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Израиль (1760) Хамас (153)

Три дня эскалациии: "Хамас" из Сектора Газа выпустил по израильским городам более тысячи ракет, Израиль ответил сотнями ракетных и авиаударов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

Боевики "Хамас" и израильские военные продолжают обмениваться ударами.

Цензор.НЕТ напоминает, что с вечера понедельника 10 мая из Сектора Газа по израильским городам боевики выпустили более тысячи ракет. Большинство из них перехватила система противоздушной обороны "Железный щит", однако нескольким ракетам удалось его пробить. Поводом для обстрелов стали несколько дней эскалации в Иерусалиме. Сначала израильский суд принял решение выселить несколько мусульманских семей из восточной части города, которую Палестина считает столицей своего частично признанного государства. А 10 мая, в День Иерусалима, произошли столкновения между израильскими силами безопасности и мусульманами на Храмовой горе, в частности вблизи мечети Аль-Акса, которая играет важную роль в исламе. На этом фоне палестинские военизированные группировки начали обстрелы из сектора Газы.

Израиль ответил сотнями ракетных и авиаударов, как уверяют военные, по законным целям. В секторе Газа все больше разрушенных зданий, а в израильском городе Лод и еще нескольких городах начались столкновения между жителями различного происхождения. 

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Система Железный купол перехватывает ракеты над Тель-Авивом и центральной частью Израиля:

Источник: Армия обороны Израиля

Момент, когда ракета "Хамаса", выпущенная из Газы, попадает в жилой дом в Сдероте:

Источник: Israel Foreign Ministry

Кадры из Ришон-ле-Циона в центре Израиля, где прямое попадание ракеты, выпущенной "Хамасом" из Газы, убило женщину и причинило серьезный ущерб:

Источник: Israel Foreign Ministry

Израильские авиаудары по Газе после ночи эскалации между Израилем и исламистской группировкой "Хамас":

Арабский телеканал "Альджазира" сообщает о том, что израильские силы бомбили в частности штаб полиции и здания службы безопасности в Газе:

Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+38
PS TV

"Уявляєте, щоб сталося з Ізраїлем, якби він просто припинив стріляти?"
Три дня эскалациии: "Хамас" из Сектора Газа выпустил по израильским городам более тысячи ракет, Израиль ответил сотнями ракетных и авиаударов - Цензор.НЕТ 846
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13.05.2021 17:48
+34
"Если молишься о дожде - будь готов ходить по лужам"? Похоже, палестинцы допрыгались?)



Заявление Нетаньяху, если оно будет официально озвучено (мне пишут, что пока что это - проект), не только лишит Лапида последних шансов сформировать правительство. Она выступает против мировых двойных стандартов, проявляет заботу о мирных жителях Газы и намерение "решить проблему" этого сектора в пользу Израиля:
"Мы, народ Израиля, в долгу перед вами, ХАМАС. Вы добились успеха там, где потерпели поражение. Потому что никогда прежде в истории современного Государства Израиль еврейский народ не был так сплочен, как один человек с единым сердцем. Все в Израиле, слева направо, светские и религиозные, едины в понимании того, что врага, поклявшегося в геноциде нашего народа, невозможно примирить.
И теперь, когда вы продолжаете без разбора запускать смертоносные ракеты, направленные на то, чтобы искалечить и убить как можно больше мирных жителей, в то время как вы трусливо прячетесь за своими собственными гражданами, вы продолжаете вдохновлять нас твердо держаться нашего единства. Какие бы споры у нас, евреев, ни возникали друг с другом, теперь мы знаем, что у нас одна общая цель: мы победим вас.
Но сейчас мы даем вам последний шанс. В течение 24 часов, все ракетные обстрелы - я имею в виду все ракетные обстрелы - прекратятся. Полностью. Навсегда.
Официально уведомляю, что наши танки сосредоточены у границы с Газой, наготове артиллерийская и авиационная поддержка. Мы уже сбросили листовки над северными частями сектора Газа, предупреждая мирных жителей о нашем приближающемся прибытии и о том, что они должны немедленно эвакуироваться на юг.
Если вам не удастся выполнить наш ультиматум, мы придем и, с Божьей помощью, на этот раз не уйдем. Каждый сантиметр завоеванной нами земли будет присоединен к Израилю, так что оттуда никогда не будет больше нападений на наших мирных жителей.
Даже в этом случае, мы продолжим держать дверь открытой, чтобы позволить вам изящно сдаться. В тот момент, когда вы объявите, что складываете оружие, мы остановим наше продвижение и наметим новые границы. Если вы продолжите атаковать наших граждан, мы продолжим катиться на юг, изгоняя вас с территории, которую вы никогда больше не заразите своим злым присутствием.
Мне очень больно, что ваши мирные жители останутся без крова. Но мы не выбрали эту войну; ты сделал. И если наш выбор - между тем, чтобы позволить нашим гражданам быть безжалостными жертвами вашей жестокости геноцида, или превратить ваших гражданских лиц в беженцев, я сожалею, что мы должны выбрать последнее.
Если бы вы любили свой народ так же сильно, как ненавидите наш, этой войны никогда бы не произошло.
Остальному миру: Израиль устал от ваших непрекращающихся упреков, что мы должны «проявлять сдержанность». Когда все ваше население будет находится под постоянным ракетным обстрелом непримиримого врага, заявленная цель которого - убийство каждого мужчины, женщины и ребенка на вашей земле, - тогда вы можете прийти и поговорить с нами о «сдерживании».
А до тех пор, мы с уважением предлагаем вам держать свои двойные стандарты при себе.
На этот раз, ХАМАС зашел слишком далеко, и мы сделаем все возможное, чтобы защитить наше население.
ХАМАС, еще раз благодарю вас за то, что вы собрали наших людей вместе с такой ясностью ума и единством целей. Народ Израиля не боится предстоящего долгого пути".
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13.05.2021 17:43
+21
_Тот самый мальчик в трусиках. Из этого нападения на Израиль просто торчат рога путлеровцев!
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13.05.2021 18:05
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просто мечтаю прочесть книгу о победах : "ПЕРЕСТАНЬТЕ СТРЕЛЯТЬ",
написанную главнокомандующим ...
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13.05.2021 19:01 Ответить
Ізраїль торгує Росії технологічну зброю, ті дають її арабам, а потім почінаються образи один на одного. Може досить озброювати своїх ворогів?
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13.05.2021 19:07 Ответить
А как же гешефт?
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13.05.2021 19:18 Ответить
Надеюсь Германия и Франция не забудет высказать обеспокоенность
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13.05.2021 19:08 Ответить
Конечно будут! И будут обвинять не агрессора, а обороняющегося - Израиль.
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13.05.2021 19:23 Ответить
вони вже висловили - Ізраіль має право на захист
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13.05.2021 21:09 Ответить
красавцы израильтяне. а мы все в глаза заглядываем
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13.05.2021 19:14 Ответить
Не мы, а один зелох.
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13.05.2021 20:54 Ответить
Кхе,кхе.....результат!....результат стрелкотни огласите,
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13.05.2021 19:29 Ответить
Еврей это не национальность, а религия. Те кто живут по торе-евреи, иудеи и т д. Те кто не соблюдают шабат и 613 заповедей Торы естественно евреями (иудеями) не являются). Разница между ними и украинцами в том что их дедушка ходил в синагогу, делал обрезание и ел кашерную пищу, а украинский дедушка ходил в церковь, крестился и с удовольствие ел свинину! А так никакой разницы. Доказано генетическим анализом.
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13.05.2021 19:32 Ответить
Єрунда. Особливо про генетику.
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14.05.2021 02:44 Ответить
сионистам - можно, гоям - нельзя
а те кто не согласен - антисимит, антисионист
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13.05.2021 19:32 Ответить
Успехов Израилю в утилизации Хамаса и всех ему сочувствущих.
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13.05.2021 20:02 Ответить
Когда в 1967 году, арабы решили покончить с Израилем, надо было задуматься о возможных последствиях...
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13.05.2021 20:24 Ответить
Який жах...
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13.05.2021 20:53 Ответить
я хочу бачити подібне відео, після кожного пуску ракети чи міни в бік української армії.
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13.05.2021 21:04 Ответить
В Писанні сказано, що Армагедон почнеться з дуже маленької країни...
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13.05.2021 21:43 Ответить
<*********** ще ніхто так не обзивав ... !!!
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14.05.2021 03:20 Ответить
Усе можливо... Три дні ескалації: "Хамас" із Сектору Гази випустив по ізраїльських містах понад тисячу ракет, Ізраїль відповів сотнями ракетних і авіаударів - Цензор.НЕТ 5703 Ковiдом Господь застерiгае мир-отямтесь доки не ******, але... Три дні ескалації: "Хамас" із Сектору Гази випустив по ізраїльських містах понад тисячу ракет, Ізраїль відповів сотнями ракетних і авіаударів - Цензор.НЕТ 9718
А далi побачiмо що то воно буде...
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14.05.2021 09:53 Ответить
Три дні ескалації: "Хамас" із Сектору Гази випустив по ізраїльських містах понад тисячу ракет, Ізраїль відповів сотнями ракетних і авіаударів - Цензор.НЕТ 8497 DI GI , мягко говоря , вы не очень умный человек . Если пишете такую херню , что бедных арабов выселяют из их домов в Иерусалиме . Это как в том анекдоте , ну не выиграл , в проиграл и т.д. .А предыстория такая несколько богатых людей покупают недвиж а Иерусалиме , пока суть да дело оформление документов , туда самовольно въезжают арабские семьи и тут начинается самое интересное( левые )суды никак не могут принять решение в течении 7-ми лет , любят дружить с арабами , они же такие няшки Три дні ескалації: "Хамас" із Сектору Гази випустив по ізраїльських містах понад тисячу ракет, Ізраїль відповів сотнями ракетних і авіаударів - Цензор.НЕТ 3239 Три дні ескалації: "Хамас" із Сектору Гази випустив по ізраїльських містах понад тисячу ракет, Ізраїль відповів сотнями ракетних і авіаударів - Цензор.НЕТ 3840 Потом владельцы все таки получают ордер на выселение арабов . Вот тут и началось , что евреи выселяют бедных , несчастных арабов . Факты нужно рассматривать от начала и до конца , а не вырывать середину Три дні ескалації: "Хамас" із Сектору Гази випустив по ізраїльських містах понад тисячу ракет, Ізраїль відповів сотнями ракетних і авіаударів - Цензор.НЕТ 8766 Три дні ескалації: "Хамас" із Сектору Гази випустив по ізраїльських містах понад тисячу ракет, Ізраїль відповів сотнями ракетних і авіаударів - Цензор.НЕТ 6074
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13.05.2021 22:42 Ответить
интересная история! Три дні ескалації: "Хамас" із Сектору Гази випустив по ізраїльських містах понад тисячу ракет, Ізраїль відповів сотнями ракетних і авіаударів - Цензор.НЕТ 9543 а можно фамилии теx "несколько богатых людей"? Три дні ескалації: "Хамас" із Сектору Гази випустив по ізраїльських містах понад тисячу ракет, Ізраїль відповів сотнями ракетних і авіаударів - Цензор.НЕТ 4391
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13.05.2021 23:41 Ответить
не покупайте.
Покупайте в еврейских городах.

То что арабов в бомбежках умирает больше чем евреев - это я тоже не дочитал?
Почему я должен вам верить?

И вообще, что вы делаете на украинском форуме? Зачем мне что-то доказывать? Как мне услышать другую сторону?
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14.05.2021 02:05 Ответить
Дивитися палестинські канали. В оригіналі ...
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14.05.2021 02:46 Ответить
не реагируйте - это провокатор.
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14.05.2021 04:49 Ответить
А ти що робиш на українському форумі? Від тебе "лаптями" смердить за версту!!!
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14.05.2021 09:53 Ответить
Ракеты наверное кацапские или усатого таракана белорусского
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13.05.2021 22:49 Ответить
ракеты - кацапские и иранские
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14.05.2021 04:48 Ответить
https://rg.ru/2021/05/10/verhovnyj-sud-izrailia-otlozhil-slushaniia-o-vyselenii-palestincev.html
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14.05.2021 10:03 Ответить
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