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Гордон (114) Мариуполь (5563) Порошенко (19365) суд (24704)

Гордон готов судиться с Порошенко: "Дело не в Мариуполе. Дело в ревности". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Журналист Дмитрий Гордон заявил, что "с удовольствием" будет судиться с пятым президентом Украины, народным депутатом от фракции "Европейская солидарность" Петром Порошенко за заявления о сдаче Мариуполя в 2014 году.

Об этом Гордон заявил в своем видеоблоге.

"До недавнего времени мне казалось, что я чего-то достиг, но я жестоко ошибался. Только сегодня я понял, что жизнь удалась, когда пришла благая весть о том, что пятый президент Украины Петр Алексеевич Порошенко решил подать на меня в суд. Что же так возмутило Петра Алексеевича? Петра Алексеевича возмутило то, что в пятницу на "Свободе слова" у Савика Шустера я сказал, что считаю, что руководство Украины и России вступило в преступный сговор", - заявил Гордон.

По его мнению "дело не в Мариуполе. Дело в ревности. Недавно я выпустил конфеты "Гордон в шоколаде", а поскольку Петр Алексеевич тоже выпускает конфеты, но только "Говно в шоколаде", вот он и возмутился: как это так? Мол, я перехожу ему дорогу и теперь законодателем мод в шоколадных конфетах будет не он".

"В любом случае суд с Петром Алексеевичем Порошенко станет захватывающим зрелищем, за которым в онлайн-режиме будут наблюдать миллионы людей во всем мире. Потрясающая история! Подарок, лучше которого придумать трудно. Петр Алексеевич, с удовольствием с вами посужусь", - заверил Гордон.

Как сообщалось ранее, Порошенко решил судиться с Гордоном из-за обвинений в том, что он в 2014 году в результате заговора с президентом РФ Владимиром Путиным дал военным приказ оставить Мариуполь.

Автор: Слава Козир
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Топ комментарии
+68
Ага Гордон готов судиться с Порошенко: "Дело не в Мариуполе. Дело в ревности" - Цензор.НЕТ 1235

Гордон готов судиться с Порошенко: "Дело не в Мариуполе. Дело в ревности" - Цензор.НЕТ 5567
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14.05.2021 14:57
+48
Напомнить про это тупое чмо? Оно сначала валит Пороха, а потом заявляет такое

Гордон готов судиться с Порошенко: "Дело не в Мариуполе. Дело в ревности" - Цензор.НЕТ 5829
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14.05.2021 14:56
+46
Ну куда там Пороху тягаться со знаменитыми на весь мир конфетами Го#дон в шоколаде. 😁 А если серьезно надо признать журналистики в стране нет
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14.05.2021 14:59
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Лысый хорошо сказал и одновременно попустил Потроха!!!
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15.05.2021 11:33 Ответить
До Пороха ему как до Луны рачки
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15.05.2021 12:30 Ответить
На ринку ,пірамідки йому продавати , а Шустеру ,..контрабандою їх доставляти ....з Італії..
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15.05.2021 13:32 Ответить
гандон в шоколаді
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15.05.2021 11:55 Ответить
А почему это конфеты Порошенко- "г..но в шоколаде"?!
Пи..дит этот гордон. В местных магазинах конфеты Рошен улетают моментально, и в интернете тоже на каждую позицию этих конфет - по 400 купивших (продаются килограммовыми пачками).
Плохие конфеты никто бы не покупал 🍬🍬🍬🍬
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15.05.2021 12:27 Ответить
Конфеты "Рошен" продаются во всех странах ЕС. У нас в Литве во всех торговых сетях есть. И в широком ассортименте. Качество отличное, цена норм. Покупаю Гордон готовий судитися з Порошенком: "Справа не в Маріуполі. Справа в ревнощах" - Цензор.НЕТ 2264
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15.05.2021 14:52 Ответить
Вот ему и завидно.
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15.05.2021 12:31 Ответить
Цікаво , скільки кремлівський фюрер платить Го@ дону , за таке дешеве гоніво і лайно на Петра Олексійовича ?
Гидко слухати цього упиря про якісь цукерки , - дешевий піар і сором 😡
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15.05.2021 12:44 Ответить
гордон, як там пірамідкі? продаються?
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15.05.2021 14:04 Ответить
Посмотрите еще раз раз видео и вы увидите ответ на ваш вопрос
Не дословно на вопрос о пирамидках Гондон отвечает - Говорят я пирамидки продавал
"Идите в жопу" (громко и дословно - ) с этими пирамидками (не дословно)
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15.05.2021 14:35 Ответить
Ї###нутий на всю свою лису голову... Гордон готовий судитися з Порошенком: "Справа не в Маріуполі. Справа в ревнощах" - Цензор.НЕТ 51
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15.05.2021 14:35 Ответить
как он сдался перед Таней Чорновол это надо было видеть на шоу у Мочейчуч... Она ему ТОЛЬКО!!! порекомендовала поменьше верить ватникам, на интервью с которым он ссылается , о Мариупольской битве вчастности... Оно распустило свои психи - ВЫ ЧТО, .ПОДОЗРЕВАЕТЕ МЕНЯ В ТОМ , ЧТО Я АГЕНТ КРЕМЛЯ На что она лаконично -утвердительно согласилась ( лаконичнее чем даже в стиле YES I DO)
Га(р)дон самосжегся ?
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15.05.2021 19:10 Ответить
))) а реально, в повседневной жизни, штопаный в шоколаде, это резина отработанная в шоколадным цеху.
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15.05.2021 23:17 Ответить
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