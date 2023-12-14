"Я бы не советовала вам идти в суд относительно Мариуполя, потому вы не знаете, что там было": Чорновол - Гордону. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Журналист-расследователь Татьяна Чорновол раскритиковала слова Дмитрия Гордона о якобы существовавших в 2014 году договоренностях договоренностях "сдать" Мариуполь.
Как сообщает Цензор.НЕТ, Чорновол в эфире программы "Право на власть" на канале "1+1" напомнила, что была непосредственным свидетелем событий под Мариуполем в июне 2014 года.
"Относительно господина Гордона. Я бы вам не рекомендовал идти в суд относительно Мариуполя, потому что вы не знаете, что там было. А я знаю, - отметила Чорновол. - Я тогда была в составе "Азова". Я не хочу сказать, что Азов" не готов был защитить Мариуполь - конечно, готов. Мы все горели желанием защитить Мариуполь. Весь состав "Азова" тогда стоял на блок-посту с оружием и ждал нашей очереди пойти в бой. Напомню, тогда российские войска наступали на Мариуполь. Однако в бой мы не пошли - воевала армия, в том числе 72 бригада. Воевала Нацгвардия, они шли в бой. Несли потери. Мы стояли на блокпосту, потому что ждали в принципе приказа пойти в бой, но так в бой мы не пошли. Шансы у нас были небольшие, потому что "Азов" тогда был вооружен фактически исключительно автоматами, поэтому это было рациональное решение украинского командования - придерживать "Азов" в резерве. Ситуация была достаточно сложная, но надо отметить особую роль украинской артиллерии, которая нанесла большие потери российским десантникам, стоявшим под Мариуполем. И это позволило тогда Порошенко с позиции силы вести переговоры по Минским соглашениям. Поэтому я хочу отметить, что тот день - это была большая победа Порошенко. В частности, благодаря ей я осталась, например, жива, и многие другие остались живы", - сказала журналист.
"Вы хотите сказать, что я - агент российский или что вы хотите сказать?", - спросил Гордон.
"Вы пользуетесь информацией, поступающей от кремлевских агентов. Понятно, какую сторону вы защищаете", - добавила Чорновол.
Сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов спросил Гордона, знает ли он, когда был освобожден Мариуполь.
" В июне - 14 или 15", - ответил Гордон.
"13 июня 2014-го года. Когда Порошенко стал Главнокомандующим? 7 июня 2014 года. Менее чем через неделю Мариуполь был освобожден. Эти две цифры показывают ложь этого человека. Хотел бы сказать Гордону, что за фейки и ложь будете отвечать в суде", - резюмировал Герасимов.
Пожалуйста, подождите...
А разведка авиации ДВАЖДЫ давала координаты колонны Гиркина и наша авиация оба раза получила запрет взлететь и уничтожить противника.
Напомню, что в тот день, отступившие из Славянска гиркиновцы захватили Донецк!!!
Сложный вопрос, не правда ли?
Надо посмотреть видео этого "беркута" и всё сильно прояснится.
Вот вам пример из истории.
Враги СССР рассказали о подавлении хлебного бунта и расстреле мирных протестующих в Новочеркасске. Но ведь от того, что рассказали враги, от этого факт массового расстрела мирных людей, не перестал существовать...
На власній землі. Там підтекст такий: бачите, які ми добрі - обіцяємо 500 баксів.
А могли б пообіцяти й 100. Чи 50. Чи миску баланди. Цінуйте нашу доброту.
Більшовики теж обіцяли Комунізм. А по факту вийшов червоний терор, ГУЛАГ і Голодомор.
В планах захвата украинского Причерноморья, встали лоб в лоб интересы Москвы и одной, Ближневосточной страны... А у нас семь лет нет проукраинской власти...
Имитировать вражду - это бывает.
За малую денюжку мать родную продаст - что удивляться его гнилым действиям?
Пляшет под дудку Зебила и Ко.....
За то что хотел поторговаться с Киевом, привез люмпенбыдло из ростова побыковать, а вместе с быдлом получил в придачу зеленых человечков. которые никак не входили в его планы...пришлось отбивать марик уже силами Украины ..а вот алчевск уже сосать....окопалась москальня крепко
"Таня, так вся країна не проти дізнатись що там було насправді - і в Маріуполі, і на Майдані, і договорняки на Донбасі, і в КРиму, і т.д."
завравшемуся журналисту.
так облизував зелену дупку,що моєму здивуванню не було меж!
Зеленський і розумниця,і геніяльний, і гігант думки і весь такий
мі-мі-мі,що куди не поцілуєшь все буде тобі щастя! Море мудрості!
Таким славословієм можуть заніматися тільки відверті підлабузники!
добез вазеліна в дупу залізе, лисою макітрою.
лещенко та і вся білязажопна камарілья! Напевно Петро Олексієвич
приходить до них увісні і дає ім гарних люлей. Суки кончені!!!
когда в стране война.
шо при полномПэ,шо при зеленойГнуси.
https://www.youtube.com/watch?v=jbDM58Et3MA