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Медведчук (1754) суд (24701) мера пресечения (361)

"Разговаривайте в ВР, а не здесь". - "Мы в туалет ходили", - судья отчитал Рабиновича и Бойко, нарушивших порядок во время процесса по избранию меры пресечения Медведчуку. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Судья Печерского райсуда Киева сделал замечание депутатам от ОПЗЖ, присутствующим в зале заседания на процессе по избранию меры пресечения Виктору Медведчуку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Уважаемые народные депутаты, если у вас есть такое желание, мы можем сюда пригласить господина Разумкова, он сядет вместо следственного судьи. Если вы не уважаете суд, что вы здесь делаете? Вы демонстрируете всем телеканалам свое пренебрежительное отношение как к суду, так и к обществу. Пожалуйста, если вы хотите общаться, уходить, покидаем зал заседаний, общайтесь на улице, общайтесь в ВР. А не здесь пожалуйста", - заявил судья, отметив, что это касается Рабиновича и Бойко.

На эту реплику судьи Рабинович отметил, что они якобы "ходили в туалет".

В то же время судья напомнил нардепам, что самовольно выходить и входить в зал суда после начала процесса запрещено.

"Если вы желаете выйти, нужно обратиться за разрешением", - отметил судья.

Читайте также: Судья отклонил ходатайство защиты Медведчука о его взятии на поруки

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+24
Рабіновіч підссикнув
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13.05.2021 15:19
+22
В туалет хоть не с кивой ходили? Хотя кто их питаров разберет...
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13.05.2021 15:22
+20
Зачинити їх там обог на два тижні
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13.05.2021 15:16
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Зачинити їх там обог на два тижні
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13.05.2021 15:16 Ответить
Назавжди. І ключа загубити.
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13.05.2021 15:49 Ответить
Ані ні зналі шо нужно разрєшєнія спрашавать. Ані думалі шо на сходнякє сідят... "Разговаривайте в ВР, а не здесь" - "Мы в туалет ходили ", - судья отчитал Рабиновича и Бойко, нарушивших порядок во время процесса по избранию меры пресечения Медведчуку - Цензор.НЕТ 2856
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13.05.2021 15:17 Ответить
Рабіновіч підссикнув
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13.05.2021 15:19 Ответить
нєбожьітєлі, *****, майже люди....
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13.05.2021 15:22 Ответить
простатит
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13.05.2021 15:29 Ответить
да .. и головного мозга тоже
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13.05.2021 15:47 Ответить
Простатит у проститута
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13.05.2021 15:53 Ответить
Бидло-воно не тільки у ВР,Африці,а і ,нвіть,у Печерському суді зостається бидлом.
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13.05.2021 19:47 Ответить
Понятно,что рабинович с бойком ещё те подонки,но морализаторство от судьи Печерского "суда"-это минимум забавно.
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13.05.2021 15:21 Ответить
В туалет хоть не с кивой ходили? Хотя кто их питаров разберет...
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13.05.2021 15:22 Ответить
Думаю бойко с рабиновичем выхоили с зала, чтобы не сильно отсвечивать довольными лицами, что мертверчука пресуют и они следующие на ватное царство.
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13.05.2021 15:23 Ответить
Верно,а если в СИЗО-еще "огуляют"... "Разговаривайте в ВР, а не здесь". - "Мы в туалет ходили", - судья отчитал Рабиновича и Бойко, нарушивших порядок во время процесса по избранию меры пресечения Медведчуку - Цензор.НЕТ 8853
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13.05.2021 15:28 Ответить
Гадаю,що отих бойків-рабіновичей потрібно разом із паханом посадити на вки-віні.
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13.05.2021 19:49 Ответить
Первый пошел..."Разговаривайте в ВР, а не здесь" - "Мы в туалет ходили", - судья отчитал Рабиновича и Бойко, нарушивших порядок во время процесса по избранию меры пресечения Медведчуку - Цензор.НЕТ 5576
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13.05.2021 15:27 Ответить
Медвежья болезнь у обоих?
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13.05.2021 15:27 Ответить
Ватному быдлу никто ни указ и ничто не правило. Те даже не напрягаются, что бы вести себя подобающе, им нравится обладать рейтингом им. Кивы)
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13.05.2021 15:30 Ответить
Рабинович подтвердил, что он и Бойко - два засл..ца!!!
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13.05.2021 15:31 Ответить
Смыв на наркоту возьмите после этих упоротов, ещё статейку повесите
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13.05.2021 15:33 Ответить
Эх, такая компашка в одном помещении, выйдите все в туалет, дайте им пообщаться...

только выходя закройте двери с другой стороны и оставьте С4 на таймере...
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13.05.2021 15:34 Ответить
мочили один другого в туалете. как ***** им завещал )
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13.05.2021 15:35 Ответить
Туалет и жратва ..у этих дварей одна тропа..
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13.05.2021 15:37 Ответить
не часто бывает не стыдно за судью... но в этот раз молодец
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13.05.2021 15:52 Ответить
школьники-переростки, на 60й рік залишені.
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13.05.2021 15:52 Ответить
Сползает по крыше старик Козлодоев Рабинович...
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13.05.2021 15:53 Ответить
Габінович не дугак, то вони з бойко ніби бігали в туалет, щоб в общак на заставу не скидатися.
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13.05.2021 16:06 Ответить
"Розмовляйте у ВР, а не тут" - "Ми в туалет ходили", - суддя відчитав Рабіновича і Бойка, які порушили порядок під час процесу щодо обрання запобіжного заходу Медведчуку - Цензор.НЕТ 4910
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13.05.2021 16:28 Ответить
"Розмовляйте у ВР, а не тут" - "Ми в туалет ходили", - суддя відчитав Рабіновича і Бойка, які порушили порядок під час процесу щодо обрання запобіжного заходу Медведчуку - Цензор.НЕТ 6380
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13.05.2021 16:35 Ответить
Эти два кренделя (скорее всего, не два, а больше), числятся депутатами, в рабочее время явились поддержать своего подельника. А им за это еще и зарплату заплатят плюс все остальные плюшки за тяжелый труд против нашей страны.
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13.05.2021 17:34 Ответить
Да рабинович не відсидів СВОЇ 14років. Тому він і прийшов до суду,щоб його також посадили разом з усіма із опзж.
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13.05.2021 17:45 Ответить
хорошо судья умыл их, рейтинг судебной системы поднялся на несколько процентов)))
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13.05.2021 17:56 Ответить
Поднялся рейтинг этого судьи, а не судебной системы.
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13.05.2021 18:14 Ответить
НУ ОДИН НОРМАЛЬНЫЙ СУДЬЯ У НАС ЕСТЬ !!!
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13.05.2021 18:38 Ответить
"...На эту реплику судьи Рабинович отметил, что они якобы "ходили в туалет"..."

Обісрались?
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13.05.2021 20:04 Ответить
зек рабiнович, ти, виявляється, не тiльки шахрай, а ше й засрань та засцань.
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13.05.2021 20:36 Ответить
Был в туалете чесал самовысуванця кивы
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13.05.2021 21:48 Ответить
 
 