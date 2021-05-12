Появились записи признания сотрудника СБУ, предавшего Украину с целью получения квартиры в Москве и гражданства РФ и выданного РФ в обмен на украинских пленных в 2019 году. ВИДЕО
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Главным следственным управлением Службы безопасности Украины осуществлялось досудебное расследование в уголовном производстве № 22018000000000114 от 03.04.2018 по подозрению гражданина Украины Васьковского Андрея Сергеевича, 25.12.1990 г.р. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, Васьковский А.С. проходил военную службу в СБУ на следующих должности старшего оперуполномоченного на особо важных объектах 1 Управление Департамента контрразведки СБ Украины.
"В ходе осуществления досудебного расследования установлено, с конца 2016 года по настоящее время, Васьковский А.С., имея допуск к государственной тайне по форме № 2 и действуя в интересах Федеральной службы безопасности Российской Федерации и Службы внешней разведки Российской Федерации, используя при этом для передачи информации собственный мобильный телефон, персональный компьютер, электронную почту и облачное хранилище, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну и содержащих служебную информацию, а также передавал представителю иностранной организации собранную информацию, чем оказывал помощь в проведении подрывной деятельности против Украины", - отмечается в сообщении СБУ.
При этом, приоритетными направлениями противоправной деятельности представитель иностранной организации определил Васьковский А.С. следующие:
- активные контрразведывательные мероприятия СБ Украины;
- любые направления работы СБ Украины по Российской Федерации;
- непризнанная Приднестровская республика;
- район проведения антитеррористической деятельности;
- перевод по службе до 5 управления ОКР СБ Украины:
- заражение служебных ПЭВМ сотрудников ОКР СБ Украины вредным программным обеспечением для негласного сбора информации.
Отмечается, что за период конфиденциального сотрудничества с представителем иностранной организации Васьковским А.С. было собрано и передано последним документальные материалы по оперативно-служебной деятельности ДЗНД и ОКР СБ Украины, отработанные им лично и другими сотрудниками, за период с 2015 по 2018 гг. общий количеством более 1 тыс. файлов, из которых более 500 в отношении иностранных дипломатов и их связей.
По периодам: 2015 - около 50; 2016 - около 50; 2017 - около 700; 2018 - около 300.
"Васьковский А.С. совершил государственную измену по мотивам ненависти к Украине, любви к Российской Федерации и, имея пророссийские взгляды на дальнейшее развитие Украины. Конечной целью последнего было получение квартиры в г. Москва и гражданства Российской Федерации. Согласно приговору Броварского горрайонного суда Киевской области от 22.08.2019 Васьковский А.С. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 1 (один) год и 7 (семь) дней без конфискации имущества.
Такое мягкое наказание Васьковского А.С. за совершенное преступление стало возможным исключительно из-за необходимости передачи последнего Российской Федерации, которая потребовала гражданина Украины - действующего (до приговора суда) сотрудника Департамента контрразведки СБ Украины Васьковского А.С. на обмен пленными, который состоялся между Украиной и РФ 07.09.2019.
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...й штанi перевiр, мо й туди Вiниця шось наклала
За утерю служебного пистолета два года полагается, а за продажу Родины - один год и семь дней без конфискации имущества.
я все правильно понял???? его шмаркли передали на обмен???? гражданина Украины, шпионящего в ползу рахи... на обмен ????
аху!!! абалдеть! маладцы....
Там русни на обмен человек 10 может было, остальные - граждане Украины.
Цікаво скільки Мертвечукчі (🤔) дадуть і на
скільки обміняють??
Так сказав би старий козак Тарас Бульба неквапливо розкуруючи люльку та прискіпливо роздивляючись на безмозглого ідіота......
чутки про те, як там добре, виявились сильно перебiльшеними...
Бубачка просто рве шаблони