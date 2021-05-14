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драка (1996) Барна (118) Слуга народа (2547)

Не веди себя, как быдло зеленое, - скандальный экс-нардеп Барна набросился с кулаками на "слугу" Соломчука в прямом эфире. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Бывший нардеп Олег Барна устроил драку в прямом эфире с депутатом от "Слуги народа" Дмитрием Соломчуком.

Инцидент произошел на ток-шоу "Политика без правил", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Драка возникла при обсуждении рынка земли, но политики начали обмениваться личными оскорблениями. При этом Барна грубо обратился к оппоненту, сказав: "Не веди себя, как быдло зеленое".

После этого Олег Барна вскочил с места и набросился на нардепа - Соломчук также поднялся, но Барна снова повалил его на кресло и продолжал бить его кулаками.

Политиков пришлось разнимать ведущим. Когда участников схватки оттащили в разные стороны депутат от "Слуги народа" отказался продолжать участие в эфире и вызвал на телеканал сотрудников полиции.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+34
А как бы хотелось, чтобы всему зеленому быдлу натолкли рожи по полной программе. Они это все честно заслужили. Представляю сейчас вой всей белопольтовской ( а по сути зеленодрочерной) братии- как так можно, бить, это не домократично и противозаконно! Ага, канеха. Только об этом вся эта шушара быстро забывает, когда бьют патриотов и митинги.
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14.05.2021 08:59
+28
Молодец Барна, навалял зеленой сцыкливой гниде... так петушок еще и ментов вызвал...
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14.05.2021 09:00
+28
Бидло зелене воно і в студії бидло зелене. Далеко не прихильник Барни, але тут він поступив по-справжньому. То бидло зелене вже не тільки по морді мастити, їх тварюк вже як тарганів треба винищувати.
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14.05.2021 09:03
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А какая надбавка за драку в эфире?
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14.05.2021 09:55 Ответить
Рейтинг в эфире он лайн.
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15.05.2021 04:55 Ответить
У Барны давно с рожи синяки сошли? Ляшко с усами....бггг
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14.05.2021 09:56 Ответить
Хотів би я подивитися на тебе після того як твою пельку
обробили куском цеглини! Ти б довго бегекав!
Олег Барна вірно зробив що начухав морду зелено-
сракому! Кацапів теж треба дубасити,бо суки ви!!! Не поводься, як бидло зелене, - скандальний екснардеп Барна накинувся з кулаками на "слугу" Соломчука в прямому ефірі - Цензор.НЕТ 818
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14.05.2021 14:25 Ответить
зеленій гидоті треба товкти пики по всій Україні
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14.05.2021 09:56 Ответить
Быдло не имеет цвета) может быть любого...
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14.05.2021 09:59 Ответить
Не поводься, як бидло зелене, - скандальний екснардеп Барна накинувся з кулаками на "слугу" Соломчука в прямому ефірі - Цензор.НЕТ 2692 Не поводься, як бидло зелене, - скандальний екснардеп Барна накинувся з кулаками на "слугу" Соломчука в прямому ефірі - Цензор.НЕТ 5658
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14.05.2021 10:23 Ответить
Можна вічно дивитися як товчуть зелену погань.
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14.05.2021 12:19 Ответить
Цю ситуацію об'єктивно можна описати українським прислів'ям:
Яке їхало, таке й здибало
Але суб'єктивно - ставити на місце зелену плісняву - справа богоугодна.
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14.05.2021 10:55 Ответить
Надеюсь что так скоро будут общаться со всеми "СЛУГАМИ"
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14.05.2021 10:59 Ответить
из-за таких как Барна Порох и просрал...а Барна, видать, получил 30 сребренников, для оздание картинки по заказу кремлядей! Теперь ждем по всем раша каналам горяченький сюжет
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14.05.2021 11:05 Ответить
Порох просрал, потому что в Украине 75% тупого -деревенского быдла...
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14.05.2021 14:12 Ответить
я живу не в "дяревнє", а в селі, і мої земляки віддали біля 80% за Порошенка. А "дяревні" тільки за поребриком знаходяться.
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14.05.2021 15:54 Ответить
спасибо Барне за победу.. - эта зелёная шлюха из зекомандЫ давно напрашивается, везде..
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14.05.2021 11:12 Ответить
Зеленое быдло пошло по стопам шуфрыча
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14.05.2021 11:22 Ответить
Мені не дуже подобається мужлан Барна
Але пику тому картавому еврейчику він натовк правильно.
Досить зеленій пошесті грабувати країну!
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14.05.2021 11:23 Ответить
Какой канал, такое и шоу
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14.05.2021 11:40 Ответить
А что не устроило Барну? Что ЕС, что Слуги в унисон голосовали за продажу земли Украины!
Это БЮТ был против!
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14.05.2021 11:57 Ответить
Барна хоть и сам последнее дерьмо но в данном случае слуге еврейского народа он врезал не достаточно!!!!!
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14.05.2021 12:10 Ответить
Ваабче то ти сам голожопе кацапо! Не забувай, що
деколи ДОБРО ПОВИННО БУТИ З К У Л А К А М И !!!
Не поводься, як бидло зелене, - скандальний екснардеп Барна накинувся з кулаками на "слугу" Соломчука в прямому ефірі - Цензор.НЕТ 3008
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14.05.2021 14:34 Ответить
Барна бывший депутат (ЕС) и Слуга. Обе партии голосовали за рынок земли! Барне если что то не нравится, мог бы высказать это в лицо своему бывшему шефу.
Руки распускать, да еще в студии, это показатель культуры и может вызвать восторг только у действительно быдлватого населения.
Оба вели себя крайне некрасиво, постоянно перебивая друг друга. Тоже камень в культуру общения обоим. Отношения можно выяснять не перед камерами, а по мужски где нибудь в стороне. Неожиданно напасть на ничего не ожидающему оппонента и врезать по морде, это сейчас называют мужским поступком? Не поводься, як бидло зелене, - скандальний екснардеп Барна накинувся з кулаками на "слугу" Соломчука в прямому ефірі - Цензор.НЕТ 1300
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14.05.2021 12:16 Ответить
Не мешало бы всем депутатам от слуг народа морды так почистить!!!
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14.05.2021 13:15 Ответить
Як воно брикалося! )))
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14.05.2021 13:45 Ответить
Барна ще той спеціаліст за яйця хватати. Випустили хлопа на люди, а як себе поводити не навчили.
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14.05.2021 14:11 Ответить
Бей быдло зеленое , спасай Украину!!!
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14.05.2021 14:14 Ответить
А цей тарган бАрна в курсі що його "єврейська салідарность" на чолі з найбільшим "крихоламом націїї" якраз і голосувала за дерибан землі серед ночі разом з слугами?
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14.05.2021 14:59 Ответить
Без правил, так без правил, кто не спрятался мы не виноваты.
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14.05.2021 15:14 Ответить
Для того, щоб захопити українські землі іуди систематично вибудовували свою медіаімперію, закачуючи в неї корупційні гроші.

"Вони сторонні всюди, крім Ізраїлю, і коли вони вперше з'являлися в будь-якому Неєврейському суспільстві і починали набувати владу, їм опиралися. Суспільство ставилося до Євреїв як до сторонніх, до чужинців, і намагалося утримати їх від збільшення влади. Єврейський метод протидії цьому опору - діяти не привертаючи увагу, щоб накопичити якмога більше багатства. В той же час вони діють, щоб підкупити суспільних лідерів грошима і посіяти розбрат в масах, наставляючи один клас проти іншого, щоб зруйнувати суспільну єдність і взаємодію, щоб таким чином зменшити опір їхньому проникненню у суспільство."
Вільям Пірс.
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14.05.2021 17:01 Ответить
Лука Засранець! Цитуєш махрового йодофоба і антісеміта? А може
прочитав "Протоколи сіонських мудреців" і проникся ідеями? А хочете
скажу вам що ніколи українці не переженуть євреїв ні талантами а ні
вмінням організовуватися в любий важкий сітуації! Саме їснування такої
держави як Ізраїль вам дубанам-антісемітам є доказом!!! Не поводься, як бидло зелене, - скандальний екснардеп Барна накинувся з кулаками на "слугу" Соломчука в прямому ефірі - Цензор.НЕТ 8462
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14.05.2021 18:06 Ответить
талантов у них столько же как у любой нации, в Украину приезжали из Москвы при Совдепии и набирали в МФТИ (самый крутой ВУЗ) самых умных путем экзаменов , причем в самых "рабочих" городах - Мариуполе, Харькове, Сумах, Полтаве, Виннице.
только наглости у них побольше и хуцпы - мы ВСЕ ВЯЛИКИЕ! и тянут всех своих даже самых отпетых троешников наверх, подставляют спинку.
а Майдан ты забыл - как українці саморганизовывались - и в 2014, и в 2004 !!!
а а існування їх держави - без підтримки США - ничого б у них не було.
Навіть під час війни у 1943 році, коли йшла велика битва - Голда Меір поїхала збирати гроші у США на створення держави Ізраіль - знайшла час - та зібрала 50 млн. долл!., зараз це 1 млрд. долл для такої маленької держави у ********* обчисленні.
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14.05.2021 21:48 Ответить
Історію Ізраїлю бачу ви знаєте поганенько.Голда Меїр була дуже розумною жінкою! Не дословно але процитую ії слова: " Якщо у нас буде добра освіта , медицина та армія-
тоді ми будемо державою Ізраїль",що із успіхом було виконано. А де ми зі своєю освітою,
медиціною та армією? Майдан в Київі в останні місяці свого їснування взагалі перетворився
на суцільний бомжатник. Срач посеред міста! Ми не забули гарну фразу-"Революцію здійснують романтики а користуються ії плодами негідники". Побільше вкрасти ,подалі втікти,
поглибше закопати-оце і є результат самоорганізації.З Ковідом-19 добре наорганізувалися?
Було б дивно щоб США не допомогли Ізраїлю. Моргани, Рокфеллери,Дюпони та інши фінансові воротили вони ж єврейського походження. До речи назва держави Палестина-
др.єврейського походження-"пелештим"- філістиміяни. 29 жовтня 1947 року Генеральна
Ассамблея ООН дала добро на створення на території Палестини двох незалежних держав-
єврейської та арабської. Але це вже інша історія. Не поводься, як бидло зелене, - скандальний екснардеп Барна накинувся з кулаками на "слугу" Соломчука в прямому ефірі - Цензор.НЕТ 8613
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16.05.2021 18:02 Ответить
Єдиним їхнім вмінням є робити гроші лихвою і іншими гешефтами, які гої вважають аморальними і кримінальними. За рахунок старозаповітної моралі, відторгнутої християнами і мусульманами.
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14.05.2021 23:52 Ответить
так-так! - одна укр. письменниця так і сказала Гордону: "Євреї сіють ворожнечу між українцями, також і між росіянами і українцями".
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14.05.2021 21:52 Ответить
видно хорошо в своё барна башкой об трамвай ударился.
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14.05.2021 22:23 Ответить
СТРАННО ЧТО ЭТОГО БАРНУ ЕЩЕ НЕ ПОСАДИЛИ !!! И ЧЕЙ ЖЕ ТВ КАНАЛ !?)
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15.05.2021 00:12 Ответить
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