Проект "Без цензуры": Медведчук наговорил на подозрение в госизмене. ВИДЕО

Срочный выпуск проекта "Без цензуры" в честь подозрения в госизмене куму Путину Виктору Медведчуку.

Богдан Буткевич в проекте "Без цензуры" на Цензор.НЕТ раскладывает по полочкам свежие новости, рассказывает, как обыски у Медведчука освещали СМИ и рассуждает, есть ли шансы увидеть кума Путина за решеткой.

Сегодня, 11 мая стало известно, что СБУ проводит обыски в доме кума Владимира Путина - Виктора Медведчука. В этот же день Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что уже подписала подозрение Медведчуку и Козаку. Нардепов подозревают в измене и покушении на хищение нацресурсов в оккупированном Крыму.

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Под вечер генпрокурор Ирина Венедиктова и председатель СБУ Иван Баканов дали брифинг. Они объяснили, что в основу производства легли три эпизода.

- В 2016-м Медведчук переоформил принадлежащее ему крымское месторождение по закона страны-оккупанта;

- В августе 2020 года он передал заместителю администрации Путина Дмитрию Козаку данные о расположении скрытого военного подразделения ВСУ;

- Также под видом общественной организации "Промінь" он пытался создать в Украине сеть российского влияния.

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Подозрение Медведчуку и Козаку предъявлено по статьям 111 и 438 Уголовного кодекса - их подозревают в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов.