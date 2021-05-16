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Медведчук (1092) Данилюк-Ярмолаева (224)

Проект "Без цензуры": Адвокаты дьявола. Кто защищает Медведчука?. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

В свежем выпуске "Без цензуры" Марина Данилюк-Ярмолаева расскажет о суде над Медведчуком, а также о его защитниках в суде.

Итак, Виктор Медведчук - человек, который годами откровенно и даже показательно работает на Москву и отстаивает интересы Кремля в Украине, и подозревается в финансировании терроризма в ОРДЛО и государственной измене, отделался легким испугом - круглосуточным домашним арестом.

Мы слышали, как этот человек сливал Кремлю оборонительные секреты, финансировал терроризм, торговал заложниками ради того, чтобы получить контроль над торговлей дизелем и электроэнергией - и всего лишь домашний арест!

Можно ли довести дело Медведчука до логического завершения? Что для этого нужно? А главное - решится ли на такое власть?

Как думаете, станем ли мы свидетелями обвинительного приговора Виктору Медведчуку за государственную измену?

Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для Цензор.НЕТ.

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Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Проект "Без цензуры": Паспорта для предателей. Что делать с российскими гражданами на Донбассе?. ВИДЕО

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Топ комментарии
+6
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти терехови, медведчуки, бойки, рабіновичі, мураєви, лукаші, труханови, тупіцькі, константінави, фокіни, шуфричі...і...і....!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!

рашизм=тероризм
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14.05.2021 15:03
+6
Медведчук зрадник, а Бубочка його посібник. Чи можливо влада за ніч перейшла до когось іншого? Думаєте ми забули Фокіна і Сивохо? Як там Сивохо вимагало вибачатися перед поліцаями даунбаса? А то, що він сам придумав, чи був радником у когось із Кривого Рогу? А куди дівались брати Єрмачили? Також поруч із Бубочкою.
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14.05.2021 15:26
+4
Важно не кто защищает это чмо, а кто его так "обвиняет" и "судит" по статьям 111 и 110 УК лучше любого, самого крутого защитника?. Вот это правильная постановка вопроса.
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14.05.2021 14:38
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Важно не кто защищает это чмо, а кто его так "обвиняет" и "судит" по статьям 111 и 110 УК лучше любого, самого крутого защитника?. Вот это правильная постановка вопроса.
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14.05.2021 14:38 Ответить
Конкретно, в данном случае -- я буду сильно рад, когда Медведчук все наезды победит и подаст в суд на всю бенину гопу, во главе с Зелей. А заодно и на ЦН. И он будет прав!
Патаму шо, Зло побеждается Добром, а не таким же Злом... -- в рамках действующего Законодательства!
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14.05.2021 14:38 Ответить
Дурак думкою багатіє.
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14.05.2021 23:18 Ответить
Мудачук кум Путина- убийцы. И этим все сказано
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15.05.2021 12:38 Ответить
Все это есть самый обычный постановочный фарс-шоу от 95 квартала для зеленого лохтората. Впереди еще минимум 99 серий. Сваты просто перестали справляться, аваковские прошлогодние "террористы" были уж очень смешны и бестолковы. Пришлось запустить новый сериал.
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14.05.2021 14:50 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти терехови, медведчуки, бойки, рабіновичі, мураєви, лукаші, труханови, тупіцькі, константінави, фокіни, шуфричі...і...і....!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!

рашизм=тероризм
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14.05.2021 15:03 Ответить
тьху, надеось у тебя комп отберут, ты же неизлечимо больное!
тысяЧЧи раZZ одно и то же, кривляется как недоношенное на горшке, по33орище!
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15.05.2021 12:18 Ответить
ватан, ти ще тут?! до чого тут мій комп??

тут мова йде про підлий продажний руSSкій мір і його адептів...
я хочу тебе заспокоїти: треба ще 10000-разів перепостити, яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і що раSSія країна-терорист!

Це дає результати!! в 2013-му знаєш скільки адептів руSSкого міра зі мною сперечались... в 21-му залишився ти один...відчувається що руSSкі терористи припиняють фінансування..

Люди читають, переконуються, ПРОЗРІВАЮТЬ: навіть Гниду -адепта руSSкого міра Злодія медведчука пускають по-етапу...так і до єрмаків з шуфричам, рабіновичами і мураєвими доберуться....один ти безмозглий...сходи, прошу, перепровірся....до речі, ти ще не відповів:
Чий Крим??
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15.05.2021 16:33 Ответить
Медведчук зрадник, а Бубочка його посібник. Чи можливо влада за ніч перейшла до когось іншого? Думаєте ми забули Фокіна і Сивохо? Як там Сивохо вимагало вибачатися перед поліцаями даунбаса? А то, що він сам придумав, чи був радником у когось із Кривого Рогу? А куди дівались брати Єрмачили? Також поруч із Бубочкою.
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14.05.2021 15:26 Ответить
Повесьте Медведчука - мир стане чище. Путина- в Гаагу. Всех олигархов раскуркулить.
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14.05.2021 18:33 Ответить
Походу тебе уже пора на бутылку с более широким горлышком пересаживаться. Заслужил, золотой гребешок
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15.05.2021 06:23 Ответить
помилилися зі статками
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14.05.2021 19:12 Ответить
ГДЕ НАШЛИ ТАКИХ ТУПЫХ ПРОКУРОРОВ? ПРАВДА, ДРУГИХ ТАМ ПРОСТО, НЕТ! ТАМ ЖЕ ВСЕ УСТРОЕНЫ ПО КУМОВСТВУ, А НЕ ПО УМУ.
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14.05.2021 21:50 Ответить
Не тупых, а "своих"
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15.05.2021 12:36 Ответить
Яка херня, панове. Кожна людина має прово на захист, це закріплено законодавством. А тому звиздіти та хайпити на цій темі тупо. Але ж біомасса хаває та підвискує, як ті свині. Адвокат є адвокат і не потрібно професійні питання змішувати з приватними.
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14.05.2021 23:16 Ответить
Адвокаты не знают, что Мудачук кум Путина -убийцы украинцев?
Всему есть предел. И отныне они таки адвокаты дьявола. Крапка
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15.05.2021 12:40 Ответить
Смешко, Гордон, Шарий.
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15.05.2021 01:46 Ответить
Ублюдка могут защищать толко такие же ублюдки...
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15.05.2021 19:04 Ответить
 
 