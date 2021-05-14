Не веди себя, как быдло зеленое, - скандальный экс-нардеп Барна набросился с кулаками на "слугу" Соломчука в прямом эфире. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Бывший нардеп Олег Барна устроил драку в прямом эфире с депутатом от "Слуги народа" Дмитрием Соломчуком.
Инцидент произошел на ток-шоу "Политика без правил", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Драка возникла при обсуждении рынка земли, но политики начали обмениваться личными оскорблениями. При этом Барна грубо обратился к оппоненту, сказав: "Не веди себя, как быдло зеленое".
После этого Олег Барна вскочил с места и набросился на нардепа - Соломчук также поднялся, но Барна снова повалил его на кресло и продолжал бить его кулаками.
Политиков пришлось разнимать ведущим. Когда участников схватки оттащили в разные стороны депутат от "Слуги народа" отказался продолжать участие в эфире и вызвал на телеканал сотрудников полиции.
Пожалуйста, подождите...
обробили куском цеглини! Ти б довго бегекав!
Олег Барна вірно зробив що начухав морду зелено-
сракому! Кацапів теж треба дубасити,бо суки ви!!!
Яке їхало, таке й здибало
Але суб'єктивно - ставити на місце зелену плісняву - справа богоугодна.
Але пику тому картавому еврейчику він натовк правильно.
Досить зеленій пошесті грабувати країну!
Это БЮТ был против!
деколи ДОБРО ПОВИННО БУТИ З К У Л А К А М И !!!
Руки распускать, да еще в студии, это показатель культуры и может вызвать восторг только у действительно быдлватого населения.
Оба вели себя крайне некрасиво, постоянно перебивая друг друга. Тоже камень в культуру общения обоим. Отношения можно выяснять не перед камерами, а по мужски где нибудь в стороне. Неожиданно напасть на ничего не ожидающему оппонента и врезать по морде, это сейчас называют мужским поступком?
"Вони сторонні всюди, крім Ізраїлю, і коли вони вперше з'являлися в будь-якому Неєврейському суспільстві і починали набувати владу, їм опиралися. Суспільство ставилося до Євреїв як до сторонніх, до чужинців, і намагалося утримати їх від збільшення влади. Єврейський метод протидії цьому опору - діяти не привертаючи увагу, щоб накопичити якмога більше багатства. В той же час вони діють, щоб підкупити суспільних лідерів грошима і посіяти розбрат в масах, наставляючи один клас проти іншого, щоб зруйнувати суспільну єдність і взаємодію, щоб таким чином зменшити опір їхньому проникненню у суспільство."
Вільям Пірс.
прочитав "Протоколи сіонських мудреців" і проникся ідеями? А хочете
скажу вам що ніколи українці не переженуть євреїв ні талантами а ні
вмінням організовуватися в любий важкий сітуації! Саме їснування такої
держави як Ізраїль вам дубанам-антісемітам є доказом!!!
только наглости у них побольше и хуцпы - мы ВСЕ ВЯЛИКИЕ! и тянут всех своих даже самых отпетых троешников наверх, подставляют спинку.
а Майдан ты забыл - как українці саморганизовывались - и в 2014, и в 2004 !!!
а а існування їх держави - без підтримки США - ничого б у них не було.
Навіть під час війни у 1943 році, коли йшла велика битва - Голда Меір поїхала збирати гроші у США на створення держави Ізраіль - знайшла час - та зібрала 50 млн. долл!., зараз це 1 млрд. долл для такої маленької держави у ********* обчисленні.
тоді ми будемо державою Ізраїль",що із успіхом було виконано. А де ми зі своєю освітою,
медиціною та армією? Майдан в Київі в останні місяці свого їснування взагалі перетворився
на суцільний бомжатник. Срач посеред міста! Ми не забули гарну фразу-"Революцію здійснують романтики а користуються ії плодами негідники". Побільше вкрасти ,подалі втікти,
поглибше закопати-оце і є результат самоорганізації.З Ковідом-19 добре наорганізувалися?
Було б дивно щоб США не допомогли Ізраїлю. Моргани, Рокфеллери,Дюпони та інши фінансові воротили вони ж єврейського походження. До речи назва держави Палестина-
др.єврейського походження-"пелештим"- філістиміяни. 29 жовтня 1947 року Генеральна
Ассамблея ООН дала добро на створення на території Палестини двох незалежних держав-
єврейської та арабської. Але це вже інша історія.