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На мосту Патона в Киеве перевернулся автомобиль, за рулем которого была пьяная в хлам девушка. Драгер показал 3,4 промилле. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Происшествия
На мосту Патона в Киеве перевепрнулась машина. Водителем оказалась женщина с зашкаливающим уровнем алкоголя в крови.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на dtp.kiev.ua.
"Пьяная в хлам барышня перевернулась в Киеве на мосту Патона, Драгер показал 3,4! Вот это я понимаю уровень! Это по-украински, можем гордится что такие орлицы среди нас!
К счастью обошлось без тяжелых травм! Но на ногах рулевой стоять было очень трудно! На месте работала полиция и медики", - пишет издание.
Топ комментарии
+36 Филипп Филиппович Преображенск
показать весь комментарий11.05.2021 15:28
+21 YU ST
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+7 Палєо Мустьє
показать весь комментарий11.05.2021 15:41
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- А ты знаешь где карбюратор?
- Карбюратор в машине.
- А где машина?
- Машина в реке.
можно было написать что "кивица"(а вдруг она кандидат наук как и Кива?)
а то шо нажралась и ехала - надо бы как в Канаде делать. а потом как в Китае -
У них зарплата сдельная.