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Волынь (924) лес (604) пожар (5566)

5 гектаров молодого леса сгорело на Волыни из-за пожара на свалке. Лесоводы уверены в поджоге, полиция - в самовозгорании. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

На Волыни из-за пожара на свалке выгорело около 5-ти гектаров молодого леса.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 Канал, вторые сутки пожарные ликвидируют последствия.

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Лесоводы уверены, что огонь перекинулся на лес со специально подожженой мусорной свалки и сетуют, что устали бороться с местными поджигателями. В то же время полиция расследует самовозгорание.

Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+3
Який жах. Вбивають країну.
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13.05.2021 11:01
+2
самовозгарание и самоубийство. Других вариантов у нашей полиции нет.
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13.05.2021 11:05
+1
лес самовозгорается , бюджет саморазворовывается ...клоуны пля..
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13.05.2021 11:05
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Який жах. Вбивають країну.
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13.05.2021 11:01 Ответить
Глухарь.
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13.05.2021 11:02 Ответить
але - молодослуги - руки прочь от Волыни!
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13.05.2021 11:03 Ответить
шо такое самовозгорание? - хто об шо терся шо возгорелось?
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13.05.2021 11:04 Ответить
Кабанчик терся об сосну або йолку - ось воно і загорілось 5 гектарів молодого лісу згоріло на Волині через пожежу на звалищі. Лісівники впевнені в підпалі, поліція - в самозайманні - Цензор.НЕТ 8798
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13.05.2021 11:59 Ответить
самовозгарание и самоубийство. Других вариантов у нашей полиции нет.
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13.05.2021 11:05 Ответить
лес самовозгорается , бюджет саморазворовывается ...клоуны пля..
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13.05.2021 11:05 Ответить
Боже - дай мне еще 3 года, шо бы еще раз увидеть голосование в Украине, и шо бы убедиться в том в чем я убеждаться сегодня отказываюсь......
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13.05.2021 11:10 Ответить
обыкновенная бутылка или осколок стекла от нее может сработать как линза и поджечь в солнечный день
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13.05.2021 12:02 Ответить
"Лісівники впевнені в підпалі" 5 гектарів молодого лісу згоріло на Волині через пожежу на звалищі. Лісівники впевнені в підпалі, поліція - в самозайманні - Цензор.НЕТ 7195
Знають про що говорять. Приховують вирубку
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13.05.2021 12:09 Ответить
Ну да. Кстати я вот слышал, что на Прозоро можно спокойно покупать ресурсы, такие как лес, только через УУБ https://sale.***.com.ua/news/kuplyu-pylovnyk-dubu-na-elektronnomu-majdanchyku-*** странно что возникает такое, учитывая все наши возможности по вкладу в экономику государства.
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01.06.2021 12:51 Ответить
 
 