Кива отрицает, что Медведчук покинул Украину. ВИДЕО
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Нардеп ОПЗЖ Илья Кива опроверг информацию о том, что его коллега по фракции, кум Путина Виктор Медведчук покинул Украину.
Об этом он заявил журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на PavlovskyNEWS.
Кива предположил, что Медведчук "сейчас улыбается, сидя в своем кабинете". Также нардеп уточнил, что лидер ОПЗЖ не боится тюрьмы, как и он сам.
Также он подчеркнул, что "никто никуда бежать не собирается" и зашел в офис ОПЗЖ, где сейчас проводит обыски СБУ.
Напомним, ранее сообщалось, что в доме пророссийского политика Виктора Медведчука по улице Монтажников в Киеве проходят обыски.
Позже генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что подписала подозрение нардепам Медведчуку и Козаку. Их подозревают в госизмене и покушении на хищение нацресурсов в оккупированном Крыму
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