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пчелы (26) Укрпочта (288)

Треть пчел, которых считали погибшими после неудачной перевозки "Укрпочтой", начали шевелиться. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

Компания-перевозчик опубликовала видео, на котором пчелы активно двигаются. Предположительно, после перевозки они были "в стадии угнетения".

Об этом сообщила Закарпатская дирекция АО "Укрпочта", информирует Цензор.НЕТ.

"Как объясняют в Союзе пасечников Украины, состояние угнетения у пчел может быть вызвано нехваткой свежего воздуха, особенно если количество пчел превышает рекомендованную норму: потому, что большое количество пчел активно двигается внутри коробки, температура в ней повышается, а вентиляция в кузове не регулируется", - рассказали в "Укрпочте".

Сейчас "реанимированных" пчел возвращают отправителям - а те планируют заново переслать их заказчикам.

"Мы разделяем ответственность за товары, которые клиенты доставляют почтой. Однако работники "Укрпочты" не являются специалистами по пчеловодству. Пчеловоды перед отправкой должны убедиться, что условия упаковки и доставки пригодны для того, чтобы перевозить пчел", - добавили в компании.

Напомним, ранее сообщалось, что 8 млн пчел погибли на Закарпатье во время доставки грузовиком "Укрпочты". Компания заявила, что планирует отказаться от предоставления такой услуги

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+17
Мир насекомых в ожидании автобиографического романа-бестселлера "Укрпочта" или Как пройти через ад и остаться пчелой".
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13.05.2021 19:11
+14
Треть пчел, которых считали погибшими после неудачной перевозки "Укрпочтой", начали шевелиться - Цензор.НЕТ 1523
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13.05.2021 19:31
+13
Радостно за всех, особенно за пчелок.
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13.05.2021 19:09
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Интересно, они видели тунель со светом или пчелиных архангелов?
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13.05.2021 19:05 Ответить
Гарна у Вас травичка.
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13.05.2021 19:08 Ответить
Мир насекомых в ожидании автобиографического романа-бестселлера "Укрпочта" или Как пройти через ад и остаться пчелой".
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13.05.2021 19:11 Ответить
🙃
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13.05.2021 19:15 Ответить
Бог таки є!
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13.05.2021 20:10 Ответить
🙃
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13.05.2021 20:15 Ответить
А как же. Шершней в белых мантиях.
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14.05.2021 08:51 Ответить
мертві бджоли не гудуть...а як гудуть - то тихо тихо...
и шо с тех оклемавшихся пчел будет? навряд ли они будут продуктивны...
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13.05.2021 19:06 Ответить
Шо так не оптимістично?)))
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13.05.2021 19:12 Ответить
Полетять на цвіточки . Будуть займатися звичайною роботою . Якшо з розумом , - то все можна відновити . ))
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13.05.2021 19:18 Ответить
Пчеловоды перед отправкой должны убедиться, что условия упаковки и доставки пригодны для того, чтобы перевозить пчел", - добавили в компании.

феерично! они что - должны бежать за транспортом и наблюдать??
В Законе о защите прав потребителя прямо сказано - что за условия доставки отвечает транспортная компания, которая за это и получает деньги..
Иначе как - купили, допустим, ТВ или холодильник.. транспортная компания его раз**епашила в ходе доставки и лепит отмазки что это "клиент не уследил что наш водитель в *опу пьян а грузовик - с лысыми шинами" Треть пчел, которых считали погибшими после неудачной перевозки "Укрпочтой", начали шевелиться - Цензор.НЕТ 4323
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13.05.2021 19:23 Ответить
Странно, что Укрпочта вообще взялась за такую перевозку.
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14.05.2021 02:25 Ответить
Воскреснуть і покусають тих, хто їх перевозив.
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13.05.2021 19:08 Ответить
А разве можно такой груз перевозить обычными службами? А если разобьют ящик?
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13.05.2021 19:08 Ответить
Оживут все. То собрание дубеней целых 2 дня комментирует, что пчелы погибли 👹👹👹👹👹👹👹👹
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13.05.2021 19:08 Ответить
Радостно за всех, особенно за пчелок.
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13.05.2021 19:09 Ответить
Пчёлы -- Українці !
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13.05.2021 19:10 Ответить
Мертві бджоли загуділи,і це добре)
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13.05.2021 19:10 Ответить
Еще не вечер) щас их той же машиной отправят обратно Треть пчел, которых считали погибшими после неудачной перевозки "Укрпочтой", начали шевелиться - Цензор.НЕТ 7994
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13.05.2021 19:18 Ответить
у нашого кривосуддя і мертвий загуде
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13.05.2021 19:16 Ответить
А матки в тих бдолосім'ях вціліли?!Зрозуміло,що там підмор відсотків 70-80 на сім'ю,хто тепер займеться відбудуванням бджолосімей як одиниць? Прийдеться об'єднувати сім'ї та робити з трьох одну,не менше!
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13.05.2021 19:18 Ответить
О тож! Робоча бджола сама по собі нічого не варта. Головне сім`я! Бджолосім`я то як один живий організм, лише вона має вартість, а бджоли поштучно то є ніщо.
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13.05.2021 19:25 Ответить
"Прийдеться об'єднувати сім'ї та робити з трьох одну,не менше!"

Хіба це можливо? Якщо матки вціліли - то нічого не потрібно об'єднувати - популяцію буде відновлено, якщо ні - тут об'єднуй - не об'єднуй...
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14.05.2021 10:22 Ответить
Боже, які кончені листоноши..
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13.05.2021 19:23 Ответить
Треть пчел, которых считали погибшими после неудачной перевозки "Укрпочтой", начали шевелиться - Цензор.НЕТ 1725
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13.05.2021 19:25 Ответить
Чекаємо на продовження серіалу "Бджоли". Бажано також надати звіт про здоров'я кожної бджоли.
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13.05.2021 19:25 Ответить
Нужно создать этим пчелам аккаунт в Твиттере. Можно для каждой из 8 миллионов. И пусть она докладывает о своем здоровье. А на мертвечука пох
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13.05.2021 20:24 Ответить
Нехай він спочатку сяде, а потім буде пох...
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13.05.2021 20:54 Ответить
згоден
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13.05.2021 22:18 Ответить
В топ цю новину,мертветчука-в топку!...
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13.05.2021 19:27 Ответить
Той,хто прийняв рішення пересилати бджіл "Укрпоштою",садист та жлоб від народження! Що,не доставало коштів відправити "Новою поштою"?! Як би того,хто відправив,та живцем відправити "Укрпоштою"хоча б на 20 км. в пакеті,як бджіл! Для тих, хто не розуміє: пакет,це отой ящик,де знаходяться 5-6 рамок з розпадом та дорослими бджолами.
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13.05.2021 19:28 Ответить
Розплодом,вибачаюся! Ненавиджу послугу Т9!!!
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13.05.2021 19:30 Ответить
Треть пчел, которых считали погибшими после неудачной перевозки "Укрпочтой", начали шевелиться - Цензор.НЕТ 1523
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13.05.2021 19:31 Ответить
Интересно было бы посмотреть в глаза этому бессмертному) Залезть на чужую частную собственность и еще угрожать и ультиматумы ставить)
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13.05.2021 21:32 Ответить
І з чого ви вирішили що він заліз? А якщо це межа? Перше.
Хто дозволив користуваться ядохімікатами, які вбивають бджіл? Друге.
Без бджіл, цей урожай нікому буде запилювати. А відповідно його НЕ буде. Що кушунькать плануєте, ще один смотрільщик в глаза. Це по третє.
Ви не проти їсти продукти, які обробили таким шмурдилом, і пити воду, насичена цим лайном? Четверте.
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13.05.2021 22:25 Ответить
Вы в магазине покупаете овощи и фрукты побитые червячками? Или целые выбираете))) Если бы это были его поля, то он бы не грозился кому то что то спалить, так как у самого бы все сгорело))) И насчет опыления))) Уже давно используются сорта САМООПЫЛЯЮЩИЕСЯ))) Так кто кому нужен?)))
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13.05.2021 23:16 Ответить
И да... Слейте в машине антифриз и бензин))) Это дерьмо намного больше вреда приносит)))
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13.05.2021 23:19 Ответить
Все ж таки мертві бджоли гудуть, й дійсно дуже дуже тихо…)
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13.05.2021 19:34 Ответить
Хлопці,як що хтось не розуміє,що таке бджоли,бджолосім'я,та ніколи їх не тримав особисто,не юродствуйте,будь ласка!
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13.05.2021 19:40 Ответить
Тільки яблуневий цвіт поверне їм життя -у нас сьогодні тиха, тепла та сонячна погода -загуділи на яблунях бджоли та джмелі ,життя продовжується Треть пчел, которых считали погибшими после неудачной перевозки "Укрпочтой", начали шевелиться - Цензор.НЕТ 2038.
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13.05.2021 19:37 Ответить
Запустіть їх на пару днів в ОП, будь ласка.
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13.05.2021 19:42 Ответить
Специалисты утверждают, что в возбужденном состоянии пчелы потребляют в 160 раз больше кислорода, если сравнить с состоянием спокойствия.
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13.05.2021 19:50 Ответить
Не знаю об увеличении количества потребляемого кислорода( наверняка растёт многократно), но агрессивность растёт точно! Одновременно получал 26 жал,7 из них в голову. Пчёлы защищаются от нас,врагов. Довольно успешно,я бы сказал.
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13.05.2021 19:59 Ответить
Хоть ктото на Укрпочте начал шевелиться!
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13.05.2021 20:01 Ответить
Если бы у нас,в Украине,был бы такой порядок как в пчелосемье,никакие бы шершни(кацапы),были бы не страшны!!!
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13.05.2021 20:06 Ответить
Ну,в кожній пчолиній сім'ї окрім робочої пчоли і матки є ще трутні.І від кількості цих трутнів залежить чи сім'я зиму перезимує.
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13.05.2021 20:20 Ответить
А хто порахував, що їх саме третина.
Прізвище !
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13.05.2021 20:24 Ответить
Дубилет jr
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13.05.2021 20:29 Ответить
завустите их в держустанови Третина бджіл, яких вважали загиблими після невдалого перевезення "Укрпоштою", почали ворушитися - Цензор.НЕТ 7961
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13.05.2021 20:34 Ответить
Срочно начальніку укрпошти на лімон зарплату підвищити треба! Третина бджіл, яких вважали загиблими після невдалого перевезення "Укрпоштою", почали ворушитися - Цензор.НЕТ 2555
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13.05.2021 20:49 Ответить
Оцепеневшие пчелы уже непригодны к использованию.Новых семей из них не получится.Весна и так запоздала.У нас в Харькове сегодня в первый раз пчелы прилежно трудились.До плюс 19 было.и ветерок слабый.И это пока зимовалая пчела
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13.05.2021 20:56 Ответить
Это те же самые пчёлы ?
Им сделали вакцинацию ?
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13.05.2021 21:13 Ответить
в общем, их довезли, частично, полумертвыми - а теперь - в таких же условиях - будут возвращать назад отправителям, чтобы так сказать вообще без шансов? это чем-то напоминает кацапское поведение с Крымом.
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13.05.2021 21:17 Ответить
А они не под музыку из Резидент Ивл случайно зашевелились?
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13.05.2021 21:31 Ответить
То бджелы булы пьяни на праздник как и работники Укрпочты. А теперь и те и другие помалу начинают шевелиться...
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13.05.2021 22:39 Ответить
Бідні бджілки 😧 От яка садюга додумалася їх так везти ?
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14.05.2021 03:41 Ответить
Пчёл заказывали?
Третина бджіл, яких вважали загиблими після невдалого перевезення "Укрпоштою", почали ворушитися - Цензор.НЕТ 4671
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14.05.2021 08:48 Ответить
Тю, они ж сами умеют летать. Отправили бы их "своим ходом" .
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14.05.2021 13:14 Ответить
Третина бджіл, яких вважали загиблими після невдалого перевезення "Укрпоштою", почали ворушитися - Цензор.НЕТ 8319
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14.05.2021 14:40 Ответить
 
 