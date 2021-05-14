Деятельность Медведчука в оккупированном Крыму не может быть квалифицирована как финансирование терроризма, - замгенпрокурора Говда. ВИДЕО

Деятельность Виктора Медведчука в оккупированном Крыму не рассматривается прокуратурой, как финансирование терроризма.

Об этом в эфире телеканала 1+1 заявил первый заместитель генерального прокурора Роман Говда, информирует Цензор.НЕТ.

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"В настоящее время орган досудебного расследования в праве давать юридическую квалификацию и осуществлять такие процессуальные действия, как сообщение о подозрении, по тем фактам или обстоятельствами, которые считает убедительными для себя, какие мы считаем, что у нас есть достаточно доказательств для этого. Поэтому мы дали именно такие эпизоды, сообщили о подозрении именно по таким эпизодам и будем в настоящее время доказывать их.

Почему нет именно финансирования терроризма. История в том, что Крым, который аннексировала Российская Федерация, не признан террористической организацией. У нас признаны только "ЛНР" и "ДНР" террористическими организациями. И содействие именно этим террористическим организациям мы можем квалифицировать с точки зрения Уголовного кодекса, как содействие или финансирование террористических организаций", — пояснил Говда.

В Офисе генерального прокурора объяснили, что финансирование терроризма Медведчуком сейчас расследуется.

"Мы пошли с другой стороны. Крым в настоящее время является временно оккупированной территорией. Это зафиксировано в резолюциях ООН, а также в Законе о правах и свободах людей, а также есть правовой статус временно оккупированных территорий АР Крым. И поэтому мы квалифицируем это, как разграбление национальных ценностей на территории оккупированной Российской Федерацией. Такие правовые квалификации, как содействие финансированию терроризма существуют и они расследуются в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом Украины. В настоящее время они в стадии досудебного расследования. Поэтому определенных обстоятельств разглашать не буду ", — сказал Говда .