стреляли одновременно в несколькиx местаx
Звідси висновок, теорія і практика сіамські близнюки.
пс. где те кто это раньше кукарекал? чё то не вижу их...
На нього зареєстрована вогнепальна зброя і йому 19 років.
При придбанні вогнепальної зброї потрібно надати довідку з психдиспансеру. Йому 19 років і він не в армії. Мабуть в армію не взяли, бо щось з головою. Але як він отримав довідку з психдиспансеру?
в любом месте завтра может произойти.