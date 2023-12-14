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Гордон (114) Мариуполь (5561) Порошенко (19352) суд (24704) Чорновол Татьяна (651) Герасимов Артур (311)

"Я бы не советовала вам идти в суд относительно Мариуполя, потому вы не знаете, что там было": Чорновол - Гордону. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Журналист-расследователь Татьяна Чорновол раскритиковала слова Дмитрия Гордона о якобы существовавших в 2014 году договоренностях договоренностях "сдать" Мариуполь.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Чорновол в эфире программы "Право на власть" на канале "1+1" напомнила, что была непосредственным свидетелем событий под Мариуполем в июне 2014 года.

"Относительно господина Гордона. Я бы вам не рекомендовал идти в суд относительно Мариуполя, потому что вы не знаете, что там было. А я знаю, - отметила Чорновол. - Я тогда была в составе "Азова". Я не хочу сказать, что  Азов" не готов был защитить Мариуполь - конечно, готов. Мы все горели желанием защитить Мариуполь. Весь состав "Азова" тогда стоял на блок-посту с оружием и ждал нашей очереди пойти в бой. Напомню, тогда российские войска наступали на Мариуполь. Однако в бой мы не пошли - воевала армия, в том числе 72 бригада. Воевала Нацгвардия, они шли в бой. Несли потери. Мы стояли на блокпосту, потому что ждали в принципе приказа пойти в бой, но так в бой мы не пошли. Шансы у нас были небольшие, потому что "Азов" тогда был вооружен фактически исключительно автоматами, поэтому это было рациональное решение украинского командования - придерживать "Азов" в резерве. Ситуация была достаточно сложная, но надо отметить особую роль украинской артиллерии, которая нанесла большие потери российским десантникам, стоявшим под Мариуполем. И это позволило тогда Порошенко с позиции силы вести переговоры по Минским соглашениям. Поэтому я хочу отметить, что тот день - это была большая победа Порошенко. В частности, благодаря ей я осталась, например, жива, и многие другие остались живы", - сказала журналист.

Читайте также: Гордон готов судиться с Порошенко: "Дело не в Мариуполе. Дело в ревности"

"Вы хотите сказать, что я - агент российский или что вы хотите сказать?", - спросил Гордон.

"Вы пользуетесь информацией, поступающей от кремлевских агентов. Понятно, какую сторону вы защищаете", - добавила Чорновол.

Сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов спросил Гордона, знает ли он, когда был освобожден Мариуполь.

" В июне - 14 или 15", - ответил Гордон.

"13 июня 2014-го года. Когда Порошенко стал Главнокомандующим? 7 июня 2014 года. Менее чем через неделю Мариуполь был освобожден. Эти две цифры показывают ложь этого человека. Хотел бы сказать Гордону, что за фейки и ложь будете отвечать в суде", - резюмировал Герасимов. 

Читайте также: Порошенко в ближайшее время подаст иск против Гордона за клевету, - адвокат Новиков

Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+58
Порядочный человек публично принес бы извинения...
Но гардон и порядочность это не совместимо...
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14.05.2021 16:47
+52
Гордон ********** історію находу.
Добре, якщо його змусять визнати свої побрехеньки.
Мутний тіпок.
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14.05.2021 16:47
+34
Гардон на палочке ходить не может(палочка мешает). Гардона на палочке в суд понесут.
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14.05.2021 16:40
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Ещё никогда Порох не жил так хорошо как при ЗЕленском ! 🤔
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14.05.2021 21:59 Ответить
в 2020 ахметку обидел, проверь "Я б не радила вам іти в суд щодо Маріуполя, бо ви не знаєте, що там було": Чорновол - Гордону - Цензор.НЕТ 649
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16.05.2021 11:07 Ответить
Главное что тебя на бутылку насадил "Я б не радила вам іти в суд щодо Маріуполя, бо ви не знаєте, що там було": Чорновол - Гордону - Цензор.НЕТ 668
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14.05.2021 21:21 Ответить
Концовка видео от Гирасимова стоит всего видео )))))))))) "Я б не радила вам іти в суд щодо Маріуполя, бо ви не знаєте, що там було": Чорновол - Гордону - Цензор.НЕТ 2767
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14.05.2021 20:30 Ответить
Нужно добавить, что смотреть нужно с 7:12 "Я б не радила вам іти в суд щодо Маріуполя, бо ви не знаєте, що там було": Чорновол - Гордону - Цензор.НЕТ 4275 Умыл так умыл)
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14.05.2021 20:42 Ответить
там где чел, охранником которого был Безлер, что то говорит?
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15.05.2021 15:50 Ответить
Лысая гадалка угадилась 🙈🤮
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15.05.2021 08:51 Ответить
Гордон порвался, несите следующий.
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14.05.2021 20:35 Ответить
Этот штопаный перештопаный, его ещё ой как долго юзать будут 😂
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14.05.2021 21:53 Ответить
го.дон епатажними заявами намагається підняти свій рейтинг та стати на рівні ПОРОХА ."ай моська , знать она сільна , коль лаєт на слона " Справою займуться адвокати ПОРОХА .
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14.05.2021 20:51 Ответить
Нічого в Гордона не вийде, в пороха набагато більше грошей, а гроші в нас вирішують все. В тому числі вони дають адвокатів і масу ботів.
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15.05.2021 00:47 Ответить
А как так, уже в июле, Гиркин покинул Славянск? А ведь разведка артиллерии ТРИЖДЫ давала координаты отходящей колонны Гиркина и артиллеристы ПОДТВЕРЖДАЛИ готовность её уничтожить!!!
А разведка авиации ДВАЖДЫ давала координаты колонны Гиркина и наша авиация оба раза получила запрет взлететь и уничтожить противника.
Напомню, что в тот день, отступившие из Славянска гиркиновцы захватили Донецк!!!

Сложный вопрос, не правда ли?
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15.05.2021 13:41 Ответить
Кремлевский пропагордон! "Я б не радила вам іти в суд щодо Маріуполя, бо ви не знаєте, що там було": Чорновол - Гордону - Цензор.НЕТ 7151
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14.05.2021 21:20 Ответить
Гордону респект
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14.05.2021 21:34 Ответить
За наглое враньё ?
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15.05.2021 10:39 Ответить
Ні, звичайно! Це від єврея єврею.
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15.05.2021 17:28 Ответить
Якщо анальна пенетрація вже має назву "респект", то тоді так, великий йому респект.
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15.05.2021 16:15 Ответить
Гордон = гондон.
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14.05.2021 21:59 Ответить
Гордон дружит с Игорем Бер Кутом (Гекко) - вопросы после этого ещё есть ?
Надо посмотреть видео этого "беркута" и всё сильно прояснится.
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14.05.2021 22:27 Ответить
Мнение о Гордоне, как прислужнике врагов Украины, не отрицает факта событий по Мариуполю. Пропагандонам не всегда приходится врать, часто они лишь используют те факты, которые по каким-то причинам скрывала власть.

Вот вам пример из истории.
Враги СССР рассказали о подавлении хлебного бунта и расстреле мирных протестующих в Новочеркасске. Но ведь от того, что рассказали враги, от этого факт массового расстрела мирных людей, не перестал существовать...
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15.05.2021 13:45 Ответить
В одном из своих роликов Игорь Бер Кут объявил конкурс на лучшие новые названия для городов Нового Иерусалима на земле Украины. Придут богатенькие буратино с Ближнего Востока и дадут всем украинцам работу за 500 долларов. Это должна быть прекрасная жизнь. А тем, кто победит в конкурсе, Гекко обещал подарить большой порнографический альбом из коллекции Дмитрия Гордона. Этот альбом, предоставленный Гордоном, он продемонстрировал в том сюжете. Ютуб всё помнит.
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14.05.2021 22:32 Ответить
500 баксiв - це копiйки...повинно бути хоча б вiд 1200 $...
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14.05.2021 22:35 Ответить
Звісно, що копійки, так це ж не все - українцям відведено роль виключно батраків.
На власній землі. Там підтекст такий: бачите, які ми добрі - обіцяємо 500 баксів.
А могли б пообіцяти й 100. Чи 50. Чи миску баланди. Цінуйте нашу доброту.
"Я б не радила вам іти в суд щодо Маріуполя, бо ви не знаєте, що там було": Чорновол - Гордону - Цензор.НЕТ 361

Більшовики теж обіцяли Комунізм. А по факту вийшов червоний терор, ГУЛАГ і Голодомор.
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14.05.2021 23:56 Ответить
Більшовики при СССР багато років обіцяли комунізм, а зараз будучи українськими політиками вони ж теж багато років обіцяють ЕС і НАТО. Перефарбувались.
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15.05.2021 01:00 Ответить
Вы затронули исключительно важный момент.
В планах захвата украинского Причерноморья, встали лоб в лоб интересы Москвы и одной, Ближневосточной страны... А у нас семь лет нет проукраинской власти...
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15.05.2021 13:49 Ответить
Чем-то мне га-дон бузину напомнил...
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14.05.2021 23:59 Ответить
Ничего общего. Гордон ничего плохого о Шевченко не говорил и не принижал нашу древнюю историю, в отличие от бузины. Но он говорил плохо о партии Свобода и Фарион. А вы не сторонник партии Свобода случайно? А может член этой Свободы.
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15.05.2021 00:57 Ответить
Я не сторонница Свободы тягнибока, но и не сторонница агента кремля и олигархов го-дона)))
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15.05.2021 01:46 Ответить
Гордон и Фарион друг другу глаз не выклюют - евреи должны помогать друг другу.
Имитировать вражду - это бывает.
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15.05.2021 09:14 Ответить
штопаный в шоколаде.
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15.05.2021 01:01 Ответить
Молодець, що каже правду про Марік Гордон, хоч він не військовий, але не боїться говорити як журналіст! Люди в коментарях Боятьсяправду знати? Внутішні воші ховаються під патріотизмом і захищають свинарчуків, медведчуків. Люди правда не зручна, але не будьте рабами. а Чорновіл, хоч її чоловік дуже поважна людина був, але зараз ахінєю несе, в неї ж справка є про псих проблеми.
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15.05.2021 00:21 Ответить
Мы знаем правду: 7 июня Порошенко стал Президентом, а 14 июня освободили Мариуполь, так что ваш го-дон ---БРЕХЛО!
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15.05.2021 01:48 Ответить
У неё справка.... сразу перекручивает на политику. Ценность гордона в том что он может вытягивать разные интересные факты из абсолютно разных источников. Его личная позиция - это его личная позиция. А факты упрямая весч. При всем уважении к мужу Черновол- у Таньки справка и это факт. А то что тут можно лить на зебобо но няни на сою - так это уже давно понятный факт. Недавно из бана вышел .... Юра давно админа тут менял? Или ему на фейс скрины скинут?
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15.05.2021 10:50 Ответить
Смешко, Гордон, Шарий --- три сапога Кремля.
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15.05.2021 01:47 Ответить
Гордон от слова гордый?
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15.05.2021 01:48 Ответить
Не вгадав...
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15.05.2021 08:55 Ответить
Такое чувство, что Гордона пойдёт в утиль, как и Медведчук.
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15.05.2021 01:59 Ответить
Этот не пойдет в ближайшие лет 10
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15.05.2021 02:40 Ответить
Гордон имел свое шоу на 112 канале, после того как его купил Медведчук, (не Гордона, а канал, а сколько время Гордон работает на Кремль пока не ясно, но думаю где-то с 2013-14 годов, бо до этого он продавал пирамидки от рака и наверное был обычным шарлатаном)
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15.05.2021 02:06 Ответить
Ох зря Дмитрий в политику отказывается идти. С его принципами, убеждениями и абсолютной непоколебимостью ему место только там.
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15.05.2021 02:22 Ответить
Гондон, залогинься )
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15.05.2021 04:25 Ответить
пхи... Тяжело со стези Бузины соскочить.
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15.05.2021 05:16 Ответить
Га(р)ндон - дерьмо жлобское! "Я б не радила вам іти в суд щодо Маріуполя, бо ви не знаєте, що там було": Чорновол - Гордону - Цензор.НЕТ 4279
За малую денюжку мать родную продаст - что удивляться его гнилым действиям?
Пляшет под дудку Зебила и Ко.....
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15.05.2021 02:28 Ответить
Ой дурна ти Тетянка Чорновол. Улыбкой не прикроешь свою глупость..Через пару лет в Крыму не будет квартиры и у Зеленского (это к тому что ты там сравнивала с Порошенко). Кого защищать будешь (какому господину будешь служить), дерепка?
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15.05.2021 02:38 Ответить
Хорошо хоть не п@ську нарисовали,а то б вы все уже себе стерли об стену
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15.05.2021 11:16 Ответить
это надо ахметову в суд идти....
За то что хотел поторговаться с Киевом, привез люмпенбыдло из ростова побыковать, а вместе с быдлом получил в придачу зеленых человечков. которые никак не входили в его планы...пришлось отбивать марик уже силами Украины ..а вот алчевск уже сосать....окопалась москальня крепко
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15.05.2021 08:57 Ответить
дооментувати персону Гордона звісно сенсу немає. а ось заяву Чорновіл так.
"Таня, так вся країна не проти дізнатись що там було насправді - і в Маріуполі, і на Майдані, і договорняки на Донбасі, і в КРиму, і т.д."
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15.05.2021 10:27 Ответить
якщо ти досі не в курсі то тобі воно і нетреба "Я б не радила вам іти в суд щодо Маріуполя, бо ви не знаєте, що там було": Чорновол - Гордону - Цензор.НЕТ 174
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16.05.2021 11:09 Ответить
за 7 лет
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17.05.2021 00:40 Ответить
Ныне модное слово есть - токсичный
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15.05.2021 10:49 Ответить
Герасимову - РЕСПЕКТ . Его заключительные слова - приговор
завравшемуся журналисту.
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15.05.2021 10:57 Ответить
Оно не настоящий журналист , а брехло совкодрочер , аферист
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15.05.2021 13:38 Ответить
А який він сраколиз!!! Нещодавно цей лисий на каналі "Україна 24"
так облизував зелену дупку,що моєму здивуванню не було меж!
Зеленський і розумниця,і геніяльний, і гігант думки і весь такий
мі-мі-мі,що куди не поцілуєшь все буде тобі щастя! Море мудрості!
Таким славословієм можуть заніматися тільки відверті підлабузники!
"Я б не радила вам іти в суд щодо Маріуполя, бо ви не знаєте, що там було": Чорновол - Гордону - Цензор.НЕТ 1818
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15.05.2021 22:38 Ответить
він до без вазеліна в дупу залізе, лисою макітрою. "Я б не радила вам іти в суд щодо Маріуполя, бо ви не знаєте, що там було": Чорновол - Гордону - Цензор.НЕТ 2760
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16.05.2021 11:11 Ответить
Никогда не думал, что таня настолько быдло. А с другой стороны - а кто ещё может предать Майдан ради олигарха-барыги.
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15.05.2021 12:54 Ответить
А го.дон оно и в африке го.дон.
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15.05.2021 12:55 Ответить
Це було філігранно - як Гадалка себе здав - а Тані тільки залишилось сказати- ТАК! I DO!
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15.05.2021 13:14 Ответить
петя брехло и вор
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15.05.2021 15:11 Ответить
Гордон - то п'ята колона! У Інтернет є щасливий Гордон, у формі НКВС поряд з Добкіним. Покидьок!
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15.05.2021 16:24 Ответить
если ты права Таня то пусть идет и проиграет.. "Я б не радила вам іти в суд щодо Маріуполя, бо ви не знаєте, що там було": Чорновол - Гордону - Цензор.НЕТ 1502
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15.05.2021 16:42 Ответить
Похоже Гордон делает свои конфеты на фабрике в Липицке вместо Пороха ))))
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15.05.2021 17:02 Ответить
Ненависть к Порошенко иррациональна и бессмысленна. Да, он не идеал, но из всех президентов, он однозначно был на своем месте в непростое для страны время. Да уже два года прошло, как он не президент. А есть столько откровенных предателей, на которых можно обратить свой гнев, взять тот же ОПЗЖ в полном составе, но нет.... Опять мы слышим "Порошенко, липецкая фабрика, офшоры, барыга на крови..." Ну это уже просто маркер. Кто эту дичь несет - запоминайте их и не давайте им выплыть на политическом поле в следующий раз. Это уроды.
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15.05.2021 18:56 Ответить
Крім зеленопузого ну ніяк не можуть висраться сракашвілі,журнашлюха
лещенко та і вся білязажопна камарілья! Напевно Петро Олексієвич
приходить до них увісні і дає ім гарних люлей. Суки кончені!!! "Я б не радила вам іти в суд щодо Маріуполя, бо ви не знаєте, що там було": Чорновол - Гордону - Цензор.НЕТ 5370
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15.05.2021 22:49 Ответить
похожи на маньяков и свихнутых. неужели им самим не стыдно - повторяют как попугаи эту грязь
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17.05.2021 00:39 Ответить
шура +++++++++++++
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17.05.2021 07:18 Ответить
бледский цырк.
когда в стране война.
шо при полномПэ,шо при зеленойГнуси.
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16.05.2021 18:09 Ответить
ДВУШЕЧКУ , как миниму! "Я б не радила вам іти в суд щодо Маріуполя, бо ви не знаєте, що там було": Чорновол - Гордону - Цензор.НЕТ 8606
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16.05.2021 20:11 Ответить
судя с того, что гордона регулярно показывают в расейских пропагандистских шоу, много прям внимания ему уделяют, то да, не удивительно будет если он действительно от туда получает методички. Ну пускай попробует потягаться с Порохом, желание лить грязь пропадет надолго.
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16.05.2021 21:20 Ответить
Снігові порохоботи фейсбуку чи Єті ЄС

https://www.youtube.com/watch?v=jbDM58Et3MA
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16.05.2021 21:27 Ответить
Дмитрию Ильичу как всегда - РЕСПЕКТ
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17.05.2021 07:41 Ответить
Факт остаётся один, что если бы за тогда за местных сепаратисто не вписалось *****, Донбасс был бы быстро освобождён. Города освобождались один за другим.
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17.05.2021 09:50 Ответить
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