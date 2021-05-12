Член набсовета "Укрзализныци" Лещенко: Жена поехала в Москву защищать ЛГБТ от Путина и Кадырова и за это заслуживает широкой поддержки. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество
Сергей Лещенко отреагировал на критику в адрес супруги Анастасии Топольской за ее выступление в Москве.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эфире 4 канала.
"Я свою жену поддерживаю и буду защищать от любых нападок. Наоборот за меры по популяризации Украины в мире, за то, что она поднимает бренд Украины и является признанным в мире исполнителем электронной музыки, за то, что не сменила гражданства, она заслуживает широкой поддержки украинцев.
По поводу мероприятий, проходивших в Москве, то на самом деле она в стране, где угнетают эту культуру (потому что мерприятие состоялось при участии представителей ЛГБТ-сообщества, страдающего от Путина и Кадырова). В Росси нужно поддерживать маргинализированных, которых убивает режим Путина", - отметил он.
Напомним, 4 мая московский артцентр Mutabor анонсировал выступление Анастасии Топольской в столице РФ 8-9 мая.
Позже Топольская похвасталась выступлением на экстравагантной вечеринке в Москве.
Анастасия Топольская отреагировала на критику за выступление в Москве, опубликовав фотографию в сторис Instagram, на котором девочка справляет нужду.
"Передаю привет всем ботофермам и хейтерам. Пишите еще. Поднимайте мои публикации в топ", - подписала снимок Топольская.
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но сопляменникам зелелоха должно сойти )))
Не пойму, смеяться или плакать?
Деньги не пахнут - размер зарплат и гонораров обратно пропорционален чести и совести, увы....(
Чтобы Серёжа долго думал как отмыться.
Стиву Джобсу тоже подсунули яркую красотку, которая получила доступ к его бумагам,
его планам, его продуктам и личным вещам, и вскоре у него случайно начался рак.
Именно она же и настояла на том, что нужны именно операции, после которых
Стив Джобс долго не прожил, а Билл Гейтс зато праздновал маленькую победу.
В Катехизисе Гейтса в ссср (гугл) пишется как надо использовать женщин против врагов.
Да, она ещё унаследовала имущество и активы Стива Джобса - как любящая жена.
морозулицу.
но он оправдывает ее, значит подкаблучник и/или не очень добрый.
в шершавих руках української громадскості
укакалась......
Зеленский: Лещенко должен "Кварталу" магарыч.
Мы отвлекли от его квартиры
Они берут за горло и требуют чтобы им выказали толерантность.
Якщо у лгбт такі захисники, то ну їх в дупу(образно).
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Отмазка - так себе. Но всё таки нашёл в себе смелость признать свою супружницу "маргинализированной" лесбиянкой, ну или по крайней мере "страдающей от Путина и Кадырова" бисексуалкой.
И сразу подавать в СБУ на агентов рашки Стерненко и Березу , что они сорвали операцию под прикрытием по внедрению в стан врага!!!!!
І ще одне , дуже підозріле , чому це жонє такого " суперпатріота " України , така - зелена дорога на концерти в мацкву . ? Щось не вірится , що фсб її приїзд просто прошляпило . .
Довбануте подружяя
Лещенко объяснил поездку своей жены, "диджея Насти", с выступлениями в России - «поддержкой ЛГБТ-сообщества и борьбой с режимом нетерпимости Путина и Кадырова».
По его словам, он всецело ее поддерживает за «прославление Украины в мире».
Вот уж прославила так прославила.
Тот случай, когда лучше бы молчал.
Парочка беспринципных ублюдков.
Sharp`s
ТА ВОНИ ОБИДВА З ЖІНКОЮ КУ КУ. Треба їм викликати санітарів
вон антывистам "словацкий" газ, добытый в рф устраивает.
Настя чЛещенко поехала развивать ЛБТГ в Москву ,а не защищать - это факт!