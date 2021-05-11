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Проект "Без цензуры": Россия атаковала США. Что произошло и чего ожидать Украине? ВIДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

Россия осуществила хакерскую атаку на крупнейший трубопровод США. Страна даже объявляла чрезвычайное положение. Что именно произошло и чего ождать Украине, ведь мы тоже не понаслышке знаем о кибератаках россиян? Раскладывает по полочкам Богдан Буткевич.

Что именно произошло? В субботу, 8 мая, компания Colonial Pipeline Company – один из крупнейших трубопроводных операторов США, объявила, что была вынуждена отключить большую часть своих систем через атаку, проведенную с использованием программы-вымогателя. Речь идет о ransomware, обычно такие программы зашифровывают файлы на пораженных компьютерах, а за расшифровку злоумышленники требуют уплату выкупа.

Бывший высокопоставленный чиновник из сферы кибербезопасности сообщил американскому телеканалу CNN, что хакерскую атаку на компьютерные системы Colonial Pipeline Company осуществила преступная группа DarkSide, которую связывают с Российской Федерацией.

Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для Цензор.НЕТ.

Как сообщалось ранее, речь идет о хакерской группировке, действующей с августа 2020 года. Хакерская атака парализовала Colonial Pipeline - крупный топливопровод, по которому доставляют горючее из Техаса на восточное побережье США, - 7 мая 2021 года. Его работа все еще не восстановлена.

Автор: dimonic 38 v3
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Что, в США хакеров нет, влупашить по всяким северным и южным потокам да по АЭС? Проєкт "Без цензури": Росія атакувала США. Що сталося і чого чекати Україні? - Цензор.НЕТ 5995
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11.05.2021 16:34 Ответить
1) Зарубіть кацапам Північний 2 поток НАЗАВЖДИ
2) Відключить Кремляндіє від банковських платежів
3) Зніміть обмеження на видобуток нафти, хай нафта буде по 15 доларів за барель

ЦЕ ВСЕ - КАЦАПИ ПОЧНУТЬ СКАВУЧАТИ ЯК СОВДЕПІЯ У 1991 м І КИТАЙ НЕ ДОПОМОЖЕ Проєкт "Без цензури": Росія атакувала США. Що сталося і чого чекати Україні? - Цензор.НЕТ 5702 Проєкт "Без цензури": Росія атакувала США. Що сталося і чого чекати Україні? - Цензор.НЕТ 7750
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11.05.2021 16:45 Ответить
Давно пора Хренлостан в очко хакнуть
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11.05.2021 17:25 Ответить
 
 