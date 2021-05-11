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Задержанные по делу о похищении Чауса воевали на Донбассе, - руководитель уголовного розыска Молдовы Чобонаш. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Уже задержаны двое человек, которых подозревают в похищении судьи-беглеца Николая Чауса. Их связывают со спецслужбами

Уголовному розыску Молдовы подтвердили, что задержанные по делу о похищении судьи-беглеца Николая Чауса, воевали на Донбассе. Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказали в разговоре с "Главкомом" руководитель управления уголовного розыска Александру Чобонаш и временно исполняющий обязанности Главного прокурора прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особыми делами (PCCOCS) Йон Каракуян.

"По поводу задержанного - мы задержали его 9 мая. Сейчас мы работаем. Завтра мы поведем его в суд, который определится относительно меры пресечения. Прокурор уже подал ходатайство об аресте. На данный момент двое задержанных", - сказал Чобонаш.

Кроме того, Чобонаш подтвердил, что информация о причастности задержанных к добровольческим батальонам - правдивая.

"Что-то там есть. Конечно", - сказал Чобонаш, отвечая на вопрос корреспондента.

По взаимодействию с украинскими правоохранительными органами, Йон Каракуян отметил, что в рамках расследования было направлено обращение в Генеральную прокуратуру Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Еще один подозреваемый по делу о похищении Чауса задержан в Молдове, - прокуратура Республики

"Мы направили обращение и ждем ответа", - сказал Каракуян.

Чобонаш добавил, что "Украина вообще не сотрудничает с нами в этом деле".

Ранее появилась информация, что в городе Отачь были задержаны два человека, подозреваемые в причастности к похищению украинского судьи-беглеца Николая Чауса. Анонимный телеграмм канал утверждает, что подозреваемые воевали на Донбассе в рядах добровольческого батальона. Их связывают со спецслужбами. Также было опубликовано видео с задержанием.

Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. Сразу после этого судья ушел в отпуск, где находился с 10 августа по 1 сентября 2016 года. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года он был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы, где находится до сих пор. В июле 2017 года в Высший совет правосудия поступила жалоба Нели Ластовки на систематическое отсутствие Чауса на работе, после чего 2 августа в отношении судьи было открыто дисциплинарное дело.

4 октября 2017 года Третья Дисциплинарная палата Совета правосудия отстранила Николая Чауса от осуществления правосудия и рекомендовала его уволить. 6 октября стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище. В настоящее время в Кишиневе рассматривается дело об экстрадиции судьи в Украину.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они уже покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

Подробнее о ситуации с судьей Чаусом читайте в статье главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова: "Похищение судьи Чауса сотрудниками ГУР МО: скандал в Молдове ради дискредитации Бурбы и Вагнергейта".

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+18
Операция по решению вопроса с Чаусом, разработанная совместными усилиями ОПУ, ГУР и СБУ начала реализовываться. В руки молдавской полиции фактически сдался один из фигурантов этого дела, специально приехав для этого из Украины. Там он собирается сообщить , что похищение Чауса - это чисто криминальное действие для получения выкупа и сообщит место его нахождения. Потом грянет операция "по освобождению заложника", кто - то будет убит, кто то арестован, а заявитель депортирован в Украину и получит определенную сумму и мягкий приговор.
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11.05.2021 15:53
+15
Понятно шо добровольцы с добробата. Надо же на кого-то свалить. Решили помочь Бубочке.
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11.05.2021 16:42
+8
Квартал 95 продолжается, дальше будет...
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11.05.2021 18:38
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Операция по решению вопроса с Чаусом, разработанная совместными усилиями ОПУ, ГУР и СБУ начала реализовываться. В руки молдавской полиции фактически сдался один из фигурантов этого дела, специально приехав для этого из Украины. Там он собирается сообщить , что похищение Чауса - это чисто криминальное действие для получения выкупа и сообщит место его нахождения. Потом грянет операция "по освобождению заложника", кто - то будет убит, кто то арестован, а заявитель депортирован в Украину и получит определенную сумму и мягкий приговор.
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11.05.2021 15:53 Ответить
Интересно он еще живой это Чавус или его уже свиньи обглодали?)))
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11.05.2021 15:54 Ответить
Свиньи такое не едят... Затримані у справі про викрадення Чауса воювали на Донбасі, - керівник карного розшуку Молдови Чобонаш - Цензор.НЕТ 6696
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11.05.2021 16:18 Ответить
Затримані у справі про викрадення Чауса воювали на Донбасі, - керівник карного розшуку Молдови Чобонаш - Цензор.НЕТ 5893
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11.05.2021 16:47 Ответить
В ортопедії, челюсть рихтують і руку.
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11.05.2021 19:56 Ответить
Отачь це Атаки, осередок контрабасу, через міст навпроти Могилів-Подільского.
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11.05.2021 15:56 Ответить
Лихая легенда, ничего не скажешь
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11.05.2021 16:34 Ответить
Понятно шо добровольцы с добробата. Надо же на кого-то свалить. Решили помочь Бубочке.
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11.05.2021 16:42 Ответить
Сигуранца ставит патриотов на колени! Доколе?
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11.05.2021 17:56 Ответить
Квартал 95 продолжается, дальше будет...
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11.05.2021 18:38 Ответить
Цирк по Чаусу зашевелился
Операция по решению вопроса с Чаусом, разработанная совместными усилиями ОПУ, ГУР и СБУ, начала реализовываться. В руки молдавской полиции фактически сдался один из фигурантов этого дела, специально приехав для этого из Украины. Там он собирается сообщить, что похищение Чауса - это чисто криминальное действие для получения выкупа, и сообщит место его нахождения.
Потом грянет операция "по освобождению заложника": кто - то будет убит, кто то арестован, а заявитель - депортирован в Украину и получит определенную сумму и мягкий приговор.
tZE
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11.05.2021 19:20 Ответить
Дерьмак, на вихід. Підставили хлопців і поховались в Києві. Чи сподіваєтесь танцями з мертвечуком перекрити міжнародний скандал?
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11.05.2021 19:58 Ответить
Молдавани обіс.алися по повній програмі і гарячково пробують "перевести стрілки" на Україну. Спочатку - на наші спецслужби, а як не вийшло - зараз - на добробатівців. Спочатку надали прихисток судді-хабарнику, потім (за "наколядоване" бабло) жували соплі з видачею і, врешті "прої.али" і розкудахтались. "Проффесіонально" так - "Что-то там есть. Конечно."
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11.05.2021 20:59 Ответить
 
 