Пока в доме Медведчука продолжается обыск, вызывали эвакуатор для его припаркованного на тротуаре Mercedes-Benz. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Видео Цензор.НЕТ Киевские новости
В доме кума Путина, лидера фракции ОПЗЖ Виктора Медведчука на улице Монтажников продолжается обыск.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
В то же время находящиеся возле участка активисты увидели неподалеку Mercedes-Benz политика и вызвали эвакуатор, так как он был припаркован на тротуаре. Когда эвакуатор прибыл, охранники Медведчука отогнали автомобиль-нарушитель.
Находившийся в эвакуаторе инспектор заявил, что штраф автовладельцу направят автоматически.
Напомним, 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.
Следователи СБУ проводят обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Медведчука на Большой Васильковской в Киеве и еще в двух жилых домах народного депутата в Киеве.
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Стрельба в школе в Казани. Главное
Утром 11 мая было совершено вооруженное нападение на школу № 175 в Казани. По данным на 18:00 мск, в результате атаки на школу погибли 9 человек, в том числе семеро детей
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/11/05/2021/609*********************
Луганчанин
@Lugan4anin
·4 ч
Не могу понять почему все так рады обыскам у *********? Таких обысков, задержаний было миллиард, а хоть одна гнида села или сдохла при загадочных обстоятельствах? Да нет, все на свободе и с миллиардами. Радоваться будем, если его посадят или завалят. Вероятность этого крайне мала
Старшая дочка ввп-гражданка Нидерландов!
Младшая дочка ввп-гражданка Франции!
Бывшая ввп, людмила шкребнева-путина-очеретная-гражданка Франции!
Сынок менделя-гражданин США!
Дочка лаврова-гражданка США!
Сынок-депутат жирика, лебедев-гражданин США!
Сам жирик-гражданин Израиля!
Первая жена писькова-гражданка Британии!
Вторая жена писькова-гражданка Франции!
Третья жена писькова, навка-гражданка США!
tZE inform
@tZEinform
·2 ч
Сейчас для Зеленского главное, чтобы Медведчук сбежал
"Охотой на Медведчука", которая закончится ничем, Зеленский и К просто прикрывают похищение Чауса и дело вагнеровцев. Классическое отвлечение внимания.
а теперь СКАНДАЛ
как за все что берется банда клоунов
То тільки Ваші фантазії. Як і те, що Україна причетна до зникнення того покидька. Він інсценував мабуть своє викрадення.
Сталин оказался шакалистее.
Однако! -- верю только в то, что Медведчук враг.
...и совсем не верю, что ему за это что-то будет... -- шухер замутили такие же, как и он сам...
только теперь кого привлекать решает венедиктова(т е агент россии - Ермак)
а без подозрения подписаного Венедиктовой ни к кому из депутатов НАБУ и подойти не смеет