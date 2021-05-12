Израильский "Железный купол" в действии. ВИДЕО

Тактическая система ПРО "Железный купол", предназначенная для защиты от неуправляемых тактических ракет с дальностью полёта от 4 до 70 километров, была введена в работу 10 лет назад.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время вчерашних массовых обстрелов Израиля "Хамасом" она показала свою эффективность.

"Хамас" утверждает, что запустило в направлении Тель-Авива и его пригородов 130 ракет.

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Израиль на этой неделе начал наносить удары по Газе в ответ на проводимые оттуда ракетные обстрелы израильских городов. Обычно боевики из сектора Газа ведут огонь по направлению близлежащих городов, таких как Сдерот и Ашкелон. Тель-Авив расположен значительно дальше, и для того, чтобы нанести по нему удары требуются более совершенные ракеты, нежели те, которые обычно применяют бойцы"Хамас".

Это - самая серьезная вспышка боевых действий между Израилем и вооруженными группировками в Секторе Газа за последние два года. Она вызвана столкновениями между палестинцами и израильской полицией в мечети Аль-Акса в Иерусалиме, которые произошли в понедельник.

Боевые действия между Израилем и "Хамасом" были вызваны столкновениями между палестинцами и израильской полицией в священном комплексе на вершине холма в Восточном Иерусалиме. Место уважают и мусульмане, называя его Харам аль-Шариф (Благородное святилище), и евреи, для которых оно известно как Храмовая гора. "Хамас" требовал от Израиля вывести полицию оттуда и из соседнего, преимущественно арабского района Шейх Джарра. "Хамас" запустил ракеты, когда его ультиматум остался без внимания.