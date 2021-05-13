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"Перед моим лицом жопы не будет": Кива в суде по делу Медведчука ругался с журналистом. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Нардеп ОПЗЖ Илья Кива перед началом заседания суда по делу кума Путина Виктора Медведчука повздорил с журналистом.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале "PavlovskyNews".

Оператор 24-го канала установил штатив, став спиной к Киве, что возмутило нардепа.

Нардеп сказал, чтобы его собеседник не ставил перед ним свою "жопу". В свою очередь сотрудник СМИ потребовал не "тыкать" ему, объяснив, что находится на работе.

"Перед моим лицом жопы не будет. Куда хочешь, туда и это... Я говорю, не надо свою жопу перед моим лицом", - сказал Кива.

После этого еще один нардеп ОПЗЖ Рабинович сказал журналисту, что закроет ему камеру и встал вместе с Кивой со своего места и начал двигать штатив с техникой журналиста.

Читайте: "Титушки" пришли на суд по мере пресечения Медведчуку. ФОТОрепортаж

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+68
В жопі журналіста більше мізків ніж у Ківи в голові.
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13.05.2021 16:07
+64
Быдло.
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13.05.2021 15:58
+56
А навіщо кандидат нОук Ківа поставив перед собою дзеркало? Звісно, жо*пу і побачив...
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13.05.2021 15:59
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аваков,забери своє протеже чи фаберже-соромно мати таке шарікове отрод"є в депутатах!!!
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14.05.2021 08:53 Ответить
Скільки ЩЕ буде терпіти український народ, цих лютих ворогів...???
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13.08.2021 21:21 Ответить
сми зачем вы пиарите этого недоноска ??? просто полный игнор и оно исчезнет не ужели так
тяжело понять или вам лиш бы "новости" ???
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14.05.2021 09:01 Ответить
Редкий случай когда согласен с Кивой по сути, но по не форме, тяга к жопе проявлиась у него. За многие годы работы лично организовал ни одну прессконференцию и главные ******** на них как правило операторы, не путать с журналистами. В массе тв-операторы это петеушное быдло ( такое же как Кива) и ведут они себя нагло, совершенно не обращая внимания на окружающих, просто когда два быдла встречаются получается новость на Цензор)).
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14.05.2021 09:56 Ответить
А це ж ще кандидатом наук не затвердили.
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14.05.2021 10:11 Ответить
Ну... тоже мне вопрос. Как забашляет, так и будет. Могут даже академиком малых и больших академиев назвать. "Перед моїм лицем дупи не буде": Кива в суді у справі Медведчука сварився з журналістом - Цензор.НЕТ 2690
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14.05.2021 11:32 Ответить
Ну разве можно так обидеть целого кандидата наук? Надо было с ним просто пообщаться и объяснить, что его голова как раз и похожа на эту самую жопу. "Перед моїм лицем дупи не буде": Кива в суді у справі Медведчука сварився з журналістом - Цензор.НЕТ 5818
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14.05.2021 11:28 Ответить
Пєрєд ж*пой ж*пи нє будєт... - оксюморон какой-то
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14.05.2021 12:30 Ответить
Та пан кандидат наук Кива..погано вчився...Правильніше казати перед жопоподібним лицем Киви.. не треба стваити просту людську жопу ...бо всі зразу зрозуміють де сама настояща жопа ...не з низу спини як у нормальних людей а на плечах у Киви.Таких продажного уй...бка як Кива ще не бачила Українська земля...
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14.05.2021 12:59 Ответить
"Что б в БУРе сгнить мене, начальник, если лгу.
Но если б ночью эту рожу паразита
Поставить рядом с моей жопой на углу,
Все заорали бы: "Смотрите, два бандита!"
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14.05.2021 13:18 Ответить
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