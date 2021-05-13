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Медведчук примет решение про обжалование своей меры пресечения после консультаций с адвокатами. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Народный депутат Украины Виктор Медведчук намерен принимать решение относительно обжалования решения суда о его круглосуточном домашнем аресте после консультаций со своими защитниками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы будем сейчас советоваться с адвокатами и принимать решение в отношении того, какими будут наши последующие действия и в плане обжалования, и, естественно, в плане дальнейшего проведения всех следственных действий", - сказал он журналистам в четверг вечером после заседания Печерского районного суда Киева, избравшего ему соответствующую меру пресечения.

"Мы будем работать над тем, чтобы доказательства, которые будет добывать следствие, были добыты в соответствии с нормами Уголовного процессуального кодекса, а то, что сделано было по надуманным причинам, немотивировано и в нарушение действующего законодательства, мы, конечно, будем опровергать и будем продолжать борьбу, чтобы незаконных обвинений мне не предъявляли и чтобы это уголовное дело не было необоснованным, необъективным и политическим мотивированным. Пока мы говорим именно о том, что оно политически мотивировано", - добавил Медведчук.

Как сообщалось,13 мая суд отправил Медведчука под домашний арест.

Ранее прокуратура просила отправить Медведчука в СИЗО с альтернативой внесения залога в размере 300 млн грн. Медведчук заявлял, что из-за блокирования его счетов не сможет сам заплатить за себя залог.

Напомним, 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Следователи СБУ проводили обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Медведчука на Большой Васильковской в Киеве и еще в двух жилых домах народного депутата в Киеве.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

На брифинге Иван Баканов заявил, что уведомленный о подозрении в государственной измене народный депутат из фракции ОПЗЖ Тарас Козак в настоящее время находится в РФ, а его коллега по фракции Виктор Медведчук - в Украине.

12 мая Медведчук пришел в Офис генпрокурора, чтобы ознакомиться с подозрением. Он хотел без предварительных договоренностей попасть в кабинет генпрокурора Венедиктовой, но его не пустили. Вместе с тем, ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+10
у меня только один вопрос по шоу - медведчука играют втемную или он в доле.
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13.05.2021 21:22
+6
раби ге бе завжди грані...

Медведчук примет решение про обжалование своей меры пресечения после консультаций с адвокатами - Цензор.НЕТ 5252
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13.05.2021 21:33
+6
Ну вот и все, дорогие зрители. Концерт 95 преЗЕдента окончен. Еще раз повторюсь что Мертвечук таки отсудит компенсацию за произвол судебной власти из бюджета, разумеется. А зебиратели и это схавают.
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13.05.2021 21:35
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у меня только один вопрос по шоу - медведчука играют втемную или он в доле.
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13.05.2021 21:22 Ответить
раби ге бе завжди грані...

Медведчук примет решение про обжалование своей меры пресечения после консультаций с адвокатами - Цензор.НЕТ 5252
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13.05.2021 21:33 Ответить
а ще гебняві повернуті на символах і збігах

Медведчук примет решение про обжалование своей меры пресечения после консультаций с адвокатами - Цензор.НЕТ 4485
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13.05.2021 21:38 Ответить
та он их уматерит на раз-два! оно ж юриспруденцию знает со времен Стуса !!!
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13.05.2021 21:24 Ответить
Адвокат с адвокатами??? А адвокатскую продажную коллегию вместе с продажными судьями собрать слабо? Да ты сам Мертвячина со своими адвокатами продашся за зеленое говно.....тварь с Мертвячиной....(это литературный текст)
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13.05.2021 21:26 Ответить
Цирк, цирк, цирк! Медведчук примет решение про обжалование своей меры пресечения после консультаций с адвокатами - Цензор.НЕТ 1946
Через два года поле того как дело на Мертветчука было заведено и пролежало "под сукном" у карманного зебильного прокурора, после визита в Украину госсекретаря США, делу вдруг внезапно "дали ход"... Медведчук примет решение про обжалование своей меры пресечения после консультаций с адвокатами - Цензор.НЕТ 6313
Как же Зебил выкрутится?
Как же он оправдает своего соратника по преследованию Пороха и другана своего идола?
Запасаемся попкорном? Медведчук примет решение про обжалование своей меры пресечения после консультаций с адвокатами - Цензор.НЕТ 3284
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13.05.2021 21:27 Ответить
Попкорн мешками нужно закупать. Медведчук прийме рішення щодо оскарження запобіжного заходу після консультацій з адвокатами - Цензор.НЕТ 4608 С таким текстом подозрения, самое время на Венедиктову уголовное дело заводить. Все выстроено на интернет-информации со Схем и прочих ресурсов. Это было позорище в суде сегодня.Похоже, что расчет был на то, что Мертвечук сбежит, в итоге пришлось нести бред. А Нелоху уже фиолетово, когда лодка идет ко дну, то одной волной больше или меньше уже без разницы.
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14.05.2021 00:04 Ответить
У них задача сделать обвинения как можно нелепее, что бы оправдать Мертвого по всем пунктам.
Отсюда и нацженки, что бы "без протестов не обошлось", показать что это не постановка.
Я читаю, Зебил в курсе всех событий и ему конечно же очень даже есть дело, как отмазать своего соратника.
Этот цирк устроен не только для зебильного и опзжшного лохтората, но и для госдепа.
Скорее всего все это делается, что бы выиграть время, ведь американцы не такие идиоты как электорат Бубочки...
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14.05.2021 09:20 Ответить
Ювелирная работа судьи, сделала невозможным старокошелочный бабкомайдан в Украине.
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13.05.2021 21:28 Ответить
если его не посадят, то вазелин будет не при делах, скажет это правосудие такое.Еще оправдают и закроют дело.
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13.05.2021 21:30 Ответить
И Кива ДВУХБИТНЫЙ ТУТ КА ТУТ ))))))))
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13.05.2021 21:31 Ответить
Ну вот и все, дорогие зрители. Концерт 95 преЗЕдента окончен. Еще раз повторюсь что Мертвечук таки отсудит компенсацию за произвол судебной власти из бюджета, разумеется. А зебиратели и это схавают.
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13.05.2021 21:35 Ответить
кива-онанист - убогая шестерка у мертвечука. халдей старается с усердием.
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13.05.2021 21:36 Ответить
Ганьба!

шмаркля,недолуге,не доб'єш рашистську гидоту та iх проксi заЖопп, вони доб'ють тебе.
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13.05.2021 21:37 Ответить
Зачем обжаловать? Ему что, дома плохо? Ему и так ничего и никто не угрожает. Зачем платить больше?!
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13.05.2021 21:38 Ответить



сорок п'ята осінь

@leliyidushi

·31 мин

- Чому сумна? - Я живу, бл....ть, в країні, де державним зрадникам дають домашній арешт. Ідіть до сраки.
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13.05.2021 21:47 Ответить








Слава українському Криму

@nvAiOL22V3rq6oG

·37 мин

Геніально. Стаття «Державна зрада», а відвертий агент Кремля буде не в СІЗО, а вдома. Антоненко сидів півтора роки. Кузьменко півроку. Патріотів по судах і в'язницях НІ ЗА ЩО!!! А Медведчуку домашній арешт. І повірте, за кілька тижнів він і звідти вийде.
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13.05.2021 21:48 Ответить
дилетантська підготовка кейса медведчука не дилетантами прокуророрами,свідчить,що ЗЄ "понарошку" арештував медведчука для переговорів і торгівлі з путіним.не забуваємо про 100млрд.,які хоче каламойскій від путіна.
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13.05.2021 22:18 Ответить
_Моменто в море - и алаверды! Мёртвые не потеют. А то нащёт суда никакой уверенности в необходимом результате нет. То есть вообще.
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13.05.2021 22:40 Ответить
 
 