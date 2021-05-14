РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12936 посетителей онлайн
Новости Видео Политика Украины
7 502 41
дача (95) Зеленский (16565) земля (1920) СНБО (4377) Конча-Заспа (86)

Зеленский: на заседании СНБО говорили о государственных землях и домах в Конча-Заспе, которыми начали пользоваться непонятные люди за символическую плату

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

На заседании Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) 14 мая был поднят вопрос о земельных участках и строительстве домов в Конче-Заспе и Пуще-Водице. СНБО поручил провести аудит этих сделок.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом по итогам заседания СНБО сообщил президент Украины Владимир Зеленский

"Мы коснулись важного вопроса  - государственныне дачи и земли в Конча-Заспе и Пуще-Водице. А также лицах, в чьем пользовании они пребывают. В целом  речь идет о почти 400 гектарах заповедной земли и больше 100 государственных зданий и дач. В конце 2014 года во времена бывшего президента та постановлением правительства был ликвидирован перечеь лиц, которые имеют право на льготное проживание. Что на первый взгляд выглядит неплохо. А на самом деле легализировало пребывание на этих землях и резиденциях за очень символическую плату ряда непонятных лиц. Это бывшие судьи, прокуроры, правоохранители, таможкенники, налоговики. Люди, например, с фамилией Пискун, Ландик, Васюник. Министры времен Януковича, например Табачник и Богатырева. Вице-премьер времен Порошенко - Зубко. И даже директор департамента корпорации "Богдан" Александр Ильин. Эти и ряд других людей получили договора на пользование зданиями, делали там ремонт, получали возмещение за ремонт в размере 50% и за символическую плату могли там проживать. Сегодня мною потавлена задача провести полный аудит земель и резиденций в Конча-Заспе и Пуще-Водице. Установить полный перечень лиц, которые там проживают, при каких условиях они получили это право. То есть всю необходимую информацию, после которой нами будет начато "большое переселение" этих "народов", - подчеркнул президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СНБО ввел санкции против 111 иностранных криминальных авторитетов, - Зеленский

Автор: Роман Свиридович
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+26
Ба ! Это он о себе и своих холуях?
показать весь комментарий
14.05.2021 18:29
+23
согласен . предлагаю обратить внимание и на Пущу-Водицу . а начать с этой непонятной людины которая пользуется государственной дачей за символическую плату Зеленский: на заседании СНБО говорили о государственных землях и домах в Конча-Заспе, которыми начали пользоваться непонятные люди за символическую плату - Цензор.НЕТ 3876

Зеленский: на заседании СНБО говорили о государственных землях и домах в Конча-Заспе, которыми начали пользоваться непонятные люди за символическую плату - Цензор.НЕТ 1203
показать весь комментарий
14.05.2021 18:33
+18
Это он себя имел ввиду?
показать весь комментарий
14.05.2021 18:29
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ба ! Это он о себе и своих холуях?
показать весь комментарий
14.05.2021 18:29 Ответить
Ні... Це він про персональні "дитячі садочки" для діточок зеплісняви... він же нелох
показать весь комментарий
14.05.2021 18:49 Ответить
Охреневательное Охренение Охрена.... !!!!

Вова, давай еще !

Публика в шоке и растерянности ! Зеленський: на засіданні РНБО говорили про державні землі і будинки в Конча-Заспі, якими почали користуватися незрозумілі люди за символічну плату - Цензор.НЕТ 9534
показать весь комментарий
14.05.2021 19:29 Ответить
Это он себя имел ввиду?
показать весь комментарий
14.05.2021 18:29 Ответить
А как красиво обещал зеленым лохам ! Так искренне и с надрывом Зеленський: на засіданні РНБО говорили про державні землі і будинки в Конча-Заспі, якими почали користуватися незрозумілі люди за символічну плату - Цензор.НЕТ 4739
показать весь комментарий
14.05.2021 18:44 Ответить
Вова, ЧТО ЭТО БЫЛО ???

очередной выпуск квартала ? Зеленський: на засіданні РНБО говорили про державні землі і будинки в Конча-Заспі, якими почали користуватися незрозумілі люди за символічну плату - Цензор.НЕТ 6876
показать весь комментарий
14.05.2021 19:25 Ответить
Свежий кокс подвезли.
показать весь комментарий
14.05.2021 19:35 Ответить
Це точно, воно сьогодні " в ударе" та і його жінка теж такий виступ сьогодні влаштувала, що ОГОГОГО!!!!! Їй колись вже казали, мовчи, не позорься, так ні сьогодні видала, ЖАХ!!!!!!! Як каже Поярков сімейка адамсів відпочиває!!!!!!
показать весь комментарий
14.05.2021 21:30 Ответить
Бенядиктова что ли?? Или ленка зеленская??
показать весь комментарий
14.05.2021 18:32 Ответить
согласен . предлагаю обратить внимание и на Пущу-Водицу . а начать с этой непонятной людины которая пользуется государственной дачей за символическую плату Зеленский: на заседании СНБО говорили о государственных землях и домах в Конча-Заспе, которыми начали пользоваться непонятные люди за символическую плату - Цензор.НЕТ 3876

Зеленский: на заседании СНБО говорили о государственных землях и домах в Конча-Заспе, которыми начали пользоваться непонятные люди за символическую плату - Цензор.НЕТ 1203
показать весь комментарий
14.05.2021 18:33 Ответить
святая семейка)

Муж генпрокурора Денис Колесник, который уволился из департамента киберполиции и через 10 дней возобновился, заработал в 2020 году 1 289 662 грн. Так, от киберполиции он получил 608 598 грн компенсации за увольнение, 14 700 - для оздоровления, 48 032 - материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов. А заработал он во время службы в киберполиции 615 929 грн.
показать весь комментарий
14.05.2021 19:10 Ответить
Короче, ВАЗик придумал себе новое погоняло - "непонятный нелох" Зеленский: на заседании СНБО говорили о государственных землях и домах в Конча-Заспе, которыми начали пользоваться непонятные люди за символическую плату - Цензор.НЕТ 9719
показать весь комментарий
14.05.2021 18:34 Ответить
это разве тема для СНБО ?
делом бы занялись
показать весь комментарий
14.05.2021 18:35 Ответить
А что не так тарифы,иностранные "воры в законе". Зеленський: на засіданні РНБО говорили про державні землі і будинки в Конча-Заспі, якими почали користуватися незрозумілі люди за символічну плату - Цензор.НЕТ 5802
показать весь комментарий
14.05.2021 19:03 Ответить
А на хрена. війни в нас немає, снайпера на фронті" ворожі" відсутні, мертведчука не посадили В країні все спокійно!!!!!!!!!! ЧМО ВОНО ЧМОМ І ЗАЛИШИТЬСЯ!!!!!!!!
показать весь комментарий
14.05.2021 21:34 Ответить
РНБО проти ДУСі... або експроприація експроприаторів?
показать весь комментарий
14.05.2021 18:36 Ответить
Олигархи вздохнули с облегчением -

гадюка мертвой хваткой впилась в собственный хвост Зеленський: на засіданні РНБО говорили про державні землі і будинки в Конча-Заспі, якими почали користуватися незрозумілі люди за символічну плату - Цензор.НЕТ 3312
показать весь комментарий
14.05.2021 19:26 Ответить
Ясный пень. Дачи - государственная важность. А там оборона, армия вооружение - то все нахер Ослу не нужно. Оно войну закончило.
показать весь комментарий
14.05.2021 18:39 Ответить
Так "непонятные люди"-не свои. Зеленський: на засіданні РНБО говорили про державні землі і будинки в Конча-Заспі, якими почали користуватися незрозумілі люди за символічну плату - Цензор.НЕТ 5899
показать весь комментарий
14.05.2021 19:04 Ответить
Зеленский: на заседании СНБО говорили о государственных землях и домах в Конча-Заспе, которыми начали пользоваться непонятные люди за символическую плату - Цензор.НЕТ 5922
показать весь комментарий
14.05.2021 18:40 Ответить
кончу и пущу давно пора зачищать от писькунов всяких и пр. биомусора червонцев с курвалевскими и ляшками...на муловых полях пусть обживаются упыри вороватые красноперые, а не на кончах жируют..! Зеленский: на заседании СНБО говорили о государственных землях и домах в Конча-Заспе, которыми начали пользоваться непонятные люди за символическую плату - Цензор.НЕТ 3328
показать весь комментарий
14.05.2021 18:40 Ответить
А не хотите разобраться с противозаконной застройкой всех берегов всех речек и водоёмов?
показать весь комментарий
14.05.2021 18:42 Ответить
Зеленський: на засіданні РНБО говорили про державні землі і будинки в Конча-Заспі, якими почали користуватися незрозумілі люди за символічну плату - Цензор.НЕТ 7573
показать весь комментарий
14.05.2021 18:46 Ответить
И не говорите после этого, что СНБО не интересует вопрос захваченых украинских территорий!
показать весь комментарий
14.05.2021 18:57 Ответить
Юзику негде жить - войдите в положение)
показать весь комментарий
14.05.2021 19:02 Ответить
Как надоел уже этот быдлоквартал...
А что там с кетайской ракетой, кто знает? Нашла, куда падать?
показать весь комментарий
14.05.2021 19:08 Ответить
нашла...))) в окияне утонуло то шо не сгорело)))
показать весь комментарий
14.05.2021 19:16 Ответить
Мальдивские острова
показать весь комментарий
14.05.2021 19:44 Ответить
Цікаво, а Зеля сам платить за проживання в Конча Заспі ?
показать весь комментарий
14.05.2021 19:15 Ответить
гнусавий поц вибирає собі сусідів, А шо, йому "положено".
показать весь комментарий
14.05.2021 19:18 Ответить
смешно...
ближайшее окружение не забудь выселить ))))
ну и про себя любимого не забудь)))
а то "непонятные люди...за бесплатно" ))))
показать весь комментарий
14.05.2021 19:18 Ответить
и все же, кого ОН имел ввиду ?

после того, как ввиду поимели ЕГО .... Зеленський: на засіданні РНБО говорили про державні землі і будинки в Конча-Заспі, якими почали користуватися незрозумілі люди за символічну плату - Цензор.НЕТ 4198
показать весь комментарий
14.05.2021 19:31 Ответить
/// цитата
По меньшей мере, не этому президенту рассказывать о Конча-Заспе и Пуще-Водице.
Человек, который фиктивно по завышенной вдвое цене продал собственный дом своему другу, руководителю транспортного комитета ВРУ и по счастливому стечению обстоятельств одному из кураторов «Большого строительства», чтобы надуть свою декларацию, а потом сделал ремонт и переехал «временно» в государственную резиденцию в Конча-Заспе, которую перед тем обещал отдать детям - рассказывает о нарушении? Серьезно?....
показать весь комментарий
14.05.2021 19:52 Ответить
что бы в заспах и пущах проживали слуги уродов, надравшие жира с большой стройки
показать весь комментарий
14.05.2021 20:27 Ответить
почему непонятные, ватадиктова за пол цены
показать весь комментарий
14.05.2021 23:36 Ответить
правильно, дави воровских гадёнышей.
показать весь комментарий
15.05.2021 00:09 Ответить
"Понятные люди" - Коломойский
показать весь комментарий
15.05.2021 00:42 Ответить
Нелегалам место решили освободить ?
показать весь комментарий
10.11.2021 17:17 Ответить
 
 