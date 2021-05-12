Прихожане УПЦ МП и ПЦУ подрались на Ривненщине, к врачам обратились больше 20 человек. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Происшествия
Община Свято-Иоанно-Богословской парафии проголосовала за переход из УПЦ МП в ПЦУ в августе 2019 года. В УПЦ МП говорят, что в собрании участвовали не все верующие, а всего лишь группа активистов.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".
Драка произошла 10 мая рядом с храмом, внутри которого находилась группа прихожан ПЦУ. Они утверждают, что представители УПЦ МП пытались прорваться в храм и сломали забор и ворота. Представители УПЦ МП говорят, что представители ПЦУ незаконно захватили храм.
"Предварительно известно, что одна из религиозных общин закрылась в церкви, где проводила литургию. Об этом узнали представители другой общины и пришли выяснять отношения. Поэтому между прихожанами возникла потасовка", - рассказала пресс-секретарь полиции Мария Юстицкая.
Источник: instagram.com/rivne_1283/?utm_source=ig_embed
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Медики скорой помощи выезжали в этот день к храму дважды, всего оказав помощь более чем 20 участникам конфликта. Одного из них пришлось госпитализировать.
Сейчас храм опечатан Нацполицией, возле него выставлена круглосуточная охрана. Полицейские открыли уголовное производство по статьям "самоуправство" и "хулиганство".
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Пожалуйста, подождите...
😇
А кацап - це росіянин.)
А взагалі і в литовських документах, і в польських використовувалось навіть не так трохи. В однині "русин", а в множині "руські люди" або "русини".
А тепер саме цікаве. Кацаби стали "русскими" тільки після переворота 1917 року), коли була відмінена назва "великорос".
Ви одний які правильно(на Мій погляд) відповіли!
Розділяй та Владарюй! Це і є мета любої влади- щоб бути при кориті!
))
А ці "віручи" за якусь приналежність будови до той, або їншой кофесії пикі б'ють. На поведінку дійсно віручих взагалі не схоже. Не прихожани, а масовка.
Що сказав Варфоломей - всі церкви належать українській церкві.
"Російська православна церква в Україні": Рада зобов'язала УПЦ МП перейменуватись
20 грудня 2018
Являється Бог і запитує :
Чому плачеш?
- мене в церкву не пускають.
- не плач, мене теж туди не пускають.
Смущает то, что МП титушню привлекает, а ментам пох-ю
Учасники акції «За Росію без інквізиції» з портретом Московського патріарха Кирила і написом «Агент Михайлов, зніми погони», Москва, 24 листопада 2012 року. У 1991 році російський дисидент і священик Гліб Якунін оприлюднив документи радянських архівів, за якими випливало, що митрополит Кирило (Гундяєв) був пов'язаний з КДБ і мав псевдо «Михайлов»
Клоунада вся эта цеква.
В хрестах, церков окраса,
До того ж скільки-но стволів,
Сховати може ряса.
руSSкому міру і його адептам повірити....себе обманути!!
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!
руSSкому міру і його адептам повірити....себе обманути!!
потерпи....навіть Зе- і Вінідіктава з Бакановими це зрозуміли....і ти поймеш...всьому свій час!
щас будут в Европе показывать дикарей, как было под Санжарами - даже вна Ямайке газеты с недоумением писали про это
Это как в старом анекдоте:
В лесу немцы гоняют партизанов, то партизаны гоняют немцев.
Потом пришёл лесник и всех выгнал из лесу.
-Чому це?!
-Тому.Де ти бачиш на видео молодих?Одни пожилi темнi люди з темних часiв
Мммм. Православненько.
Глава 17, стих 24
Мне глубоко пох, но почему-то я это помню, а "верущие" - нет. Почему мужики в юбках не помнят - и так понятно.