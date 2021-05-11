В сети опубликовали видео, на котором из казанской школы вывозят тела погибших в результате стрельбы учеников, - СМИ. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Происшествия
В сети появилось видео, как из казанской гимназии №175, где 19-летний парень устроил стрельбу, вывозят тела погибших.
Как передает Цензор.НЕТ, соответствующую запись опубликовал Telegram-канал Mash.
"Из 175-й гимназии в Казани вывозят тела погибших. 10 человек. Сейчас в больницах находится 21 пострадавший, среди них один в крайне тяжелом состоянии, 7 — в тяжелом, остальные в состоянии средней тяжести. Шестерых оперируют", - говорится в сообщении.
В то же время Telegram-канал "Life-Shot" опубликовал аудиосообщение одной из учениц, которая на момент стрельбы находилась в школе.
"Мы закрылись в кабинетах и сидим под партой", - говорит ученица. На фоне раздаются звуки стрельбы.
Ранее сообщалось, что 19-летний парень открыл стрельбу в одной из казанских школ.
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соска в виде лимонки
в Казани?
кто бы мог подумать ......!!!
10 биологических лабораторий НАТО в Украине травят мозги российских подростков......
живо дело рослякова ?
что, не Канзас, а Казань ?
Так вот оно чо! Во всём виновата проклятая анонимность.
А говорят этот шизик под своей фамилией в соцсетях сидел и предупреждал о теракте. Предлагаю перекрасить кремль в зелёный цвет и нарисовать Пыне хер на лбу. Точно поможет.
https://streamable.com/bku41y
Карму никто не отменял.Русские прям стрелой мчаться в 37-39 год,Прям пулей.
А дійсно, чого б це, га?
ничего смешного.
завтра может произойти в любом месте.