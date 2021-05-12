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Данилюк-Ярмолаева (356) Буткевич Богдан (430)

"Без цензуры" в прямом эфире: Поймать Медведчука, Оседлать вату, Жена Лещенко в Москве, Опыт Израиля. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Традиционно по средам к вам приближается "Без цензуры в прямом эфире". Богдан Буткевич и Марина Данилюк-Ярмолаева расскажут о самых громких политических событиях.

Стрим начнется в 20:45, сообщает Цензор.НЕТ.

⚡️Поймать Медведчука.

11 мая стало известно, что СБУ проводит обыски в доме кума Владимира Путина - Виктора Медведчука. В этот же день Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что уже подписала подозрение Медведчуку и Козаку. Нардепов подозревают в измене и покушении на хищение нацресурсов в оккупированном Крыму.

⚡️Оседлать пророссийское движение.

Кто хочет и у кого есть реальные шансы занять нишу главного борца за "русский мир" в Украине? Поговорим о межвидовой борьбе внутри пятой колонны Кремля в Украине.

⚡️Жена Лещенко в Москве.

9 мая Анастасия Топольская, которая выступает под псевдонимом DJ Nastia, обнародовала в Инстаграме сообщение с геолокацией из московского клуба Mutabor. Под своим альтернативным именем SHEIS жена члена наблюдательного совета "Укрзализныци" сыграла для российского ЛГБТ-сообщества на вечеринке HOROVOD".

Член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко в эфире "4 канала" заявил, что выступление его жены Анастасии Топольской в столице России Москве служило "поддержке людей, которые являются прямыми жертвами режима" президента России Владимира Путина.

⚡️Опыт Израиля для Украины.

Более тысячи ракет были выпущены из Сектора Газа в сторону Израиля, из них 200 упали на прибрежной территории самого Сектора Газа.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ликвидировала двух высокопоставленных лидеров ХАМАС - начальника отдела безопасности военной разведки Хасана Кауги и его заместителя Ваиля Иссу.

Также ЦАХАЛ поразил еще около 500 ключевых объектов боевиков, включая дома трех высокопоставленных лидеров ХАМАС. Сообщают о "десятках убитых боевиков ХАМАС".

Будет жарко, Включайтесь! 🔥🔥🔥

Автор: Ольга Лузан
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ЦЕ ТЕЖ НЕ МЕНШ ЦІКАВО
Что общего у стрелков из Казани и Керчи, и откуда торчит костлявая лапа ФСБ

https://www.youtube.com/watch?v=ff_gtaRv0b4
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12.05.2021 20:48 Ответить
Досвід Ізраїлю нам не підходить.В нас ворог сильніший,за Хамас.
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12.05.2021 21:07 Ответить
Так. хамас лише підрозділ москальскої банди.
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12.05.2021 21:53 Ответить
Москалі їх фінансують.Але ж це не те саме,що воювати зі всіма типами військ.
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12.05.2021 22:11 Ответить
"Без цензури" в прямому ефірі: Упіймати Медведчука, Осідлати вату, Дружина Лещенка в Москві, Досвід Ізраїлю - Цензор.НЕТ 4004
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12.05.2021 21:21 Ответить
Захисниця московських геїв "Без цензури" в прямому ефірі: Упіймати Медведчука, Осідлати вату, Дружина Лещенка в Москві, Досвід Ізраїлю - Цензор.НЕТ 2802
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12.05.2021 21:23 Ответить
"Без цензури" в прямому ефірі: Упіймати Медведчука, Осідлати вату, Дружина Лещенка в Москві, Досвід Ізраїлю - Цензор.НЕТ 8786
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12.05.2021 21:50 Ответить
Богдан Буткевичь в прямом эфире 90 процентов времени традиционно будет демонстрировать свою родовую травму-Порошенко. По киданию какашек в пятого Президента Украины уверенно опережает даже арестовича.
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12.05.2021 22:21 Ответить
лещенко - борец с олигархами? немытое, грязное дурило... и очень хорошо, что лишний раз убеждаешься - дурь человека познается по словам его...
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13.05.2021 08:57 Ответить
На фронті кожного дня вбиті і поранені, а ці шалаві за великі бьюджетні кошти влаштувалися на роботи і граються в шалаві ігрища і підносі чайку з переодіванням, а то вже все в них попадало все і пов'яло. Кого ви суки понавибирали?
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13.05.2021 14:13 Ответить
 
 