Деятельность Медведчука в оккупированном Крыму не может быть квалифицирована как финансирование терроризма, - замгенпрокурора Говда. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Деятельность Виктора Медведчука в оккупированном Крыму не рассматривается прокуратурой, как финансирование терроризма.
Об этом в эфире телеканала 1+1 заявил первый заместитель генерального прокурора Роман Говда, информирует Цензор.НЕТ.
"В настоящее время орган досудебного расследования в праве давать юридическую квалификацию и осуществлять такие процессуальные действия, как сообщение о подозрении, по тем фактам или обстоятельствами, которые считает убедительными для себя, какие мы считаем, что у нас есть достаточно доказательств для этого. Поэтому мы дали именно такие эпизоды, сообщили о подозрении именно по таким эпизодам и будем в настоящее время доказывать их.
Почему нет именно финансирования терроризма. История в том, что Крым, который аннексировала Российская Федерация, не признан террористической организацией. У нас признаны только "ЛНР" и "ДНР" террористическими организациями. И содействие именно этим террористическим организациям мы можем квалифицировать с точки зрения Уголовного кодекса, как содействие или финансирование террористических организаций", — пояснил Говда.
В Офисе генерального прокурора объяснили, что финансирование терроризма Медведчуком сейчас расследуется.
"Мы пошли с другой стороны. Крым в настоящее время является временно оккупированной территорией. Это зафиксировано в резолюциях ООН, а также в Законе о правах и свободах людей, а также есть правовой статус временно оккупированных территорий АР Крым. И поэтому мы квалифицируем это, как разграбление национальных ценностей на территории оккупированной Российской Федерацией. Такие правовые квалификации, как содействие финансированию терроризма существуют и они расследуются в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом Украины. В настоящее время они в стадии досудебного расследования. Поэтому определенных обстоятельств разглашать не буду ", — сказал Говда .
Пожалуйста, подождите...
Hellis@13Hellis_13 12 ч
лапша на уши вообще-то пошла с первого слова по "кейсу" Медведчука.
Дело в том, что по закону генпрокурор сначала обязан был запросить и получить у Рады снятие депутатской неприкосновенности с тела.
Зеленская купила ее в апреле 2013 года вместе с паркоместом площадью 16,1 кв. метра.
куда бы я побежал?
и у тебя и у него было минимум год пока кацапы не начали заставлять переоформлять. называлось это "переходный период". когда ходили два реестра недвиги. рассказывает оно тут сопли размазывает. просто ты крысеныш ждал цену.
Зебильные подоляковские боты отмазываются как их брехливый зеосел)))
тут таких за 8 лет перевидали пучок и тележку
@ Helgi Sharp
Уважно прослухали рішення суду?
У разі невиконання покладених на Медведчука обов'язків цілодобового домашнього арешту, його чекає штраф від 0,25 до 2 прожиткових мінімумів - тобто від 567,5 грн до 4540 грн...
ДЯКУЄМО!
Судова реформа - в дії!
Патріотам - тюрми, колаборантам - сауни?!
и почему мы еще не в Европе и Нате?
а ну ка ответьте нам, товарищь Байден?
Я дивлюся уривками.
Короче: мосейчучка (*********) і все Г+Г відмазують мертвечука.
Дело Медведчука создает определенные неудобства и П***у П******о. В подозрении, подписанном Венедиктовой, фигурирует достаточно важный эпизод, датированный 2015 годом. Именно во времена президентства П******о кум Путина по телефону договаривался с Москвой о перерегистрации в уже аннексированном Крыму своего предприятия ООО "Новые проекты", занятого в Черном море разработкой месторождение нефти и газа, которое оценивают в 37 млрд гривен.
Де-юре речь идет о подрыве экономической безопасности Украины. Знал ли президент П******о об этом, учитывая, что СБУ слушало Медведчука, который в то время принимал участия в переговорах с Москвой? Если знал, то почему не дал команду пресечь деятельность кума Путина? Если нет, то, кто виноват в этом?
когда не будет "если" приходи. а пока соси зеленый чупачупс
даже если аппарат на прослушке то это НЕ значит что сидит долб..б типа тебя в наушниках и слушает все разговоры. они пишутся а "маячки" выставляются только на ключевые слова. И да, откуда вдруг в деле взялись какие то записи? чьи они? кто их сделал? это те которые были вкинуты пару недель назад в сми? это они фигурируют в таком важном деле? смешные лузеры....
Порох его использовал и выбросил как непотриб, а зебил из мертвечука депутата сделал! Равно как и мертвечук (будучи сособствеником г+г) из зебила попытался преза слепить, топя против Пороха.
новая метода. я этот бред встречаю сегодня не впервые.
один вопрос - для чего использовать мертвечука если есть более современные средства связи? ты бы дебил еще про голубей и почту вспомнил. **** ни ума ни фантазии
Только ПОСАДИТЬ мертвечука по этому поводу НЕЛЬЗЯ---фирмочка оформлена на другое лицо! Формально мертвечук к ней отношения не имеет---поговори с нормальными юристами по этому делу.И в любом суде ЕС мертвечук это дело выиграет!
Это понимает Порох, но зебилы тупые "юрысты", и простых вещей не понимаюти стреляют вхолостую, только ради пиара)))
любые платежи украинского предприятия в бюджет росии после перерегистрации и есть содействие т.к. ОРДЛО получает поддержку именно из бюджета россии за счет вооружения и выплат наемникам и своим т.н. "инструкторам"
Но это так. Потому что если мы покупаем твэлы у России, то вроде тоже как бы финансируем агрессора. Тем более, если пропускаем российский газ по ГТС. Давайте посадим всех из Атомэнерго и Нефтегаза. И не будем покупать твэлы и газ, нефть российского происхождения
Ведь это двойные стандарты