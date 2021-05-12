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война (46847) Израиль (1759) Сектор Газа (159) Хамас (153)

ХАМАС заявило, что выпустило по Тель-Авиву 130 ракет. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

В Тель-Авиве прозвучала сирена воздушной тревоги. Движение "Хамас" утверждает, что запустило в направлении Тель-Авива и его пригородов 130 ракет.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Reuters.

Источник в службах скорой помощи сообщил, что по меньшей мере один человек пострадал при обстреле района Тель-Авива. Аэропорт имени Бен-Гуриона отменил все рейсы.

Ранее "Хамас" предупреждал, что нанесет ракетный удар по Тель-Авиву, если Израиль продолжит обстрел зданий в секторе Газа. После этого ракеты, запущенные со стороны Израиля, разрушили 12-этажное здание в анклаве, в котором находились офисы нескольких командующих военного крыла "Хамаса".

Читайте на Цензор.НЕТ: Израиль и Сектор Газа обменялись обстрелами, Нетаньяху говорит, что "черта перейдена"

Израиль на этой неделе начал наносить удары по Газе в ответ на проводимые оттуда ракетные обстрелы израильских городов. Обычно боевики из сектора Газа ведут огонь по направлению близлежащих городов, таких как Сдерот и Ашкелон. Тель-Авив расположен значительно дальше, и для того, чтобы нанести по нему удары требуются более совершенные ракеты, нежели те, которые обычно применяют бойцы ХАМАС.

Это - самая серьезная вспышка боевых действий между Израилем и вооруженными группировками в Секторе Газа за последние два года. Она вызвана столкновениями между палестинцами и израильской полицией в мечети Аль-Акса в Иерусалиме, которые произошли в понедельник.

Также на Цензор.НЕТ: "Террор нацелен на мирных жителей - мы нацелены на террор", - Армия обороны Израиля заявила о поражении объектов ХАМАС в секторе Газы

Фото Reuters

ХАМАС заявило, что выпустило по Тель-Авиву 130 ракет 01
ХАМАС заявило, что выпустило по Тель-Авиву 130 ракет 02
ХАМАС заявило, что выпустило по Тель-Авиву 130 ракет 03
ХАМАС заявило, что выпустило по Тель-Авиву 130 ракет 04
ХАМАС заявило, что выпустило по Тель-Авиву 130 ракет 05
ХАМАС заявило, что выпустило по Тель-Авиву 130 ракет 06
ХАМАС заявило, что выпустило по Тель-Авиву 130 ракет 07
ХАМАС заявило, что выпустило по Тель-Авиву 130 ракет 08
ХАМАС заявило, что выпустило по Тель-Авиву 130 ракет 09
ХАМАС заявило, что выпустило по Тель-Авиву 130 ракет 10
ХАМАС заявило, что выпустило по Тель-Авиву 130 ракет 11
ХАМАС заявило, что выпустило по Тель-Авиву 130 ракет 12
ХАМАС заявило, что выпустило по Тель-Авиву 130 ракет 13
ХАМАС заявило, что выпустило по Тель-Авиву 130 ракет 14
ХАМАС заявило, что выпустило по Тель-Авиву 130 ракет 15
ХАМАС заявило, что выпустило по Тель-Авиву 130 ракет 16
ХАМАС заявило, что выпустило по Тель-Авиву 130 ракет 17

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+46
Ответные удары Израиля, будут куда более целенаправленными.
А вообще нормальная такая идиллия: чисто иранская группировка "Хамас", лупит ракетами по Израилю с территории Палестины.
А потом, когда прилетает ответка, палестинцы начинают хныкать про беспредел со стороны Израиля...
Может пошлете на ..уй своих иранских "друзей"?
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11.05.2021 21:43
+28
мстя будет жестокой...
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11.05.2021 21:36
+24
Палестинцы будут плакаться в ООН, рассказывая про беспредел Израиля.
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11.05.2021 21:47
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Страница 3 из 3
Не страдайте путинизмом. Палестинцы такой-же "народ", как и "народ Крыма" и "народ Донбасса". Знакомый из Иордании ( учится в мед.институте) сказал, что у настоящих арабов отношение к палестинцам, как у нас к цыганам. Пока терпят.
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12.05.2021 06:25 Ответить
При чем здесь хутинизм ко мне, с его несбыточным вожделением от Пацифик оушен и до Атлани , как и помыть свою кирзу в Индийском океане...Пусть западноевропейцы чешут репу в этом плане... Мы вроде бы определились , насчет главного врага человечества. А на Ближнем Востоке у нас друзей особо то и нет. У палестинцев есть своя голова на плечах с км дружить - то и иметь.
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12.05.2021 13:31 Ответить
alexandr shamov, ты главное пойми: палестинцы-друзья *****,значит наши враги!

а все остальное-словоблудие
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12.05.2021 10:32 Ответить
Нетаньяху тоже друг Х..ла
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12.05.2021 11:07 Ответить
Друзья каазлабаду - до поры до времени... Когда те же ливанцы были под англосаксами , друзьями лаптеунтам не были.
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12.05.2021 13:20 Ответить
Чуркобесы сегодня отгребут пополной
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12.05.2021 06:41 Ответить
О, Господи, іще на одного трясця напала. Санітари!
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12.05.2021 08:07 Ответить
Когда-то израильтянам это все надоест и они на месте того сектора сделают большую асфальтированную автостоянку.
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12.05.2021 08:32 Ответить
или лунный пейзаж
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12.05.2021 10:33 Ответить
160 ракет показали ненадежность Железного купола, при массированной ракетной атаке. Достаточно взять глобус Земного шара.., ой, на глобусе не разглядеть..., достаточно взять карту Ближнего Востока и понятно, что ракеты соседних государств легко накрывают всю территорию Израиля. Просто соседние страны, в отличии от Израиля, в основном мирные и первыми не нападают.
А вот если евреи из Сектора Газа сделают "большую асфальтированную автостоянку", то арабы могут обидеться, а учитывая, что именно арабы-мусульмане, дают мировой экономике львиную долю нефти и газа, то превратить в автомобильную стоянку могут именно Израиль, на что остальные страны, владельцы автомобилей, лишь выразят серьезную озабоченность, или обеспокоенность.
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12.05.2021 17:21 Ответить
Из всего этого следует, что Илон Маск - агент МОССАДа?
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12.05.2021 18:46 Ответить
А при чем Илон к Моссаду?
Просто в древности, соседние народы построили пирамиды, Александрийский маяк, Висящие сады Вавилона, Храм Артемиды, Колизей, Клоаку, водопроводы, каменные дороги... Соседние народы как раз и создавали современные цивилизации Запада и Востока. Соседние, но не этот.
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12.05.2021 19:23 Ответить
Это же очевидно. Маск пересаживает человечество на электромобили и человечеству будет похер если все арабские бензоколонки вкатают в асфальт
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14.05.2021 11:15 Ответить
В ближайшие пять лет развитым странам это не грозит - проблема научная, в ее основе невозможность современных аккумуляторов вытеснить двигатели внутреннего сгорания, не даром японцы массово внедряют двигатели на водороде.
Так что если арабы превратят Израиль в "заасфальтированную площадку", то никто большую войну развязывать не станет.
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14.05.2021 16:34 Ответить
нада просто перестать сстрелять......
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12.05.2021 08:35 Ответить
Це той Хамас, що дружить з росією і звідти фінансується і той Ізраїль, що дружить з росією і в минулому році їх лідер був на параді-победобесії в московії?
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12.05.2021 09:30 Ответить
таки да, Нетаньяху -непредсказуемый политик
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12.05.2021 10:34 Ответить
но так, как ракеты были от кацапов, то долетело всего 5 из 130-ти...
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12.05.2021 09:42 Ответить
/// цитата
«Что происходит в Израиле? Как будто ж все было тихо и спокойно? Объясню кратко.
Россия откровенно поддерживает «Хамас», боевики которого продолжают обстрелы Израиля. Путин-***** еще в 2006-м приглашал делегацию в Москву, Лавров уверял их в поддержке, ритуально вспоминая о мирных инициативах. Тогда этот визит произошел накануне палестинских выборов, на которых победил «Хамас».
Сейчас Россия, именно Россия, раздувает пожар на Ближнем Востоке, преследуя две цели.
Первая - асимметричный ответ поддержке Украины со стороны США, поскольку израильская безопасность всегда была приоритетом для Вашингтона. И вторая - Кремлю важно, чтобы благосклонный и полностью зависимый от присутствия РФ в Сирии «Хамас», снова победил на выборах в Палестине, которые должны состояться 22 мая впервые с 2006 года, ведь нынешний всплеск насилия мобилизует сторонников радикальных течений.
Это еще раз доказывает, что РФ - не государство, а террорист !!! И что нам надо готовиться и быть готовыми. Выборы в РФ осенью. И если в Украине вычищать прислужников террористов, то всех, а не выборочно. И армию обеспечивать как должно, а не проваливать закупки и воровать на контрактах, как сейчас. ПВО Израиля наглядно показало свою эффективность, а украинская власть вместо этого сворачивает ракетные программы, а о развитии противовоздушной обороны лучше промолчу"
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12.05.2021 12:51 Ответить
Пришёл Байден дал денег 90 Лямов палестинцам и началось
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12.05.2021 12:57 Ответить
Или Биллгейтс... или рептилоиды..
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12.05.2021 18:51 Ответить
Шукайте Баширова і Петрова. Дуже вчасно цей конфлікт розпочався для кацапів. Тай ракети терористи не без допомоги кацапів дістають/роблять.
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12.05.2021 13:39 Ответить
Интересно, в Литве новости про эти события подают с нейтральной позиции рассказывая о фактах, а тут во всём винят только одну сторону, причём в таком свете, чтобы вызвать ненависть к этой стороне.
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12.05.2021 15:37 Ответить
Ответ в том - а кто сегодня правит в Украине.
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12.05.2021 17:23 Ответить
Історична довідка ...
Як свідчили Діон Касій (або його батько - теж історик й ********* імператора Андріана) ідея Андріана переіменувати Ізраіль й Іудею в Syria Palaestina (Palæstina : Prima, Secunda, Tertia - Salutaris) виникла на тлі того очевидного факту , шо певний народ Філістимляні зник до Андріана десь так років за 300 й ніхто не знав куди й взагалом що це за таке ... Язичники Рим просто тупо тоді йще не розуміли ідеї аврамічного монотеїзму й тупо сприйняли повстання Бар-Кохби як культурний виклик й відмову чергового покореного Римом народу визнавати священих богів ... Ідея полягала в тому , що б вичленувати з історичного контексту будь який зв"язок чергового депортованного народу (іудеїв) з історичними назвами місць їх походження . В хибному й збоченному розумінні язичника Андріана саме назва зниклого й маловідомого в історичному загалі народу точно підійшло для такої цілі . Дурепа просто тупо не здогадався , що якихось два століття його правоприємець Констянтин візьме на озброєння саме тупі й незрозумілі тексти Тори й Танаху яких християні назовуть Пятикнижжем й Старим Заповітом й там народ таких Філістимляні (паляшим) згадуються тисячи разів , а термін --Палестина ... жодної згадки . Як й в Євангалії нема аж ніякої Палястини ...
До речі -- існують йще десятки тисяч історичних документів за будь які століття - чито нової ери , чито середньовічча , відродження й інших епох й там жодної , півторюю ЖОДНОЇ згадки про деяких "палястинців" ... Ніколи не існувало такого народу . Йось , десь так з середини-кінця 19 століття , деякі діячи (Марк Твен , Гоголь , інші відомі письменники й журналісти) що відвідували Святу Землю почали майже жартівливо називати іудеїв, які спробували повернутися туди "патестинцями" ... Так й зв"явився в мас-медія цій термін й він увесь кінець 19, початок й середину 20-го століття існував в термінах виключно іудеїв-репатріантів . Це легко перевірити , бо стара періодика в бібліотеках існує ...
На рахунок арабів Іудеї ,Самарії , Гази ... споковіку (з 6 до 21 століття) ці землі були місцем бедуїнського маршруту кочування від Саудії до Сирії й зворотнню . Оседлого населення тут було --- ліченні одиниці .
В основному - деякі роди турецько-османского походження . Та друзи й курди . Подавна більшість т.з. "палестинців" зе заробітчанє з Егіпту й Сирії ... де землі богаті водоймами й більш привабливим кліматом . Але демографія змусила шукати роботу у євреїв , які почали наймати на нові заводи й фабрики малокваліфікованних найманців ... До 1967 року в (зараз мілійонній) Газі не було а ні каналізації , а ні жодної школи .
Першу прив"язку слова палестинець з арабами в світі вигадав Хрущьов й КДБіст Семічасний , коли в радяньський пресі почав з"являтися т.з. "арабський народ Палястини" ... Саме так , бо без терміна "арабський" в 50-60х роках ніхто б нічого не зрозумів : мовляв який зв"язок терміну палястинець з арабами . Бо тисячі років це були синоними до слова єврей . Так що , десь так до середини 70х аж до війни Судного дня нічого , крім "палестинський-араб" не вживалося . Потім ця деверсія продовжилася , коли агітатори почали вживати "палестинець-араб" але інколи термін "араб" відкидали .
Десь так після другої Ліванської почали "забувати" термін араб ...
********* юнак , що не дуже розумїє в политиці може навіть вважати , що десь так існує якись там "палестинський фолькльор" , "палестинська історії" , або навіть "палестинська мова" ... але, але , але -- ну не може існувати того , що вигадали на Лубянці , або на Старій Площі ... анічого , що є крітерієм справжнього народу , нічого , крім фальшивої назви . До речі , якої (назви) жоден араб між своїми знайоми ніколи не вживає й вважає це дурним тоном . Між собою вони кажуть про джихад с іудеями й христоносцями , пишаються (курдом до речі) перемогами Салах-Діна над військом Ричарда Левине Сердцє ...
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12.05.2021 17:19 Ответить
Доречна добра порада ...
Шановне Панство !
Вивчайте історію , вивчайте хоча б базові поняття ісламу й тоді Ваші коментарі не будуть виглядати по-дитячьому наівними й дурепливими . Далека історія дальнього зарубіжжя це дуже й дуже делікатна річ ...
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12.05.2021 17:23 Ответить
Та ладно вам. Евреи смеются, когда украинцы рассуждают про историю Израиля, украинцы смеются, когда евреи рассуждают про историю Украины.
Всю историю всех не выучишь. Голова распухнет.
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12.05.2021 18:50 Ответить
ХАМАС заявило, что выпустило по Тель-Авиву 130 ракет/ Странно.Украинские флажки, сторонники Израиля, убеждают что ракеты российского производства. Израильские же флажки это не подтверждают.
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12.05.2021 20:24 Ответить
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