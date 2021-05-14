На админгранице с оккупированным Крымом прошли учения расчетов реактивных систем залпового огня "Ураган", - Наев. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Недалеко от границы с временно оккупированной территорией АР Крым, подразделения реактивной артиллерии, подчинены командованию Объединенных сил Вооруженных Сил Украины, отработали развертывание на огневых позициях и наведения на цели условного противника.
Как сообщил командующий Объединенными силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, плановые полевые тренировки по слаженности расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган" прошли в условиях, максимально приближенных к боевым, передает Цензор.НЕТ.
- За считанные минуты мощное и высокоточное оружие было приведено в боевую готовность, - подчеркнул командующий. - Воины-реактивники быстро выдвинулись из района сосредоточения, совершили марш, развертывание в районе огневых позиций и наведение на условные цели для их дальнейшего поражения.
По его словам, во время тренировки военнослужащие отработали учебные упражнения по уничтожению морских десантов, бронетехники и замаскированных пунктов управления условного противника.
Кроме того, реактивники выполнили упражнения по дистанционному минированию выходных районов вероятного наступления условного противника.
- Минные заграждения применяют практически во всех видах боевых операций. Во-первых, они не позволяют противнику добраться до места назначения. Во-вторых, блокируют фланги и пути обхода, что мешает посадке как воздушного, так и морского десанта, - пояснил генерал-лейтенант Сергей Наев. - Главное преимущество дистанционного способа минировании - скорость установки минных заграждений. За считанные минуты боевые расчеты реактивных систем залпового огня "засеют" минами большую территорию, что резко замедляет темпы наступления противника.
Подытоживая ход тренировки, командующий добавил, что данные подразделения круглосуточно находятся в полной боеготовности в районах сосредоточения, а в случае обострения ситуации всегда готовы выдвинуться в заданный район и адекватно отреагировать на военную угрозу.
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Чем рабсийские ракеты сбивать, кроме слов министра обороны о том, что их надо сбивать?
7 лет война - до сих пор ПРО нет.
Одна только картинка для лохов.
А тополя, искандеры, точки у есть. Да, летят не все, но что-то полюбому долетает.
Чем это сбивать?
и техника ЭЛЕМЕНТАРНО не модернизирована:
- тяжело сделать инерциальную топопривязку? (они уже сделаны нами для беспилотников и Вильхи)
- нельзя сделать гидравлику для автоматического опускания-поднимания домкратов ?
- сразу четыре "Урагана" на позиции - считай гарантированный прилет Калибра (для такой цели рашкованы ракеты не пожалеют, и будут правы)
уроки Карабаха мы не учим....
- Да, двигаться можно и быстрее - по себе знаю. Но для учений без лишней мотивации - главное четкость выполнения команд и выставления машины. так что тут все просто норм. И совершенно нет поводов для истерик.
- Да, техника еще 80-тых годов. Зато работает нормально. Да, неплохо бы модернизировать и машины и ракеты и системы наведения и прицеливания. Согласен полностью. Вот только кто за это платить будет? Сколько ракет уровня "Вильха" получили ребята на "Смерчах"? Заметьте, машины к "Смерчам никто так и не модернизировал". Я уже вообще молчу про "Нептун"((( Так что стоит порадоваться, что парни вполне справляются с наличествующими комплексами - это лучше, чем ничего или неумение их применять. Снова, не вижу поводов для бурных эмоций.
- А уж о типичном развертывании батареи в 6 машин - я вообще не понимаю сути претензий. Это стандартный способ применения РСЗО везде. В данном случае он обусловлен низкой точностью и качеством систем наведения - там необходим визуальный контакт между наводчиком и бусолью старшего офицера батареи. Пока не модернизируем системы наведения - так и будет. То, что их 6, это демонстрация боеготовности всех машин батареи, в реальности их количество может варьировать от 1 до 6.так что видео просто демонстрирует боеспособность батареи и способность офицеров одновременно навести все 6 машин (это важно, ибо даже по одной цели нужно наводить каждую машину отдельно). Раз все справились - значит все норм. так что тут не повод для истерик, а скорее для гордости - чтоб в 2013 году такую картинку снять пришлось бы поставить на уши всю 27 бригаду и собирать по всем батареям бг машины и адекватные экипажи. А сейчас это просто обычное состояние КАЖДОЙ батареи. Это земля и небо по сравнению с 2013 годом!
- И уничтожить их "одним Калибром" не так-то просто, как вам кажется: такое развертывание с ходу, с наведением и покиданием позиций мы летом 2015 года делали менее чем за 18 минут.
Уж поверьте лучше мне, я в 2015-16 на таких и служил)
А еще может у всего рашистского спецназа разболеться зубы и он может не выйти на задачу, а рашистские ракетчики могут сойти сума и вломить по своему штабу... Много чего может.
А вот не может быть невидимой и неистребимой техники. Вот такого в этой реальности не бывает.
Так что вам в мир розовых пони, человеков невидимок и огнедышащих драконов)))))
Не надо самих себя запугивать: Мордор не способен начать Большую войну и захватить Юго-Восток Украины.Может только пакостить из-за угла грязными кривыми руками совково-даунбассовской гопоты...
с Румунии до Керчи достанет
Знаете почему в РФ ракеты не туда и не так летят? Потому, что там учения РЕАЛЬНЫЕ. И после каждого такого инцидента, проводится очень много действий: начиная от снятия с должностей и заканчивая проверкой ТиБС всего боекомплекта. Враг становиться сильнее и мощнее. А у нас покатушки, видосики? Ню, ню ...