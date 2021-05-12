Израильский "Железный купол" в действии. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ За рубежом
Тактическая система ПРО "Железный купол", предназначенная для защиты от неуправляемых тактических ракет с дальностью полёта от 4 до 70 километров, была введена в работу 10 лет назад.
Как сообщает Цензор.НЕТ, во время вчерашних массовых обстрелов Израиля "Хамасом" она показала свою эффективность.
"Хамас" утверждает, что запустило в направлении Тель-Авива и его пригородов 130 ракет.
Видео: Richard Chendler
Израиль на этой неделе начал наносить удары по Газе в ответ на проводимые оттуда ракетные обстрелы израильских городов. Обычно боевики из сектора Газа ведут огонь по направлению близлежащих городов, таких как Сдерот и Ашкелон. Тель-Авив расположен значительно дальше, и для того, чтобы нанести по нему удары требуются более совершенные ракеты, нежели те, которые обычно применяют бойцы"Хамас".
Это - самая серьезная вспышка боевых действий между Израилем и вооруженными группировками в Секторе Газа за последние два года. Она вызвана столкновениями между палестинцами и израильской полицией в мечети Аль-Акса в Иерусалиме, которые произошли в понедельник.
Боевые действия между Израилем и "Хамасом" были вызваны столкновениями между палестинцами и израильской полицией в священном комплексе на вершине холма в Восточном Иерусалиме. Место уважают и мусульмане, называя его Харам аль-Шариф (Благородное святилище), и евреи, для которых оно известно как Храмовая гора. "Хамас" требовал от Израиля вывести полицию оттуда и из соседнего, преимущественно арабского района Шейх Джарра. "Хамас" запустил ракеты, когда его ультиматум остался без внимания.
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Це тёрки\\\\\\\\\\\
пагодка в Рязани гуд?
Куда веселее будет у палестинцев, когда Ф-16 ВВС Израиля, начнут воспитательную порку.
(п.с. більшість вперто йдуть за лідером (а хтось за "лідором") і не має своєї позиції апріорі від народження взагалі - тільки підчинятися та виконувати чіїсь вказівки бо сам ніхто і зовуть тільки для того, щоб в майбутньому приліпили цю "наліпку" у вигляді "ім`я" на цвинтарі!)
Вот эта может:
Ну и чисто для справки: с 1948 года живут, пережили коалицию Египта-Сирии-Иордании-Ливии-Ирака при посильной помощи СССР, а значит переживут и это испытание.
-Так.Зараз в ход воздушные змеи пiдуть
а прочие илоны и маски это...ну вы все лет за 3-5 поймете....
пилите, Шура, пилите- они золотые
Так, баловство.
Надо что бы 100% а лучше 200% вот это будет круто.
130 ракет выпустили по Тель-Авиву.
В результате погибло 6 человек.
Практически все ракеты, траектория которых была оценена представляющей угрозу, были перехвачены и уничтожены.