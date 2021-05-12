Медведчук хотел попасть к Венедиктовой в кабинет, но его не пустили. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Подозреваемый в государственной измене глава политсовета ОПЗЖ же Виктор Медведчук хотел попасть в кабинет генеральному прокурору Ирине Венедиктовой. Секретарь его не пустила.
Видео из приемной Венедиктовой опубликовано в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
На нем видно, что Медведчук, Рабинович, Кива и Кузьмин говорят, что хотят попасть на прием к генеральному прокурору. Секретарь отвечает, что сейчас Венедиктова занята - у нее важный звонок. Депутатам предложили подождать или пройти к первому заместителю генпрокурора. Они выбрали подождать.
Удалось ли депутатам ОПЗЖ в дальнейшем попасть на прием к Венедиктовой – неизвестно.
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Напомним, 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.
Следователи СБУ проводили обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Медведчука на Большой Васильковской в Киеве и еще в двух жилых домах народного депутата в Киеве.
Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.
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На брифинге Иван Баканов заявил, что уведомленный о подозрении в государственной измене народный депутат из фракции ОПЗЖ Тарас Козак в настоящее время находится в РФ, а его коллега по фракции Виктор Медведчук - в Украине.
12 мая Медведчук пришел в Офис генпрокурора, чтобы ознакомиться с подозрением.
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Адвокат каже, що йому надали копію, а не оригінал.
Короче: не арештували. І, видать, не збираються. Хоча там - "державна зрада" в тексті підозри.
Ще і борзі такі.
Или другая картина, чтобы даже любители рускага мира поняли: СССР, 50х, В здание НКВД ломится С. Бандера, но его не впускают
Ми - ні. Не забудемо ніколи.
@Helgi Sharp
1 Віктомр Медведчук є народним депутатом України.
2 Ірина Венедіктова називає себе Генеральним прокурором України.
3 Після того, як вчора з такою помпою Венедіктова підписала підозру Медведчуку у державній зраді статус Медведчука для Венедіктової є ПІДОЗРЮВАНИЙ МЕДВЕДЧУК. Він є прямим фігурантом у справі.
4 Відповідно до процесуального законодавства народному депутату України підозру має зачитати і вручити виключно ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПРОКУРОР УКРАЇНИ.
І от картинка . Підозрюваний у державній зраді фігурант шариться по прокуратурі і хоче отримати від генерального прокурора в законний спосіб підозру. А генеральний прокурор України в примішенні генеральної прокуратури замісь того , щоб зачитати і вручити підозру фгуранту, викликати конвой і затримати підозрюваного ховається від нього в кабінеті. Слухайте, та ідіотка вона від Порошенка ховалась і втікала, тепер від Медведчука втікає і ховається..
Шоу 95 квартал продовжується
Когда этот ******* цирк 95й развод для лохов закончится?
Але..... Венедіктова це некомпетентна дурепа,яка через некомпетентність президента Зеленського обіймає посаду генерального прокурора України. Як кажуть, який президент, такі в нього і прокурори.