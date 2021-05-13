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Медведчук (1754) столкновения (503) суд (24701) титушки (506)

Титушки сорвали развернутый под судом баннер "Стус чекає. Медведчук під арешт!", произошла потасовка. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

На входе в Печерский райсуд Киева, где проходит заседание по избранию меры пресечения народному депутату Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку, развернули баннер. В результате произошли стычки между активистами и титушками.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

В Печерском райсуде Киева проходит заседание по избранию меры пресечения Виктору Медведчуку. Тем временем, на входе в здание суда активисты развернули баннер с надписью: "Стус чекає. Медведчук під арешт!". Затем активисты начали скандировать: " Медведчук під арешт!" В это время, титушки сорвали плакат и попытались вырвать его из рук активистов. В результате возникла небольшая потасовка.

Полиция диалога отвела в сторону участников инцидента и бесседует с ними.

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Титушки сорвали развернутый под судом баннер Стус чекає. Медведчук під арешт!, произошла потасовка 01
Титушки сорвали развернутый под судом баннер Стус чекає. Медведчук під арешт!, произошла потасовка 02
Титушки сорвали развернутый под судом баннер Стус чекає. Медведчук під арешт!, произошла потасовка 03
Титушки сорвали развернутый под судом баннер Стус чекає. Медведчук під арешт!, произошла потасовка 04
Титушки сорвали развернутый под судом баннер Стус чекає. Медведчук під арешт!, произошла потасовка 05
Титушки сорвали развернутый под судом баннер Стус чекає. Медведчук під арешт!, произошла потасовка 06
Титушки сорвали развернутый под судом баннер Стус чекає. Медведчук під арешт!, произошла потасовка 07
Титушки сорвали развернутый под судом баннер Стус чекає. Медведчук під арешт!, произошла потасовка 08
Титушки сорвали развернутый под судом баннер Стус чекає. Медведчук під арешт!, произошла потасовка 09
Титушки сорвали развернутый под судом баннер Стус чекає. Медведчук під арешт!, произошла потасовка 10
Титушки сорвали развернутый под судом баннер Стус чекає. Медведчук під арешт!, произошла потасовка 11
Титушки сорвали развернутый под судом баннер Стус чекає. Медведчук під арешт!, произошла потасовка 12
Титушки сорвали развернутый под судом баннер Стус чекає. Медведчук під арешт!, произошла потасовка 13
Титушки сорвали развернутый под судом баннер Стус чекає. Медведчук під арешт!, произошла потасовка 14
Титушки сорвали развернутый под судом баннер Стус чекає. Медведчук під арешт!, произошла потасовка 15
Титушки сорвали развернутый под судом баннер Стус чекає. Медведчук під арешт!, произошла потасовка 16
Титушки сорвали развернутый под судом баннер Стус чекає. Медведчук під арешт!, произошла потасовка 17
Титушки сорвали развернутый под судом баннер Стус чекає. Медведчук під арешт!, произошла потасовка 18
Титушки сорвали развернутый под судом баннер Стус чекає. Медведчук під арешт!, произошла потасовка 19
Титушки сорвали развернутый под судом баннер Стус чекає. Медведчук під арешт!, произошла потасовка 20
Титушки сорвали развернутый под судом баннер Стус чекає. Медведчук під арешт!, произошла потасовка 21
Титушки сорвали развернутый под судом баннер Стус чекає. Медведчук під арешт!, произошла потасовка 22
Титушки сорвали развернутый под судом баннер Стус чекає. Медведчук під арешт!, произошла потасовка 23

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напомним, 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Следователи СБУ проводили обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Медведчука на Большой Васильковской в Киеве и еще в двух жилых домах народного депутата в Киеве.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

На брифинге Иван Баканов заявил, что уведомленный о подозрении в государственной измене народный депутат из фракции ОПЗЖ Тарас Козак в настоящее время находится в РФ, а его коллега по фракции Виктор Медведчук - в Украине.

12 мая Медведчук пришел в Офис генпрокурора, чтобы ознакомиться с подозрением. Он хотел без предварительных договоренностей попасть в кабинет генпрокурора Венедиктовой, но его не пустили. Вместе с тем, ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
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Топ комментарии
+45
уже сам факт того что мусора защищают титушек - говорит о многом.. в т.ч. и близкой дружбе авакова-коломойского, и о шоу для лохтората зеленского
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13.05.2021 17:18
+39
Интересно, кто же эти загадочные люди в масочках и трениках ?.. 2021-й на дворе, а не 2014. Аваков, Баканов, Венедиктова, вы как там? Титушки сорвали развернутый под судом баннер "Стус чекає. Медведчук під арешт!": произошла потасовка - Цензор.НЕТ 68
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13.05.2021 17:20
+29
Активістам уважуха і респект !!
Проплаченим тітуханам і зрадникам ганьба !
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13.05.2021 17:24
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Неужели не могли там навалять заробитчанам из Московии ?
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13.05.2021 17:19 Ответить
Але ж як би то були заробiтчане с Козлостану ...найжахливіше що це українці ...курва... громадяни України ..
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13.05.2021 17:41 Ответить
Щось не помітив горлопанів-"націоналістів" часів Порошенка, що скандувати "Чому не сидить Медведчук?"
І куди вони всі позникали? Невже Луб'янка бабла не виділила?
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13.05.2021 17:52 Ответить
Копят силы на защиту петьмана. Тітушки зірвали розгорнутий під судом банер "Стус чекає. Медведчук під арешт!": сталася бійка - Цензор.НЕТ 8969
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13.05.2021 17:58 Ответить
Мерзский, это ваши ушлепки такой ерундой занимаются , когда бенька деньжат подкидывает
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13.05.2021 18:57 Ответить
вони давали можливість вам це зробити.
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13.05.2021 20:08 Ответить
А хто такі "націоналісти", шановний ?
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13.05.2021 21:11 Ответить
уже сам факт того что мусора защищают титушек - говорит о многом.. в т.ч. и близкой дружбе авакова-коломойского, и о шоу для лохтората зеленского
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13.05.2021 17:18 Ответить
є підозва, що аваков та мертвечук взагалі діють у зв'язці
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13.05.2021 18:11 Ответить
Падлы! Соватники медвечукчи рублики отрабатывают.
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13.05.2021 17:18 Ответить
Шо за "полиция диалогу"?
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13.05.2021 17:19 Ответить
більше схожа на "поліцію монологу"
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13.05.2021 18:12 Ответить
Интересно, кто же эти загадочные люди в масочках и трениках ?.. 2021-й на дворе, а не 2014. Аваков, Баканов, Венедиктова, вы как там? Титушки сорвали развернутый под судом баннер "Стус чекає. Медведчук під арешт!": произошла потасовка - Цензор.НЕТ 68
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13.05.2021 17:20 Ответить
Это те же титушки, которые в 2014 избивали и убивали Майдан. Только хозяина сменили на Медведчука и находятся они сейчас под контролем ФСБ и ГРУ, это фактически гибридные "зеленые человечки", которые также, как "монахи" с военной выправкой в монастырях РПЦ МП, ждут сигнала от своих российских спецслужб начать действовать в тылу Украины. Это - второй фронт. СБУ хоть это видит, или уже под контролем РФ?
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13.05.2021 23:22 Ответить
Активістам уважуха і респект !!
Проплаченим тітуханам і зрадникам ганьба !
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13.05.2021 17:24 Ответить
питушне-маслины в гребни.
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13.05.2021 22:22 Ответить
Фотка ржачная)))
Титушки сорвали развернутый под судом баннер "Стус чекає. Медведчук під арешт!": произошла потасовка - Цензор.НЕТ 1308
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13.05.2021 17:30 Ответить
Ну и что здесь нашёл ржачного, клоун ты недоделанный???
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13.05.2021 17:46 Ответить
сумно, дівчатам ніхто не допомагає з мужиків.
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13.05.2021 18:10 Ответить
Вперта. Тітушки зірвали розгорнутий під судом банер "Стус чекає. Медведчук під арешт!": сталася бійка - Цензор.НЕТ 5628
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14.05.2021 07:33 Ответить
Земля, що втратила Стуса, Симоненка та ще безліч представників справжньої національної еліти натомість отримала мертвяків,кучм,хамів,бойок та інше кацапо-комуняцьке бидло яке видає себе за справжню еліту🥴 горе нам.
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13.05.2021 17:31 Ответить
Що є, поліція діалогу?
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13.05.2021 17:31 Ответить
А ти звідки?
В Україні "ПОЛІЦІЯ ДІАЛОГУ" існує з осені 2017-го року. Тітушки зірвали розгорнутий під судом банер "Стус чекає. Медведчук під арешт!": сталася бійка - Цензор.НЕТ 9014
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13.05.2021 17:44 Ответить
Я з Миколаєва, а ти?
Я не цікавлюсь змінами у структурі МВС, то мені не цікаво особливо.
Просто останнім часом стали частенько потрапляти в кадр нашивки з діалогом.
Так і шо то таке?
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13.05.2021 17:48 Ответить
Гугл в помощь.
Если "цікаво особисто". Тітушки зірвали розгорнутий під судом банер "Стус чекає. Медведчук під арешт!": сталася бійка - Цензор.НЕТ 5320
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13.05.2021 17:51 Ответить
Вы всегда такие насыщенные смыслом советы даете? Или жене не рискуете?
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13.05.2021 17:55 Ответить
При чём здесь жена?
Уже "не цікаво"? Тітушки зірвали розгорнутий під судом банер "Стус чекає. Медведчук під арешт!": сталася бійка - Цензор.НЕТ 6343
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13.05.2021 17:57 Ответить
Если вам нечего сказать по вопросу, то на кой ляд писать генитальные советы, про Гугл?
Недержание? Просто мимо проходите, ответит тот, кому есть что сказать, а не бабские советы выдавать.
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13.05.2021 18:08 Ответить
Ответили? Тітушки зірвали розгорнутий під судом банер "Стус чекає. Медведчук під арешт!": сталася бійка - Цензор.НЕТ 5619
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13.05.2021 19:52 Ответить
Значит никому та довира не интересна. Спрошу у знакомого полковника.
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13.05.2021 20:02 Ответить
Брешешь ты, падлюка. Я тоже не интересуюсь, особо переменами в полиции, но не видеть за эти годы этих ребят в Украине невозможно. Походу твой Николаев в подмосковье.
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13.05.2021 18:49 Ответить
Высралось, болезное? Полегчало?
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13.05.2021 19:17 Ответить
Спалилось, животное?
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13.05.2021 21:39 Ответить
Да у тебя дрысня. Ну ты и вонючая ипанашка.
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13.05.2021 22:39 Ответить
Вiдзняти на камери всю цю тітушню підарасню прокацапську, всi цi морди повинні бути зафіксoванi для подальшої ідентифікації
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13.05.2021 17:39 Ответить
Кремації)
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13.05.2021 18:09 Ответить
Тітушки зірвали розгорнутий під судом банер "Стус чекає. Медведчук під арешт!": сталася бійка - Цензор.НЕТ 9310
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13.05.2021 18:24 Ответить
Интересно, всей этой титушне платят за усердие, чтобы обязательно руки протягивали, подходили ругаться, оскорбляли? Если стоять в стороне, то не заплатят? Вообще конечно мне тяжело понять таких товарищей. Это ж зачем жить? Они тупые, их хозяева предатели Родины, их жизнь крутится только вокруг того, чтобы кому-то насолить и постоянно ждать одобрения хозяев, потом пивка попить и поговорить о чем то абсолютно тупом с такими же как и они. Чем они планируют дальше заниматься когда станут старше? Наверное дорасти до бригадира такого формирования для них лучшее, что может дать им жизнь, на большее они и расчитывать не могут. Скорее всего для них Кива - это образец для подражания и все они мечтают быть на его месте, но это мечта. О думали их родители когда рожали. Неужели о том, чтобы их дети были гопарями или титушней на прикормке у бандитов? Наверное. Таких товарищей конечно же надо изучать социологам. Мне бы было интересно узнать ход их мыслей, как строится их жизнь, какие женщины выбирают себе таких мужчин, как в большинстве случаев заканчивается их жизнь. Такие исследования можно предоставлять для ознакомления в школах и ВУЗах, чтобы уберечь молодое население от неправильного жизненного выбора. Ведь лучше потратить время на образование и избежать роли пса который смотрит на своего хозяина в ожидании обглоданной кости.
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13.05.2021 17:44 Ответить
"Подходили, оскорбляли, ругались..."
Это ты про кутепова, карася и компанию?
Все они одинаковые.
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13.05.2021 17:49 Ответить
Если интересно все то, о чем вы написали, займитесь зоологией, простейшими организмами, к коим относятся плазмодии, трипаносомы, лейшмании и другие паразиты.
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13.05.2021 18:53 Ответить
Вы еще про зедыбилов забыли. Там те еще плазмодии и другие паразиты квартальные... Тітушки зірвали розгорнутий під судом банер "Стус чекає. Медведчук під арешт!": сталася бійка - Цензор.НЕТ 8975 Ну а чьо... *биомасса!* , как сказал вяликий папо шуро сямьонович! Тітушки зірвали розгорнутий під судом банер "Стус чекає. Медведчук під арешт!": сталася бійка - Цензор.НЕТ 8577
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13.05.2021 21:48 Ответить
А какой жизненный выбор есть абсолютно правильный? И какой срок нужен человеку, что бы выбрать этот правильный жизненный опыт. семь лет? тридцать лет? Столетие? Сколько нужно, что бы понять, что сделал неправильный жизненный выбор или правильный?
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14.05.2021 22:47 Ответить
Де продажні с@уки зі"Свободи" чи Білецький енд компані! Гопарі збиткуються не тільки з авакянської кишенкьковії поліції ,а й з достойних дівчаток з плакатом! Це вам не на Порошенка бикувати і закидати іграшковими виробами! Ганьба !!! Проплачені г@ндони!
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13.05.2021 17:45 Ответить
Гроші Луб'янка не виділила.
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13.05.2021 17:54 Ответить
так нужно за свободу голосовать, что бы они за всех выходили.
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13.05.2021 18:08 Ответить
А ви що,найняли їх для цього. Ви за них голосували? От за кого голосували,до тих і звертайтеся.
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13.05.2021 20:11 Ответить
а де ж ваші, порошенківські?
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13.05.2021 21:28 Ответить
А что, слабо было подогнать автозак и эту всю питушарню титушкинскую пачками в автозак???
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13.05.2021 17:53 Ответить
ну що ви! Це ж поліція авакова при президенті зеленському! Тітушки зірвали розгорнутий під судом банер "Стус чекає. Медведчук під арешт!": сталася бійка - Цензор.НЕТ 2847
Суцільне шоу! Тітушки зірвали розгорнутий під судом банер "Стус чекає. Медведчук під арешт!": сталася бійка - Цензор.НЕТ 2847
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13.05.2021 18:16 Ответить
Только что с Байкового(поминал родителей)-по привычке глянул на крест Стуса(перекрестился)....
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13.05.2021 17:58 Ответить
Гниди на побігеньках у паразитів .
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13.05.2021 18:02 Ответить
Chto? U vas esho titushki?
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13.05.2021 18:10 Ответить
А де засцяний нацкорпус? Що немає кому проплатити? Гниди бритоголові!!!
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13.05.2021 18:14 Ответить
Треба було в морду копати...
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13.05.2021 18:51 Ответить
мусора, гниды, активны в отношении бабушек и одиноких водил Тітушки зірвали розгорнутий під судом банер "Стус чекає. Медведчук під арешт!": сталася бійка - Цензор.НЕТ 866
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13.05.2021 19:02 Ответить
А "рожеві свинки" вже полиняли, здулися після гонитви за Порошенком, залишилася тільки проплачена потолоч яка готова за копійку в чистому полі горобця загнати.
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13.05.2021 19:21 Ответить
Что-то этот кацапчик приуныл, зато как петушился))
Тітушки зірвали розгорнутий під судом банер "Стус чекає. Медведчук під арешт!": сталася бійка - Цензор.НЕТ 6042
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13.05.2021 20:02 Ответить
Медведчук сам юрист. Ему всё это как секс-работнику рассказать о сексе.
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13.05.2021 20:18 Ответить
Так а приуныл почему? У секс работника секс не получился, только рассказать о сексе может.
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13.05.2021 20:36 Ответить
Русский язык нас всех объединяет. Что известно о политической жизни в Румынии и вообще о делах там? Ничего. То-то..
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13.05.2021 21:15 Ответить
Если ищите причину для чего-то, то всегда найдете, все только от вашего желания зависит, даже если эта причина глупость. Так почему Медвечук приуныл? Судя по тому что вы не понимаете русский язык, вас с ним объединяет работа в секс индустрии. И если не хотите узнавать о политической жизни в Румынии, США, Нигерии и тд то и не узнавайте. То-то..
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14.05.2021 06:25 Ответить
Воно ще й походу водичку рекламує, падлюка фуйловська ! Тітушки зірвали розгорнутий під судом банер "Стус чекає. Медведчук під арешт!": сталася бійка - Цензор.НЕТ 2426 Тітушки зірвали розгорнутий під судом банер "Стус чекає. Медведчук під арешт!": сталася бійка - Цензор.НЕТ 5676
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13.05.2021 21:57 Ответить
Кожен Українець повинен пи..ити тітушок . Хто як зможе - фізично , психологічно . Я ще під час Майдану пропонував вивішувати їхні фотки з підкписом "тітушка" там , де вони живуть . Не буде тітушок - не буде медведчуків .
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13.05.2021 21:02 Ответить
Якого хутлера поліція не заарештовує тих хто прийшов підтримати зрадника?!
Якого хутлера їх не знешкоджує СБУ?!
Толерасти програли.... або робіть щось у середині з зрадниками або.... буде не добре.
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14.05.2021 01:19 Ответить
Доречі а де нацдружини? Не чули куди вони зникли? Як пропустили таку визначну подію? Ау .... ау..... нацдружини.... ауууу ви де? Білецький де зник?
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14.05.2021 01:24 Ответить
Коли хунта не "відпрацьовують" свою назву , тоді щури-зрадники нахабніють.
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14.05.2021 02:01 Ответить
Плакат унесли менты.
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14.05.2021 04:18 Ответить
Поліція з "титуханами" разом, навіть допомогли ворогу вийти не побитим. То якби патріот, то з криками "лежать Бандера", поклали б обличчям на землю і лоупцювали б до ранку. А свої- рідня, що скаже дядьо Арсенчин і Антошка? Та ще Медведчуки і Ківи не виплатять добові за "службу".
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14.05.2021 08:18 Ответить
А где НАЦКОРПУС,аууууууу ,где вы? Что патриоты хреновы это не вас не касается?
За прохом не уставали по пятам бегать!ПРОСТИТУТКИ Этот НАЦКОРПУС ,деньжат Бабламойский не проплатил шлюхам!
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14.05.2021 09:29 Ответить
Менти за титуханов как обично.
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14.05.2021 09:54 Ответить
 
 