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Лещенко (692) Москва (3006) ЛГБТ-сообщество (328)

Член набсовета "Укрзализныци" Лещенко: Жена поехала в Москву защищать ЛГБТ от Путина и Кадырова и за это заслуживает широкой поддержки. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Сергей Лещенко отреагировал на критику в адрес супруги Анастасии Топольской за ее выступление в Москве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эфире 4 канала.

Читайте также: Выступавшая в Москве жена члена набсовета "Укрзализныци" Лещенко Топольская отреагировала на критику детским снимком, на котором она справляет нужду

"Я свою жену поддерживаю и буду защищать от любых нападок. Наоборот за меры по популяризации Украины в мире, за то, что она поднимает бренд Украины и является признанным в мире исполнителем электронной музыки, за то, что не сменила гражданства, она заслуживает широкой поддержки украинцев.

По поводу мероприятий, проходивших в Москве, то на самом деле она в стране, где угнетают эту культуру (потому что мерприятие состоялось при участии представителей ЛГБТ-сообщества, страдающего от Путина и Кадырова). В Росси нужно поддерживать маргинализированных, которых убивает режим Путина", - отметил он.

Напомним, 4 мая московский артцентр Mutabor анонсировал выступление Анастасии Топольской в столице РФ 8-9 мая.

Позже Топольская похвасталась выступлением на экстравагантной вечеринке в Москве.

Анастасия Топольская отреагировала на критику за выступление в Москве, опубликовав фотографию в сторис Instagram, на котором девочка справляет нужду.

"Передаю привет всем ботофермам и хейтерам. Пишите еще. Поднимайте мои публикации в топ", - подписала снимок Топольская.

Автор: Сергій Яковенко
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+77
Член наглядової ради Укрзалізниці Лещенко: Дружина поїхала до Москви захищати ЛГБТ від Путіна і Кадирова і за це заслуговує широкої підтримки - Цензор.НЕТ 8373
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12.05.2021 10:23
+76
Член наглядової ради Укрзалізниці Лещенко: Дружина поїхала до Москви захищати ЛГБТ від Путіна і Кадирова і за це заслуговує широкої підтримки - Цензор.НЕТ 5544
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12.05.2021 10:19
+68
Ой дебил Член набсовета Укрзализници Лещенко: Жена поехала в Москву защищать ЛГБТ от Путина и Кадырова и за это заслуживает широкой поддержки - Цензор.НЕТ 2875
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12.05.2021 10:13
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ОПЛЯ , извращение это уже культура Член наглядової ради Укрзалізниці Лещенко: Дружина поїхала до Москви захищати ЛГБТ від Путіна і Кадирова і за це заслуговує широкої підтримки - Цензор.НЕТ 7853 Это не культура это больные люди. Всем им нужно психику лечить. А то что Украина толерантно относится к ЛГБТ не значит что украинцы все это поддерживают Нам это запад навязал ..пришлось смирится с их * культурой * иначе поддержка была бы меньше. В Украине гомосеков никто и никогда приветствовал. Водят хороводы...Мол - За равенство.. Пусть бы сначала доказали что их кто то ущемляет..Только тогда имели бы право на свои хороводы. Хотят шпилить друг друга в...Пусть шпилят это их право но не нужно выносить на публику свои извращения.
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12.05.2021 10:54 Ответить
Эти "культурные извращения" сейчас в тренде. В борьбе за их "права" можно накосить нехилое бабло.
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12.05.2021 13:54 Ответить
Вспомнилась "Файна Украйна"... Там были гей-националисты, которые собирались наказывать москалей
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12.05.2021 10:54 Ответить
Лещенко - просто сміття.....Ахметівське чмо....Просто вслухатись, щ меле це стерво на відео....Член правління УЗ..
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12.05.2021 10:55 Ответить
Лещенко - це українська Кончіта Вурст. Шкода, що він не носить сукні, а тільки рожеві футболки. Член наглядової ради Укрзалізниці Лещенко: Дружина поїхала до Москви захищати ЛГБТ від Путіна і Кадирова і за це заслуговує широкої підтримки - Цензор.НЕТ 6901
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12.05.2021 11:03 Ответить
Думаю , що в рожевому платті ця бородата дівчинка виглядала б значно ефективніше...
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12.05.2021 11:21 Ответить
Нееее, он просто член.
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12.05.2021 12:41 Ответить
Ді-джей - дивна професія для дорослої жінки. Може її розвиток зупинився десь на віці 15-16 років, от вона і робить сексуальну революцію на території ворога під гучну музичку в колі сексменшин стоячі на п'єдесталі. Самозакохана секасностурбована самка. ***** три рази. А от з чоловіком їй пощастило: гей, корупціонер, брехун, продажний журношльондр, але ж які великі гроші заробляє їй на мороженку та мило.
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12.05.2021 10:57 Ответить
Зачем ей морожинка, ей член привычнее.
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12.05.2021 12:43 Ответить
Нагородити захисників топольску і гандона депортацією в мордор!
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12.05.2021 10:59 Ответить
Хитрая скотыняка этот СэрГей
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12.05.2021 11:01 Ответить
сеРожа без фотки где ты серешь на зебилов все это как то не убедительно звучит...
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12.05.2021 11:02 Ответить
По чем нынче защита ЛГБТ от путина в московском ночном клубе в долларах США ?
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12.05.2021 11:03 Ответить
так его жена борется за ЛГБТ за деньги или за деньги борется за ЛГБТ ?
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12.05.2021 11:04 Ответить
Лещенко бореться за гроші, як сутинер, посилаючи свою проститутку у командировку за кордон, а вона як порноактриса приймає з усіх сторін, навіть від ворогів.
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12.05.2021 12:41 Ответить
Чем грозят Путин и Кадыров Лещенко, который в Украине?
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12.05.2021 11:06 Ответить
Рукою кремля Член наглядової ради Укрзалізниці Лещенко: Дружина поїхала до Москви захищати ЛГБТ від Путіна і Кадирова і за це заслуговує широкої підтримки - Цензор.НЕТ 8462 Член наглядової ради Укрзалізниці Лещенко: Дружина поїхала до Москви захищати ЛГБТ від Путіна і Кадирова і за це заслуговує широкої підтримки - Цензор.НЕТ 5717
Член наглядової ради Укрзалізниці Лещенко: Дружина поїхала до Москви захищати ЛГБТ від Путіна і Кадирова і за це заслуговує широкої підтримки - Цензор.НЕТ 3442
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12.05.2021 11:27 Ответить
То замість кулинича.
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12.05.2021 12:49 Ответить
Ну,зара на задньому планi, потим буде в задньому...
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12.05.2021 15:02 Ответить
боже как неудобно получилось . мы решили что она поехала деньжат рубануть ( и при случае потрахаться ) а она то оказывается высокоморальный человек . защищает гомиков и лесбиюшек на территории врага . считай наша диверсантка-разведчица . остается только одно покаяться всей страной за то что так сильно ошибались Член наглядової ради Укрзалізниці Лещенко: Дружина поїхала до Москви захищати ЛГБТ від Путіна і Кадирова і за це заслуговує широкої підтримки - Цензор.НЕТ 169
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12.05.2021 11:14 Ответить
итить удивить... *****...
но сопляменникам зелелоха должно сойти )))
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12.05.2021 11:14 Ответить
Почитал тупые оправдания.
Не пойму, смеяться или плакать?
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12.05.2021 11:15 Ответить
Вот это поворот! Все думают, что супруга выдающегося государственного чиновника и расследователя поехала бабки рубить в россии. А нет! Настя выполняла задание Родины - нанесла удары по Кадырову и Путину.
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12.05.2021 11:16 Ответить
"нанесла удары по кадырову и путину..." -нижче пояса!
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12.05.2021 11:22 Ответить
Ну й шо, она потом извинится???
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12.05.2021 12:11 Ответить
Ртом с разбега
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12.05.2021 12:23 Ответить
Ай! Я вот тоже поеду в Расию при первой возможности. Знаю там лес пешей доступности - много грибов и и нет людей, не говоря уже о машинах. Представть себе - целый день в лесу - и ни одной рожи. Вот это отдых!
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12.05.2021 11:23 Ответить
Бойся одиноких бабок с ружьём, а то как в аекдоте: "А придётся!" Член наглядової ради Укрзалізниці Лещенко: Дружина поїхала до Москви захищати ЛГБТ від Путіна і Кадирова і за це заслуговує широкої підтримки - Цензор.НЕТ 709
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12.05.2021 12:16 Ответить
Дык прелесть в том, что бабками там и не пахнет! В эти болота бывает в сезон забредают охотники, но они на рассвете-закате, а я днем, так что не пересекаемся...
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12.05.2021 12:43 Ответить
В цивилизованных странах после таких проделок своих жен подают в отставку.
Деньги не пахнут - размер зарплат и гонораров обратно пропорционален чести и совести, увы....(
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12.05.2021 11:25 Ответить
Ну да, для нього це ж ні разу не торгівля на крові...
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12.05.2021 11:28 Ответить
в москве шлюха - диджей больше заработает чем в Киеве
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12.05.2021 11:28 Ответить
Какая отвратительная рожа! Интересно какие рожи у тех, кто за это чмо голосовал?!
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12.05.2021 11:31 Ответить
да врет тот поц как дышит..300 шт баксов не насосешь...))хитрый чертила и наглый, еще *** и судит.. Член наглядової ради Укрзалізниці Лещенко: Дружина поїхала до Москви захищати ЛГБТ від Путіна і Кадирова і за це заслуговує широкої підтримки - Цензор.НЕТ 8742 кого то
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12.05.2021 12:30 Ответить
К ней спокойно могли подкатить люди Ахметова сыпануть деньжат за выступление 9 мая.
Чтобы Серёжа долго думал как отмыться.
Стиву Джобсу тоже подсунули яркую красотку, которая получила доступ к его бумагам,
его планам, его продуктам и личным вещам, и вскоре у него случайно начался рак.
Именно она же и настояла на том, что нужны именно операции, после которых
Стив Джобс долго не прожил, а Билл Гейтс зато праздновал маленькую победу.
В Катехизисе Гейтса в ссср (гугл) пишется как надо использовать женщин против врагов.
Да, она ещё унаследовала имущество и активы Стива Джобса - как любящая жена.
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12.05.2021 11:40 Ответить
прикольно, но Лещенко мог бы в таком случае, он же по любому ее просил не ехать а то его обосрут - развелся бы. и сказал бы шо то Ахметка подкупил ее - и все - че, кто-то бы посмел что то сказать? - ну да, ошибся и подставили, но вышвырнул ее, а она его тоже на мороз улицу.
но он оправдывает ее, значит подкаблучник и/или не очень добрый.
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13.05.2021 12:29 Ответить
А Медведчук качает нефть в Крыму, чтобы Путину меньше досталось. Тоже смелый поступок.
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12.05.2021 11:42 Ответить
Гнать в шею. На кпайний случай бойкот лещенко и его диджопе .
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12.05.2021 11:43 Ответить
кому гнать? зелина семейка такая же самая
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12.05.2021 12:21 Ответить
Сірожа, твою жінку-ХЕРоїню вже піддержали

в шершавих руках української громадскості Член наглядової ради Укрзалізниці Лещенко: Дружина поїхала до Москви захищати ЛГБТ від Путіна і Кадирова і за це заслуговує широкої підтримки - Цензор.НЕТ 7156

укакалась...... Член наглядової ради Укрзалізниці Лещенко: Дружина поїхала до Москви захищати ЛГБТ від Путіна і Кадирова і за це заслуговує широкої підтримки - Цензор.НЕТ 9115
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12.05.2021 11:44 Ответить
Не выдерживает никакой критики, кароче, сирожа уже стал откровенно токсичным, значит можно сливать в отстойник.
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12.05.2021 11:47 Ответить
На следующий день после скандала с квартирой ЛЕЩЕНКО уехал в ГРУЗИЮ. Его коллега по Верховной раде депутат от «Народного фронта» Павел Пинзеник расценил этот отъезд и непоявление Лещенко на заседании парламента как «БЕГСТВО»

Зеленский: Лещенко должен "Кварталу" магарыч.
Мы отвлекли от его квартиры
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12.05.2021 11:55 Ответить
І така непотріб обливала брудом першого Президента справді незалежної України...
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12.05.2021 12:58 Ответить
Кравчука, да?
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12.05.2021 14:20 Ответить
а можно как то организовать чтоб сирожа вместе со своей шмарой уехал защищать ЛГБТ от путина в москву НАСОВСЕМ??
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12.05.2021 11:56 Ответить
Краще, хай до Грозного поїдуть Член наглядової ради Укрзалізниці Лещенко: Дружина поїхала до Москви захищати ЛГБТ від Путіна і Кадирова і за це заслуговує широкої підтримки - Цензор.НЕТ 4191. Імовірність того, що вийде "назовсім", як на мене, дуже висока.
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12.05.2021 12:27 Ответить
один ушлепок имитирует "международные" визиты в Оман и Катар, чтобы прикрыть ими свой отдых в офшорных зонах, другой ушлепок отсылает свою женушку в столицу страны-оккупанта для группового перепихона за бабло под видом "защиты лгбт-сопротивления" ... эй, ЗЕленые недоумки, вы хоть понимаете на какое днище вы своими ручками страну опустили после 2019 г.???
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12.05.2021 11:57 Ответить
Мир надо защищать как раз от агрессии ЛГБТ.
Они берут за горло и требуют чтобы им выказали толерантность.
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12.05.2021 12:03 Ответить
Идиот.
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12.05.2021 12:16 Ответить
Сірожа, жуй! Жуй, рідненький. Іноді це краще, ніж патякати Член наглядової ради Укрзалізниці Лещенко: Дружина поїхала до Москви захищати ЛГБТ від Путіна і Кадирова і за це заслуговує широкої підтримки - Цензор.НЕТ 738.
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12.05.2021 12:26 Ответить
Це більше схоже на істерику у Сірожиному виконанні.
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12.05.2021 12:28 Ответить
рефрейминг - сегодня основа власти ))
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12.05.2021 12:28 Ответить
А где оправдывающий Настю фотоотчет проведенной защиты - труп Путлера с торчащей из него боевой дилдой ?
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12.05.2021 13:14 Ответить
суцільна ганьба та ницість в одному сірожі.
Якщо у лгбт такі захисники, то ну їх в дупу(образно).
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12.05.2021 13:34 Ответить
новая хформа проводниц УЗД от мадамЛещ ))) (на правах рекламы))))
Член наглядової ради Укрзалізниці Лещенко: Дружина поїхала до Москви захищати ЛГБТ від Путіна і Кадирова і за це заслуговує широкої підтримки - Цензор.НЕТ 84

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12.05.2021 13:42 Ответить
Член наглядової ради Укрзалізниці Лещенко: Дружина поїхала до Москви захищати ЛГБТ від Путіна і Кадирова і за це заслуговує широкої підтримки - Цензор.НЕТ 2677
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12.05.2021 14:39 Ответить
По поводу мероприятий, проходивших в Москве, то на самом деле она в стране, где угнетают эту культуру (потому что мерприятие состоялось при участии представителей ЛГБТ-сообщества, страдающего от Путина и Кадырова). В Росси нужно поддерживать маргинализированных, которых убивает режим Путина", - отметил он.
Отмазка - так себе. Но всё таки нашёл в себе смелость признать свою супружницу "маргинализированной" лесбиянкой, ну или по крайней мере "страдающей от Путина и Кадырова" бисексуалкой. Член наглядової ради Укрзалізниці Лещенко: Дружина поїхала до Москви захищати ЛГБТ від Путіна і Кадирова і за це заслуговує широкої підтримки - Цензор.НЕТ 3050
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12.05.2021 13:47 Ответить
Обоє рябоє...
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12.05.2021 13:51 Ответить
Надо было лещю писать что она на секретном задании в тылу врага!
И сразу подавать в СБУ на агентов рашки Стерненко и Березу , что они сорвали операцию под прикрытием по внедрению в стан врага!!!!!
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12.05.2021 13:52 Ответить
А що скаже видатний борець з ліпєцкою хвабрікой , про те що його кобила дає концерти в логові ворога . Член наглядової ради Укрзалізниці Лещенко: Дружина поїхала до Москви захищати ЛГБТ від Путіна і Кадирова і за це заслуговує широкої підтримки - Цензор.НЕТ 2363 . ? Пороху значить , " заробляти гроші " на кацапах ніззя , а любимой жонє можна .? Якось це - мєрзко і двулічно Сірога , тобі не здається .? Захист нетрадиційників це одне , але не треба його змішувати з концертами для кацапів ,, для ворогів тобто .
І ще одне , дуже підозріле , чому це жонє такого " суперпатріота " України , така - зелена дорога на концерти в мацкву . ? Щось не вірится , що фсб її приїзд просто прошляпило . Член наглядової ради Укрзалізниці Лещенко: Дружина поїхала до Москви захищати ЛГБТ від Путіна і Кадирова і за це заслуговує широкої підтримки - Цензор.НЕТ 5723 .
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12.05.2021 14:00 Ответить
Извращенцы при власти..
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12.05.2021 14:21 Ответить
а у нас ЛГБТ защищать не надо???
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12.05.2021 14:23 Ответить
Хочу увидеть их обоих на "марше равенства" хотя бы в Киеве.
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12.05.2021 15:35 Ответить
А что,этот Серёжа такой необходимый и незаменимый кадр?C таким количеством зашкваров его давно надо было отстранить от гос.службы.Пусть идёт в бизнес,в журналистику...Где ему ещё будут платить 200к в месяц?
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12.05.2021 14:24 Ответить
Пенс,а то что он на деньгах ЛГБТ сидит,тебе еще не понятно.?Здесь зашквар полный.Еще один "борец" за справедливость спалился.Вот это и есть патологическая жадность к деньгам.
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13.05.2021 07:31 Ответить
хорошо шо хоть Дубинский не жаден - всего одну квартиру нажил, в отличии от Лещенко у которого 30 квартир и десятки машин в т.ч. уникальных.
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13.05.2021 14:07 Ответить
Орден этой патриотке. А все, кто недоволен, - агенты Кремля, т.к. мешают Насте бороться с Кремлем.
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12.05.2021 14:27 Ответить
Оце мене ще мають хвилювати права російських геїв Член наглядової ради Укрзалізниці Лещенко: Дружина поїхала до Москви захищати ЛГБТ від Путіна і Кадирова і за це заслуговує широкої підтримки - Цензор.НЕТ 1414
Довбануте подружяя
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12.05.2021 15:19 Ответить
Свинг-вечеринка - это борьба с режимом Путина и Кадырова...

Лещенко объяснил поездку своей жены, "диджея Насти", с выступлениями в России - «поддержкой ЛГБТ-сообщества и борьбой с режимом нетерпимости Путина и Кадырова».
По его словам, он всецело ее поддерживает за «прославление Украины в мире».
Вот уж прославила так прославила.
Тот случай, когда лучше бы молчал.
Парочка беспринципных ублюдков.
Sharp`s
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12.05.2021 15:33 Ответить
на самом деле она в стране, где угнетают эту культуру (потому что мерприятие состоялось при участии представителей ЛГБТ-сообщества, страдающего от Путина и Кадырова) Источник: https://censor.net/ru/v3264706

ТА ВОНИ ОБИДВА З ЖІНКОЮ КУ КУ. Треба їм викликати санітарів Член наглядової ради Укрзалізниці Лещенко: Дружина поїхала до Москви захищати ЛГБТ від Путіна і Кадирова і за це заслуговує широкої підтримки - Цензор.НЕТ 5208
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12.05.2021 15:45 Ответить
Какое днище. Член наглядової ради Укрзалізниці Лещенко: Дружина поїхала до Москви захищати ЛГБТ від Путіна і Кадирова і за це заслуговує широкої підтримки - Цензор.НЕТ 6676
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12.05.2021 15:59 Ответить
То курва поїхала московію "разлаґать"Лещенко так і сказав !
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12.05.2021 16:01 Ответить
У СЕРйожи есть такой же костюм как у жены ??))
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12.05.2021 16:13 Ответить
Так і Порошенко продавав цукерки на росії до пори, до часу щоб у росіян діабет розвивався. Хіба не благородні наміри згідно з лещенськовими поглядами на природу речей. Любу найодіознішу подію можна опрацьовувати абсурдними і брехливими поясненнями. А на справді урод зелений є цей лещенко і його ******* погляди і коменти прямо пропорційні до кількості грошей він отримує від зеленського у своїй наглядовій раді. От побачите зелена любов зникне як роса на сонці як тільки його копнуть звідти у сраку.
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12.05.2021 16:19 Ответить
Кохайтеся чорнобриві,та не з москалями...Якийсь ти мутний,Сєря...
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12.05.2021 17:28 Ответить
Бюже який встид. І таке ...... при владі !!! Що буде з країною , коли її очолюють такі "люди" . Ні совісті , ні встиду. Яка гидота !!!!
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12.05.2021 18:31 Ответить
Какое оно жалкое, жадное и беспринципное. Оно ездит в Москву на "сексуальные вечеринки" и оправдывается в ответ.
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12.05.2021 18:51 Ответить
Лещенко, связавшись с Зе-дебилами приобрел не только денежную работенку, но и незаурядное чувство юмора.
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12.05.2021 20:14 Ответить
всё правильно сказал.
вон антывистам "словацкий" газ, добытый в рф устраивает.
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13.05.2021 05:25 Ответить
Врет Лещенко. Если бы ватная супруга поехала в Чечню защищать ЛБТГ - это реально подвиг. А она поехала в Москву)) геи столицу Евразии. Щас по памяти вип геи Кацапии: Жириновский, Рогозин, вице-президент оч. влиятельный Игорь Шувалов, Сергей Иванов (тот самый грозный фсбшник), Володин спикер госдумы, все видные патриархи РПЦ, Прилепи писателишка, а ныне топ -политик думской партии, это те кто сходу вспоминается, сам Хутин давно под подозрением на влечение к мальчикам.
Настя чЛещенко поехала развивать ЛБТГ в Москву ,а не защищать - это факт!
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13.05.2021 09:53 Ответить
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