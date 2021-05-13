Медведчук примет решение про обжалование своей меры пресечения после консультаций с адвокатами. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Народный депутат Украины Виктор Медведчук намерен принимать решение относительно обжалования решения суда о его круглосуточном домашнем аресте после консультаций со своими защитниками.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы будем сейчас советоваться с адвокатами и принимать решение в отношении того, какими будут наши последующие действия и в плане обжалования, и, естественно, в плане дальнейшего проведения всех следственных действий", - сказал он журналистам в четверг вечером после заседания Печерского районного суда Киева, избравшего ему соответствующую меру пресечения.
"Мы будем работать над тем, чтобы доказательства, которые будет добывать следствие, были добыты в соответствии с нормами Уголовного процессуального кодекса, а то, что сделано было по надуманным причинам, немотивировано и в нарушение действующего законодательства, мы, конечно, будем опровергать и будем продолжать борьбу, чтобы незаконных обвинений мне не предъявляли и чтобы это уголовное дело не было необоснованным, необъективным и политическим мотивированным. Пока мы говорим именно о том, что оно политически мотивировано", - добавил Медведчук.
Как сообщалось,13 мая суд отправил Медведчука под домашний арест.
Ранее прокуратура просила отправить Медведчука в СИЗО с альтернативой внесения залога в размере 300 млн грн. Медведчук заявлял, что из-за блокирования его счетов не сможет сам заплатить за себя залог.
Напомним, 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.
Следователи СБУ проводили обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Медведчука на Большой Васильковской в Киеве и еще в двух жилых домах народного депутата в Киеве.
Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.
На брифинге Иван Баканов заявил, что уведомленный о подозрении в государственной измене народный депутат из фракции ОПЗЖ Тарас Козак в настоящее время находится в РФ, а его коллега по фракции Виктор Медведчук - в Украине.
12 мая Медведчук пришел в Офис генпрокурора, чтобы ознакомиться с подозрением. Он хотел без предварительных договоренностей попасть в кабинет генпрокурора Венедиктовой, но его не пустили. Вместе с тем, ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Пожалуйста, подождите...
Через два года поле того как дело на Мертветчука было заведено и пролежало "под сукном" у карманного зебильного прокурора, после визита в Украину госсекретаря США, делу вдруг внезапно "дали ход"...
Как же Зебил выкрутится?
Как же он оправдает своего соратника по преследованию Пороха и другана своего идола?
Запасаемся попкорном?
Отсюда и нацженки, что бы "без протестов не обошлось", показать что это не постановка.
Я читаю, Зебил в курсе всех событий и ему конечно же очень даже есть дело, как отмазать своего соратника.
Этот цирк устроен не только для зебильного и опзжшного лохтората, но и для госдепа.
Скорее всего все это делается, что бы выиграть время, ведь американцы не такие идиоты как электорат Бубочки...
шмаркля,недолуге,не доб'єш рашистську гидоту та iх проксi заЖопп, вони доб'ють тебе.
сорок п'ята осінь
@leliyidushi
·31 мин
- Чому сумна? - Я живу, бл....ть, в країні, де державним зрадникам дають домашній арешт. Ідіть до сраки.
Слава українському Криму
@nvAiOL22V3rq6oG
·37 мин
Геніально. Стаття «Державна зрада», а відвертий агент Кремля буде не в СІЗО, а вдома. Антоненко сидів півтора роки. Кузьменко півроку. Патріотів по судах і в'язницях НІ ЗА ЩО!!! А Медведчуку домашній арешт. І повірте, за кілька тижнів він і звідти вийде.