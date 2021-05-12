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драка (1996) Нацполиция (15742) Ривненщина (1139) УПЦ МП (1456) церковь (1299) ПЦУ (773)

Прихожане УПЦ МП и ПЦУ подрались на Ривненщине, к врачам обратились больше 20 человек. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

Община Свято-Иоанно-Богословской парафии проголосовала за переход из УПЦ МП в ПЦУ в августе 2019 года. В УПЦ МП говорят, что в собрании участвовали не все верующие, а всего лишь группа активистов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".

Драка произошла 10 мая рядом с храмом, внутри которого находилась группа прихожан ПЦУ. Они утверждают, что представители УПЦ МП пытались прорваться в храм и сломали забор и ворота. Представители УПЦ МП говорят, что представители ПЦУ незаконно захватили храм.

"Предварительно известно, что одна из религиозных общин закрылась в церкви, где проводила литургию. Об этом узнали представители другой общины и пришли выяснять отношения. Поэтому между прихожанами возникла потасовка", - рассказала пресс-секретарь полиции Мария Юстицкая.

Источник: instagram.com/rivne_1283/?utm_source=ig_embed

Читайте на Цензор.НЕТ: Все украинские лавры будут принадлежать ПЦУ, - митрополит Епифаний

Медики скорой помощи выезжали в этот день к храму дважды, всего оказав помощь более чем 20 участникам конфликта. Одного из них пришлось госпитализировать.

Сейчас храм опечатан Нацполицией, возле него выставлена круглосуточная охрана. Полицейские открыли уголовное производство по статьям "самоуправство" и "хулиганство".

Также на Цензор.НЕТ: В храме УПЦ МП провозгласили "анафему" главе ПЦУ митрополиту Епифанию и почетному патриарху ПЦУ Филарету

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+65
гундяевские сатанисты провокации устраивают Прихожане УПЦ МП и ПЦУ подрались на Ривненщине, к врачам обратились больше 20 человек - Цензор.НЕТ 8358
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12.05.2021 17:37
+30
Чому заблокували перейменування?

"Російська православна церква в Україні": Рада зобов'язала УПЦ МП перейменуватись
20 грудня 2018
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12.05.2021 17:49
+28
Зеленський, чому в Україні і досі діє ворожий патріархат ?
Що сказав Варфоломей - всі церкви належать українській церкві.
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12.05.2021 17:43
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гундяевские сатанисты провокации устраивают Прихожане УПЦ МП и ПЦУ подрались на Ривненщине, к врачам обратились больше 20 человек - Цензор.НЕТ 8358
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12.05.2021 17:37 Ответить
какие еще сказки лишнеxромосомныx народов ты можешь рассказать? Прихожане УПЦ МП и ПЦУ подрались на Ривненщине, к врачам обратились больше 20 человек - Цензор.НЕТ 6327
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12.05.2021 18:10 Ответить
УПЦ МП наймає тітушок а поліція не може їх арештувати та припинити напади бандитів, які не є членами місцевої парафіяльної общини і ніколи ними не були, а є приїжджими бандитами! Те що поліція дозволяє московським бикам штурмувати українську церкву лише говорить що поліція на стороні московської секти! Авакова у відставку, курву!
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12.05.2021 18:27 Ответить
Поліції "какаяразніца"?(((
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12.05.2021 17:38 Ответить
поліція зробила "не достанся ж ти нікому", допоки суд вирішить.
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12.05.2021 18:21 Ответить
І кому боженька подарував перемогу??
😇
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12.05.2021 17:40 Ответить
Атеїстам.
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12.05.2021 18:05 Ответить
Бо ті що в теперішніх церквах сатаністи.
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12.05.2021 18:48 Ответить
то он чому у тебе, кацапа, начинка протухла.
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12.05.2021 21:23 Ответить
Кацап це руський. Ти що свонособака цього не знала? Чи ти й своє племя ненавидиш і обзиваєш? Як на це реагує майор за спиною. Я тобі вже це питання ставив, а ти морозишся підарасня КАЦАСЬКА.
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12.05.2021 22:08 Ответить
В украинском языке есть слово "руський"?) Или гугл переводчик так подает?)))
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13.05.2021 00:41 Ответить
Є таке слово. Але означає воно інше. Це населення півдня ВКЛ у 14-16 віках, або прикметник від слів Русь , руси.
А кацап - це росіянин.)
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13.05.2021 01:46 Ответить
Ну не мог же я, задавая вопрос, сразу давать подсказку))) Кстати, насчет древности это тоже спорный вопрос))) По крайней мере наши ученые склоняются больше к выводам, что самоназвание жителей древней Руси было русин... А насчет ВКЛ, по князьям знаю, что величали себя так, а насчет населения, тут у меня пробел)))
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13.05.2021 02:14 Ответить
Скоріш як по 9-13 століттям то не "русин" , а "рус". "Русин" появилось пізніше, коли мокші стали часткою Золотої орди і ******* кацаби поділились на "московських" і "руських". "Руські" - це новгородці, псковські, смоленські, брянські і частково тверці до Торжка (саме східне "руське місто" Московії). "Руськими" були також білоруси на схід від Мінська та українці від Холма (польский Хелм) до Дикого поля. Населення захоплених Польщею землі Галицько-Волинського князівства з 1350х називалось галичанами. Пізніше з 15-16 століття всі стали "русинами".
А взагалі і в литовських документах, і в польських використовувалось навіть не так трохи. В однині "русин", а в множині "руські люди" або "русини".
А тепер саме цікаве. Кацаби стали "русскими" тільки після переворота 1917 року), коли була відмінена назва "великорос".
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14.05.2021 22:00 Ответить
Ну я выводы делал по школьным учебникам своих детей, да немного умных людей читаю и слушаю) Нас то ведь учили совсем другому))) Спасибо за информацию)
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14.05.2021 22:11 Ответить
При чому тільки з 1920 року "русский" , "руський" стали іменниками.
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14.05.2021 22:02 Ответить
Це щоб кацапні зрозуміліше було, воно ж руське, що значиььь тупе. А ти чого за нього дупу дереш? Теж з тих їбенєй?
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13.05.2021 06:46 Ответить
тухлятина кацапська, твої жалюгідні намагання перевести стрілки, настільки смішні і тупі, що навіть коментувати не хочеться. хоча що з вас тупорилих кацапів візьмеш, а у тебе й начинка протухла.
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13.05.2021 06:59 Ответить
От тут я з кацапом згоден. Кацапи тупорилі. Лайк за те що правильно оцінюєш себе і своїх "соотєчєствєнніков".
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13.05.2021 07:17 Ответить
Протухша начинка, ну придумай щось нове, а не як ваше ....хло "сам такой" чи як воно там сказало, ну тобі краще знати хоча що ти можеш придумати тупий кацап, як власних думок не маєш, одніє причною є те, що у тебе начинка протухла, як і у всіх кацапів.
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13.05.2021 09:16 Ответить
Про хла докладніше, напиши хто це. Чи боїшся свинособака винторога що за це тебе твої (ті що за яром коня доїдають) на дибу повісять? І чого ти слово кацап гесприймаєш, а називаєш українця ним? Неподобається тобі це слово. Змирись, ти кацап. А як тебе називати? Може русіш швайне, як тебе німці називали 80 років назад. Знаєш яяк перекладається. Чи може лаптьом винторогим, чи жителем снігової нігерії. Зроби вибір і про ***** напиши, хто він тобі, ************ чи хто. Щоб ти не забув нагадаю що ти КАЦАП, і ним здохнеш.
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13.05.2021 10:20 Ответить
у тебе протухша начинка вже з усіх щілин лізе, а ти не лікуєся
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15.05.2021 07:23 Ответить
Полиции. ))
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12.05.2021 20:17 Ответить
З Повагою!!
Ви одний які правильно(на Мій погляд) відповіли!
Розділяй та Владарюй! Це і є мета любої влади- щоб бути при кориті!
))
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12.05.2021 20:44 Ответить
Так і є, це ще з давніх-давен повелося.
А ці "віручи" за якусь приналежність будови до той, або їншой кофесії пикі б'ють. На поведінку дійсно віручих взагалі не схоже. Не прихожани, а масовка.
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12.05.2021 20:56 Ответить
Так хто кому "наваляв? Прихожане УПЦ МП и ПЦУ подрались на Ривненщине, к врачам обратились больше 20 человек - Цензор.НЕТ 5708
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12.05.2021 17:41 Ответить
поліція: пцу "самоуправство", рпц - ***********.
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12.05.2021 18:22 Ответить
Зеленський, чому в Україні і досі діє ворожий патріархат ?
Що сказав Варфоломей - всі церкви належать українській церкві.
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12.05.2021 17:43 Ответить
Чому заблокували перейменування?

"Російська православна церква в Україні": Рада зобов'язала УПЦ МП перейменуватись
20 грудня 2018
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12.05.2021 17:49 Ответить
Сидить хлопчик біля церкви та плаче.
Являється Бог і запитує :
Чому плачеш?
- мене в церкву не пускають.
- не плач, мене теж туди не пускають.
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12.05.2021 17:44 Ответить
Не в первый и не последний раз!
Смущает то, что МП титушню привлекает, а ментам пох-ю
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12.05.2021 17:45 Ответить
Средневековье, блин. Религиозные войны. Прихожане УПЦ МП и ПЦУ подрались на Ривненщине, к врачам обратились больше 20 человек - Цензор.НЕТ 590
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12.05.2021 17:45 Ответить
Це політика і ти це знаєш.
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12.05.2021 18:14 Ответить
Церква завжди в політиці, навіть коли нема політики.
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12.05.2021 18:51 Ответить
Так, рашизм - це середньовіччя. І доки в Україні не буде заборонена "церква" ФСБ МП будуть тривати провокації. До речі, навіть в московії добре відомо, що РПЦ це структурний підрозділ ФСБ.
Парафіяни УПЦ МП і ПЦУ побилися на Рівненщині, до лікарів звернулося понад 20 осіб - Цензор.НЕТ 9047

Учасники акції «За Росію без інквізиції» з портретом Московського патріарха Кирила і написом «Агент Михайлов, зніми погони», Москва, 24 листопада 2012 року. У 1991 році російський дисидент і священик Гліб Якунін оприлюднив документи радянських архівів, за якими випливало, що митрополит Кирило (Гундяєв) був пов'язаний з КДБ і мав псевдо «Михайлов»
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12.05.2021 19:16 Ответить
Враховуючи ступінь іпанутості УПЦ (МП-КДБ), важко припустити, що бійку розпочали їх опоненти.
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12.05.2021 17:47 Ответить
а все через те ,що держава не виконує свої ж закони прийняті парламентом ,чому церква називається українською знаходячись під омофором москви,ось коли це питання буде вирішено центром то відбудеться якісний рух ,а так багато років будемо спостерігати "цирк на дроті"...
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12.05.2021 17:48 Ответить
Бей кацапское отродьё из филиала рпц фсб.
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12.05.2021 17:51 Ответить
і хтось ще щось хоче в цій Країні - коли свої по Крові а проливають кров за КГБіста та кацапо "секту"...- повний піпец...
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12.05.2021 17:52 Ответить
Мацковські попи в голодний мордор не хочуть. Їм в Україні ситніше. Та й мізки малоросам зручніше промивати не з- за поребрика, а по місцю. Тому і ховаються за назвою УПЦ мп.
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12.05.2021 17:53 Ответить
т.е. мизги есть если чел в любую цырковь ходит и ползает там перед толстым мужиком с мизгами и в платье? если был бы мизг, то и срачей за мизги безмизглых баранов не было бы. мизгами пошевели, а не мизг баранов обсуждай.
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12.05.2021 18:41 Ответить
Навіжені.
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12.05.2021 18:03 Ответить
Вот так ходили одним кланялись. Теперь другим, шапку только другую одел батюшка. Точно как в к/ф свадьба в Малиновке.

Клоунада вся эта цеква.
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12.05.2021 18:12 Ответить
КП - единственная независимая церковь Украины!
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12.05.2021 18:13 Ответить
В Константинополе об этом знают?
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12.05.2021 18:16 Ответить
Знают. А вот у рпц кгб Томоса нет. Так шо секта, созданная по приказу Гуталина Джугашвили, сектой всегда была, и ей и останется.
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12.05.2021 18:18 Ответить
прикинь)
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13.05.2021 01:49 Ответить
Справа не в тому хто кому наваляв, а в тому, що люди проголосували, а гундяй відправив православний спецназ!
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12.05.2021 18:14 Ответить
Я завжди поважав попів,
В хрестах, церков окраса,
До того ж скільки-но стволів,
Сховати може ряса.
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12.05.2021 18:22 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!

руSSкому міру і його адептам повірити....себе обманути!!
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12.05.2021 18:24 Ответить
о, психбольной. тысячи раз одно и то же, тебе уже ничего не помогает.
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12.05.2021 18:42 Ответить
Психічно хворі ходять в гундилівську сатанинську церкву.
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12.05.2021 18:57 Ответить
ватан, ще треба буде 10000-разів повторюватися:
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!
руSSкому міру і його адептам повірити....себе обманути!!

потерпи....навіть Зе- і Вінідіктава з Бакановими це зрозуміли....і ти поймеш...всьому свій час!
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12.05.2021 19:40 Ответить
Давно відомо, УПЦ МП агентурна сітка ФСБ в Україні.
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12.05.2021 18:36 Ответить
прикольно - рабы сами платят за свои кандалы, да еще и дерутся - у кого Яхве толще Парафіяни УПЦ МП і ПЦУ побилися на Рівненщині, до лікарів звернулося понад 20 осіб - Цензор.НЕТ 444
щас будут в Европе показывать дикарей, как было под Санжарами - даже вна Ямайке газеты с недоумением писали про это
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12.05.2021 18:44 Ответить
І хто кому наваляв? Парафіяни УПЦ МП і ПЦУ побилися на Рівненщині, до лікарів звернулося понад 20 осіб - Цензор.НЕТ 701
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12.05.2021 18:47 Ответить
Полиция.
Это как в старом анекдоте:
В лесу немцы гоняют партизанов, то партизаны гоняют немцев.
Потом пришёл лесник и всех выгнал из лесу.
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12.05.2021 20:24 Ответить
Це куме,цiлком скасовуэ приказку"Темнота друг молодёжи"
-Чому це?!
-Тому.Де ти бачиш на видео молодих?Одни пожилi темнi люди з темних часiв
Парафіяни УПЦ МП і ПЦУ побилися на Рівненщині, до лікарів звернулося понад 20 осіб - Цензор.НЕТ 3667 Парафіяни УПЦ МП і ПЦУ побилися на Рівненщині, до лікарів звернулося понад 20 осіб - Цензор.НЕТ 2454
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12.05.2021 18:55 Ответить
А где были аваковские мусора, видимо получили откат от МП и слиняли.
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12.05.2021 19:27 Ответить
наши то хоть наваляли?
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12.05.2021 19:51 Ответить
На видео чётко видно, как УПЦ отделение российской церкви РПЦ нарушает закон и пытается захватить украинский храм на Западной Украине, избивая украинских граждан.
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12.05.2021 19:55 Ответить
"одна из религиозных общин закрылась в церкви, где проводила литургию. Об этом узнали представители другой общины и пришли выяснять отношения. Поэтому между прихожанами возникла потасовка"

Мммм. Православненько.
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12.05.2021 19:59 Ответить
Карнавал и циркачи. Бог мог бы решить возникшую проблему за 0,0001 (приблизительно) секунды.
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12.05.2021 20:10 Ответить
и тем и этим сектантам с православием головного мозга надо к профильному специалисту, к психиатру, если кто не понял. боженька их не слышит, но с врачом все же есть шанс быть услышанным.
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12.05.2021 20:29 Ответить
крестовый поход в миниатюре
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12.05.2021 20:32 Ответить
"Бог, сотворивший мир и всё, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, Сам дая всему жизнь и дыхание и всё."
Глава 17, стих 24

Мне глубоко пох, но почему-то я это помню, а "верущие" - нет. Почему мужики в юбках не помнят - и так понятно.
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12.05.2021 20:43 Ответить
"Деяния Святых Апостолов", если что.
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12.05.2021 20:44 Ответить
А ты с котомкою не лезь поперед всех...
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12.05.2021 20:55 Ответить
Так там же ваты нет? Как могло такое произойти?😁😁😁
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12.05.2021 22:25 Ответить
Я в шоці, захід України, а московити і там права качають та кулаками махають.
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12.05.2021 22:50 Ответить
Православные животные.
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12.05.2021 23:04 Ответить
Вроде ж одному богу моляццо, а какие противоречия ! Предлагаю приверженцам МП переселиццо на историческую родину для духовного воссоединения !
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13.05.2021 00:15 Ответить
патриархат, на котором пятно анафемы от Вселенского Патриарха, у нас должен быть запрещен. Самозванцам не место на святой земле.
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13.05.2021 00:43 Ответить
ну и Харе Кришна.
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13.05.2021 06:44 Ответить
Святое дело....мордобой ))
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13.05.2021 11:04 Ответить
Ну і чий Бог виявився правильним за результатами бійки?
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13.05.2021 13:40 Ответить
 
 