Проект "Без цензуры": Медведчук наговорил на подозрение в госизмене. ВИДЕО
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Срочный выпуск проекта "Без цензуры" в честь подозрения в госизмене куму Путину Виктору Медведчуку.
Богдан Буткевич в проекте "Без цензуры" на Цензор.НЕТ раскладывает по полочкам свежие новости, рассказывает, как обыски у Медведчука освещали СМИ и рассуждает, есть ли шансы увидеть кума Путина за решеткой.
Сегодня, 11 мая стало известно, что СБУ проводит обыски в доме кума Владимира Путина - Виктора Медведчука. В этот же день Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что уже подписала подозрение Медведчуку и Козаку. Нардепов подозревают в измене и покушении на хищение нацресурсов в оккупированном Крыму.
Читайте на Цензор.НЕТ: Медведчук выдал россиянам секретные данные об украинских военных, - Баканов
Под вечер генпрокурор Ирина Венедиктова и председатель СБУ Иван Баканов дали брифинг. Они объяснили, что в основу производства легли три эпизода.
- В 2016-м Медведчук переоформил принадлежащее ему крымское месторождение по закона страны-оккупанта;
- В августе 2020 года он передал заместителю администрации Путина Дмитрию Козаку данные о расположении скрытого военного подразделения ВСУ;
- Также под видом общественной организации "Промінь" он пытался создать в Украине сеть российского влияния.
Также на Цензор.НЕТ: Козак находится в РФ, Медведчук - в Украине, - глава СБУ Баканов
Подозрение Медведчуку и Козаку предъявлено по статьям 111 и 438 Уголовного кодекса - их подозревают в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов.
Пожалуйста, подождите...
Видно про колоборантов ЗЕ говорил в контексте весны!)
Пришло время САЖАНЬ!
хотя, о чём я?!.. Оксанка уже присмотрела себе молодого стриптизёра и дорогого адвоката по разводам из Офиса перЗедента, и готовится обобрать Витю Медведчука по самые гланды..
Дали час три місяці все підмести, а зараз спокійно втекти!
в очень острых вопросах касающихся государственности нужно митиноговать не под Радой а под Капитолием......
Вот только с тезисом, что Медведчук это неформальная часть Минских соглашений трудно согласиться. Медведчук в течение пяти лет получил полный карт-бланш, но минский процесс всё там же, где и был с самого начала. Суровая реальность как раз в том, что Медведчук это ставка именно самого Порошенко в игре с Путиным. Имея не плохие и давние отношения с Медведчуком, Петро надеялся на выгодное посредничество выше упомянутого. Никакая Меркель никому, ничего не навязывала.
Повірю коли обидва будуть за гратами.
КРАЩЕ ПОВНА КОНФІСКАЦІЯ МАЙНА У МЕДВЕДЧУКА НА КОРИСТЬ УКРАЇНІ І
ПОЗБАВЛЕННЯ ГРОМАДЯНСТВА УКРАЇНИ
Меркель предложила официально включить Медведчука в "мирные" переговоры
0Виктора Медведчука посредником для обеспечения деятельности Трехсторонней контактной группы, в которую уже входят Кучма, Зурабов и Тальявини.
Об этом она сказала во время четырехстороннего телефонного разговора с участием президента Украины Петра Порошенко, президента Франции Франсуа Олланда и президента России Владимира Путина.
Вгадайте хто Меркель про це попросив?
"Охотой на Медведчука", которая закончится ничем, Зеленский и К просто прикрывают похищение Чауса и дело вагнеровцев. Классическое отвлечение внимания.
- Я не розумію, що каже цей американець, який відхід назад від реформ? Може перекладач все наплутав?
Вечірній квартал триває:
Козаку спочатку дозволили поїхати з країни, а потім підписали підозру - адвокатка Вікторія Пташник.
"Із Козаком і Медведчуком могли погоджуватися дати вручень їм підозр. Козак вже не в Україні. Що заважало Венедіктовій підписати підозру і вручити в Раді?"
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і Є КУМОМ голови партії "Опозиційна платформа - за життя" ВІКТОРА МЕДВЕДЧУКАПро це розслідувачі програми "Схеми" дізналися з австрійського реєстра нерухомості та сторінки в Instagram дружини Медведчука Оксани Марченко.
20 соток землі. Нерухомість оформлена на дружину Холодова - Катерину Шаховську.
Дітей подружжя хрестила Оксана Марченко - дружина Віктора Медведчука", - ідеться у повідомленні
Також зазначається, що будинок знаходиться у найбільш елітному спальному районі Відня і, крім того, у 5 хвилинах від будинку українського олігарха Дмитра Фірташа
Водночас, за даними журналістів, у списку "Слуги народу" Холодов вказаний як підприємець і благодійник.
https://www.facebook.com/ilovesumy/posts/1256419271230134/