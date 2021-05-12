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СБУ (18690) шпионаж (1223)

Появились записи признания сотрудника СБУ, предавшего Украину с целью получения квартиры в Москве и гражданства РФ и выданного РФ в обмен на украинских пленных в 2019 году. ВИДЕО

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Главным следственным управлением Службы безопасности Украины осуществлялось досудебное расследование в уголовном производстве № 22018000000000114 от 03.04.2018 по подозрению гражданина Украины Васьковского Андрея Сергеевича, 25.12.1990 г.р. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Васьковский А.С. проходил военную службу в СБУ на следующих должности старшего оперуполномоченного на особо важных объектах 1 Управление Департамента контрразведки СБ Украины. 

"В ходе осуществления досудебного расследования установлено, с конца 2016 года по настоящее время, Васьковский А.С., имея допуск к государственной тайне по форме № 2 и действуя в интересах Федеральной службы безопасности Российской Федерации и Службы внешней разведки Российской Федерации, используя при этом для передачи информации собственный мобильный телефон, персональный компьютер, электронную почту и облачное хранилище, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну и содержащих служебную информацию, а также передавал представителю иностранной организации собранную информацию, чем оказывал помощь в проведении подрывной деятельности против Украины", - отмечается в сообщении СБУ.

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При этом, приоритетными направлениями противоправной деятельности представитель иностранной организации определил Васьковский А.С. следующие:

- активные контрразведывательные мероприятия СБ Украины;

- любые направления работы СБ Украины по Российской Федерации;

- непризнанная Приднестровская республика;

- район проведения антитеррористической деятельности;

- перевод по службе до 5 управления ОКР СБ Украины:

- заражение служебных ПЭВМ сотрудников ОКР СБ Украины вредным программным обеспечением для негласного сбора информации.

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Отмечается, что за период конфиденциального сотрудничества с представителем иностранной организации Васьковским А.С. было собрано и передано последним документальные материалы по оперативно-служебной деятельности ДЗНД и ОКР СБ Украины, отработанные им лично и другими сотрудниками, за период с 2015 по 2018 гг. общий количеством более 1 тыс. файлов, из которых более 500 в отношении иностранных дипломатов и их связей.

По периодам: 2015 - около 50; 2016 - около 50; 2017 - около 700; 2018 - около 300.

"Васьковский А.С. совершил государственную измену по мотивам ненависти к Украине, любви к Российской Федерации и, имея пророссийские взгляды на дальнейшее развитие Украины. Конечной целью последнего было получение квартиры в г. Москва и гражданства Российской Федерации. Согласно приговору Броварского горрайонного суда Киевской области от 22.08.2019 Васьковский А.С. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 1 (один) год и 7 (семь) дней без конфискации имущества.

Такое мягкое наказание Васьковского А.С. за совершенное преступление стало возможным исключительно из-за необходимости передачи последнего Российской Федерации, которая потребовала гражданина Украины - действующего (до приговора суда) сотрудника Департамента контрразведки СБ Украины Васьковского А.С. на обмен пленными, который состоялся между Украиной и РФ 07.09.2019.

Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+50
...Такое мягкое наказание Васьковского А.С. за совершенное преступление стало возможным исключительно из-за необходимости передачи последнего Российской Федерации, которая потребовала гражданина Украины - действующего (до приговора суда) сотрудника Департамента контрразведки СБ Украины Васьковского А.С. на обмен пленными, который состоялся между Украиной и РФ 07.09.2019...

я все правильно понял???? его шмаркли передали на обмен???? гражданина Украины, шпионящего в ползу рахи... на обмен ???? аху!!! абалдеть! маладцы....
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12.05.2021 17:48
+45
Ето, безусловно, очень поучительно для контрразведки.
За утерю служебного пистолета два года полагается, а за продажу Родины - один год и семь дней без конфискации имущества.
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12.05.2021 17:47
+33
Оце так впаяли!!! На повну катушку!...Надіюсь заочно? Сотрудник СБУ, предавший Украину с целью получения квартиры в Москве и гражданства РФ, осужден за госизмену - Цензор.НЕТ 9106
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12.05.2021 17:45
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Оце так впаяли!!! На повну катушку!...Надіюсь заочно? Сотрудник СБУ, предавший Украину с целью получения квартиры в Москве и гражданства РФ, осужден за госизмену - Цензор.НЕТ 9106
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12.05.2021 17:45 Ответить
Осудили в 2019 році а до чого зараз ця новина?
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12.05.2021 18:22 Ответить
сподіваюсь
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12.05.2021 19:37 Ответить
Ганьба !
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12.05.2021 20:40 Ответить
Троль ты статью читало или тебе абы высратся?
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13.05.2021 06:55 Ответить
Дурню, дату вироку подивись.
...й штанi перевiр, мо й туди Вiниця шось наклала
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13.05.2021 10:14 Ответить
ну обменяли... а дальше.. все больше склоняюсь к методам массада
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12.05.2021 20:55 Ответить
твари садят всех заочно мрази... а это т ничего не значит..хахахахаха
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12.05.2021 17:47 Ответить
Ето, безусловно, очень поучительно для контрразведки.
За утерю служебного пистолета два года полагается, а за продажу Родины - один год и семь дней без конфискации имущества.
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12.05.2021 17:47 Ответить
...Такое мягкое наказание Васьковского А.С. за совершенное преступление стало возможным исключительно из-за необходимости передачи последнего Российской Федерации, которая потребовала гражданина Украины - действующего (до приговора суда) сотрудника Департамента контрразведки СБ Украины Васьковского А.С. на обмен пленными, который состоялся между Украиной и РФ 07.09.2019...

я все правильно понял???? его шмаркли передали на обмен???? гражданина Украины, шпионящего в ползу рахи... на обмен ???? аху!!! абалдеть! маладцы....
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12.05.2021 17:48 Ответить
Ну так и етих петухов, которые в Харькове теракт устроили, когда пацан 15 лет погиб, тоже передали.
Там русни на обмен человек 10 может было, остальные - граждане Украины.
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12.05.2021 17:56 Ответить
А садистку "Терезу", пытавшую и убивавшую наших ребят?
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12.05.2021 18:13 Ответить
Сотрудник СБУ, предавший Украину с целью получения квартиры в Москве и гражданства РФ, осужден за госизмену - Цензор.НЕТ 5308
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12.05.2021 17:48 Ответить
гениально
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12.05.2021 17:49 Ответить
Правда жизни. Співробітника СБУ, який зрадив Україну з метою отримання квартири в Москві і громадянства РФ, засуджено за держзраду - Цензор.НЕТ 1159
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12.05.2021 18:15 Ответить
От шоуменов можно ждать только шоу.
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13.05.2021 10:20 Ответить
Подешевели квартиры в мааскве, я смотрю
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12.05.2021 17:48 Ответить
1 (один) год и 7 (семь) дней без конфискации имущества.©

Цікаво скільки Мертвечукчі (🤔) дадуть і на
скільки обміняють??
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12.05.2021 17:50 Ответить
жестко с ним поступили))) за кражу консервы в супермаркете 5 лет а за госизмену год....
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12.05.2021 17:51 Ответить
А судьи - кто?..
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12.05.2021 17:55 Ответить
Дебильные законы в стране, особенно при клоуне-пианисте.
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12.05.2021 18:14 Ответить
Ну що синкууу.....ПОМОГЛИ ТОБІ ТВОЇ ......ОБОСРАНІ москалі?????
Так сказав би старий козак Тарас Бульба неквапливо розкуруючи люльку та прискіпливо роздивляючись на безмозглого ідіота......
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12.05.2021 17:56 Ответить
Лядь, это какой-то гребанный КВН. Смешите еще, за поребриком, наверное, от смеха обоссались уже.
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12.05.2021 17:56 Ответить
Хочу запитати японською: "Сікоку, сікоку?" - 1 рік і 7 днів? 😂. Та за ********* з п'яним мордобоєм дають більше! Ну, аж мурашки пішли по тілу від суворсті і невідворотності покарання 🤣
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12.05.2021 17:57 Ответить
Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире!!!
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12.05.2021 18:09 Ответить
отдали гражданина Украины кацапам? а тому квартиру таки дали или нет? или решили что уплочено, раз тот даже от бесплатной квартиры с охраной отказался?
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12.05.2021 18:10 Ответить
квартирка на паРашi...чмо.
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12.05.2021 18:12 Ответить
Хреново поешь.. без души, на ********.. сиди там пока петь научишься гимн Украины с душой , от дущи, с чувством , толком.. а так не верю в твое "прсотите"!
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12.05.2021 18:15 Ответить
Хоть одну рыбёшку по поймали,того,кто давал ему допуски и его начальство тоже нужно сажать.
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12.05.2021 18:23 Ответить
Украине нужны новые спецслужбы и нужно их создавать при помощи опыта стран НАТО во главе с США. Нужно создать сильнейшую спецслужбу мира, которая будет сотрудничать с ведущими Западными спецслужбами. СБУ - это было КГБ Украины и СБУ создано считай с русской агентуры. Потому отсутствует какая либо борьба с организованной преступностью - олигархами, и русская агентура в Украине даже в открытую ходит и их никто не арестовывает и люди уже разочаровались во всем и привыкли, но это не нормально и так не может быть в нормальной стране и это нужно быстро изменить и исправить!
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12.05.2021 18:37 Ответить
А мертветчуку за измену родине наверное еще и премию выпишут...
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12.05.2021 18:38 Ответить
К чему этот ролик? Перец обратно в Украину домой захотел,квартира в Москве не устроила?
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12.05.2021 18:40 Ответить
это наши уурки заставили его петь?
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12.05.2021 18:50 Ответить
Без слів...((((
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12.05.2021 19:10 Ответить
Жесткость украинского правосудия не поддается объяснению ..... Целый год да еще СЕМЬ дней за измену Родине ? -Это явный перебор ! Правда ,прецеденты были....Помниться такого очень важного в деле "Боинга" фигуранта ,как Цемах (с невероятным трудом доставленным для свидетельств) отпустили быстрее и опеацию с "Вагнеровцами" слили.... И надо сказать ,что наш булавоносец и пианист не последнюю роль сыграл.
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12.05.2021 19:19 Ответить
А 7 дней за что?
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12.05.2021 19:27 Ответить
если первый год плохо отсидит)))
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12.05.2021 21:48 Ответить
деякi вже просяться назад, додому...не сподобалось їм на вЯлiкай паРашi.
чутки про те, як там добре, виявились сильно перебiльшеними...

З'явилися записи зізнання співробітника СБУ, який зрадив Україну з метою отримання квартири в Москві і громадянства РФ і виданого РФ в обмін на українських полонених в 2019 році - Цензор.НЕТ 9929
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12.05.2021 19:28 Ответить
Нет такого дна, которого не может пробить СБУ, рекорд Гинесса по количеству кротов, предателей и всякой мрази. Самая смешная и мерзопакостная спецслужба в мире.
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12.05.2021 19:55 Ответить
Одновременно ржачно и противно смотреть как оно исполняет гимн Украины.
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12.05.2021 19:56 Ответить
Виктор Суворов писал, что в России так поступивших бросали в печь живьём без всяких судов, а в Украине даже обычный расстрел не полагается, не удивительно, что предатели и шпионы ходят по улицам толпами, продают по баснословным ценам народу его же газ, ибо в Конституции написано, что природные ресурсы Украины принадлежат народу Украины!
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12.05.2021 20:41 Ответить
Прямо в печь живьем? Резун никогда не разочаровывает.
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12.05.2021 23:11 Ответить
ГеБе завжди відзначалося відмінною фантазією щодо тортур, страт та всього іншого подібного лайна
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13.05.2021 09:17 Ответить
В таких случаях "отпускать" надо с обязательной травмой - ампутация любой конечности либо необратимое повреждение органов озязания, обоняния, зрения, иначе оставшиеся закамуфлированные кроты не осознают глубину своей норы.
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13.05.2021 00:29 Ответить
1 рік!
Бубачка просто рве шаблони
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13.05.2021 09:15 Ответить
А що там далі, дали йому квартиру у Москві чи ні?
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13.05.2021 14:13 Ответить
З'явилися записи зізнання співробітника СБУ, який зрадив Україну з метою отримання квартири в Москві і громадянства РФ і виданого РФ в обмін на українських полонених в 2019 році - Цензор.НЕТ 9376
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13.05.2021 14:54 Ответить
Є українці і кримчани, які заради російської пенсії перёходили до кацапів та мріяли розбагатіти. Знаю одного кацапа, який отримує російську та українську пенсії, але живе чомусь в Одесі, а не у рідному приморському краї. Мабуть в Одесі клімат кращий.
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13.05.2021 14:53 Ответить
 
 