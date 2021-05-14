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На админгранице с оккупированным Крымом прошли учения расчетов реактивных систем залпового огня "Ураган", - Наев. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Недалеко от границы с временно оккупированной территорией АР Крым, подразделения реактивной артиллерии, подчинены командованию Объединенных сил Вооруженных Сил Украины, отработали развертывание на огневых позициях и наведения на цели условного противника.

Как сообщил командующий Объединенными силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, плановые полевые тренировки по слаженности расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган" прошли в условиях, максимально приближенных к боевым, передает Цензор.НЕТ.

- За считанные минуты мощное и высокоточное оружие было приведено в боевую готовность, - подчеркнул командующий. - Воины-реактивники быстро выдвинулись из района сосредоточения, совершили марш, развертывание в районе огневых позиций и наведение на условные цели для их дальнейшего поражения.

По его словам, во время тренировки военнослужащие отработали учебные упражнения по уничтожению морских десантов, бронетехники и замаскированных пунктов управления условного противника.

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Кроме того, реактивники выполнили упражнения по дистанционному минированию выходных районов вероятного наступления условного противника.

- Минные заграждения применяют практически во всех видах боевых операций. Во-первых, они не позволяют противнику добраться до места назначения. Во-вторых, блокируют фланги и пути обхода, что мешает посадке как воздушного, так и морского десанта, - пояснил генерал-лейтенант Сергей Наев. - Главное преимущество дистанционного способа минировании - скорость установки минных заграждений. За считанные минуты боевые расчеты реактивных систем залпового огня "засеют" минами большую территорию, что резко замедляет темпы наступления противника.

Подытоживая ход тренировки, командующий добавил, что данные подразделения круглосуточно находятся в полной боеготовности в районах сосредоточения, а в случае обострения ситуации всегда готовы выдвинуться в заданный район и адекватно отреагировать на военную угрозу.
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Топ комментарии
+13
Хай знають, що ми готуємось. Не така вже й страшна московія. Сірію програли, Чечню програли … Навіть Грузію і ту з двох заходів не подолали. Все буде добре! Тримаємо порох сухим!
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14.05.2021 13:19
+11
Навчання це сила, слава ЗСУ
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14.05.2021 12:38
+9
Как будто рабсияне не в курсе, что у Украины есть рсзо и не ударят по ним ракетами в первую очередь - и что тогда?
Чем рабсийские ракеты сбивать, кроме слов министра обороны о том, что их надо сбивать?
7 лет война - до сих пор ПРО нет.
Одна только картинка для лохов.
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14.05.2021 11:28
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Как будто рабсияне не в курсе, что у Украины есть рсзо и не ударят по ним ракетами в первую очередь - и что тогда?
Чем рабсийские ракеты сбивать, кроме слов министра обороны о том, что их надо сбивать?
7 лет война - до сих пор ПРО нет.
Одна только картинка для лохов.
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14.05.2021 11:28 Ответить
Калібри ?
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14.05.2021 12:03 Ответить
Калибры - хз рабочие ли.
А тополя, искандеры, точки у есть. Да, летят не все, но что-то полюбому долетает.
Чем это сбивать?
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14.05.2021 14:24 Ответить
С-300М частково можуть. Але їх небагато.
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14.05.2021 15:02 Ответить
Ефективність застарілих РСЗО вкрай низька, що показала вірмено-азербайджанська війна, розраховувати на них дуже складно! Упор потрібно робити на авіацію та ударні безпілотники!
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14.05.2021 16:11 Ответить
Звичайну авіацію! 7 років було на підготовку, треба було готуватись! РСЗВ Ураган мають дуже малу дальність - 10-36 км і через це дуже низьку ефективність, потрібно практично впритул підходити до ворога для нанесення вогневого ураження,та смертельно небезпечно бо можна зіткнутись з передовими групами терористів на бронетехніці! Тому тільки авіація має наносити удари по ворогу на кримському напрямку.
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15.05.2021 16:43 Ответить
а шо ты так интересуешься, може ты шпион?
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14.05.2021 21:42 Ответить
И что теперь, тренироваться не надо? Так у раши и ЯО есть, так что, складываем лапки и сдаемсу?
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14.05.2021 14:53 Ответить
и хлопцы двигаются как тараканы беременные,
и техника ЭЛЕМЕНТАРНО не модернизирована:
- тяжело сделать инерциальную топопривязку? (они уже сделаны нами для беспилотников и Вильхи)
- нельзя сделать гидравлику для автоматического опускания-поднимания домкратов ?
- сразу четыре "Урагана" на позиции - считай гарантированный прилет Калибра (для такой цели рашкованы ракеты не пожалеют, и будут правы)

уроки Карабаха мы не учим....
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14.05.2021 16:23 Ответить
Вот она диванная аналитика!)))))
- Да, двигаться можно и быстрее - по себе знаю. Но для учений без лишней мотивации - главное четкость выполнения команд и выставления машины. так что тут все просто норм. И совершенно нет поводов для истерик.
- Да, техника еще 80-тых годов. Зато работает нормально. Да, неплохо бы модернизировать и машины и ракеты и системы наведения и прицеливания. Согласен полностью. Вот только кто за это платить будет? Сколько ракет уровня "Вильха" получили ребята на "Смерчах"? Заметьте, машины к "Смерчам никто так и не модернизировал". Я уже вообще молчу про "Нептун"((( Так что стоит порадоваться, что парни вполне справляются с наличествующими комплексами - это лучше, чем ничего или неумение их применять. Снова, не вижу поводов для бурных эмоций.
- А уж о типичном развертывании батареи в 6 машин - я вообще не понимаю сути претензий. Это стандартный способ применения РСЗО везде. В данном случае он обусловлен низкой точностью и качеством систем наведения - там необходим визуальный контакт между наводчиком и бусолью старшего офицера батареи. Пока не модернизируем системы наведения - так и будет. То, что их 6, это демонстрация боеготовности всех машин батареи, в реальности их количество может варьировать от 1 до 6.так что видео просто демонстрирует боеспособность батареи и способность офицеров одновременно навести все 6 машин (это важно, ибо даже по одной цели нужно наводить каждую машину отдельно). Раз все справились - значит все норм. так что тут не повод для истерик, а скорее для гордости - чтоб в 2013 году такую картинку снять пришлось бы поставить на уши всю 27 бригаду и собирать по всем батареям бг машины и адекватные экипажи. А сейчас это просто обычное состояние КАЖДОЙ батареи. Это земля и небо по сравнению с 2013 годом!
- И уничтожить их "одним Калибром" не так-то просто, как вам кажется: такое развертывание с ходу, с наведением и покиданием позиций мы летом 2015 года делали менее чем за 18 минут.
Уж поверьте лучше мне, я в 2015-16 на таких и служил)
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15.05.2021 21:38 Ответить
Ці машини будуть знищені ще на марші, спецназ терористів заблокує їх пересування а потім їх накриють ракетним ударом.
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16.05.2021 00:49 Ответить
Может и так. И командование и экипажи об этом знают. И... не поверите, об этом знает вся остальная армия... И кое что по этому поводу предпринимают))) так что да, такое может быть, особенно если эти машины выставить в одиночку против всей рашистской армии.
А еще может у всего рашистского спецназа разболеться зубы и он может не выйти на задачу, а рашистские ракетчики могут сойти сума и вломить по своему штабу... Много чего может.
А вот не может быть невидимой и неистребимой техники. Вот такого в этой реальности не бывает.
Так что вам в мир розовых пони, человеков невидимок и огнедышащих драконов)))))
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16.05.2021 16:12 Ответить
а как же овермильярды потраченые бывшим на создание пво, прямо с его личного кошелька.
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14.05.2021 19:38 Ответить
А за потреби не засцикуєте застосувати?
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14.05.2021 11:28 Ответить
Видео недоступно?
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14.05.2021 11:29 Ответить
А прошли ли Учения Прикрытия , этих Же Ураганов.На открытом поле , при Залпе видать на 100 км.
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14.05.2021 11:44 Ответить
Там є запасні позиції.
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14.05.2021 12:04 Ответить
Навчання це сила, слава ЗСУ
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14.05.2021 12:38 Ответить
Хай знають, що ми готуємось. Не така вже й страшна московія. Сірію програли, Чечню програли … Навіть Грузію і ту з двох заходів не подолали. Все буде добре! Тримаємо порох сухим!
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14.05.2021 13:19 Ответить
Очень уж старым все выглядит.
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15.05.2021 04:23 Ответить
А де розвідка ? Їх що, так і будуть вивозити без прикриття ??
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14.05.2021 15:22 Ответить
Ну с чего вы взяли, что вам все показали?) То что я лично наблюдал, на Цензоре появилось частями с перерывом в несколько недель( между разными видео одних и тех же учений разных подразделений) И задержка была в несколько месяцев))
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14.05.2021 22:25 Ответить
Мордор - это отсталая сырьевая страна. Эта снежная Нигерия с армией 1 миллион 740 тыс. человек не смогла даже крохотную Грузию захватить.

Не надо самих себя запугивать: Мордор не способен начать Большую войну и захватить Юго-Восток Украины.Может только пакостить из-за угла грязными кривыми руками совково-даунбассовской гопоты...
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15.05.2021 09:36 Ответить
Опоры ставят вручную....
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15.05.2021 10:24 Ответить
Цим машинам вже років 20 мабуть.
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15.05.2021 12:26 Ответить
40 не меньше)
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15.05.2021 18:32 Ответить
у кацапов пуканы рвет, у США обычная РСЗО уже стреляет на 500 км,
с Румунии до Керчи достанет
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15.05.2021 20:23 Ответить
Кто-нибудь, подскажите не уважаемому господину командующему, что "учения приближенные к боевым" - это когда стреляют по учебным целям в условиях контратаки условного противника. А эти покатушки называются "тренировка". Это то, что воины должны делать ЕЖЕНЕДЕЛЬНО без всяких парадных видосиков.
Знаете почему в РФ ракеты не туда и не так летят? Потому, что там учения РЕАЛЬНЫЕ. И после каждого такого инцидента, проводится очень много действий: начиная от снятия с должностей и заканчивая проверкой ТиБС всего боекомплекта. Враг становиться сильнее и мощнее. А у нас покатушки, видосики? Ню, ню ...
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17.05.2021 10:50 Ответить
Да, просто отработка задачи №.... на время развёртывания.
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17.05.2021 11:40 Ответить
Да, машинки старьё ещё то - на обычных кранах уже давно гидравлика для выравнивания и опоры стоит, а тут экипаж в ручную ключами крутит. А оборон заказ просто второй год подряд срывает ********** Украины зеленський в.о. Тварина конченная.
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17.05.2021 11:39 Ответить
 
 