5 гектаров молодого леса сгорело на Волыни из-за пожара на свалке. Лесоводы уверены в поджоге, полиция - в самовозгорании. ВИДЕО

На Волыни из-за пожара на свалке выгорело около 5-ти гектаров молодого леса.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 Канал, вторые сутки пожарные ликвидируют последствия.

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Лесоводы уверены, что огонь перекинулся на лес со специально подожженой мусорной свалки и сетуют, что устали бороться с местными поджигателями. В то же время полиция расследует самовозгорание.