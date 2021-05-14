Зеленский: на заседании СНБО говорили о государственных землях и домах в Конча-Заспе, которыми начали пользоваться непонятные люди за символическую плату

На заседании Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) 14 мая был поднят вопрос о земельных участках и строительстве домов в Конче-Заспе и Пуще-Водице. СНБО поручил провести аудит этих сделок.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом по итогам заседания СНБО сообщил президент Украины Владимир Зеленский

"Мы коснулись важного вопроса - государственныне дачи и земли в Конча-Заспе и Пуще-Водице. А также лицах, в чьем пользовании они пребывают. В целом речь идет о почти 400 гектарах заповедной земли и больше 100 государственных зданий и дач. В конце 2014 года во времена бывшего президента та постановлением правительства был ликвидирован перечеь лиц, которые имеют право на льготное проживание. Что на первый взгляд выглядит неплохо. А на самом деле легализировало пребывание на этих землях и резиденциях за очень символическую плату ряда непонятных лиц. Это бывшие судьи, прокуроры, правоохранители, таможкенники, налоговики. Люди, например, с фамилией Пискун, Ландик, Васюник. Министры времен Януковича, например Табачник и Богатырева. Вице-премьер времен Порошенко - Зубко. И даже директор департамента корпорации "Богдан" Александр Ильин. Эти и ряд других людей получили договора на пользование зданиями, делали там ремонт, получали возмещение за ремонт в размере 50% и за символическую плату могли там проживать. Сегодня мною потавлена задача провести полный аудит земель и резиденций в Конча-Заспе и Пуще-Водице. Установить полный перечень лиц, которые там проживают, при каких условиях они получили это право. То есть всю необходимую информацию, после которой нами будет начато "большое переселение" этих "народов", - подчеркнул президент.

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