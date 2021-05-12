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Медведчук (1754) Кива (397)

Кива отрицает, что Медведчук покинул Украину. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

Нардеп ОПЗЖ Илья Кива опроверг информацию о том, что его коллега по фракции, кум Путина Виктор Медведчук покинул Украину.

Об этом он заявил журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на PavlovskyNEWS.

Кива предположил, что Медведчук "сейчас улыбается, сидя в своем кабинете". Также нардеп уточнил, что лидер ОПЗЖ не боится тюрьмы, как и он сам.

Также он подчеркнул, что "никто никуда бежать не собирается" и зашел в офис ОПЗЖ, где сейчас проводит обыски СБУ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": СБУ проводит обыски в доме Медведчука на улице Монтажников. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, ранее сообщалось, что в доме пророссийского политика Виктора Медведчука по улице Монтажников в Киеве проходят обыски.

Позже генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что подписала подозрение нардепам Медведчуку и Козаку. Их подозревают в госизмене и покушении на хищение нацресурсов в оккупированном Крыму

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+22
Как не верить! Партнёры же!
Кива отрицает, что Медведчук покинул Украину - Цензор.НЕТ 8843
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11.05.2021 18:12
+16
прффессор кивонауковец сказал, а не бык пернул
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11.05.2021 18:12
+12
Ківа заперечує, що Медведчук залишив Україну - Цензор.НЕТ 8592

...
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11.05.2021 18:45
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Как не верить! Партнёры же!
Кива отрицает, что Медведчук покинул Украину - Цензор.НЕТ 8843
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11.05.2021 18:12 Ответить
"Шестьорка", який нафіг партнер зі своєю жомовою ямою!
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11.05.2021 19:20 Ответить
прффессор кивонауковец сказал, а не бык пернул
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11.05.2021 18:12 Ответить
The Show Must Go On !
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11.05.2021 18:12 Ответить
Тепереча прафесар Кива будет руководить ОПезже?
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11.05.2021 18:13 Ответить
прафесар кива может рулить только членом, на заседаниях рады, а шоб скучно не было, все равно не понимает, о чем говорят
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11.05.2021 18:34 Ответить
прафесар аваков, который сейчас руководит кивой
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11.05.2021 19:17 Ответить
Ківа заперечує, що Медведчук залишив Україну - Цензор.НЕТ 9994
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11.05.2021 21:35 Ответить
Кива пускай вазелин готов
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11.05.2021 18:14 Ответить
Права рука не знає що робить ліва! 😁
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11.05.2021 18:14 Ответить
а кива такой, провой может себе, а левой соседу
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11.05.2021 18:34 Ответить
Поки що все схоже на кіно. Кіно від "создатєлєй сватів").
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11.05.2021 18:17 Ответить
Это продолжение сериала для умственно отсталых наивноидов - слуга урода.
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11.05.2021 18:20 Ответить
Кива еще не упомянул из вещей личный ершик.. и мыло
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11.05.2021 18:21 Ответить
Если не посадят, то будет понятно, что власть с Медведчуком за одно! А это кино для овец!
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11.05.2021 18:22 Ответить
ну садить многих обещали
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11.05.2021 18:35 Ответить
Мєдмєдь нє із пуглівих. Но , коли Майдан іногда хворає одноімьонной болячкою.
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11.05.2021 18:23 Ответить
Воно не з пуглівих, допоки за сраку не взяли.
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11.05.2021 20:01 Ответить
Кажется в начале 15 года перед дебальцевским котлом не помню на каком телеканале показывали киву , где он почти на коленях умолял местных жителей садиться в ПАЗик и эвакуироваться . ... .
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11.05.2021 18:25 Ответить
От в какую сторону , я не запомнил , но кажется в Украину .
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11.05.2021 18:27 Ответить
Воно, ківа, й само не пам*ятає в який бік воно на наркоті пхалося. Ну дибіл, шо з нього взяти, крім аналізів. Ківа заперечує, що Медведчук залишив Україну - Цензор.НЕТ 7467
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11.05.2021 21:28 Ответить
Ківа, який воював у АТО, руйнує всю ідеологію опзж, які типу виступають проти "каратєлєй"... Так чого вони тоді "каратєля" у список взяли?
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11.05.2021 18:59 Ответить
Засланий казачок. Все дуже просто.
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11.05.2021 20:02 Ответить
Ківа осуждений. за вимагання взятки. і фейс контроль проходить. ОПЗЖ - це його партія. Батальон "Полтавщина" через місяць з початку його командування підняв бунт і рушив на Киів. ВЗа що був розформований. В зоні АТО великий воін командував батальоном пять днів від сили. Тому генералом Ківа не став, він поки полковник.
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11.05.2021 20:50 Ответить
Ну тіпо арахамія. Де воно воювало... Може там, де академік ківо?! Ківа заперечує, що Медведчук залишив Україну - Цензор.НЕТ 4770
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11.05.2021 21:34 Ответить
Арахамія не воювало, воно тіпа волонтерило))
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11.05.2021 23:03 Ответить
Ну так, це абхазське чмо зельоне волонтьорило десь проміж сосєн... І тепер я маю усілієм волі утримуватися від ригачки, дивлячись на цього стрьомного нєдодєланого абхазського зебіла! Чіпаліна, пшлонах ! Ківа заперечує, що Медведчук залишив Україну - Цензор.НЕТ 7661
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11.05.2021 23:24 Ответить
100% сбежал
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11.05.2021 18:26 Ответить
"Страха нет. Носки шерстяные, зубную щётку и пасту я вожу с собой, чтобы ноги были в тепле и зубы были в чистоте".
Кива отрицает, что Медведчук покинул Украину - Цензор.НЕТ 4277
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11.05.2021 18:28 Ответить
Ну, а также и зад надо ему держать, тоже в чистоте...
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11.05.2021 18:48 Ответить
да понятно что уже покинул Украину (и будем надеется что навсегда), потому что такой срачь поднялся и все службы резко так заработали!!! А что мешало им раньше в ВР его арестовать и т.д. Кива отрицает, что Медведчук покинул Украину - Цензор.НЕТ 4883
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11.05.2021 18:29 Ответить
от киве...верю )))) никому не верю....а от киве.... (*****....поужинать жеж хотел!!!)))
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11.05.2021 18:33 Ответить
Якось Кива домовився з чортом, щоб він став відомим вченим. Ну от тепер він відомий вчений. Всім відомо, що він дурний. Із званням кандидата наук. Про кандидатів українських наук можна писати саги. Як вони отримують нікому непотрібне звання, *********** перед суспільством. Але у Киви за лообовою кісткою черепа знаходиться ще грубіша кістка головного мозку. Такими головами раніше кам'яні стіни кріпосних замків пробивали наскрізь. Так що йому ніяке суспільство не страшне.
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11.05.2021 18:38 Ответить
абырвалг, палытические репрессии, еще парочку.
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11.05.2021 18:39 Ответить
а от зубы в чистоте это правильно.
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11.05.2021 18:40 Ответить
Чтоб этому киве верить - себя не уважать. Если правда, что кум путина покинул Украину, то и кива может дрыснуть вслед за ним.
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11.05.2021 18:43 Ответить
Ківа заперечує, що Медведчук залишив Україну - Цензор.НЕТ 8592

...
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11.05.2021 18:45 Ответить
А що нам скаже товариш Рабінович? ))
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11.05.2021 18:52 Ответить
вишенкой на торте должна быть разбитая харя Шуфрича .... знаю повода нет но а он разве нужен ?
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11.05.2021 19:01 Ответить
ківі, як і іншим адептам руSSкого міра повірити....себе обманути!!
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11.05.2021 19:08 Ответить
Верьте внуку Героя Советского Союза - остепенённый Лысый Жбан знает, что говорит.
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11.05.2021 19:25 Ответить
А "кулю в лоб" Кива не боится? А ведь уже давно пора.
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11.05.2021 19:41 Ответить
кива, кандиду тока не занеси https://storage2.censor.net/video/3/070521_sos.mp4
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11.05.2021 19:48 Ответить
Якого біса ці тендітні журналісточки бігають за цим кроманьйонцем ? Заглядують йому в рот і переляканим голоском першокласниць перед директором щось там питають цього довбо@ба? Цей примат щось вирішує чи вартий уваги ?
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11.05.2021 21:26 Ответить
Потрібно повністю ігнорити цю бібізяну а не бігати за ним по вулицям на потіху дурачку!
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11.05.2021 21:28 Ответить
Он должен был покидать Украину по частям Ківа заперечує, що Медведчук залишив Україну - Цензор.НЕТ 3016
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11.05.2021 21:37 Ответить
Вопрос к СБУ и властям как эта падаль КИВА ещё не топчет нары?
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11.05.2021 22:31 Ответить
"верьте мне люди" - Ілля Ківа, ще поки кандидат наук, науково-фантастичних.
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11.05.2021 23:19 Ответить
Интересно, а что будет с Кивой.
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11.05.2021 23:39 Ответить
 
 