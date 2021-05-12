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Медведчук (1754) Козак (134) Буткевич Богдан (430)

Проект "Без цензуры": Медведчук наговорил на подозрение в госизмене. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Срочный выпуск проекта "Без цензуры" в честь подозрения в госизмене куму Путину Виктору Медведчуку.

Богдан Буткевич в проекте "Без цензуры" на Цензор.НЕТ раскладывает по полочкам свежие новости, рассказывает, как обыски у Медведчука освещали СМИ и рассуждает, есть ли шансы увидеть кума Путина за решеткой.

Сегодня, 11 мая стало известно, что СБУ проводит обыски в доме кума Владимира Путина - Виктора Медведчука. В этот же день Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что уже подписала подозрение Медведчуку и Козаку. Нардепов подозревают в измене и покушении на хищение нацресурсов в оккупированном Крыму.

Читайте на Цензор.НЕТ: Медведчук выдал россиянам секретные данные об украинских военных, - Баканов

Под вечер генпрокурор Ирина Венедиктова и председатель СБУ Иван Баканов дали брифинг. Они объяснили, что в основу производства легли три эпизода.

- В 2016-м Медведчук переоформил принадлежащее ему крымское месторождение по закона страны-оккупанта;

- В августе 2020 года он передал заместителю администрации Путина Дмитрию Козаку данные о расположении скрытого военного подразделения ВСУ;

- Также под видом общественной организации "Промінь" он пытался создать в Украине сеть российского влияния.

Также на Цензор.НЕТ: Козак находится в РФ, Медведчук - в Украине, - глава СБУ Баканов

Подозрение Медведчуку и Козаку предъявлено по статьям 111 и 438 Уголовного кодекса - их подозревают в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+27
Проект "Без цензуры": Медведчук наговорил на подозрение в госизмене - Цензор.НЕТ 1585
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11.05.2021 20:38
+20
Проект "Без цензуры": Медведчук наговорил на подозрение в госизмене - Цензор.НЕТ 933
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11.05.2021 20:50
+18
верь в Госдеп!.. остальное приложится)) Проєкт "Без цензури": Медведчук наговорив на підозру в зраді - Цензор.НЕТ 5566
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11.05.2021 20:53
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жадность фраера сгубила
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11.05.2021 20:32 Ответить
Страшна штука влада. Заради неї Зє готовий опорочити (звісно не посадити) свого ідейного собрата.
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11.05.2021 20:38 Ответить
Он не собрат -- он реальный конкурент на том-же лекторальном поле. Убирая его он просто устраняет прямого конкурента.
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11.05.2021 20:42 Ответить
Он не просто наговорил , а конкретно совершил преступления , благодаря попустительству СБУ
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11.05.2021 20:38 Ответить
скорее всего где то коломойскому гешефт порушил .
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11.05.2021 22:05 Ответить
Так Надья тоже гаварила. И шо?
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11.05.2021 20:32 Ответить
получается про вагнероіцев то медведчук слил? Ермак ниче не знал и ни в чем нивиноват.
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11.05.2021 20:36 Ответить
Блинкин животворящий...!)
Видно про колоборантов ЗЕ говорил в контексте весны!)
Пришло время САЖАНЬ!
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11.05.2021 20:36 Ответить
божечки!.. Оксанка Марченко щас наверно собрала в катомку все свои драгоценности, ценные бумаги и свидетельства на право собственности, и побрела в Киево-Печерскую Лавру черепа благоухающие лобызать ботоксными губями..
хотя, о чём я?!.. Оксанка уже присмотрела себе молодого стриптизёра и дорогого адвоката по разводам из Офиса перЗедента, и готовится обобрать Витю Медведчука по самые гланды..
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11.05.2021 20:37 Ответить
Оксана наразі відпочиває в Хорватіі і в ф... й не дує 😀
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11.05.2021 20:53 Ответить
правильно будет , шифруется.
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12.05.2021 02:25 Ответить
присмотрела себе молодого стриптизёра ... Тю, Вам такое приверзеться ...Там только один раз взгляни на чахлика невмирущого - самому захочется навсегда уединиться паломнтком в Нестоiтах (село в Одесской Обл).
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12.05.2021 02:47 Ответить
Проект "Без цензуры": Медведчук наговорил на подозрение в госизмене - Цензор.НЕТ 1585
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11.05.2021 20:38 Ответить
ківак грустіть...... Проект "Без цензуры": Медведчук наговорил на подозрение в госизмене - Цензор.НЕТ 2402

Проект "Без цензуры": Медведчук наговорил на подозрение в госизмене - Цензор.НЕТ 5629
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11.05.2021 20:44 Ответить
Деду в сраку вставил ПАЛКУ...за пааабэду!)
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11.05.2021 20:46 Ответить
Кива рекламирует гей страничку Порнохаба!?) Вставив Вите...
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11.05.2021 21:14 Ответить
Проект "Без цензуры": Медведчук наговорил на подозрение в госизмене - Цензор.НЕТ 409
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11.05.2021 20:46 Ответить
Проект "Без цензуры": Медведчук наговорил на подозрение в госизмене - Цензор.НЕТ 8618
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11.05.2021 20:47 Ответить
Проект "Без цензуры": Медведчук наговорил на подозрение в госизмене - Цензор.НЕТ 933
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11.05.2021 20:50 Ответить
Потоскушница?)
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11.05.2021 21:15 Ответить
100% Проєкт "Без цензури": Медведчук наговорив на підозру в зраді - Цензор.НЕТ 4965
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11.05.2021 21:16 Ответить
Православная бл..юга!) Прости Господи
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11.05.2021 21:19 Ответить
не, в раздумиях, мол, а тому ли я дала. Бо стопудово напоминает героиню картины "Неравный брак"... Каарочи, приспособленка та й годi... Яка там в дiдька любов...
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12.05.2021 04:12 Ответить
Якщо дійсно Мертветчука закриють , а не просто бла бла бла , тоді я повірю , що це не клоунада зебанди !
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11.05.2021 20:50 Ответить
верь в Госдеп!.. остальное приложится)) Проєкт "Без цензури": Медведчук наговорив на підозру в зраді - Цензор.НЕТ 5566
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11.05.2021 20:53 Ответить
Ок 👍🏼😀
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11.05.2021 20:54 Ответить
він би не був у Хорватії в день оголошення підозри АЖ 11 ТРАВНЯ!
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11.05.2021 22:47 Ответить
Прикроет разве что для повышения рейтинга перед ватой, к предстоящим выборам... Можно подумать , шо муйло позволит клоуну паясничать.
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12.05.2021 02:31 Ответить
понятно , шо имеется ввиду рейтинг Ксюхиного чахлыка.
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12.05.2021 02:32 Ответить
мертвечук наговорив вже "к стенке"
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11.05.2021 20:53 Ответить
Ублюдок рыжий, опять во всем виноват Порошенко. Пиндос гребанный
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11.05.2021 20:56 Ответить
правда глаза колет?)
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12.05.2021 09:14 Ответить
А якою ж заклопотанною и задоволеною виглядає товарищка прокурорка.. як зворушливо переглядається з товаришем головою служби безпеки... зецирк на дроті!

Дали час три місяці все підмести, а зараз спокійно втекти!

Проєкт "Без цензури": Медведчук наговорив на підозру в зраді - Цензор.НЕТ 7864
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11.05.2021 20:59 Ответить
вот что о великий пендель от Байдена творит.......
в очень острых вопросах касающихся государственности нужно митиноговать не под Радой а под Капитолием...... Проєкт "Без цензури": Медведчук наговорив на підозру в зраді - Цензор.НЕТ 5162
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11.05.2021 21:02 Ответить
Проєкт "Без цензури": Медведчук наговорив на підозру в зраді - Цензор.НЕТ 7825
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11.05.2021 21:08 Ответить
На Цензоре и такая крамола про Петра.)) Приятно удивлён. Молодец!
Вот только с тезисом, что Медведчук это неформальная часть Минских соглашений трудно согласиться. Медведчук в течение пяти лет получил полный карт-бланш, но минский процесс всё там же, где и был с самого начала. Суровая реальность как раз в том, что Медведчук это ставка именно самого Порошенко в игре с Путиным. Имея не плохие и давние отношения с Медведчуком, Петро надеялся на выгодное посредничество выше упомянутого. Никакая Меркель никому, ничего не навязывала.
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11.05.2021 21:15 Ответить
Чушь
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11.05.2021 21:25 Ответить
нужно ли тут писать, что Медведчук сидеть не будет?
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11.05.2021 21:23 Ответить
не для цього йому дали поїхати у хорватію
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11.05.2021 22:50 Ответить
Медведчук арестован??? Если нет, то .....
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11.05.2021 21:24 Ответить
"Обыски у Медведчука | Кто дал уйти куму Путина? | Чем угрожал Блинкен | Как ответит Путин на наезд" https://www.youtube.com/watch?v=b7sZHjf3wsI
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11.05.2021 21:34 Ответить
Тарас Пороховец? Пасибо, нинада.))
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11.05.2021 22:21 Ответить
Не проблема. Можете послухати дмітрія гандона.
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11.05.2021 22:25 Ответить
як Чуса нє? не зможуть у Хорватії?
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11.05.2021 22:49 Ответить
Медвечук виходячі "з гри" на пенсію вирішив підняті зєлє рейтинг... ну хай хочь так.
Повірю коли обидва будуть за гратами.
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11.05.2021 21:38 Ответить
Ирина Венедиктова заявила, что уже подписала подозрение Медведчуку и Козаку. Нардепов подозревают в измене и покушении на хищение нацресурсов в оккупированном Крыму. Источник: https://censor.net/ru/v3264648

КРАЩЕ ПОВНА КОНФІСКАЦІЯ МАЙНА У МЕДВЕДЧУКА НА КОРИСТЬ УКРАЇНІ І
ПОЗБАВЛЕННЯ ГРОМАДЯНСТВА УКРАЇНИ Проєкт "Без цензури": Медведчук наговорив на підозру в зраді - Цензор.НЕТ 5464
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11.05.2021 21:39 Ответить
Проснулись после визита госдепа
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11.05.2021 21:46 Ответить
Было бы любопытно послушать диалоги ермака с дмитриевым. Вот это было бы любопытно, а не весь этот цирк.
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11.05.2021 21:48 Ответить
Так что, чем закончилось то? Задержали?
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11.05.2021 21:50 Ответить
Как в старом анекдоте:"Откройте милиция!--А дома никого нет .-- А кто говорит???--Говорит москва,московское время 12 часов!"
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12.05.2021 01:57 Ответить
Говоря словами кремлевского зеленого гавноида.......есть такое панятие .....Преееедддатееель...Рроодиинныыыы! И таких надо мочить в сссортире.
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11.05.2021 22:07 Ответить
УП 26 июня 2014 год

Проєкт "Без цензури": Медведчук наговорив на підозру в зраді - Цензор.НЕТ 5876Проєкт "Без цензури": Медведчук наговорив на підозру в зраді - Цензор.НЕТ 5876Проєкт "Без цензури": Медведчук наговорив на підозру в зраді - Цензор.НЕТ 5876Меркель предложила официально включить Медведчука в "мирные" переговоры
Проєкт "Без цензури": Медведчук наговорив на підозру в зраді - Цензор.НЕТ 58760Проєкт "Без цензури": Медведчук наговорив на підозру в зраді - Цензор.НЕТ 5876Виктора Медведчука посредником для обеспечения деятельности Трехсторонней контактной группы, в которую уже входят Кучма, Зурабов и Тальявини.

Об этом она сказала во время четырехстороннего телефонного разговора с участием президента Украины Петра Порошенко, президента Франции Франсуа Олланда и президента России Владимира Путина.

Вгадайте хто Меркель про це попросив?
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11.05.2021 22:29 Ответить
Безсмертный: Меркель ввела Медведчука в переговоры об обмене по наводке Путина - УП 14 вересня 2019 року
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11.05.2021 22:32 Ответить
Вот что Байден животворящий делает и Блинкин, пророк его.
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11.05.2021 22:54 Ответить
У Буткевича в жизни одна травма-Порошенко. Гавкает на Него чаще и поедсказуемей чем аферистович.
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12.05.2021 01:55 Ответить
Клоунада триває.

- Я не розумію, що каже цей американець, який відхід назад від реформ? Може перекладач все наплутав?

Проєкт "Без цензури": Медведчук наговорив на підозру в зраді - Цензор.НЕТ 6223

Вечірній квартал триває:
Козаку спочатку дозволили поїхати з країни, а потім підписали підозру - адвокатка Вікторія Пташник.
"Із Козаком і Медведчуком могли погоджуватися дати вручень їм підозр. Козак вже не в Україні. Що заважало Венедіктовій підписати підозру і вручити в Раді?"
***
Проєкт "Без цензури": Медведчук наговорив на підозру в зраді - Цензор.НЕТ 5752
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12.05.2021 09:28 Ответить
Проєкт "Без цензури": Медведчук наговорив на підозру в зраді - Цензор.НЕТ 3371
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12.05.2021 09:28 Ответить
щоб Зекоманда так ще й боролась проти калломойського, ахмета і піпчука, як проти ось цих ось двох....
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12.05.2021 09:32 Ответить
Проєкт "Без цензури": Медведчук наговорив на підозру в зраді - Цензор.НЕТ 9825
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12.05.2021 10:47 Ответить
Проєкт "Без цензури": Медведчук наговорив на підозру в зраді - Цензор.НЕТ 7317
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12.05.2021 11:09 Ответить
АНДРІЙ ХОЛОДОВ, ПІД НОМЕРОМ 22 У СПИСКУ ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ", має у власності елітний маєток у Відні
і Є КУМОМ голови партії "Опозиційна платформа - за життя" ВІКТОРА МЕДВЕДЧУКАПро це розслідувачі програми "Схеми" дізналися з австрійського реєстра нерухомості та сторінки в Instagram дружини Медведчука Оксани Марченко.
20 соток землі. Нерухомість оформлена на дружину Холодова - Катерину Шаховську.
Дітей подружжя хрестила Оксана Марченко - дружина Віктора Медведчука", - ідеться у повідомленні
Також зазначається, що будинок знаходиться у найбільш елітному спальному районі Відня і, крім того, у 5 хвилинах від будинку українського олігарха Дмитра Фірташа

Водночас, ​за даними журналістів, у списку "Слуги народу" Холодов вказаний як підприємець і благодійник.
https://www.facebook.com/ilovesumy/posts/1256419271230134/
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12.05.2021 12:05 Ответить
Не верю! Очередная имитация, возможно, согласованная с Путиным. Зеленский пытается удержаться у власти, и этот... Путину выгоден. Так в шахматах жертвуют слона, чтобы выиграть ладью.
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12.05.2021 14:27 Ответить
России просто надоело финансировать антиукраинские силы. Идея Дмитриева идеально проста - убрать ставшего ненужным и обременительным Медведчука и добиться экономических преференций группе Бойко-Левочкина через повышение тарифов на электроэнергию. Приятный бонус этой комбинации - доходы российских структур контролирующих 15-18%. энергораспределяющих сетей. И за все это заплатят наивные избиратели Украины поверившие, что "комик разговорного жанра" может быть хорошим президентом.
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12.05.2021 15:56 Ответить
Коли доберуться до Бойка, Новінського та іншої шобли, викинуть маскальську церкву?
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12.05.2021 20:35 Ответить
 
 