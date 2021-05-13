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ВСУ приняли на вооружение отечественные беспилотники "Лелека 100", - Таран. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Беспилотный разведывательный летательный аппарат "Лелека 100" приняли на вооружение Вооруженных сил Украины, заявил министр обороны Андрей Таран.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны 13 мая, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что "Лелека" находился в эксплуатации украинской армии с 2016 года, неоднократно применялся в районе проведения операции Объединенных сил и зарекомендовал себя положительно.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Уничтожение позиций наемников РФ на Донбассе: "Сидел бы у себя под Костромой, но решил подразнить украинцев голой сракой!". ВИДЕО беспилотника

"Проверено, что этот БПЛА помогает артиллерии метко поражать цели уже со второго выстрела. Мы приняли на вооружение образец, который уже проходил испытания не только на полигонах, но и в реальных боевых условиях", – отметил Таран.

В Минобороны подчеркивают, что передача данных с беспилотника "Лелека 100" происходит в режиме реального времени, а видеотрансляция – путем кодирования данных, что исключает возможность его перехвата стандартными видеоприемниками.

Таран добавил, что беспилотники для Вооруженных сил Украины будут производить на основе комплектующих отечественного производства. Поставку комплексов в ВСУ ожидают уже в этом году.

В мае 2020 года пограничники провели учения в Черкасской области по воздушному мониторингу границы с помощью "Лелеки 100".

ВСУ приняли на вооружение отечественные беспилотники Лелека 100, - Таран 01
ВСУ приняли на вооружение отечественные беспилотники Лелека 100, - Таран 02
ВСУ приняли на вооружение отечественные беспилотники Лелека 100, - Таран 03
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Топ комментарии
+12
Гарна лялька,і дуже потрібна.
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13.05.2021 16:50
+8
Очерная красивая "лапша" на уши населению!! Где НЕПТУНЫ И ОЛЬХА и 120-ти милимитровые самоходные миномёты?? ДОЛБОДЯТЛЫ от ВСУ!!
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13.05.2021 17:05
+6
ВСУ приняли на вооружение отечественные беспилотники / Климкин посетил Израиль и заявил, что Киев заинтересован в покупке беспилотников . Компания "Israel Aerospace Industries" согласилась продать дроны Украине. Израиль отменил решение о поставке беспилотных летательных аппаратов в Украину после звонка Путина Нетаньяху. Повезло , что не связались с израильской сранью.
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13.05.2021 17:06
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Правила форума Совет форумчан
Музыка эпичная конечно, внушает ужас врагу.
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13.05.2021 16:48 Ответить
Краще б ударні та розвідувальні безпілотники Касьянова закупили.
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13.05.2021 18:30 Ответить
Може згодом усі поскупляють.
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13.05.2021 18:39 Ответить
Згодом будуть купляти все що може Україна виробляти, але ще є час розгорнути виробництво найкращих та найдешевших БПЛА. Касьянов має сереж своїх моделей супердешевий БПЛА за 10 тис. доларів, який можна виробляти десятками тисяч одиниць, на місяць і Касьянов готовий віддати права на цей БПЛА державі безкоштовно, або навіть робити цей БПЛА для ЗСУ без заробітків!
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13.05.2021 19:46 Ответить
Вот этого тупого идиота, который топил за Зелю?

ЗСУ взяли на озброєння вітчизняні безпілотники "Лелека 100", - Таран - Цензор.НЕТ 6930
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13.05.2021 19:29 Ответить
Байрактари не потрібні Україні, вони не підходять для ведення війни з росією!
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13.05.2021 19:47 Ответить
Таблетки принять не забудь, эксперд. Только синих не переборщи.
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13.05.2021 19:52 Ответить
Він звісно ідіот-копіпастер, але в даному випадку виразив (невдало) САРКАЗМ.
Маю надію, що ви це зрозуміли)
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13.05.2021 20:07 Ответить
Да нет. Это не сарказм. Он это лепит не в первый раз. Было дело когда доказывал, что все беспилотники неправильные и только Касьянов делает правильные.
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13.05.2021 20:11 Ответить
Знаю я його) Унікальний хомо, до сапіенсу не дотягує)
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13.05.2021 20:14 Ответить
Лично знаете? Поделитесь.
Ато, утомил до невозможности)))
1. Винтовки фуёвые (не стреляют на 5 км).
2. ПТУР, говно (не имеют избирательного канала цели).
3. РСЗО (тоже говно, ибо не ложатся на корректируемую траекторию).
4. БМП (тоже говно, потому что не имеют пушек калибра 100 мм).
5. Бронированные катера (абсолютное говно, потому что не имеют броневого корпуса линкора и БПЛА+РСЗО+ПКР).
6. БПЛА (отстой, потому что нет ВОЙСК БПЛА).
7. пилкивник Гриценко, самый офуенный.
8...9...10....
Что-то я за.... е...
Что я ещё забыл, а остальные вспомнят? )))))
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13.05.2021 22:21 Ответить
Весь его бред запоминать -- можно рак сознания получить. Хворе воно, на всю больную голову.
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13.05.2021 22:47 Ответить
Я одно время, собирал сказания ИксПерДа.
Сортировал, для рассказов под рюмку чая...
Потом, я просто утомился копировать бред, заместителя пилкивника Грицацуева, по точному пулемётному огню, стоя, с боевых слонов в окопе ночью.
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13.05.2021 22:52 Ответить
Терпение же у вас! ЗСУ взяли на озброєння вітчизняні безпілотники "Лелека 100", - Таран - Цензор.НЕТ 7689
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13.05.2021 22:55 Ответить
работа такая)))
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13.05.2021 23:01 Ответить
Знаю виртуально, наблюдаю давно. Копипаст раздражает своим безумием! Знает ВСЕ и про ВСЕ. Хватает по верхам, даже не понимая о чем буровит)
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14.05.2021 01:18 Ответить
Сарказм можна виказувати у більш простій формі, народ ЗЕ обрав, а ви хочете розуиіння)
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13.05.2021 20:09 Ответить
Т.е. Касьянов этого не говорил? Или это не Касьянов утверждал, что закупаемые Байрактары -- это бесполезное дерьмо против современного ПВО Раши? Что это беспилотники для полицейских, а не военных задач. И прочую тупую лабуду.

Ну и? Видео уничтожения рашенских средств РЭБ и ПВО Байрактарами сами в сети найдете, или как?
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13.05.2021 22:02 Ответить
Любой желающий (но вы - судя по вашей истерике - к ним не относитесь) всегда может без малейшего труда ознакомиться с аргументами/основаниями/доводами Касьянова!
И практика подтвердила его правоту! Например:
«...ещё ни разу турецкие беспилотники не применялись там, где у противника действительно есть современные средства ПВО. Те же старые советские "Осы", которые уничтожены в Карабахе, не сбивают цели, идущие выше 5 км, и дальше 7 км. Просто ракета комплекса, "заточенная" на работу против вертолётов и самолётов штурмовой авиации, дальше не летает. А старенький радар с трудом обнаруживает цели с ЭПР (эффективная площадь рассеивания) меньше 0,2 кв.м, а у "Байрактора" она порядка 0,1 кв.м. Вот и получается, что турецкий самолётик, поражающий с высоте 7 км цели на дальности до 14 км, выходит недосягаемым для чуда советского оборонпрома семидесятых годов. Ничего удивительного…» (Юрий Касьянов 28 сентября )
То же самое говорил и Бутусов: «Часть "Ос" были в боевой готовности, радары включены, но "Байрактары" они не видели… "Осы" - устаревшая система…» - из 30.09.20 «Война в Карабахе: что происходит по данным объективного контроля за трое суток? Что важно для понимания войны в Украине?» https://censor.net/ru/resonance/3222123/;
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14.05.2021 14:11 Ответить
Вранье. Причем тупое вранье. Байрактары уничтожали в Ливии хваленные рашенские РЭБ и Панцири С1. Видео валом в сети. И это никак не назовешь устаревшим ПВО. Ну и что еще соврете?
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14.05.2021 14:17 Ответить
Вы, - в добавок ко всему, - печатный текст не воспринимаете???... Совсем??... В ЧЁМ "враньё"?!...
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14.05.2021 19:40 Ответить
Да неужели? Т.е. это не вы тут на пару с Касьяновым заявляете, что Байрактары бесполезны против современных средств РЭБ и ПВО. Видео по Ливии сами, надеюсь, сможете найти? Или так и будете продолжать тупо врать? ЗСУ взяли на озброєння вітчизняні безпілотники "Лелека 100", - Таран - Цензор.НЕТ 6298
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14.05.2021 19:44 Ответить
Или вот ещё:
Юрий Касьянов 11 октября в 21:39 - Судя по видео Минобороны Азербайджана, у армянских вооружённых формирований в Нагорном Карабахе полностью отсутствует эффективная система ПВО.

Юрий Касьянов 19 октября в 23:23 · Ещё про войну в Карабахе.
Юрий Касьянов 7 ч. · Армяне (https://www.ermenihaber.am/.../10/26/bayraktar/196678...) провели детальный анализ обломков сбитых в Нагорном Карабахе турецких "Байрактаров", и раскрыли секрет полишинеля - беспилотник не столько турецкий, сколько американский, канадский, немецкий, британский...
Юрий Касьянов 29 ноября, 16:26 · #досвід_війни СЕМІНАР Уроки війни в Карабасі 28.11.2020
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14.05.2021 14:12 Ответить
Ответ выше. Повторять не буду.
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14.05.2021 14:18 Ответить
Да я уже поняла, что доводы логики вам недоступны...

Господи, дорогой вы мой 18c49ed2, простите меня, ради всего святого, что же вы сразу не сказали, что вы идиот?
А я с вами спорю тут, аргументы какие-то привожу. Господи, как же неудобно получилось! Да если бы я знала, вот ей-богу!...
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14.05.2021 19:44 Ответить
Вам сказанное мешает понять религия или врожденное скудоумие? Но и то и другое только ваши собственные проблемы. ЗСУ взяли на озброєння вітчизняні безпілотники "Лелека 100", - Таран - Цензор.НЕТ 914
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14.05.2021 19:49 Ответить
Очевидно вас, "умник" 18c49ed2, устраивает вот такое положение - «Да, мы не сделали "байрактор". И не сделаем, потому что такая система требует развития смежных областей - в первую очередь бортовой РЭА. А у нас ничего такого в стране нет. У нас считается возможным тратить более 70 млн долларов на турецкие БПЛА. В то время как история успеха компании "Байкар" началась с 2003 года, когда Турция приняла решение создать свою отрасль беспилотной авиации, и выделила порядка 10 млн долларов господдержки компании зятя Эрдогана. Потом ещё 100 млн. Турки сознательно создали целую индустрию». (Юрий Касьянов 5 октября в 21:06) и вы жаждете чтобы оно сохранялось и в дальнейшем...
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13.05.2021 21:27 Ответить
А может Касьянову напомнить как он оправдывал Зелю, назвавшего Украину публичной девкой? Или как заявлял что голосовать надо за Зелю, потому что Порошенко должен обязательно уйти?

Тож кушайте теперь по полной. Смачного. Запрещенная на передке и расформированная зеленой пошестью аэроразведка на совести и этого козла. Ведь хуже не будет, правда? Или хуже уже дальше некуда?
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13.05.2021 22:20 Ответить
Касьянов против Пороха, но за зелю не топил. На выборах голосовал за Кошулинского. Твк, что не надо фейки разгонять.
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13.05.2021 22:44 Ответить
Дословно привести или сами найдете по фразе?

«Голосовать надо за Зеленского, потому что Порошенко должен уйти» - Касьянов
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13.05.2021 22:49 Ответить
шо за чьос?
хіба в нас не таємне голосування?
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14.05.2021 01:24 Ответить
Фейки розганяють порохоботи на підсосі у кремлівської консерви - сиволапого гетьмана. Зверніть увагу, що вони намагаються приліпити негатив до всіх людей, які приносят РЕАЛЬНУ користь Україні.
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14.05.2021 07:55 Ответить
Т.е. это не дословно слова Касьянова? Точно?

".... турецкий "Байрактор" предназначен для поиска, обнаружения и уничтожения точечных целей в условиях отсутствия у противника современных средств ПВО.

Попросту говоря, он предназначен для борьбы с курдскими повстанцами, которые десятки лет борются за независимость Курдистана. Именно для этого "Байрактор" может долго барражировать над заданным районом, охотясь за караванами, автомобилями и отдельными боевиками. При этом скорость аппарата не превышает 220 км/ч, а крейсерская всего 130 км/ч - меньше чем у истребителей Первой мировой войны. Это очевидная плата за экономичность и долгое время полёта.

Bayraktar TB2, по своей сути, - это большой патрульный, полицейский, жандармский аппарат, но никак не военный. Его способность нести бомбовую нагрузку 50 кг не должна вводить в заблуждение - это всего-навсего одна или две управляемые планирующие бомбы или управляемые ракеты для уничтожения слабозащищённых объектов. Но вот добраться до объекта атаки в условиях противодействия современных средств ПВО и РЭБ такой аппарат не может...."
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14.05.2021 11:02 Ответить
Теперь о Зеле, когда он назвал Украину публичной девкой:

".... Каждый день гибнут солдаты на войне, каждый день не хватает медикаментов в госпиталях, и каждый день у нас - попойки и салюты. Ничто не трогает, не смущает, не возмущает. Как вдруг прилюдно Украину назвали публичной девкой, и за державу, наконец, стало обидно. Вот уж точно - смешно"
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14.05.2021 11:07 Ответить
Теперь о Зеле и Порохе

"....Зеленский - «кот в мешке».
Неизвестно, каким он будет президентом. Хорошим, посредственным, или самым плохим…
Но это шанс для Украины.
Уход Порошенко - это шанс на перемены.
Шанс на будущее, которого с Петей нет.
И не надо бояться.
Давайте воспользуемся шансом, а решать новые проблемы будем по мере их поступления...."

Ну и кто тут врет? Вот вы и восспользовались шансом на перемены -- развалить экономику, финансы, социалку, армию и оборонку. Тож теперь лучше бы уже помолчали за свой мешок с котами от олигархов.
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14.05.2021 11:13 Ответить
1. Ну, если вам, неуважаемый "умник" 18c49ed2, не нравится свободный выбор свободного украинского народа и право свободного голосования за кого угодно, то вы точно - скорее всего - или рашистский пропа@андон, или просто недоумок! И место ваше - на московии, где вы всегда найдёте приятное вам единообразие любых "голосований".
2. А ваше утверждение, что отсутствие аэроразведки "на совести" Касьянова - только ваши личные фантазии/бред/галлюцинации! Поинтересуйтесь на досуге - кому именно и в каком именно состоянии психики так (как вам) присущи безосновательные утверждения. Если сумеете найти ответ, то вот ""это" - вы и есть... Но вы не расстраивайтесь, сейчас всё лечат.
3. А вообще - «…Есть у нас подозрение, мил человек» © , что не Касьянов вам не нравится, а вам очень не нравится, что Касьянов не молчит, а вскрывает как у нас «внедряется» новационная техника - Юрий Касьянов 3 декабря, 14:02 ·
4. И вообще - выступая против Касьянова и разроботок «A.Drones»,
вы становитесь очень похожи на какое-то пропага@донское мурло (которое нанято исключительно для распускания дезинформации) мурлом, «сидящем» на бюджете и покупающем с откатами турецкую продукцию....
А может быть - вообще - какое-то рашистское мурло/антиукраинский тролль-провокатор/рашистский пропага@дон (ху@ло - одним словом)
Так что - ваше место - на «паРаше»!
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14.05.2021 14:16 Ответить
Ну да. Выбор украинского нарида -- это запрет ответки, контраснайперских групп и аэроразведки на передке. Это же так хорошо для Украины. Или нет? И выбор украинского нарида -- это расформирование аэроразведки от слова совсем. Это тоже полезно для Украины. А угробленный оборонзаказ? А замороженная ракетная программа?
И вообще, куда делся тот нарид, типа Касьянова, который все здесь делал вместо Порошенко? Где он? Почему теперь ничего не делает? ЗСУ взяли на озброєння вітчизняні безпілотники "Лелека 100", - Таран - Цензор.НЕТ 5588
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14.05.2021 14:25 Ответить
Да не увиливайте!...
Ни об одной из этих тем в этой теме (ВСУ приняли на вооружение отечественные беспилотники "Лелека 100", - Таран. ВИДЕО) речь не шла.
Так что - как вы изволили написать в 13.05.2021 19:29 - "тупой идиот" это вы сами!
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14.05.2021 19:28 Ответить
Да неужели? Т.е если здесь об этом речь не шла, то в реальности этого нет? И вы типа выбрали в 2019 году большого государственника, который день и ночь укрепляет нашу армию, а не наоборот?
Можно узнать, что вы принимаете такое забористое? ЗСУ взяли на озброєння вітчизняні безпілотники "Лелека 100", - Таран - Цензор.НЕТ 881
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14.05.2021 19:48 Ответить
Пожалуйста - истерите где-нибудь/с кем-нибудь/со "своими", например...
Может быть когда-нибудь и сумеете понять, что избрание Зеленского/«Слуг народа» - прямое следствие пяти лет правления выдающегося фарисея Порошенко! Его насквозь лживый, лицемерный, плутократический режим серых, мелких и мелочных людишек сам себе выкопал яму. Страна буквально, стонала от коллективной ненависти и даже не от конкретной ненависти к условным «свинарчукам», а от иррационального осознания порочности, как самого Порошенко, так и всех из «Порошенко & C°». Страна стала готова «обнять» лю-бо-го, кто вышвырнет прочь эту крысиную орду.
Если бы во второй тур вместе с Порошенко вышел бы - буквально - какой-нибудь кот, то и он обязательно бы выиграл бы выборы!
Вот поэтому - в первом туре «ЗА» политически безграмотного Зеленского (за «кота в мешке») проголосовали 30,2%, а во втором - к ним добавились ещё 43% пришедших на выборы - не те, кто «ЗА» Зеленского, а те, кто «ПРОТИВ» Порошенко…
Кстати - "73%"－это мощный ход зе-политтехнологов. При колличестве в 45% явившихся на участки для голосования избирателей - эти «73%» превращаются в 33% общего количества избирателей
Народ уже дал оценку «Порошенко & C°» 21 апреля 2019 года! И эта оценка переоценке не подлежит! Так же большинство народа сделают выводы и никогда больше не проголосуют ни за Зеленского, ни за «СН»!
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14.05.2021 19:59 Ответить
Да неужели? ЗСУ взяли на озброєння вітчизняні безпілотники "Лелека 100", - Таран - Цензор.НЕТ 1388 Судя по вашей реакции выше на оригинальные слова Касьянова и на голую правду о вашем кумире -- то истерика как-раз не у меня ЗСУ взяли на озброєння вітчизняні безпілотники "Лелека 100", - Таран - Цензор.НЕТ 1388 ЗСУ взяли на озброєння вітчизняні безпілотники "Лелека 100", - Таран - Цензор.НЕТ 1388 ЗСУ взяли на озброєння вітчизняні безпілотники "Лелека 100", - Таран - Цензор.НЕТ 1388

И т.е. когда мудрый нарид в 2010 выбрал вора и манкурта Овоща, то это тоже "переоценке не подлежит"? ЗСУ взяли на озброєння вітчизняні безпілотники "Лелека 100", - Таран - Цензор.НЕТ 1388
Еще раз -- что вы принимаете такое? Осторожнее с этим, сгорите невзначай ЗСУ взяли на озброєння вітчизняні безпілотники "Лелека 100", - Таран - Цензор.НЕТ 1388
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14.05.2021 20:07 Ответить
Гарна лялька,і дуже потрібна.
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13.05.2021 16:50 Ответить
Только она уже принята на вооружение еще лет 5 назад.
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13.05.2021 19:30 Ответить
Она используется уже 5 лет, а на вооружение принята только сейчас..
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13.05.2021 21:22 Ответить
это как это 300 штук беспилотников, комплексы целые и т.д. - незаконные ? ЗСУ взяли на озброєння вітчизняні безпілотники "Лелека 100", - Таран - Цензор.НЕТ 4985
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13.05.2021 22:51 Ответить
Почему незаконные? Не принятые на вооружение и незаконные - 2 большие разницы.
У нас и система целенаведения волонтерами разрабатывалась с 2014го года и успешно функционирует в армии - но так и не принята на вооружение официально.
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13.05.2021 23:03 Ответить
в войсках ее уже 300 штук
БпЛА «Лелека-100» на позашляховиках HMMWV, підготовка до параду до Дня Незалежності, 2018 рік
https://uk.wikipedia.org/wiki/
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13.05.2021 22:50 Ответить
Да. Ее вовсю применяют с 2016 года. Но тут срочно понадобилось хоть что-то сказать. Только забыли добавить, что расформировали аэроразведку, до этого уже запретив ее на нуле.
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13.05.2021 22:54 Ответить
Таран то потом отбрешется но.
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13.05.2021 16:53 Ответить
Музыка конечно.... ВСУ приняли на вооружение отечественные беспилотники "Лелека 100", - Таран - Цензор.НЕТ 6382
как буд-то Апач выпустили с конвеера
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13.05.2021 16:55 Ответить
Здорово, раньше такие штуковины пионеры делали.
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13.05.2021 16:56 Ответить
Ага ага...Піонери панятія нє імєлі шо відєокамера в 4к за 100 долл. Может на ладоні памєстіццо
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13.05.2021 18:54 Ответить
Піонери і не могли мати тких понять. Ви теж не з айфоном в руках народилися)
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13.05.2021 20:11 Ответить
делали делали ... а до уровня Boston Dynemics не доделали...
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14.05.2021 01:13 Ответить
Вперёд Лелеки ,на моЦкву ,с микро ядерными зарядами на борту ,во Славу Украины вперёд !!! ВСУ приняли на вооружение отечественные беспилотники "Лелека 100", - Таран - Цензор.НЕТ 1249
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13.05.2021 17:01 Ответить
Очерная красивая "лапша" на уши населению!! Где НЕПТУНЫ И ОЛЬХА и 120-ти милимитровые самоходные миномёты?? ДОЛБОДЯТЛЫ от ВСУ!!
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13.05.2021 17:05 Ответить
ВСУ приняли на вооружение отечественные беспилотники / Климкин посетил Израиль и заявил, что Киев заинтересован в покупке беспилотников . Компания "Israel Aerospace Industries" согласилась продать дроны Украине. Израиль отменил решение о поставке беспилотных летательных аппаратов в Украину после звонка Путина Нетаньяху. Повезло , что не связались с израильской сранью.
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13.05.2021 17:06 Ответить
реально, раньше такие в кружках школьных собирали, эх сейчас бы тех пионеров, они б штук по десять таких бы в неделю лепили, а если на все школы раскидать, то и получится как у арабов, вроде и ракеты из труб, но их дохрена
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13.05.2021 17:11 Ответить
Оптику тоже ваши пионЭры лепили? Системы телеметрии и передачи данных, автопилот?
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13.05.2021 18:17 Ответить
Лобзіком по фанері ті піанєри ліпили....
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13.05.2021 18:55 Ответить
и как, много моделей собрал, пионер? )
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13.05.2021 18:47 Ответить
Тема приземления как-то слабо раскрыта.
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13.05.2021 17:28 Ответить
......парашют , скорее , а может "камикадзе"
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13.05.2021 19:56 Ответить
Кацпские "груз200" в этом не совсем уверены. И почему их так точно накрыла мина в блиндаже..да хрен его знает?
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13.05.2021 17:50 Ответить
Андрею Полтаве респект.
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13.05.2021 17:49 Ответить
Чим ти годуєш наших воїнів, падлюка?
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13.05.2021 18:04 Ответить
Хех ... Принцип запуску зашибісь. Так оператору і вухо відрізати може.
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13.05.2021 18:31 Ответить
ЗСУ взяли на озброєння вітчизняні безпілотники "Лелека 100", - Таран - Цензор.НЕТ 426

наші конструктора самиє конструкторатиє в світі ЗСУ взяли на озброєння вітчизняні безпілотники "Лелека 100", - Таран - Цензор.НЕТ 426
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13.05.2021 18:34 Ответить
...сделаешь лучше покажешь... а вообще Гагарина на Украинской ракете в космос запустили ... так шо .... и первая подводка - была разработана козаками ... и первый вертолёт - украинская разработка ... так шо ... нах пшол.
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14.05.2021 01:15 Ответить
- Гагарина на Украинской ракете в космос запустили - брєд ...

- первая подводка - была разработана козаками - Чорне море теж вони викопали ...

- первый вертолёт - украинская разработка - рожеві соплі ...
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14.05.2021 02:16 Ответить
если бы ты смотрел внимательно - то увидел бы что запуск пропеллера происходит после запуска аппарата с катапульты...
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14.05.2021 01:22 Ответить
Це катапульта ? Якась гума ...
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14.05.2021 02:17 Ответить
Праве хвостове оперіння у оператора за голову заходить. Щоб запустити - тре підкинути. Важить кг 5-7 ... Трохи не вгадав - травма.
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14.05.2021 02:54 Ответить
Боти сьогодні цитують методичку:
"раньше такие в кружках школьных собирали"
"раньше такие штуковины пионеры делали"
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13.05.2021 18:32 Ответить
"уровень авиамодельного кружка для подростков"
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13.05.2021 18:33 Ответить
А запуск з плеча ?? Це Вам як ??
Якби він легший був, то можна було б з руки. А так, травма голови. Не дай Б -х , звичайно.
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13.05.2021 18:38 Ответить
так там катапульта використовується - ви хіба не бачили?
Двигун запускається після розгону апарата катапультою.
Хоча згоден, що у разі збоїв боєць ризикує
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13.05.2021 19:09 Ответить
Це катапульта ? Якась гума ...
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14.05.2021 02:18 Ответить
Разведывательный ероплан,такое себе достижение.Ударный беспилотник вот это новость,а это шляпа
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13.05.2021 19:26 Ответить
сделай лучше ... хотя бы лучше чем твой коммент за 0,0003 бакса)))
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14.05.2021 01:24 Ответить
Вибачте, але запуск не витримує ніякої критики.
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13.05.2021 19:30 Ответить
если РСЗО "Верба" зе-слуги "взяли на вооружение" БЕЗ ракет,
то беспилотники они "взяли на вооружение" без пультов управления?
ЗСУ взяли на озброєння вітчизняні безпілотники "Лелека 100", - Таран - Цензор.НЕТ 8896
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13.05.2021 21:18 Ответить



tZE inform

@tZEinform

·2 ч

"ВСУ приняли на вооружение отечественные беспилотники "Лелека 100" " - министр обороны Таран ...которые находятся на вооружении с 2016 года. А все что вы сделали - расформировали подразделение аэроразведки. Вас всех нужно судить. И вас будут судить.
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13.05.2021 21:37 Ответить
Понятно что это военная тайна. В смысле сколько уже сделано этих самолётиков. Но хоть один 0 в том количестве есть в конце цифры?
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13.05.2021 21:55 Ответить
Дятлы пишут текст..!!
Что Это может поражать?? весит максимум 3 килограмма............
Нет слов просто..
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14.05.2021 00:16 Ответить
Мабуть таки більше 5 кг ...
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14.05.2021 02:19 Ответить
ужос, а как же попил с турецких? ой бяда, нельзя так просто взять -и купить свои ЗСУ взяли на озброєння вітчизняні безпілотники "Лелека 100", - Таран - Цензор.НЕТ 7365
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14.05.2021 00:20 Ответить
Если я правильно понял Тарана,то приняли на вооружение всего один экземпляр "Лелеки",а потом,может быть,закупят еще?! Если это так,то ну и с...ка и г...да этот Таран.Это какое-то издевательство уже не знаю над чем,над всем и всеми!
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14.05.2021 09:43 Ответить
 
 