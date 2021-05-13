Медведчук примет решение про обжалование своей меры пресечения после консультаций с адвокатами. ВИДЕО

Народный депутат Украины Виктор Медведчук намерен принимать решение относительно обжалования решения суда о его круглосуточном домашнем аресте после консультаций со своими защитниками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы будем сейчас советоваться с адвокатами и принимать решение в отношении того, какими будут наши последующие действия и в плане обжалования, и, естественно, в плане дальнейшего проведения всех следственных действий", - сказал он журналистам в четверг вечером после заседания Печерского районного суда Киева, избравшего ему соответствующую меру пресечения.

"Мы будем работать над тем, чтобы доказательства, которые будет добывать следствие, были добыты в соответствии с нормами Уголовного процессуального кодекса, а то, что сделано было по надуманным причинам, немотивировано и в нарушение действующего законодательства, мы, конечно, будем опровергать и будем продолжать борьбу, чтобы незаконных обвинений мне не предъявляли и чтобы это уголовное дело не было необоснованным, необъективным и политическим мотивированным. Пока мы говорим именно о том, что оно политически мотивировано", - добавил Медведчук.

Как сообщалось,13 мая суд отправил Медведчука под домашний арест.

Ранее прокуратура просила отправить Медведчука в СИЗО с альтернативой внесения залога в размере 300 млн грн. Медведчук заявлял, что из-за блокирования его счетов не сможет сам заплатить за себя залог.

Напомним, 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Следователи СБУ проводили обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Медведчука на Большой Васильковской в Киеве и еще в двух жилых домах народного депутата в Киеве.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

На брифинге Иван Баканов заявил, что уведомленный о подозрении в государственной измене народный депутат из фракции ОПЗЖ Тарас Козак в настоящее время находится в РФ, а его коллега по фракции Виктор Медведчук - в Украине.

12 мая Медведчук пришел в Офис генпрокурора, чтобы ознакомиться с подозрением. Он хотел без предварительных договоренностей попасть в кабинет генпрокурора Венедиктовой, но его не пустили. Вместе с тем, ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.