Треть пчел, которых считали погибшими после неудачной перевозки "Укрпочтой", начали шевелиться. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Происшествия
Компания-перевозчик опубликовала видео, на котором пчелы активно двигаются. Предположительно, после перевозки они были "в стадии угнетения".
Об этом сообщила Закарпатская дирекция АО "Укрпочта", информирует Цензор.НЕТ.
"Как объясняют в Союзе пасечников Украины, состояние угнетения у пчел может быть вызвано нехваткой свежего воздуха, особенно если количество пчел превышает рекомендованную норму: потому, что большое количество пчел активно двигается внутри коробки, температура в ней повышается, а вентиляция в кузове не регулируется", - рассказали в "Укрпочте".
Сейчас "реанимированных" пчел возвращают отправителям - а те планируют заново переслать их заказчикам.
"Мы разделяем ответственность за товары, которые клиенты доставляют почтой. Однако работники "Укрпочты" не являются специалистами по пчеловодству. Пчеловоды перед отправкой должны убедиться, что условия упаковки и доставки пригодны для того, чтобы перевозить пчел", - добавили в компании.
Напомним, ранее сообщалось, что 8 млн пчел погибли на Закарпатье во время доставки грузовиком "Укрпочты". Компания заявила, что планирует отказаться от предоставления такой услуги.
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и шо с тех оклемавшихся пчел будет? навряд ли они будут продуктивны...
феерично! они что - должны бежать за транспортом и наблюдать??
В Законе о защите прав потребителя прямо сказано - что за условия доставки отвечает транспортная компания, которая за это и получает деньги..
Иначе как - купили, допустим, ТВ или холодильник.. транспортная компания его раз**епашила в ходе доставки и лепит отмазки что это "клиент не уследил что наш водитель в *опу пьян а грузовик - с лысыми шинами"
Хіба це можливо? Якщо матки вціліли - то нічого не потрібно об'єднувати - популяцію буде відновлено, якщо ні - тут об'єднуй - не об'єднуй...
Хто дозволив користуваться ядохімікатами, які вбивають бджіл? Друге.
Без бджіл, цей урожай нікому буде запилювати. А відповідно його НЕ буде. Що кушунькать плануєте, ще один смотрільщик в глаза. Це по третє.
Ви не проти їсти продукти, які обробили таким шмурдилом, і пити воду, насичена цим лайном? Четверте.
Прізвище !
Им сделали вакцинацию ?