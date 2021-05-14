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Крым (26018) Медведчук (1755) Говда (10) Офис Генпрокурора (2044)

Деятельность Медведчука в оккупированном Крыму не может быть квалифицирована как финансирование терроризма, - замгенпрокурора Говда. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Деятельность Виктора Медведчука в оккупированном Крыму не рассматривается прокуратурой, как финансирование терроризма.

Об этом в эфире телеканала 1+1 заявил первый заместитель генерального прокурора Роман Говда, информирует Цензор.НЕТ.

"В настоящее время орган досудебного расследования в праве давать юридическую квалификацию и осуществлять такие процессуальные действия, как сообщение о подозрении, по тем фактам или обстоятельствами, которые считает убедительными для себя, какие мы считаем, что у нас есть достаточно доказательств для этого. Поэтому мы дали именно такие эпизоды, сообщили о подозрении именно по таким эпизодам и будем в настоящее время доказывать их.

Почему нет именно финансирования терроризма. История в том, что Крым, который аннексировала Российская Федерация, не признан террористической организацией. У нас признаны только "ЛНР" и "ДНР" террористическими организациями. И содействие именно этим террористическим организациям мы можем квалифицировать с точки зрения Уголовного кодекса, как содействие или финансирование террористических организаций", — пояснил Говда.

В Офисе генерального прокурора объяснили, что финансирование терроризма Медведчуком сейчас расследуется.

"Мы пошли с другой стороны. Крым в настоящее время является временно оккупированной территорией. Это зафиксировано в резолюциях ООН, а также в Законе о правах и свободах людей, а также есть правовой статус временно оккупированных территорий АР Крым. И поэтому мы квалифицируем это, как разграбление национальных ценностей на территории оккупированной Российской Федерацией. Такие правовые квалификации, как содействие финансированию терроризма существуют и они расследуются в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом Украины. В настоящее время они в стадии досудебного расследования. Поэтому определенных обстоятельств разглашать не буду ", — сказал Говда . 

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+15
Ну и что зелебобики? Как вам сегодняшнее шоу для лохов с "домашним арестом в пределах Киевской области"? Лапша понравилась? Скушаете и не поперхнетесь? Смачного
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13.05.2021 23:46
+13
Как и предполагалось, Медведчука не арестовали - всего лишь домашний арест. И это по инкриминируемой ему ст. 111 УК Украины - государственная измена. В Королевстве шутовских зеркал Риффмастера более 500 дней держат за решёткой только на основании какого-то мутного видео, а Медведчука, доказательства в отношении которого собирались несколько лет, спокойно отправляют в собственный дворец - в тёплую кровать Оксаны Марченко. На предприятиях которой производится топливо для танков террористических "ЛДНР". Что это, если не хайп в стиле 95 квартала, не перфоменс для отечественного плебса и не пускание пыли в глаза американцам? А ведь кто-то поверил...
@ Helgi Sharp
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13.05.2021 23:59
+8
Олег Тягнибок
Уважно прослухали рішення суду?
У разі невиконання покладених на Медведчука обов'язків цілодобового домашнього арешту, його чекає штраф від 0,25 до 2 прожиткових мінімумів - тобто від 567,5 грн до 4540 грн...
ДЯКУЄМО!
Судова реформа - в дії!
Патріотам - тюрми, колаборантам - сауни?!
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13.05.2021 23:59
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Hellis@13Hellis_13 12 ч

лапша на уши вообще-то пошла с первого слова по "кейсу" Медведчука.
Дело в том, что по закону генпрокурор сначала обязан был запросить и получить у Рады снятие депутатской неприкосновенности с тела.
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13.05.2021 23:45 Ответить
The Show Must Go On
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13.05.2021 23:47 Ответить
А хіба зелень не зняла недоторканість з дупатутів?
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13.05.2021 23:50 Ответить
Глупость, не нужно согласие Рады. 13Hellis_ провел в спячке больше года. Деятельность Медведчука в оккупированном Крыму не может быть квалифицирована как финансирование терроризма, - замгенпрокурора Говда - Цензор.НЕТ 1265
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13.05.2021 23:51 Ответить
Ну и что зелебобики? Как вам сегодняшнее шоу для лохов с "домашним арестом в пределах Киевской области"? Лапша понравилась? Скушаете и не поперхнетесь? Смачного
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13.05.2021 23:46 Ответить
Це співпраця з окупантом. Колаборационізм.
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13.05.2021 23:47 Ответить
так, сплата податків ворогу - це колаборационізм!
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14.05.2021 00:45 Ответить
по решению суда врага - нет
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14.05.2021 01:16 Ответить
Зато может - и должно! - быть квалифицировано как госизмена.
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13.05.2021 23:48 Ответить
Не зря фасад КНУ красного цвета. Деятельность Медведчука в оккупированном Крыму не может быть квалифицирована как финансирование терроризма, - замгенпрокурора Говда - Цензор.НЕТ 8065 Даже камни стыдятся ...............
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13.05.2021 23:48 Ответить
А вот покупка зеленским в Крыму квартиры ПОСЛЕ оккупации ---100% попадает под финансирование))))
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13.05.2021 23:55 Ответить
И оплата всех налогов и коммунальных платежей. А также передача прав на фильмы квартала рашенским ТВ каналам опять-же с уплатой всех налогов. Но САМОГО трогать нельзя.
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14.05.2021 00:37 Ответить
Пороховатники брешут как и их сывочолий бог.
Зеленская купила ее в апреле 2013 года вместе с паркоместом площадью 16,1 кв. метра.
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14.05.2021 00:57 Ответить
а переоформил по кацапским законам когда? а госпошлину при переоформлении оно кому заплатило и по каким законам зебаран?
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14.05.2021 01:17 Ответить
ты чудо берега попутало обрыган?
куда бы я побежал?
и у тебя и у него было минимум год пока кацапы не начали заставлять переоформлять. называлось это "переходный период". когда ходили два реестра недвиги. рассказывает оно тут сопли размазывает. просто ты крысеныш ждал цену.
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14.05.2021 09:26 Ответить
а я человека не оскорблял. не наговаривай на себя чучело крымское
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14.05.2021 10:02 Ответить
А ПЕРЕОФОРМИЛА по кацапским законам когда( легитимизация оккупации)? А коммуналку оккупанту платит( финансирование оккупанта)?
Зебильные подоляковские боты отмазываются как их брехливый зеосел)))
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14.05.2021 01:23 Ответить
Мои обидчики в интернете содержат и меня, и моего юриста. Діяльність Медведчука в окупованому Криму не може бути кваліфікована як фінансування тероризму, - заступник генпрокурора Говда - Цензор.НЕТ 1115 Засим позвольте откланяться, мне надо свои поделки делать на коленке. Я старый человек, хобби это необходимость в моем возрасте.
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14.05.2021 11:40 Ответить
иди уже туда откуда пришел нулевка
тут таких за 8 лет перевидали пучок и тележку
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14.05.2021 11:42 Ответить
Как и предполагалось, Медведчука не арестовали - всего лишь домашний арест. И это по инкриминируемой ему ст. 111 УК Украины - государственная измена. В Королевстве шутовских зеркал Риффмастера более 500 дней держат за решёткой только на основании какого-то мутного видео, а Медведчука, доказательства в отношении которого собирались несколько лет, спокойно отправляют в собственный дворец - в тёплую кровать Оксаны Марченко. На предприятиях которой производится топливо для танков террористических "ЛДНР". Что это, если не хайп в стиле 95 квартала, не перфоменс для отечественного плебса и не пускание пыли в глаза американцам? А ведь кто-то поверил...
@ Helgi Sharp
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13.05.2021 23:59 Ответить
Олег Тягнибок
Уважно прослухали рішення суду?
У разі невиконання покладених на Медведчука обов'язків цілодобового домашнього арешту, його чекає штраф від 0,25 до 2 прожиткових мінімумів - тобто від 567,5 грн до 4540 грн...
ДЯКУЄМО!
Судова реформа - в дії!
Патріотам - тюрми, колаборантам - сауни?!
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13.05.2021 23:59 Ответить
помню , когда Тягнибок лично в камере ( с грибком и тараканами ) по чувствовал всю мощь украинского правосудия , он говорил .....что ...когда незаконно отсидел в тюрьме и у него не было денег на адвоката (не государственного которые такие все правильные и бесПлатные ) что бы доказать свою правоту по не законно сфабрикованому делу ....
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14.05.2021 00:12 Ответить
понты пошли на даун - кто бы сомневался... Деятельность Медведчука в оккупированном Крыму не может быть квалифицирована как финансирование терроризма, - замгенпрокурора Говда - Цензор.НЕТ 3312

и почему мы еще не в Европе и Нате?
а ну ка ответьте нам, товарищь Байден? Деятельность Медведчука в оккупированном Крыму не может быть квалифицирована как финансирование терроризма, - замгенпрокурора Говда - Цензор.НЕТ 3312
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14.05.2021 00:00 Ответить
Правильно. Святой человек. Он ничто по сравнению с теми кто курит коноплю, вот этих нужно расстреливать в первую очередь! От них все беды не только в Украине а и по всей планете Земля !!!!! Деятельность Медведчука в оккупированном Крыму не может быть квалифицирована как финансирование терроризма, - замгенпрокурора Говда - Цензор.НЕТ 7390
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14.05.2021 00:08 Ответить
хто дивиться?
Я дивлюся уривками.
Короче: мосейчучка (*********) і все Г+Г відмазують мертвечука.
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14.05.2021 00:23 Ответить
і говду купили.
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14.05.2021 00:35 Ответить
dw.com/ru/kommentarij...




Дело Медведчука создает определенные неудобства и П***у П******о. В подозрении, подписанном Венедиктовой, фигурирует достаточно важный эпизод, датированный 2015 годом. Именно во времена президентства П******о кум Путина по телефону договаривался с Москвой о перерегистрации в уже аннексированном Крыму своего предприятия ООО "Новые проекты", занятого в Черном море разработкой месторождение нефти и газа, которое оценивают в 37 млрд гривен.
Де-юре речь идет о подрыве экономической безопасности Украины. Знал ли президент П******о об этом, учитывая, что СБУ слушало Медведчука, который в то время принимал участия в переговорах с Москвой? Если знал, то почему не дал команду пресечь деятельность кума Путина? Если нет, то, кто виноват в этом?
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14.05.2021 00:40 Ответить
в твоем высере "Если знал" ключевая фраза
когда не будет "если" приходи. а пока соси зеленый чупачупс
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14.05.2021 01:20 Ответить
для начала другу детства из квартала придется разобраться с тем откуда и кто взял эту запись.
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14.05.2021 01:28 Ответить
и откуда известно что "учитывая, что СБУ слушало"?
даже если аппарат на прослушке то это НЕ значит что сидит долб..б типа тебя в наушниках и слушает все разговоры. они пишутся а "маячки" выставляются только на ключевые слова. И да, откуда вдруг в деле взялись какие то записи? чьи они? кто их сделал? это те которые были вкинуты пару недель назад в сми? это они фигурируют в таком важном деле? смешные лузеры....
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14.05.2021 01:23 Ответить
Діяльність Медведчука в окупованому Криму не може бути кваліфікована як фінансування тероризму, - заступник генпрокурора Говда - Цензор.НЕТ 4373 чого ти так верещиш!!! Заспокойся, спецслужби розберуться поддельник він Мертвечука, чи ні! Як - ніяк Мертвечук був особистим зв*язківцем між Генеалісімусом та Кремлем! Чи це теж фейк?
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14.05.2021 01:29 Ответить
потому что мне за страну обидно, которую порох, на которого ты говна кидать пытаешься, из пропасти вытащил, а вы дегенераты ее туда усиленно тащите
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14.05.2021 01:34 Ответить
а що за "пропасть"?
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14.05.2021 02:31 Ответить
Брюкву не жрёшь. Хотя для тебе м.б. и не пропасть Діяльність Медведчука в окупованому Криму не може бути кваліфікована як фінансування тероризму, - заступник генпрокурора Говда - Цензор.НЕТ 3953
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14.05.2021 06:11 Ответить
Пропозіция? Ні, дякую - якщо вам довподоби залиште собі. Хотя для тебе х. з. н. що пропасть Діяльність Медведчука в окупованому Криму не може бути кваліфікована як фінансування тероризму, - заступник генпрокурора Говда - Цензор.НЕТ 4265
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14.05.2021 18:42 Ответить
Показать состояние бюджета? А цены? Діяльність Медведчука в окупованому Криму не може бути кваліфікована як фінансування тероризму, - заступник генпрокурора Говда - Цензор.НЕТ 5343
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14.05.2021 18:55 Ответить
Ви контролюєте бюджет? Навіщо - в мене ще не склероз.
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14.05.2021 19:06 Ответить
Благодаря использования мертвечука вытащили из плена 3500 человек!
Порох его использовал и выбросил как непотриб, а зебил из мертвечука депутата сделал! Равно как и мертвечук (будучи сособствеником г+г) из зебила попытался преза слепить, топя против Пороха.
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14.05.2021 01:35 Ответить
"Мертвечук був особистим зв*язківцем між Генеалісімусом та Кремлем"?????
новая метода. я этот бред встречаю сегодня не впервые.
один вопрос - для чего использовать мертвечука если есть более современные средства связи? ты бы дебил еще про голубей и почту вспомнил. **** ни ума ни фантазии
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14.05.2021 01:35 Ответить
Нет не фейк. Просто тупой Зе, про технологии связи не в курсе.
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14.05.2021 06:13 Ответить
Наивный ты наш space with us! Именно при Порошенко его и писали!
Только ПОСАДИТЬ мертвечука по этому поводу НЕЛЬЗЯ---фирмочка оформлена на другое лицо! Формально мертвечук к ней отношения не имеет---поговори с нормальными юристами по этому делу.И в любом суде ЕС мертвечук это дело выиграет!
Это понимает Порох, но зебилы тупые "юрысты", и простых вещей не понимаюти стреляют вхолостую, только ради пиара)))
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14.05.2021 01:30 Ответить
Говда системний корупціонер
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14.05.2021 01:02 Ответить
Ну просто Браво--такая констатация! Так отпустите страдальца. С лицом измученым таким.
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14.05.2021 01:35 Ответить
Невже зеДебіл ризикне посадити друга і спільника свого господаря?
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14.05.2021 06:47 Ответить
Так пиарят Медведчука, что такое впечатление ,что он будет назначен следующим Президентом Украины, а крепостные украинцы только наблюдают за этим шоу. Діяльність Медведчука в окупованому Криму не може бути кваліфікована як фінансування тероризму, - заступник генпрокурора Говда - Цензор.НЕТ 8676
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14.05.2021 07:15 Ответить
Г+Г ну зовсім не палиться...
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14.05.2021 07:30 Ответить
У нас признаны только "ЛНР" и "ДНР" террористическими организациями. И содействие именно этим террористическим организациям мы можем квалифицировать с точки зрения Уголовного кодекса, как содействие или финансирование террористических организаций", - пояснил Говда. Источник: https://censor.net/ru/v3265171
любые платежи украинского предприятия в бюджет росии после перерегистрации и есть содействие т.к. ОРДЛО получает поддержку именно из бюджета россии за счет вооружения и выплат наемникам и своим т.н. "инструкторам"
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14.05.2021 08:05 Ответить
Ми досягли якогось незрозумілого рівня юстиції. Роками розглядають справи без доказів ,а люди сидять в сізо,і випускають під заставу та домашній арешт відвертих злочинців.То їм законів нема.То є такі,що недозволяють щось там робити.Але у вас є більшість у ВР то курва робіть щось!
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14.05.2021 08:54 Ответить
Деятельность Медведчука в оккупированном Крыму не может быть квалифицирована как финансирование терроризма,

Но это так. Потому что если мы покупаем твэлы у России, то вроде тоже как бы финансируем агрессора. Тем более, если пропускаем российский газ по ГТС. Давайте посадим всех из Атомэнерго и Нефтегаза. И не будем покупать твэлы и газ, нефть российского происхождения
Ведь это двойные стандарты
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14.05.2021 09:06 Ответить
та не давай йому ніякої оцінки, краще вилижи цьому **************** кондому дупу!
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14.05.2021 09:29 Ответить
як можуть сикливі прокурори засудити Медведчука, це ж його ставленики
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14.05.2021 11:59 Ответить
Самого Говду не мешало бы на первый фонарь повесить
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14.05.2021 14:19 Ответить
 
 