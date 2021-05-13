Треть пчел, которых считали погибшими после неудачной перевозки "Укрпочтой", начали шевелиться. ВИДЕО

Компания-перевозчик опубликовала видео, на котором пчелы активно двигаются. Предположительно, после перевозки они были "в стадии угнетения".

Об этом сообщила Закарпатская дирекция АО "Укрпочта", информирует Цензор.НЕТ.

"Как объясняют в Союзе пасечников Украины, состояние угнетения у пчел может быть вызвано нехваткой свежего воздуха, особенно если количество пчел превышает рекомендованную норму: потому, что большое количество пчел активно двигается внутри коробки, температура в ней повышается, а вентиляция в кузове не регулируется", - рассказали в "Укрпочте".

Сейчас "реанимированных" пчел возвращают отправителям - а те планируют заново переслать их заказчикам.

"Мы разделяем ответственность за товары, которые клиенты доставляют почтой. Однако работники "Укрпочты" не являются специалистами по пчеловодству. Пчеловоды перед отправкой должны убедиться, что условия упаковки и доставки пригодны для того, чтобы перевозить пчел", - добавили в компании.

Напомним, ранее сообщалось, что 8 млн пчел погибли на Закарпатье во время доставки грузовиком "Укрпочты". Компания заявила, что планирует отказаться от предоставления такой услуги.