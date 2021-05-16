Проект "Без цензуры": Адвокаты дьявола. Кто защищает Медведчука?. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
В свежем выпуске "Без цензуры" Марина Данилюк-Ярмолаева расскажет о суде над Медведчуком, а также о его защитниках в суде.
Итак, Виктор Медведчук - человек, который годами откровенно и даже показательно работает на Москву и отстаивает интересы Кремля в Украине, и подозревается в финансировании терроризма в ОРДЛО и государственной измене, отделался легким испугом - круглосуточным домашним арестом.
Мы слышали, как этот человек сливал Кремлю оборонительные секреты, финансировал терроризм, торговал заложниками ради того, чтобы получить контроль над торговлей дизелем и электроэнергией - и всего лишь домашний арест!
Можно ли довести дело Медведчука до логического завершения? Что для этого нужно? А главное - решится ли на такое власть?
Как думаете, станем ли мы свидетелями обвинительного приговора Виктору Медведчуку за государственную измену?
Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для Цензор.НЕТ.
Пожалуйста, подождите...
Патаму шо, Зло побеждается Добром, а не таким же Злом... -- в рамках действующего Законодательства!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!
рашизм=тероризм
тысяЧЧи раZZ одно и то же, кривляется как недоношенное на горшке, по33орище!
тут мова йде про підлий продажний руSSкій мір і його адептів...
я хочу тебе заспокоїти: треба ще 10000-разів перепостити, яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і що раSSія країна-терорист!
Це дає результати!! в 2013-му знаєш скільки адептів руSSкого міра зі мною сперечались... в 21-му залишився ти один...відчувається що руSSкі терористи припиняють фінансування..
Люди читають, переконуються, ПРОЗРІВАЮТЬ: навіть Гниду -адепта руSSкого міра Злодія медведчука пускають по-етапу...так і до єрмаків з шуфричам, рабіновичами і мураєвими доберуться....один ти безмозглий...сходи, прошу, перепровірся....до речі, ти ще не відповів:
Чий Крим??
Всему есть предел. И отныне они таки адвокаты дьявола. Крапка