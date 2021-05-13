РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14261 посетитель онлайн
Новости Видео ПроисшествияВойна в Украине Агрессия России против Украины
5 297 6
армия (8415) Горловка (2381) СБУ (18692) терроризм (18674)

Задержанный 9 мая близ Горловки разведчик "ДНР" признался, что террористы использовали водонапорную станцию в качестве военного объекта. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Подступ к оккупированной Горловке в последние недели явлется одним из самых горячих участков фронта

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в сюжете 5 канала.

Читайте также: УАЗ с пьяными террористами уничтожен в результате наезда на свою же противотанковую мину ТМ-62, - 10 ОГШБр

Отмечается, что окружающие высоты контролируют оккупанты, разместив там своих снайперов, которые работают регулярно.

9 мая у оккупированной Горловки сотрудники СБУ задержали разведчика "ДНР". Уже после задержания рассказал о провокации, которые террористы планировали против украинских воинов. Он признался, что террористы использовали водонапорную станцию в качестве военного объекта. В результате халатного обращения со взрывчатыми веществами произошел взрыв, разрушивший станцию.

Читайте также: Мамедов о вербовке террористами несовершеннолетних: Только на Донетчине установлены свыше 10 "военно-патриотических клубов", пропагандирующих "русский мир"

Автор: Сергій Яковенко
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а туда воду отключать не пробовали ??? чисто улучшить оштющения от камнейснеба........
показать весь комментарий
13.05.2021 14:20 Ответить
А технически это возможно, отключить воду "туда", но чтобы она была "тут", в смысле, на подконтрольной Украине сопредельной территории?
показать весь комментарий
13.05.2021 14:34 Ответить
Все что можно, было отключить, уже отключили.
показать весь комментарий
13.05.2021 15:08 Ответить
вопросом на вопрос а на 8-ой год войны это можно было сделать ??? и сейчас всё тихо-ша....
мб не в асфальт нужно было зактывать бабки а понять что это на долго лет на 20-25 ???
показать весь комментарий
13.05.2021 15:41 Ответить
Будет молоть что угодно что бы запутать, все равно поменяют на квалифицированного таксиста в службу такси Облом.
показать весь комментарий
13.05.2021 15:03 Ответить
 
 