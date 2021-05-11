На мосту Патона в Киеве перевернулся автомобиль, за рулем которого была пьяная в хлам девушка. Драгер показал 3,4 промилле. ВИДЕО

На мосту Патона в Киеве перевепрнулась машина. Водителем оказалась женщина с зашкаливающим уровнем алкоголя в крови.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на dtp.kiev.ua.

"Пьяная в хлам барышня перевернулась в Киеве на мосту Патона, Драгер показал 3,4! Вот это я понимаю уровень! Это по-украински, можем гордится что такие орлицы среди нас!

К счастью обошлось без тяжелых травм! Но на ногах рулевой стоять было очень трудно! На месте работала полиция и медики", - пишет издание.

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