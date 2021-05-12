ХАМАС заявило, что выпустило по Тель-Авиву 130 ракет. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Тель-Авиве прозвучала сирена воздушной тревоги. Движение "Хамас" утверждает, что запустило в направлении Тель-Авива и его пригородов 130 ракет.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Reuters.

Источник в службах скорой помощи сообщил, что по меньшей мере один человек пострадал при обстреле района Тель-Авива. Аэропорт имени Бен-Гуриона отменил все рейсы.

Ранее "Хамас" предупреждал, что нанесет ракетный удар по Тель-Авиву, если Израиль продолжит обстрел зданий в секторе Газа. После этого ракеты, запущенные со стороны Израиля, разрушили 12-этажное здание в анклаве, в котором находились офисы нескольких командующих военного крыла "Хамаса".

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Израиль на этой неделе начал наносить удары по Газе в ответ на проводимые оттуда ракетные обстрелы израильских городов. Обычно боевики из сектора Газа ведут огонь по направлению близлежащих городов, таких как Сдерот и Ашкелон. Тель-Авив расположен значительно дальше, и для того, чтобы нанести по нему удары требуются более совершенные ракеты, нежели те, которые обычно применяют бойцы ХАМАС.

Это - самая серьезная вспышка боевых действий между Израилем и вооруженными группировками в Секторе Газа за последние два года. Она вызвана столкновениями между палестинцами и израильской полицией в мечети Аль-Акса в Иерусалиме, которые произошли в понедельник.

Также на Цензор.НЕТ: "Террор нацелен на мирных жителей - мы нацелены на террор", - Армия обороны Израиля заявила о поражении объектов ХАМАС в секторе Газы

Фото Reuters

































